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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: ModMount
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس ModMount. وهي ليست الموقع الرسمي لـ ModMount، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- VPS
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
الدول المحظورة
الاتحاد الأوروبي
خيارات الدفع
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
منصات تجريبية
Match-Trader
عملات الحساب
EUR
اليورو
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
ADA/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOGE/USD
DSH/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/EUR
XAG/USD
XAU/EUR
XAU/USD
XLM/USD
XMR/USD
XPD/USD
XPT/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 440/23
هيئة الخدمات المالية (سيشل), SD119
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
الإيطالية
اليابانية
الكورية
البرتغالية
التايلاندية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
الإيطالية
اليابانية
الكورية
البرتغالية
التايلاندية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
مجاني
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Clasic
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:400
تَأثِير
Forex
1:400
Gold & silver
1:200
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:5
Gold
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:400
تَأثِير
Forex
1:400
Gold & silver
1:200
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:5
Platinum
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:400
تَأثِير
Forex
1:400
Gold & silver
1:200
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:5
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