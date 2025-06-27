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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Helvoa (ex-NRDX)
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Helvoa (ex-NRDX). وهي ليست الموقع الرسمي لـ Helvoa (ex-NRDX)، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
AUTOCHARTIST
- المكافآت
- PAMM
- مسابقات التداول
- LAMM
- الحسابات المنفصلة
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- الحسابات المدارة
- MAM
- تعليم مجاني
شركات
NRDX Pty Ltd
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
روسيا الاتحادية
كندا
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
بتكوين
إيثريوم
Tether (USDT)
Apple Pay
Google Pay
AstroPay
منصات تجريبية
MetaTrader 5
عملات الحساب
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
BCH/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/ZAR
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SYM/BOL
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
خاضعة للتنظيم من قبل
FSCA (جنوب إفريقيا), 49648
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
الدردشة الحية
نموذج الويب
المكتب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
رقم
الحسومات على أوامر الوقف لكل 1 std. كثير
-
الحسومات على أوامر الحد لكل 1 std. كثير
-
الحسومات لكل 1 لوت قياسي
-
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Sarterفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$250
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:100
تَأثِير
Forex
1:100
Gold & silver
1:50
Stocks
1:10
Indexes
1:100
Energies
1:10
Cryptocurrencies
Silverفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:200
تَأثِير
Forex
1:200
Gold & silver
1:100
Stocks
1:10
Indexes
1:100
Energies
1:100
Cryptocurrencies
Goldفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$5,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:300
تَأثِير
Forex
1:300
Gold & silver
1:150
Stocks
1:10
Indexes
1:150
Energies
1:150
Cryptocurrencies
1:2
Platinumفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$20,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:400
تَأثِير
Forex
1:400
Gold & silver
1:200
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Energies
1:200
Cryptocurrencies
1:5