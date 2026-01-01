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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Octrado (ex-Gulf Brokers)
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Octrado (ex-Gulf Brokers). وهي ليست الموقع الرسمي لـ Octrado (ex-Gulf Brokers)، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
شركات
Octrado Ltd.
الدول المحظورة
أثيوبيا
أفغانستان
أوغندا
إسرائيل
الاتحاد الأوروبي
البوسنة والهرسك
الجمهورية العربية السورية
السودان
العراق
الولايات المتحدة
اليمن
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
فانواتو
كوبا
خيارات الدفع
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
منصات تجريبية
MetaTrader 5
عملات الحساب
IDR
روبية اندونيسية
LKR
روبية سريلانكية
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/HUF
CHF/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
TRY/JPY
USA/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
ZAR/JPY
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (سيشل), SD013
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الملايو
الفيتنامية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
المالايالامية
الفيتنامية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
نموذج الويب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Hedging accountفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
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