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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: TabTrade
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس TabTrade. وهي ليست الموقع الرسمي لـ TabTrade، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- PAMM
- المدير الشخصي
- مسابقات التداول
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- الحسابات المدارة
- MAM
شركات
TabTrade Ltd
TabTrade (Mauritius) Ltd
TabTrade Ltd (Saint Lucia)
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
روسيا الاتحادية
روسيا البيضاء
ميانمار
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
بتكوين
إيثريوم
Tether (USDT)
Apple Pay
Google Pay
منصات تجريبية
MetaTrader 5
cTrader
عملات الحساب
AUD
دولار استرالي
CAD
دولار كندي
CHF
فرنك سويسري
GBP
جنيه إسترليني
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AAVE/USD
ADA/USD
ALGO/USD
APE/USD
APT/USD
ARB/USD
ATOM/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/SEK
AUD/SGD
AUD/USD
AVAX/USD
AXS/USD
BCH/USD
BNB/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CAD/SGD
CHF/DKK
CHF/HUF
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SGD
CHF/TRY
CHF/ZAR
DOGE/USD
DOT/USD
EOS/USD
ETC/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
FIL/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
ICP/USD
LINK/USD
LTC/USD
MANA/USD
MATIC/USD
MXN/JPY
NEAR/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
OP/USD
PEPE/USD
SAND/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
SHIB/USD
SOL/USD
SUI/USD
TON/USD
TRX/USD
TRY/JPY
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/THB
USD/TRY
USD/ZAR
XLM/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
خاضعة للتنظيم من قبل
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), 236339
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الأسبانية
التايلاندية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
السعر بالشهر
$59
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Stocks
1:200
Futures
1:200
ETF
1:20
Cryptocurrencies
1:20
Edgeفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Stocks
1:20
Futures
1:200
ETF
1:20
Cryptocurrencies
1:20
Centفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Stocks
1:20
Futures
1:200
ETF
1:20
Cryptocurrencies
1:20