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Position Sizer

Position Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
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روبوفوركس: تداول العملات المشفرة والفوركس
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الملف التعريفي للوسيط: riisk

هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس riisk. وهي ليست الموقع الرسمي لـ riisk، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.

riisk (riisk.com)
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
  • المكافآت
  • تعليم مجاني
يزور

شركات
WL Trade Limited
تأسست في: 2025
على الأنترنت منذ: 2025
تصنيف الوسيط
riisk
لم يتم تقييمه
خيارات الدفع
بطاقات الائتمان/الخصم
Wallet One
iWallet
bitwallet
منصات تجريبية
DXtrade
عملات الحساب
EUR
اليورو
USD
دولار أمريكي
USDC
USD Coin
USDT
Tether USD
VND
دونغ
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/SEK
CNH/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/CZK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/ILS
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/THB
USD/TRY
USD/ZAR
ZAR/JPY
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الأسبانية
الفيتنامية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب

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