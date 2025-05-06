热门结果
工具
/cn/MetaTrader自动交易工具/Position-Sizer/
头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Capital Street FX
本页面是有关外汇经纪商Capital Street FX的描述。它并非Capital Street FX官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
AUTOCHARTIST
- 奖励
- PAMM
- 个人经理
- LAMM
- 隔离账户
- 提供联营方案
- 管理账户
- MAM
- 免费培训
- 电话交易
公司
Capital Street Intermarkets Limited
Capital Street Bancclear Corporation
禁止的國家
中非共和國
乌克兰
也门
伊拉克
伊朗
俄罗斯
刚果民主共和国
利比亚
南蘇丹
叙利亚
古巴
埃塞俄比亚
委內瑞拉
尼加拉瓜
朝鲜民主主义人民共和国
白俄罗斯
索马里
缅甸
苏丹
辛巴威
阿富汗
香港
马里
黎巴嫩
付款方式
电汇
信用卡
Perfect Money
OKPAY
当地银行转账
Litecoin
比特币
以太坊
比特幣現金
AdvCash
以太坊經典
Ripple
Tether (USDT)
Bitcoin SV
Dogecoin
Tron
Apple Pay
Google Pay
Ezeepay
USD Coin (USDC)
Binance Coin (BNB)
Solana
模拟平台
ActTrader
账户货币
EUR
欧元
GBP
英镑
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/HUF
CHF/JPY
DOG/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/HUF
GBP/ILS
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
LTC/USD
NOK/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
PLN/JPY
SEK/JPY
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNY
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/RMB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XLM/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
监管
FSC (毛里求斯), C112010690
FSA (圣文森特和格林纳丁斯), 22064-IBC-2014
网站语言
英
阿拉伯
孟加拉
捷克
德
希腊
西班牙
法
愛爾蘭語
古吉拉特
印地
意大利
希伯来
朝鮮語
马拉地
荷蘭語
挪威
波兰
葡萄牙語
俄
瑞典語
泰米尔
泰卢固
土耳其
乌尔都
汉
支持语言
英
阿拉伯
保加利亚
孟加拉
捷克
丹麦
德
希腊
西班牙
爱沙尼亚
芬兰
法
愛爾蘭語
苏格兰盖尔
古吉拉特
印地
克罗地亚
匈牙利
印尼
意大利
希伯来
日
朝鮮語
立陶宛
拉脱维亚
马拉地
荷蘭語
挪威
旁遮普語
波兰
葡萄牙語
羅馬尼亞語
俄
斯洛伐克
斯洛文尼亚
塞尔维亚
瑞典語
泰米尔
泰卢固
土耳其
乌克兰
乌尔都
越南
汉
菲律賓語
支持方式
电子邮件
Web窗体
电话
回调
网络聊天
论坛
Teams
Telegram
服务器时区
EST
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
Basic打开详情
最低入金额100 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:10000
槓桿作用
Forex
1:10000
Gold & silver
1:2500
CFD
1:2500
Oil
1:2500
Stocks
1:2500
Futures
1:2500
Indexes
1:2500
Agriculture
1:2500
Soft commodities
1:2500
Metals
1:2500
Energies
1:2500
Bonds
1:2500
ETF
1:2500
Spread betting
1:2500
Cryptocurrencies
1:10
Professional打开详情
最低入金额1,000 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:10000
槓桿作用
Forex
1:10000
Gold & silver
1:3500
CFD
1:3500
Oil
1:3500
Stocks
1:3500
Futures
1:3500
Indexes
1:3500
Agriculture
1:3500
Soft commodities
1:3500
Metals
1:3500
Energies
1:3500
Bonds
1:3500
ETF
1:3500
Spread betting
1:3500
Cryptocurrencies
1:10
Classic打开详情
最低入金额200 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:10000
槓桿作用
Forex
1:10000
Gold & silver
1:3000
CFD
1:3000
Oil
1:3000
Stocks
1:3000
Futures
1:3000
Indexes
1:3000
Agriculture
1:3000
Soft commodities
1:3000
Metals
1:3000
Energies
1:3000
Bonds
1:3000
ETF
1:3000
Spread betting
1:3000
Cryptocurrencies
1:10
VIP打开详情
最低入金额10,000 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:10000
槓桿作用
Forex
1:10000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100
Futures
1:100
Indexes
1:100
Agriculture
1:100
Soft commodities
1:100
Metals
1:100
Energies
1:100
Bonds
1:100
ETF
1:100
Spread betting
1:100
Cryptocurrencies
1:10