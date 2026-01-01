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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: FXPrimus
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس FXPrimus. وهي ليست الموقع الرسمي لـ FXPrimus، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- PAMM
- المدير الشخصي
- مسابقات التداول
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- الحسابات المدارة
- تعليم مجاني
شركات
Primus Global Ltd
Primus Markets INTL Ltd
Primus Markets INTL Ltd
الدول المحظورة
أستراليا
الولايات المتحدة
اليابان
بلجيكا
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
FasaPay
بتكوين
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
cTrader
عملات الحساب
CHF
فرنك سويسري
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
PLN
بولندي زلوتي
SGD
دولار سنغافورى
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
IOT/USD
LTC/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XRP/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 261/14
FSCA (جنوب إفريقيا), 46675
لجنة الخدمات المالية بفانواتو, 14595
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
التشيكية
الأسبانية
الأندونيسية
الملايو
البرتغالية
التايلاندية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الألمانية
المجرية
الأندونيسية
البولندية
الرومانية
التايلاندية
الفيتنامية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
المكتب
Teams
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
السعر بالشهر
$30
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
PrimusPROفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$500
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
CFD
1:100
Cryptocurrencies
1:5
PrimusCLASSICفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$15
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Cryptocurrencies
1:5
PrimusZEROفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Cryptocurrencies
1:5