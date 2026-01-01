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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Capital.com
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Capital Com SV Investments Ltd, Capital Com Australia Limited, Capital Com (UK) Limited, Capital Com Bel
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