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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Ally Invest
本页面是有关外汇经纪商Ally Invest的描述。它并非Ally Invest官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
- 接受美国交易商
公司
Ally Financial Inc.
付款方式
电汇
信用卡
支票
模拟平台
MetaTrader 4
账户货币
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/JPY
GBP/USD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
XAU/USD
监管
CFTC/NFA, 0408077
网站语言
英
支持语言
英
支持方式
电子邮件
电话
网络聊天
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
Standard打开详情
最低入金额1 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:50
槓桿作用
Forex
1:50
Stocks
1:50
Options
1:50
Futures
1:50