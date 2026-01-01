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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: OnsaFX
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس OnsaFX. وهي ليست الموقع الرسمي لـ OnsaFX، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- PAMM
- المدير الشخصي
- الفائدة علي الأموال
- مسابقات التداول
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- الحسابات المدارة
- MAM
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
Onsafx (Pty) Ltd
الدول المحظورة
الجمهورية العربية السورية
السودان
الولايات المتحدة
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
روسيا الاتحادية
كوبا
ميانمار
خيارات الدفع
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
بتكوين
منصات تجريبية
MetaTrader 5
عملات الحساب
AUD
دولار استرالي
BTC
بيتكوين
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
JPY
الين الياباني
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/ZAR
XAU/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
FSCA (جنوب إفريقيا), 53192
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
الهاتف
الدردشة الحية
تيليجرام
واتساب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
مجاني
الحسومات لكل 1 لوت قياسي
10
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Basicفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:300
تَأثِير
Forex
1:300
CFD
1:20
ETF
1:500
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
CFD
1:20
ETF
1:500
Advancedفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$5,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
CFD
1:20
ETF
1:500