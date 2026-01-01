长期是指超过一周，有时甚至可以达到数月的持有时间（从入场到离场）。长期持有的一项主要优势是，一旦您确定趋势，您获取的盈利将多于更短周期内的短期交易。您不仅节省交易成本，还节省时间。缺点在于，趋势永远不走直线，而且您需要极大的勇气来等待无法避免的回调。您还需要相信自己有能力区别普通回落和趋势逆转。

最重要的是，长期交易通常需要将基本面分析与技术分析相结合；这是一个复杂而具有挑战性的过程，但可能会使您面临错误或不适用于您的特定交易理念。当图表显示的走势与理念指示的走势存在分歧时，实用的解决办法是抛弃理念。毕竟，技术分析的本质是经验观察。如果观察与理念相冲突，则需要放弃理念。这可能很难做到。例如，欧洲央行于 2014 年 6 月初降息之后，环保慈善机构Greenpeace一度由于押注欧元/美元下跌而亏损了 380 万欧元。这一错误是可以理解的，因为货币通常会在降息环境中下跌。但在这一案例中，其他因素所占的比重更大，包括长期以来由于欧洲央行反通胀的可信度以及对美联储将保持鸽派基调的敏锐看法而看好欧元的偏向。

长线交易者多使用日线图，但也会查看周线图，甚至月线图。英镑/美元月线图如下所示。2008 年全球经济危机爆发导致价格暴跌后进入盘整期，盘整期间于 2014 年 7 月达到极高点 1.71898。而英国脱欧公投的结果致使崩盘后，于 2016 年 10 月跌至极低点 1.14754。在此期间，凡正确分析出英国行情的，都在短期内获得了巨大收益。接下来，我们来看看复苏期间的失败尝试。注意，从低点反弹使价格于 2018 年 4 月回升至 1.43762，约为斐波那契回撤 50% 的水平。在那之前大约一年左右，敏锐的分析师可以预料到此次修正的进展，并于 1.29246 附近买入。真正的长线交易者会否一直做多英镑至 2024 年初，希望市场行情恢复？长线交易者没有透露此信息，但很多“全球宏观”对冲基金和一些主权财富基金均以这种方式交易。

在该月线图中，英镑/美元价格先下跌后横盘

注意，此交易会在 2022 年 9 月经历一次近乎灾难性的回调，随后进入长达 7 年以上的区间交易（尽管区间较宽）。凡盯市判断交易表现者只会看到微不足道的收益。

一种更令人满意的长线交易是时间不太长的按月交易，而非按年交易。周线图请见下一张图。图中展示了一个在红色水平线 1.24477 点位处经过确认的双底。数周后，价格超越绿色的 10 周（50 天）移动平均线。2023 年 6 月，确认于 1.26798 点位买入。遗憾的是，对多头而言，截至该图表数据末尾盯市收益仅为 28 点。

在英镑/美元周线图中，双底交易和移动平均线突破交易似乎更具吸引力

此收益展现出长线交易的两个特点：第一，交易者要有耐心，且必须拥有自己完全相信的指标，比如双底形态和 10 周均线等简单指标。交易者也可使用使其加速入市的其他指标，但切记不要频繁买卖。交易者喜欢连续持有数月。该笔交易已持有 7 个月时间。其次，如果交易者已准确预测出价格波动并足够有耐心，在长线交易中往往进入到退出的收益巨大。

另一种长线交易的时间更短，交易者使用日线图。使用价格上穿 50 日移动平均线交叉时，入场时间较晚，为 11 月，而不是 6 月，入市价 1.24282。截至该图表数据末尾，盯市收益为 282 点。收益较大，且仅使用一种简单指标就成功实现。此外，该图表还展示了标出长线交易者可接受的中期回调的对角线，以及近三个月内与线性回归通道平行，但未突破的红色支撑线。除非通道本身被打破，否则潜在回调期间长线交易者不会恐慌和退出。此外，长线交易者一直关注有关英国经济复苏消除了一次大规模金融危机风险的新闻，以及央行发布的 2024 年第三季度前可能不会降息的意见。

英镑/美元日线图中的上升通道交易

本例使用毫不花哨的简单基础指标来显示，长期交易可能比日内交易更简单，而且压力更小。长期交易不采用动量和波动性指标，只采用趋势跟踪指标。只采用趋势跟踪指标的缺点在于，它们不能在区间盘整交易和无趋势市场中为您提供较好的指导。