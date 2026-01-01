热门结果
工具
/cn/MetaTrader自动交易工具/Position-Sizer/
头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： DB Investing
本页面是有关外汇经纪商DB Investing的描述。它并非DB Investing官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 奖励
- PAMM
- 个人经理
- 资金利率
- 交易比赛
- 隔离账户
- 免隔夜利息账户选项
- 提供联营方案
- MAM
- 免费培训
IB 的 No - DB Investing is not an introducing broker of another broker.
公司
禁止的國家
亞美尼亞
伊拉克
伊朗
加拿大
欧洲联盟
美國
英国
阿塞拜疆
监管
FSC (毛里求斯), GB25204845
FINTRAC (加拿大), M22286159
CMA (阿拉伯联合酋长国), 20200000197
FSA ( 塞舌尔), SD053
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
每 1 標準止損單的回扣。 很多
100,000
網站截圖
账户类型
Standart打开详情
最低入金额50 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:3000
槓桿作用
Forex
1:3000
CFD
1:1200
Metals
1:500
Bonds
1:50
ETF
1:50
Cryptocurrencies
1:20