لديك دائماً حرية اختيار نوع الرسم البياني الذي ترغب في استخدامه حتى برغم أن لكل منها مزاياه وعيوبه الخاصة. قد لا تعجبك الشموع اليابانية ولكن تظل بحاجة للتعود عليها باعتبارها الرسم البياني الأكثر استخداماً وانتشاراً. سيفوتك الكثير حقاً إذا لم تدرب عينيك على قراءة تفاصيل الشموع اليابانية بمجرد النظر إليها.

يعكس اختيارك لنوع الرسم البياني بطريقة أو بأخرى مقدار ضوضاء السوق التي يمكن لعينيك التعامل معها. لا يظهر الرسم الخطي أي ضوضاء زائدة ولكن يعيبه محدودية المعلومات التي يعرضها. الرسم البياني بالأعمدة، أو ما يطلق عليه مخطط البارات، يتضمن العديد من التفاصيل ولكن في نفس الوقت يبدو صاخباً بأكثر من اللازم.

تحتوى الرسوم البيانية الخطية على الحد الأدنى من التفاصيل، ولكن يساعد حجب القدر الأكبر من تلك التفاصيل على أن تعطيك إحساسًا فوريًا بالاتجاه والانحدار (الزخم) — أو غياب الاتجاه والزخم. برغم ذلك، يمكن أن تكون الرسوم البيانية الخطية مضلله بسبب الاقتصار على ربط مستويات الإغلاق فقط وتجاهل القمم والقيعان الجديدة. ستجد صعوبة في رؤية التاريخ والمستوى المحددين لأعلى قمة على الرسم البياني أدناه، كما أن زوج العملات سيبدو وأنه يواصل تراجعه حتى نهاية أغسطس بالتوازي مع تسجيل قمم متناقصة طوال الوقت.

لا يُظهر الرسم البياني الخطي أعلى قمة بوضوح

على النقيض من ذلك، فإن مخطط البارات (الشريطي) يعرض جميع الأسعار الأربعة الرئيسية (الافتتاح، القمة، القاع، الإغلاق) ما يعطيك قدر أكبر من التفاصيل. ولا يتوقف الأمر هنا على رؤية أين توجد أعلى قمة، بل يمكنك أن ترى أيضًا أن زوج العملات قد أوقف تراجعه وسجل قمة أعلى قبل أن يستأنف الحركة الهبوطية. ربما يكون من الأسهل رسم خطوط الدعم والمقاومة على مخطط البارات مقارنةً بجميع أنواع الرسوم البيانية الأخرى. يُعزى ذلك إلى أن مستويات الدعم والمقاومة يتم رسمها عن طريق ربط القمم والقيعان، والتي لا يوفرها الرسم البياني الخطي، كما أن مخطط الشموع اليابانية يركز على أسعار الافتتاح والإغلاق، وليس القمم والقيعان.

يُظهر مخطط البارات أعلى قمة بشكل فعلي

الرسم البياني الأكثر لفتًا للانتباه هو مخطط الشموع اليابانية. كما ترى في المثال أدناه كانت أعلى قمة على الشمعة التي أظهرت نموذج "النجم الساقط"، يسبقها زوج من شموع "دوجي". كانت تلك إشارة قوية على أن الاتجاه الصعودي قد استنفد زخمه ويبدو على وشك الانعكاس، وهو ما حدث بالضبط. بالإضافة إلى ذلك، كانت الشمعة التي يبدو أنها كسرت الاتجاه الهبوطي اللاحق من خلال تسجيل قمة أعلى هبوطية، وهو ما رجح استمرار الاتجاه الهابط.

مخطط الشموع اليابانية يرصد النماذج ذات الصلة

يعتبر مخطط النقطة والرقم هو الرسم البياني الأكثر صعوبة في الاستخدام. يعرض الشكل التوضيحي أدناه نفس البيانات الموضحة على الرسوم البيانية الثلاثة الأخرى، والتي تمت إعادة تنظيمها لتعرض صافي التحركات الصاعدة والهابطة. ومرة أخرى، كما هو الحال مع مخطط البارات، يمكنك بسهولة رسم خطوط الدعم والمقاومة. نرى أعلى هذا الرسم البياني إحدى تحركات السعر التي لم تظهر على الرسوم البيانية الأخرى. وعلى وجه التحديد، بدأ السعر على ما يبدو في ارتداد طفيف قبل أن يتراجع بشكل حاد ويشكل قناة هبوطية.

مخطط النقطة والرقم يُظهر قناة صاعدة

أخيرًا، يعتبر مخطط رينكو بمثابة صورة مُحسنة من النقطة والرقم. لا يوضع "قالب" على الرسم البياني إلا إذا تحرك السعر في نفس الاتجاه بمقدار ثابت. أنت من تحدد هذا المقدار، وهو أمر مفيد للغاية إذا كنت بصدد قياس حركة سعرية مقارنةً مع متوسط المدى الحقيقي أو أي مقياس آخر. إذا تحرك السعر بالقدر الكافي لإضافة قالب واحد، وليس إثنين، عندها يمكنك استنتاج أن الزخم لا يزال حاضرًا، ولكن لا يرتفع بالقدر الكافي. في مثال الرسم البياني أدناه، لدينا قناة أُفقية بدلًا من القناة الصاعدة التي تظهر على مخطط النقطة والرقم على نفس الإطار الزمني.

مخطط رينكو يُظهر قناة أفقية بدلًا من ذلك