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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: OxSecurities
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس OxSecurities. وهي ليست الموقع الرسمي لـ OxSecurities، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- PAMM
- MAM
شركات
Ox Securities Pty Ltd
Ox Securities Limited (SV)
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
FasaPay
بتكوين
إيثريوم
Tether (USDT)
Dragonpay
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
عملات الحساب
USD
دولار أمريكي
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية والاستثمارية الاسترالية , 438402
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standard
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:5
Pro
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:5
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