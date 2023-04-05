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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Blueberry
本页面是有关外汇经纪商Blueberry的描述。它并非Blueberry官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
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- 隔离账户
- VPS
- MAM
公司
Blueberry Markets Group, Eightcap Pty Ltd
Blueberry Markets (Mauritius) Ltd
Blueberry Markets (V) Ltd
Blueberry Prime Partners Pty Ltd.
禁止的國家
中非共和國
也门
伊拉克
伊朗
刚果民主共和国
利比亚
北马里亚纳群岛
南蘇丹
幾內亞比索
朝鲜民主主义人民共和国
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苏丹
马里
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模拟平台
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账户货币
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GBP
英镑
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新加坡元
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美元
货币对的
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USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XRP/USD
监管
ASIC, 391441
巴哈马证券委员会, SIA-F220
FSC (毛里求斯), GB24203929
瓦努阿图金融服务委员会, 700697
CMA (阿拉伯联合酋长国), 20200000451
网站语言
英
阿拉伯
西班牙
法
印尼
葡萄牙語
泰
越南
汉
支持语言
英
西班牙
波兰
汉
支持方式
电子邮件
Web窗体
电话
网络聊天
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
存款超過免費
100 $
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账户类型
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最低入金额100 $
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固定的
—
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
Gold & silver
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Oil
1:50
Stocks
1:5
Indexes
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Cryptocurrencies
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