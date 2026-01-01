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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： ETO Markets
本页面是有关外汇经纪商ETO Markets的描述。它并非ETO Markets官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
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公司
ETO Group Pty Ltd
禁止的國家
乌克兰
也门
伊拉克
伊朗
俄罗斯
刚果民主共和国
叙利亚
古巴
委內瑞拉
白俄罗斯
索马里
缅甸
美國
苏丹
阿富汗
马里
黎巴嫩
付款方式
Skrill
电汇
信用卡
Neteller
UnionPay
模拟平台
MetaTrader 4
MetaTrader 5
账户货币
AUD
澳大利亚元
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欧元
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
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GBP/NZD
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
监管
ASIC, 420224
FSA ( 塞舌尔), S062
FSC (毛里求斯), C119023893
网站语言
英
法
印尼
朝鮮語
马来
葡萄牙語
泰
汉
菲律賓語
支持语言
英
泰
越南
汉
支持方式
电子邮件
网络聊天
电话
服务器时区
GMT+2
虚拟专用服务器
交易後免費
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账户类型
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槓桿作用
Forex
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Cryptocurrencies
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最低入金额1,000 $
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