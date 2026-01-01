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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: riisk
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس riisk. وهي ليست الموقع الرسمي لـ riisk، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
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ZAR/JPY
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الأسبانية
الفيتنامية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standard (single account type, same conditions for all clients)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$50
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
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