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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: MarketsVox
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس MarketsVox. وهي ليست الموقع الرسمي لـ MarketsVox، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- PAMM
- المدير الشخصي
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- MAM
- تعليم مجاني
شركات
MarketsVox (SC) Ltd
MarketsVox (SC) Ltd
الدول المحظورة
إسبانيا
الولايات المتحدة
بلجيكا
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
ميانمار
نيوزيلندا
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
AliPay
بتكوين
إيثريوم
مونيرو
Bitcoin Cash
AdvCash
Trustly
Ripple
Tether (USDT)
Dogecoin
USD Coin (USDC)
منصات تجريبية
WebTrader
MetaTrader 5
عملات الحساب
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/SGD
DOT/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CNH
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
LTC/USD
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/THB
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/AUD
XAG/EUR
XAG/USD
XAU/AUD
XAU/EUR
XAU/USD
XML/USD
XMR/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
ZEC/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (سيشل), SD142
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الأسبانية
الأندونيسية
الإيطالية
الملايو
البولندية
البرتغالية
التايلاندية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الدردشة الحية
نموذج الويب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
مجاني بعد التداول
10 lots
الحسومات على أوامر الوقف لكل 1 std. كثير
3
الحسومات على أوامر الحد لكل 1 std. كثير
3
الحسومات لكل 1 لوت قياسي
3
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
ECNفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$500
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
CFD
1:100
Oil
1:100
Indexes
1:100
Metals
1:100
Cryptocurrencies
1:5
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
CFD
1:100
Oil
1:100
Indexes
1:100
Metals
1:100
Cryptocurrencies
1:5
Centفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000