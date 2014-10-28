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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Ingot Brokers
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Ingot Brokers. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Ingot Brokers، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
شركات
INGOT Brokers (Australia) Pty Ltd, INGOT Broker Limited, INGOT Financial Brokerage Ltd., INGOT Africa Ltd
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
خيارات الدفع
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Perfect Money
بتكوين
إيثريوم
Tether (USDT)
Apple Pay
M-Pesa
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
عملات الحساب
AUD
دولار استرالي
EUR
اليورو
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/TRY
XPR/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة السوق المالية (كينيا), 173
هيئة الأوراق المالية والاستثمارية الاسترالية , 428015
هيئة الخدمات المالية (سيشل), SD117
هيئة الاوراق المالية, 20/02165/1/3
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 462/25
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الأسبانية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
الفرنسية
الروسية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Professionalفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:400
تَأثِير
Forex
1:400
Indexes
1:20
ETF
1:2
Cryptocurrencies
1:5
ECNفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:200
تَأثِير
Forex
1:200
Indexes
1:20
ETF
1:2
Cryptocurrencies
1:5