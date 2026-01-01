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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Interstellarfx
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Interstellarfx. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Interstellarfx، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
الوسيط الأم
وسيط فرعي 0
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- الحسابات المنفصلة
- الحسابات المدارة
- التداول عبر الهاتف
شركات
THE FIRST INTERSTELLAR CAPITAL LIMITED
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
بلجيكا
جمهورية إيران الإسلامية
فرنسا
كندا
خيارات الدفع
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
منصات تجريبية
MetaTrader 5
عملات الحساب
EUR
اليورو
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/SGD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
HKD/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XBN/USD
XBR/USD
XBT/USD
XET/USD
XLC/USD
XTI/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 166/12
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$50
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
Stocks
1:5
Indexes
1:20
Cryptocurrencies
1:2
ECNفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$50
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
Stocks
1:5
Indexes
1:20
Cryptocurrencies
1:2