B&H

买入持有(B&H)策略在股市中非常流行，但在外汇市场通常被认为毫无用处甚至非常危险。许多文章和书籍仅简单的陈述买入持有策略不适用于货币交易。虽然与股市相比，在外汇市场中使用买入持有策略有一定的限制，但对于许多外汇交易商或投资者来说，这的确是一个可行的技术。

买入持有策略，就像它的名字所显示的，包括两个阶段。第一个就是选择并买入某一货币相对另一货币的过程。B&H的第二个过程就是持有所买入货币相对所卖出货币若干年的时期。尽管在这个策略的名字中只有“买入”，但B&H交易商并不限于交易的做多方。在外汇市场的沽空也一样。

在外汇中可以使用么？

那些反对在外汇交易中使用买入持有策略的专家的主要争议是货币缺乏股票的主要优势。某一公司的股票可能因某些基本面事件（比如：进入新的市场，成功的发明，缺乏竞争等）而飙涨数百个百分点，然而货币不能以同样的方式相对其它任一货币而大幅反弹。唯一例外的是第三世界的货币因某些政治因素或金融危机而快速贬值。当然，那些都在该策略范围之外。

虽然这个论据完全有效的，但它并不能排除货币使用买入持有策略的可能性。货币缺乏快速增长很容易由极高的杠杆（高达1:2000）来弥补，虽然货币无法像股票一样长期贬值，但外汇交易更加灵活可控。

使用B&H策略的一个可能的障碍来自外汇经纪公司。首先，它应该足够可靠，应经受得住有计划的长期交易，能够执行离场交易并能够将初始投资和利润转入交易商的银行账户。第二，它应该愿意持有交易者的头寸足够长的时间。后一个因素不能被忽视，因为在线外汇经纪公司的收益来自点差和佣金，而这又取决于交易的频率。更不用说买入持有策略的交易频率太低。对于外汇经纪公司来说，唯一能够从长期头寸中获利的可能就是调整利率支付。这也是为什么对于B&H头寸来说，选择经纪公司几乎与选择货币一样重要。

看起来像套利交易…

买入持有策略与套利交易策略有许多共同点。双方都意味着很长的持有期，都能从正利差中获得大幅收益，而且都没有明确的进出场规则。同时，两种交易的区别是技术是非常重要的：

B&H，使用（有时，追踪止损）止损可能是一个优势。

不像套利交易，买入持有策略不要求稳定增长的全球经济。

虽然正利率的转滚是买入持有头寸的一种奖励，但它并不是必要的条件。

虽然正利率的转滚是买入持有头寸的一种奖励，但它并不是必要的条件。

特点

长期潜在的利润。

正隔夜利率交易可带来附加利润。

“设置并遗忘”交易风格。

负隔夜利率可能是一个严重的问题。

没有明确的进场/离场条件。

需要许多耐心（尤其是在隔夜利息是负的情况下）。

经纪商应足够可靠以便持续多年。

如何交易？

货币对的选择在买入持有策略中起着至关重要的作用。理想来看，货币对在您选择的交易方向应该支付正的隔夜利息。但是，如果与预期长期的收益相比，如果负的隔夜利息微不足道，那么那一部分也可以被跳过。

基本面因素应优先考虑。从长期来考虑，比如央行的政策，全球的情绪以及失业率的趋势可作为参考。

买入持有头寸应在最小的杠杆下进场或者在您的外汇账户内有足够的保证金的情况下进场以防止发生补仓甚至是爆仓。

交易时机，尽管可用来增加一些附加的优势，但并不像普通的外汇交易那么重要。延迟的回调可看做整体交易机会的成本，只有在特殊情况下需要考虑。

等待时期长。外汇B&H头寸持续数年甚至数十年的情况并不罕见。

买入持有交易的离场甚至比进场更加棘手。理想来看，长期货币投资者只有当需求资金或市场条件发生戏剧性的改变时才会离场。或者，当到达重大收益目标或难以承受的亏损水平时，可能会结束B&H头寸。

范例

USD/CNY

第一个范例描述USD/RMB(USD/CNY, 美元兑人民币)货币对。该货币对因美国相对中国的负贸易余额以及中国人民银行对人民币的缓慢重估而仍旧处于长期的下跌趋势。长期投资者将不仅将从该货币对的持续下跌中获利，而且还能从中国的高利率和美联储低利率之间的正差值中获得重大收益。

EUR/CHF

第二个范例是EUR/CHF (欧元兑瑞郎)。显然，图表1999年以前的部分是合成的，但仍是完全有效的。该货币对自1970年开始陷入极长期的下跌趋势。交易这个看空的买入持有设置，需要能够忍受众多主要的下跌阶段以及瑞郎和欧元之间的负利率差状况。

注意！

注意！ 使用此策略的风险由自己承担。EarnForex.com不对使用本网站提供的策略所产生的风险负责。建议您在真实账户使用此策略之前，先通过模拟账户进行测试。

讨论

如果您对此策略有任何建议或疑问，可随时在论坛与其它外汇交易商讨论套息交易策略。