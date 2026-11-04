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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: MagnoFx
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس MagnoFx. وهي ليست الموقع الرسمي لـ MagnoFx، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- الحسابات المنفصلة
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
علامات التحذير
وسيط جديد تمامًا لا تتوفر عنه معلومات التسجيل أو تفاصيل الاتصال الحقيقية.
شركات
MagnoFx
خيارات الدفع
بتكوين
إيثريوم
Tether (USDT)
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
عملات الحساب
BTC
بيتكوين
CAD
دولار كندي
EUR
اليورو
USD
دولار أمريكي
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$15
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5
RAWفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5