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经纪商简介： Admirals

本页面是有关外汇经纪商Admirals的描述。它并非Admirals官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。

Admirals
不支持美国交易者
  • 奖励
  • PAMM
  • 交易比赛
  • 隔离账户
  • 提供联营方案
  • MAM
  • 免费培训
  • 电话交易
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公司
Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets Pty Ltd, Aglobe Investments Ltd, Admiral Markets AS Jordan Ltd
成立于: 2001
自上線以來: 2001
經紀人評級
Admirals
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美國
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CySEC, 201/13
FCA (英国), 595450
FSA ( 塞舌尔), SD073
约旦证券委员会, 57026
FSCA (南非), FSP51311
肯尼亚资本市场管理局, 178
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