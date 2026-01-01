技术分析的主要目的是判断价格是否形成趋势以及趋势的动量。新趋势的特点是图表上出现价格活动的爆发——新趋势通常始于一系列更高的高点及低点。当图表形态较大且连续出现时，您可以认为上行突破成型并且应该买入。其基本原则是：动量引领方向。

但是您怎样判断图表上的指标是否能带来更多可靠的收益（真正的上涨）呢？该价格变化可能是一次假突破并猝然结束。移动平均线较为可靠，但是基于移动平均线的指标可能需要经过更多时段才能判断出新活动的爆发。寻找优秀的动量指标的原因是，让自己尽早进入交易，同时不被虚假的突破所迷惑。此外，许多外汇交易者在日内时间周期上交易。日内波动性使得对动量的衡量尤为困难。

本课程旨在阐述动量的问题，并且对动量指标进行概述。追求可靠的动量指标已成为技术分析中最优秀的理念之一。首先，您必须从加速、减速方面来考虑动量。按照定义，所有价格将随着时间的变化向前变化，无论向上、向下，还是横盘。如果您没有见到更高的高点和低点——即价格呈水平方向——说明您获得了前进动量，但没有获得加速或减速。而且，正如您开车时可能加大油门以 80 英里时速超车，然后降回平稳的 50 英里时速，价格可能获得短暂的动量，然后又减速。您整个行程的平均时速可能为 60 英里，但时速范围可能从 30 英里跳到 80 英里。

重点在于，当您通过动量获取市场信息时，您不是寻找平均值——您寻找的是临界点。

参阅下图。图中线条为手绘线性回归线，起点位于最低点附近，终点位于最高点或最高点附近（反之亦然）。左侧第一条线（蓝色）几乎水平，说明出现横向整理区，或者市场进入区间盘整状态，且既没有加速、也没有减速。如果仔细观察，您会发现该时段充斥着空头吞噬和多头吞噬蜡烛图。

参见下方图表。图中线条为手绘线性回归线，始于最低点附近，止于最高点或最高点附近（反之亦然）。第一条线（红）下滑，而第二条线（绿）反弹。下滑和反弹均时间短暂。注意，下滑从带长上影线的烛台开始，这通常是下跌信号，尤其是发生在阻力位附近更是如此。接着进入长跌趋势。请注意，红线非常陡，表明市场情绪强烈。此轮下滑止于纺锤线烛台。该形态表明市场犹豫不定，多空正争夺控制权，之后往往伴随趋势反转。毫无疑问，后市有一波大涨，其斜率甚至更大，表明看涨情绪浓厚。但是，浓厚的市场情绪通常不会持续太长时间。价格调整过后，必然是一段盘整期，以蓝线标示。注意，2 个看跌烛台之后出现长腿十字线，随后是一个带长下影线的看涨烛台。这是一个看涨组合。事实上，后市价格上涨，市场似乎已经做好走高的准备。

动量以相对回归线斜率表示

线性回归的相对斜率能够正确测量加速和减速。如果我们只需确定要使用什么参数（在测量中包括多少数据点）以及线性回归线的起点、终点，那么这种相对斜率将是世界上最好的指标。但如果我们绘制线性回归斜率的连续移动平均线，那么我们得到的图表将缺乏视觉效果，而且难以解读。

下一张图表展示了 8 周期线性回归线斜率。第一个圈中的首次上升显示斜率稳健，但第二圈中的第二次上升看起来明显波动更强劲，却不太稳健。通过手绘从最低点到最高点的线性回归线，发现主窗口中烛台实体的斜率相同。无论是手绘线还是使用固定周期数量的斜率指标，均未显示哪次上升更强劲。

回归线斜率指标用于度量动量

我们需要用其他指标来度量动量。最基本的动量度量方法是，用最后价格除以 X 个周期前的价格。在下一张图表中，动量指标基于 5 日（标准参数为 12 日）。该动量指标在底部窗口显示。注意，该指标在跌至第二个圈中的实际最低点之前，开始整整上升 5 个烛台。在第一个圈中，动量指标触及最低点后开始上升，表现类似于同步指标，而非领先指标。

动量指标用于预测价格的趋势变化

许多新手认为他们发现了动量指标中的圣杯。这种指标不仅在价格上涨时上升，还在价格开始上涨之前上升。

但是它有一个与斜率测量相同的问题。您应该在这个动量指标中设置多少时段呢？您可以不停地进行回测以找到最佳参数，而且指标仍可能在市场情绪变化时给出错误的信号。有些时段的价格变化较大，而有些时段的价格变化较小。价格变化的“幅度”随着时间发生改变。大幅变化与小幅变化可能产生相同的趋势，但太短的动量指标会导致您过早地退出连续的走势，而太长的动量指标会延误您进入一个更小的图表趋势。

一个解决方案是测量变化率的比例。通过额外测量变化程度可以让变化率与动量相同。在此处的图表中，中线被标记为 100，即 100%。当指标围绕 100 线波动时，这意味着今日价格几乎等于或完全等于 X 天前的价格。当指标上升至 102 时，您得到的价格比缺少动量的价格高 2%。不同的图表组合将通过零线或 100% 线来显示该信息。

众所周知，价格永远不会无限期呈直线波动。有时，交易过于拥挤，出现超买或超卖现象。交易者或获利了结，终止趋势，或出于其他原因重新考虑仓位。在上一个图表中，102 左右出现超买判断，98 左右出现超卖。大多数制图软件支持用户绘制水平线，用于标记其认为价格会出现超买或超买的位置。

这将我们引导至相对强弱的理念，即内部相对强弱，而不是一种证券与另一种证券相比的强弱。RSI（相对强弱指数）由 Welles Wilder 于 1978 年在《交易系统新理念》一书中提出。将 RSI 作为过气指标而抛弃之前，请仍将它作为当今使用最为频繁的指标之一；这不仅是因为它集成了超买/超卖的理念。

RSI 将在单独的课程中进行讨论。

将相对强弱指数作为动量衡量指标的重要操作是为它设置如下图所示的内置超买/超卖位。RSI 是指固定时段内平均上涨天数与平均下跌天数的比例。RSI 以及所有动量指标的问题是“参数问题”——即您为公式设置多少时段？

采用相对强弱指数量度动量

另一个动量指标采用近期高低点区间的相对价格，即《新技术交易者》一书中提出的钱德动量摆动指标。与 RSI 类似，钱德动量摆动指标采用上涨天数与下跌天数之间的区别，但它的算法更为复杂——您将所有上涨天数的价格相加，并减去所有下跌天数的价格，然后除以这两种天数的所有价格。请参阅以下图表。数学家指出，将上涨、下跌天数同时纳入分子扩大了测量范围，使它对大幅价格变动更加敏感。

采用钱德动量摆动指标量度动量

与 RSI 相似，钱德动量摆动指标被转换为百分比，所以零线附近的价格没有获得动量，而上涨至 +50 附近的价格被超买（-50 标记超卖）。将动量转换为百分比的优点是可以摆脱原始动量中的参数问题——小图形的走势斜率可能与大图形的走势斜率相同，而且摆动指标也在其发挥作用的过程中传递着这样的观点。

如果我们使用动量的目的是发现趋势是加速还是减速，或者价格是否触及可能的止损点（超买/超卖），那么我们可以采用 MACD、随机震荡指标甚至布林线。在所有情况下，我们发现突然加速的次数有限，而且通常较为短暂。加速可能会继续，也可能不会，具体取决于价格是否被超买/超卖。这有助于我们将参数削减至最适合我们使用的时间周期的数量，但不要忘记，对超买/超卖的估计通常是错误的。

当价格走势加速/减速时，通过这四种动量测量方法得出的动量指标将提醒您改变方向，而且这种提醒有时会提前一个时段。动量引领方向。尽管如此，聪明的交易者还观察图表本身的其他迹象，例如第一个横向整理区是否出现许多多头吞噬、空头吞噬蜡烛图，以及第一个横向整理区中间的上行走势何时试图触及并超过前一个高点但未遂。

您可以将动量作为一种独立的交易系统，但如果您这样操作，您还应该结合其他指标，例如形态和蜡烛图等。大多数指标将动量作为一种验证指标。