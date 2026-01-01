VPS 主機

TradoxVPS是一家专业的交易服务器托管公司，专注于为您的平台与经纪商之间的连接带来可衡量的改善。他们提供用于测量延迟和自身正常运行时间的工具。他们的服务器实际位于经纪商基础设施最常用的中心（芝加哥、伦敦、阿姆斯特丹、都柏林）。即使是他们的经济型套餐也提供高端硬件，可确保多个交易平台快速运行。