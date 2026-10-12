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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: FxPro
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس FxPro. وهي ليست الموقع الرسمي لـ FxPro، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- PAMM
- المدير الشخصي
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- برنامج الشراكة
- MAM
- تعليم مجاني
شركات
FxPro UK Limited
FxPro Global Markets Ltd
FxPro Financial Services Limited
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
جمهورية إيران الإسلامية
كندا
خيارات الدفع
PayPal
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
بتكوين
إيثريوم
Tether (USDT)
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Mobile Trading Platform
cTrader
Web Trading
عملات الحساب
AUD
دولار استرالي
CHF
فرنك سويسري
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
JPY
الين الياباني
PLN
بولندي زلوتي
USD
دولار أمريكي
ZAR
راند جنوب أفريقيا
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/DKK
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/PLN
AUD/SGD
AUD/USD
BAT/USD
BCH/USD
BTC/USD
BTG/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/PLN
CHF/SGD
DASH/USD
DOG/USD
DOT/USD
EOS/USD
ETC/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
GBP/ZAR
IOT/USD
LNK/USD
LTC/USD
NEO/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
PLN/JPY
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XLM/USD
XMR/USD
XRP/USD
ZEC/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (المملكة المتحدة), 509956
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 078/07
FSCA (جنوب إفريقيا), 45052
DFSA (دبي), F003333
هيئة الخدمات المالية (سيشل), SD120
هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما, SIA-F184
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
التشيكية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
الهندية
المجرية
الأندونيسية
الإيطالية
اليابانية
الكورية
الملايو
البولندية
البرتغالية
الروسية
التايلاندية
الأردية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
التشيكية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
المجرية
الأندونيسية
الإيطالية
اليابانية
الكورية
البولندية
البرتغالية
الرومانية
الروسية
السلوفاكية
التايلاندية
الفيتنامية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
المكتب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
مجاني للإيداعات الأكبر من
$50,000
ملاحظات خاصة
خصومات لحسابات ECN
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
FxPro MT4فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Stocks
1:25
Futures
1:50
Indexes
1:20
Metals
1:20
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:20
FxPro MT4 fixed spreadفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Stocks
1:25
Futures
1:50
Indexes
1:20
Metals
1:20
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:20
FxPro MT5فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Futures
1:50
Indexes
1:20
Metals
1:20
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:20
FxPro cTraderفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
Indexes
1:20
Metals
1:20
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:20