مستويات التداول هي أسعار الدخول ووقف الخسارة وأخذ الربح للمراكز المفتوحة والأوامر المعلقة. يعرض الميتاتريدر مستويات التداول على الرسوم البيانية افتراضيًا في صورة خطوط متقطعة. يمكن تشغيلها وإيقافها عبر خصائص الرسم البياني وخيارات المنصة، ولكن لا يوجد اختصار لوحة مفاتيح للقيام بذلك بسرعة. وهنا يأتي دور سكربت Hide/Show Trade Levels.

Hide/Show Trade Levels هو سكربت بسيط للغاية لمنصتي الميتاتريدر 4 والميتاتريدر 5. كل ما يفعله هو التبديل بين إظهار وإخفاء مستويات التداول على الرسم البياني الحالي.

لنفترض أنك تحتاج إلى تخفيف الزحام على الرسم البياني للتعامل مع بعض الكائنات أو لقراءة قيم المؤشرات بشكل أفضل. مع سكربت Hide/Show Trade Levels، يمكنك القيام بذلك باستخدام مفتاح تشغيل سريع مخصص. يمكنك بعد ذلك استخدام مفتاح التشغيل السريع نفسه لإعادة إظهار مستويات التداول.

هكذا يبدو رسم بياني مزدحم بمستويات التداول في الميتاتريدر 5:

يتيح لك الميتاتريدر (كل من MT4 و MT5) تعيين مفتاح تشغيل سريع لأي سكربت. بعد تنزيل Hide/Show Trade Levels وتثبيته، ستتمكن من تعيين اختصار لوحة مفاتيح له عبر النقر عليه بزر الماوس الأيمن في نافذة المتصفح الفرعية واختيار تعيين مفتاح التشغيل السريع:

في مربع الحوار الذي يظهر، ستتمكن من اختيار مفتاح تحكم اختياري ( Alt أو Ctrl ) مع المفتاح الرئيسي. إليك مثالًا على تعيينه إلى Alt + S :

لا توجد معلمات إدخال تحتاج إلى إعداد، والكود هو نفسه لمنصتي MT4 و MT5. نوفر لك زوجي الملفات .mq4/.ex4 و .mq5/.ex5 لراحتك.

سكربت Hide/Show Trade Levels لا ينفذ أي عمليات تداول ولا يستخدم أي استيراد لملفات DLL — إنه آمن تمامًا.

لتثبيت السكربت، يُرجى اتباع التعليمات التالية:

قم بتنزيل ملف السكربت.

افتح مجلد بيانات الميتاتريدر 4/5 (عبر ملف←فتح مجلد البيانات).

افتح مجلد MQL4 أو MQL5.

انسخ الملف إلى المجلد الفرعي Scripts.

أعد تشغيل الميتاتريدر 4/5 أو قم بتحديث قائمة السكربتات عبر النقر بزر الماوس الأيمن على نافذة المتصفح الفرعية في المنصة واختيار تحديث.

يمكنك أيضًا قراءة دليل أكثر تفصيلًا حول كيفية إجراء التثبيت.

تحذير! إذا كان خيار إظهار مستويات التداول معطلًا في خيارات منصتك (أدوات←خيارات←الرسوم البيانية)، فلن يتمكن السكربت من تجاوز هذا الإعداد وإظهار مستويات التداول.

المناقشات

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