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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: rewalt (ex-Rock-West)
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس rewalt (ex-Rock-West). وهي ليست الموقع الرسمي لـ rewalt (ex-Rock-West)، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- المدير الشخصي
- مسابقات التداول
- LAMM
- الحسابات المنفصلة
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- MAM
شركات
MAIV LIMITED (Rewalt)
TRANSYX LIMITED
الدول المحظورة
إسرائيل
الجمهورية العربية السورية
السودان
الصومال
العراق
الكونغو
الولايات المتحدة
اليمن
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
روسيا الاتحادية
روسيا البيضاء
فنزويلا
كندا
كوبا
ليبيا
خيارات الدفع
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
AliPay
بتكوين
Dash
Tether (USDT)
NEM
Binance Coin (BNB)
منصات تجريبية
MetaTrader 5
عملات الحساب
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AAVE/USD
ACE/USD
ACH/USD
ADA/USD
AEVO/USD
AGLD/USD
ALGO/USD
ALPHA/USD
APE/USD
APT/USD
AR/USD
ARB/USD
ATH/USD
ATOM/USD
AUCTION/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
AVAX/USD
AXS/USD
BAD/USD
BAL/USD
BAND/USD
BAT/USD
BCH/USD
BICO/USD
BIGTIME/USD
BNB/USD
BNT/USD
BONK/USD
BSV/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CELO/USD
CETUS/USD
CFX/USD
CHF/JPY
CHZ/USD
COMP/USD
CRO/USD
CRV/USD
CTC/USD
CVC/USD
CVX/USD
DGB/USD
DOGE/USD
DOT/USD
DYDX/USD
EGLD/USD
ENJ/USD
ENS/USD
EOS/USD
ETC/USD
ETH/USD
ETHFI/USD
ETHW/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
FIL/USD
FLM/USD
FLOKI/USD
FLOW/USD
FOXY/USD
FTM/USD
FXS/USD
GALA/USD
GAS/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
GFT/USD
GLM/USD
GMT/USD
GMX/USD
GODS/USD
GRT/USD
H/USD
ICP/USD
ICX/USD
ID/USD
IMX/USD
INJ/USD
IOST/USD
IOTA/USD
JOE/USD
JST/USD
JTO/USD
JUP/USD
KNC/USD
LDO/USD
LINK/USD
LOOKS/USD
LPT/USD
LQTY/USD
LRC/USD
LSK/USD
LTC/USD
LUNA/USD
LUNC/USD
MAGIC/USD
MANA/USD
MASK/USD
MEME/USD
METIS/USD
MEW/USD
MINA/USD
NEO/USD
NOT/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
OM/USD
ONE/USD
ONT/USD
OP/USD
ORBS/USD
ORDI/USD
PEOPLE/USD
PEPE/USD
PRCL/USD
PYTH/USD
QTUM/USD
RACA/USD
RAY/USD
RDNT/USD
RON/USD
RVN/USD
SAND/USD
SHIB/USD
SLP/USD
SNX/USD
SOL/USD
SSV/USD
STX/USD
SUI/USD
SUSHI/USD
SWEAT/USD
THETA/USD
TIA/USD
TON/USD
TRUMP/USD
TRX/USD
ULTI/USD
UMA/USD
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/HKD
USD/JPY
VELO/USD
VRA/USD
WAXP/USD
WIF/USD
WLD/USD
WOO/USD
XCH/USD
XLM/USD
XRP/USD
XTZ/USD
YFI/USD
YGG/USD
ZENT/USD
ZETA/USD
ZIL/USD
ZRO/USD
ZRX/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (سيشل), SD044
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
اليونانيية
الأسبانية
الفرنسية
الهندية
الأندونيسية
الإيطالية
اليابانية
الملايو
البرتغالية
الرومانية
الروسية
التايلاندية
التركية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
الروسية
طرق الدعم
نموذج الويب
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
الحسومات على أوامر الوقف لكل 1 std. كثير
10
الحسومات على أوامر الحد لكل 1 std. كثير
10
الحسومات لكل 1 لوت قياسي
10
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$50
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:800
Indexes
1:100
Energies
1:400
Cryptocurrencies
1:10
RAWفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$250
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:400
Indexes
1:100
Energies
1:400
Cryptocurrencies
1:10