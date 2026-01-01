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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: DB Investing
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس DB Investing. وهي ليست الموقع الرسمي لـ DB Investing، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- PAMM
- المدير الشخصي
- الفائدة علي الأموال
- مسابقات التداول
- الحسابات المنفصلة
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
- MAM
- تعليم مجاني
IB من No - DB Investing is not an introducing broker of another broker.
شركات
الدول المحظورة
أذربيجان
أرمينيا
الاتحاد الأوروبي
العراق
المملكة المتحدة
الولايات المتحدة
جمهورية إيران الإسلامية
كندا
خاضعة للتنظيم من قبل
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), GB25204845
مركز تحليل التقارير والمعاملات المالية (كندا), M22286159
هيئة سوق المال (الإمارات العربية المتحدة), 20200000197
هيئة الخدمات المالية (سيشل), SD053
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
الحسومات على أوامر الوقف لكل 1 std. كثير
100,000
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standartفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$50
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:3000
تَأثِير
Forex
1:3000
CFD
1:1200
Metals
1:500
Bonds
1:50
ETF
1:50
Cryptocurrencies
1:20