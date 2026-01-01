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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Big Boss
本页面是有关外汇经纪商Big Boss的描述。它并非Big Boss官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 奖励
- PAMM
- 个人经理
- 隔离账户
- 提供联营方案
- 管理账户
公司
Prime Point LLC
禁止的國家
伊朗
日本
美國
马来西亚
付款方式
信用卡
当地银行转账
比特币
模拟平台
MetaTrader 4
MetaTrader 5
账户货币
JPY
日圓
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/JPY
BCH/USD
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USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/SGD
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XAU/USD
XRP/JPY
XRP/USD
监管
FSA (圣文森特和格林纳丁斯), SV&G IBC No:23356 IBC 2016
网站语言
英
日
汉
支持语言
英
日
汉
支持方式
电子邮件
Web窗体
网络聊天
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
Standard打开详情
最低入金额100 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:1111
槓桿作用
Forex
1:1111
Gold & silver
1:555
CFD
1:50
Cryptocurrencies
1:5
Crypto ECN打开详情
最低入金额1 $
點差，—
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:25
槓桿作用
Forex
1:25
Cryptocurrencies
1:5