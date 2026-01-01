باللغة

النتائج الشائعة

أدوات

Position Sizer

Position Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
الإعلانات
روبوفوركس: تداول العملات المشفرة والفوركس
$ £ ¥
¥ £ $

الملف التعريفي للوسيط: DB Investing

هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس DB Investing. وهي ليست الموقع الرسمي لـ DB Investing، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.

DB Investing (dbinvesting.com)
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
  • المكافآت
  • PAMM
  • المدير الشخصي
  • الفائدة علي الأموال
  • مسابقات التداول
  • الحسابات المنفصلة
  • حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
  • برنامج الشراكة
  • MAM
  • تعليم مجاني
يزور

IB من No - DB Investing is not an introducing broker of another broker. 

شركات
تأسست في: 2018
على الأنترنت منذ: 2018
تصنيف الوسيط
DB Investing
لم يتم تقييمه
الدول المحظورة
أذربيجان
أذربيجان
أرمينيا
أرمينيا
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
العراق
العراق
المملكة المتحدة
المملكة المتحدة
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
كندا
كندا
خاضعة للتنظيم من قبل
لجنة الخدمات المالية ( موريشيوس), GB25204845
مركز تحليل التقارير والمعاملات المالية (كندا), M22286159
هيئة سوق المال (الإمارات العربية المتحدة), 20200000197
هيئة الخدمات المالية (سيشل), SD053
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
الحسومات على أوامر الوقف لكل 1 std. كثير
100,000
لقطة شاشة موقع الويب

الوسطاء المماثلون