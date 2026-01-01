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يخضع بعض وسطاء الفوركس عبر الإنترنت الذين ربما صادفتهم لتنظيم هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB). SCB جهة شرعية، لكنها تعمل في ولاية قضائية لها تاريخ من المشكلات المتعلقة بالشفافية والضرائب. ستتعرّف في هذا الدليل على الإطار التنظيمي الذي توفّره وعلى الثغرات في رقابتها.

للتحقق مما إذا كان وسيط فوركس خاضعًا لتنظيم SCB، يمكنك استخدام صفحة البحث عن المرخَّص لهم الرسمية هذه.

هل SCB جهة تنظيمية شرعية؟

نعم، هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما جهة تنظيمية شرعية ورسمية. تأسست عام 1995، وكانت تُعرف في الأصل باسم مجلس الأوراق المالية في جزر البهاما. ويعيّن وزير المالية أعضاءها.

جوانب مثيرة للجدل

تعرّضت جزر البهاما للتدقيق بسبب ثغرات تتيح لأشخاص من بلدان أخرى التهرب من دفع نصيبهم العادل من الضرائب. وقد أدرجت الهيئة الحكومية الدولية المعروفة باسم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) جزر البهاما في القائمة السوداء عام 2000 لتسهيلها التهرب الضريبي.

وردًّا على ذلك، سنّت جزر البهاما تسعة قوانين لضبط المسألة. ثم رفعتها OECD من القائمة السوداء في العام التالي.

لكن لم يمضِ وقت طويل حتى أضافت OECD جزر البهاما إلى "قائمتها الرمادية"، وكان ذلك عام 2009. كما أدرج الاتحاد الأوروبي جزر البهاما ضمن الولايات القضائية غير المتعاونة في المجال الضريبي. غير أن الاتحاد الأوروبي رفعها من تلك القائمة في فبراير 2024 بعد تقييم أفضل من منتدى الممارسات الضريبية الضارة التابع لمنظمة OECD.

يوضح المقال المشار إليه أعلاه، المنشور عام 2016، أنه كانت هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالشفافية. فمع أن الشركات المسجّلة في جزر البهاما كانت ملزمة بتسمية مديريها، كان بإمكانها ببساطة تسمية "مديرين اسميين". وقد يحجب ذلك هوية الأشخاص الذين يديرون الشركات فعليًا.

وقد يصعّب ذلك على الأفراد أو الحكومات البحث عن الشركات المسجّلة في جزر البهاما والحصول على معلومات كاملة ودقيقة عنها.

وضعت مجموعة العمل المالي (FATF) جزر البهاما تحت المراقبة المتزايدة في أكتوبر 2018 بسبب أوجه قصور في ضماناتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ثم رفعت جزر البهاما من تلك القائمة في ديسمبر 2020 بعد أن أكملت البلاد خطة عملها. وحتى وقت كتابة هذا الدليل، لم تعد جزر البهاما مدرجة في أي قائمة (OECD أو الاتحاد الأوروبي أو FATF).

مسؤوليات SCB

تتولى SCB تنظيم الكيانات المالية بموجب القوانين التالية:

لاحظ أن قانون DARE ينص على أن SCB تنظّم تداول الأصول الرقمية، بما فيها العملات المشفرة، ويشترط أن تسجّل الكيانات لدى SCB قبل محاولة مزاولة أعمال الأصول الرقمية في جزر البهاما.

تحدد المادة 14 من قانون صناعة الأوراق المالية وظائف SCB. وتشمل هذه الوظائف:

مراقبة الأسواق المالية وتعزيز استقرارها

تشجيع الإفصاح الدقيق عن المعلومات المالية للجمهور

حماية نزاهة السوق من الجرائم

العمل بصفتها سلطة تسوية أوضاع المؤسسات المتعثرة

تعزيز تثقيف المستثمرين

التعاون مع الجهات التنظيمية المحلية الأخرى

تقديم المشورة إلى الوزير

أداء أي واجبات أخرى يقتضيها القانون

من الذي يجب عليه التسجيل لدى SCB؟

بموجب قانون صناعة الأوراق المالية، يجب على الأنواع التالية من الكيانات التسجيل لدى SCB (القائمة مأخوذة من موقع SCB):

الشركات التي تتعامل في الأوراق المالية

الشركات التي تدير الأوراق المالية

الشركات التي تقدّم المشورة بشأن الأوراق المالية

الشركات التي ترتّب صفقات في الأوراق المالية

أسواق التداول

مرافق المقاصة

أمناء السجلات ووكلاء نقل الملكية

الرؤساء التنفيذيون للشركات المسجّلة

مسؤولو الامتثال في الشركات المسجّلة

ممثلو التداول في الشركات المسجّلة

ممثلو الإدارة التقديرية في الشركات المسجّلة

ممثلو تقديم المشورة في الشركات المسجّلة

أعضاء مجالس إدارة الشركات المسجّلة

مسؤولو الإبلاغ عن غسل الأموال

الأطراف ذات العلاقة (ومنها على سبيل المثال لا الحصر حاملو الأوراق المالية والمسؤولون ومدققو الحسابات والمحامون)

بموجب قانون صناديق الاستثمار، يجب على الأنواع التالية من صناديق الاستثمار التسجيل لدى SCB:

الصندوق الاحترافي

الصندوق القياسي

صندوق SMART

الصندوق ذاتي الإدارة

ويجب كذلك على مديري صناديق الاستثمار ومسؤوليها الإداريين التسجيل.

يشترط قانون مزوّدي الخدمات المالية وخدمات الشركات على الكيانات التسجيل لدى SCB إذا كانت تمارس أيًّا مما يلي (القائمة مأخوذة من موقع SCB):

إقراض الأموال

الوساطة النقدية

قروض يوم الدفع والسلف النقدية

منح الائتمان

خدمات سداد الفواتير

تحصيل الديون

التأجير التمويلي

خدمات المشورة أو الاستشارات المالية

خدمات الوساطة المالية

تداول السلع والأدوات المالية الأخرى

حفظ الأصول الرقمية

مزوّد خدمات المحافظ

تنص SCB أيضًا على أن مزوّدي خدمات الشركات يحتاجون إلى التسجيل لديها، وتقدّم معلومات إضافية في صفحة الإشراف على موقعها.

وأخيرًا، بموجب قانون الأصول الرقمية والبورصات المسجّلة، تحتاج هذه الأنواع من الأعمال إلى التسجيل لدى SCB:

بورصات الرموز الرقمية

الخدمات المرتبطة بهذه البورصات

مزوّدو خدمات الدفع الذين يستخدمون الأصول الرقمية

مزوّدو خدمات الأصول الرقمية

متطلبات التسجيل والامتثال

بموجب قواعد SCB، يُصنَّف جميع وسطاء الفوركس على أنهم شركات تداول عقود الفروقات (CFD). ولا يوجد خيار أمام وسيط الفوركس بأن يخضع للتنظيم بترخيص "Dealing in Capital Markets Instruments" (التعامل في أدوات أسواق رأس المال) فقط. بل يجب عليه التقدم بطلب للحصول على ترخيص تداول CFD.

هناك ثلاثة نماذج طلبات مختلفة ذات صلة ضمن هذه الفئة:

تحمل هذه النماذج تاريخ عام 2020، لكنها أحدث النماذج المتاحة في صفحة Securities Firms (شركات الأوراق المالية) ضمن قسم Applications (الطلبات).

تبلغ رسوم الطلب لمعظم فئات تسجيل شركات الأوراق المالية 1,500$. أما إذا أراد الوسيط التسجيل في فئات متعددة، فتبلغ رسوم الطلب 3,125$. وللوسطاء الراغبين في التعامل في CFD، تبلغ رسوم الطلب 5,000$.

تتراوح رسوم التسجيل بين 6,250$ و20,000$ بحسب فئة التسجيل. أما شركات CFD فتدفع 20,000$.

تتراوح رسوم التجديد السنوية بين 8,500$ و45,000$، وذلك أيضًا بحسب الفئة. ويدفع الوسطاء الراغبون في التعامل في CFD رسمًا قدره 45,000$.

لشركات الأوراق المالية عمومًا، يبلغ الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال عند التعامل بصفة وكيل وأصيل 300,000$. وعند التعامل بصفة وكيل فقط، يبلغ 120,000$. لكن على شركات CFD متطلبات أعلى بكثير قدرها 1,000,000$، يُحتفظ بنسبة 50% منها نقدًا أو بما يعادل النقد وبنسبة 50% في أصول سائلة. ومن شأن مقترح صدر عام 2026 لتعديل قواعد CFD أن يُلزم الشركات بالاحتفاظ بمبلغ 1,000,000$ وديعةً لدى بنك مرخَّص في جزر البهاما، إضافةً إلى رأس مال تنظيمي إضافي إذا أسفر الحساب وفق قواعد الموارد المالية (Financial Resources Rules) المقترحة عن متطلبات أعلى.

هناك عدة أنواع مختلفة من الرسوم الإدارية لشركات الأوراق المالية.

تعيين أعضاء مجلس الإدارة أو تغييرهم: 625.00$

الموافقة على إصدار الأسهم أو نقل ملكيتها أو التصرف فيها: 625.00$

خطابات حسن الوضع القانوني: 500.00$

شهادة بديلة (لكل شهادة): 500.00$

تغيير الاسم: 500.00$

تمديد مهلة تقديم البيانات المرحلية لمدة شهر واحد (بحد أقصى طلبان للتمديد): 700.00$

تمديد مهلة تقديم البيانات المدققة لمدة 6 أشهر (بحد أقصى طلبان للتمديد): 1,000.00$

التنازل عن شهادة التسجيل: 500.00$

طلب "إعفاء" أو "استثناء": 500.00$

إضافةً إلى ذلك، هناك رسم نشاط ربع سنوي لشركات CFD. يبلغ الرسم الربع سنوي عادةً 45,000$. لكن إذا كانت إيرادات التداول لدى الشركة أقل من 10,000,000$ في ربع السنة، فقد يكون أحد هذه المبالغ المخفَّضة:

الشريحة إجمالي إيرادات التداول (بالدولار الأمريكي) رسم النشاط الربع سنوي الشريحة 1 من 0$ إلى 100,000$ $0 الشريحة 2 من 100,001$ إلى 300,000$ $5,000 الشريحة 3 من 300,001$ إلى 1,000,000$ $15,000 الشريحة 4 من 1,000,001$ إلى 10,000,000$ $30,000

هناك أيضًا رسوم خاصة بالمسؤول الإشرافي على CFD. ويبيّن جدول الرسوم المفصّل المبالغ.

التحقق من التسجيل لدى SCB

إذا زرت الصفحة الرئيسية لموقع SCB، فسترى في أعلى اليمين مربعًا مكتوبًا عليه "Registrant Licensee Status Search" (البحث عن حالة المسجَّلين والمرخَّص لهم).

لا يمكنك حاليًا استخدام مربع البحث لأنه "قيد التطوير" (under development). لكن إذا حاولت النقر على مربع البحث، فستظهر نافذة صغيرة تخبرك بذلك. انقر على الزر البرتقالي "Click Here" (انقر هنا) في تلك النافذة، وستنتقل إلى قوائم المرخَّص لهم والمسجَّلين لدى SCB.

ينقلك ذلك إلى صفحة سترى فيها أربع قوائم منسدلة:

Securities Industry Act, 2024 (SIA): قانون صناعة الأوراق المالية

Investment Funds Act, 2019 (IFA): قانون صناديق الاستثمار

Financial and Corporate Service Providers Act, 2020 (FCSPA): قانون مزوّدي الخدمات المالية وخدمات الشركات

Digital Assets and Registered Exchanges Act, 2024 (DARE): قانون الأصول الرقمية والبورصات المسجّلة

عند توسيع أيٍّ من هذه القوائم المنسدلة، سيظهر لك رابط يمكنك النقر عليه لعرض المسجَّلين بموجب ذلك القانون.

فعلى سبيل المثال، يمكنك النقر على "Securities Industry Act, 2024 (SIA)"، وسترى "SIA Registrants" (المسجَّلون بموجب SIA). انقر عليه، وسيفتح ملف PDF يحتوي على قائمة بجميع المسجَّلين المندرجين تحت هذه المظلة، مع بعض التفاصيل عن كل منهم. يمكنك استخدام وظيفة البحث في متصفحك للعثور على ما تحتاجه في القائمة.

هذا النظام غير مريح بعض الشيء، لأنك إذا اخترت القائمة الخطأ لفتحها، فسيتعيّن عليك العودة ومواصلة تصفّح القوائم واحدة تلو الأخرى حتى تجد القائمة التي تتضمن الشركة التي تبحث عنها. وقد يحدث ذلك إذا كنت لا تعرف كيف تُصنَّف الشركة.

تدابير حماية العملاء لدى SCB

إليك ما تفعله SCB لحماية المستثمرين الذين يتعاملون مع الشركات التي تنظّمها.

لقانون صناعة الأوراق المالية تشريع فرعي يُسمى لوائح صناعة الأوراق المالية (Securities Industry Regulations) لعام 2012. وتنص المادة 88 من هذه الوثيقة على أنه يجب على الشركات المسجّلة فصل أصول العملاء عن أصول الشركة.

لم نجد حدًّا أقصى عامًّا للرافعة المالية للأعمال المالية العاملة في جزر البهاما، لكن SCB تحدد هامشًا أدنى قدره 0.5%، أي ما يعادل رافعة مالية قصوى قدرها 1:200، للوسطاء الذين يتعاملون في CFD تحديدًا. ومن شأن مقترح عام 2026 هذا أن يستبدل بتلك النسبة الثابتة قواعد هامش تستند إلى كل فئة من فئات الأصول الأساسية.

تُلزم SCB الوسطاء بإغلاق المراكز المفتوحة لعملاء التجزئة، أو الحصول على هامش إضافي، عندما تنخفض حقوق الملكية في الحساب إلى ما دون 50% من الهامش المطلوب (أي إغلاق إجباري للصفقات).

تحصر قواعد SCB مسؤولية عميل التجزئة لدى شركة CFD في الأموال الموجودة في حساب التداول المعني (أي الحماية من الرصيد السالب للمتداولين).

يجب على شركات CFD إبلاغ المستثمرين بإفصاحات المخاطر، أي: "X في المئة من حسابات مستثمري التجزئة تخسر أموالًا عند تداول CFD مع هذا المزوّد". وكل ثلاثة أشهر، يجب على كل شركة إعادة حساب نسبتها وتحديث تحذيراتها.

تحظر SCB تسويق الخيارات الثنائية أو الإعلان عنها أو عرضها أو بيعها أو تداولها مع عملاء التجزئة.

إضافةً إلى ذلك، تستطيع SCB تلقّي البلاغات والشكاوى ومراجعتها. ويمكنها إصدار تنبيهات للجمهور واتخاذ إجراءات إنفاذ ضد الشركات التي تخالف اللوائح أو لا تستوفي المتطلبات المستمرة للحفاظ على تراخيصها (انظر أدناه).

صلاحيات SCB

في إطار أداء واجباتها، قد تتخذ SCB إجراءات مثل:

تقديم التماس لتصفية شركة أو حلّها.

تعليق ترخيص شركة أو إلغاؤه.

منع شركة من مزاولة الأعمال في جزر البهاما.

مقاضاة شركة أمام المحكمة أو التسوية خارج المحكمة.

تستطيع SCB أيضًا إصدار إشعارات تحذيرية للجمهور، حتى بشأن الشركات التي لا تنظّمها لكنها تدّعي أنها خاضعة لتنظيم SCB.

إليك مثالًا على إشعار عام (Public Notice) نشرته SCB في 19 فبراير 2026 بشأن شركة ARGOFX LIMITED. يُعلِم الإشعار الجمهور بأن هذه الشركة غير مسجّلة لدى SCB وغير مرخَّصة منها، وأنها ربما تخالف قانون صناعة الأوراق المالية لعام 2024.

تقديم شكوى إلى SCB

إذا كنت تعتقد أن شركة ما ربما تخالف القوانين التي تتولى SCB إنفاذها، يمكنك الإبلاغ عنها لدى SCB عبر إجراءات الإبلاغ الرسمية لديها. وقد أصدرت SCB مذكرة إرشادية للجمهور بشأن الشكاوى ضد المرخَّص لهم والمسجَّلين (Guidance Note For the Public on Complaints Against Licensees and Registrants).

تنص هذه المذكرة على أنه يجب عليك أولًا تقديم الشكوى مباشرةً إلى الكيان الذي لديك مشكلة معه. وبعد ذلك يمكنك تقديم شكوى إلى SCB إذا لم تكن راضيًا عن رد الكيان أو إذا لم يرد. ولاحظ أنه يمكنك تخطي هذه الخطوة إذا كنت تعتقد أن أموالك أو أصولك معرّضة لخطر فوري أو إذا كانت لديك مسألة عاجلة أخرى.

لتقديم شكوى، ابدأ بتعبئة نموذج تقديم الشكوى (Complaint Submission Form). ثم أرسله بالبريد الإلكتروني إلى ecomplaints@scb.gov.bs مع أي مرفقات تحتاج إلى تقديمها لدعم قضيتك. وكلما زادت المعلومات والمستندات التي تستطيع تقديمها، كان من الأسهل عليك إثبات وجود المشكلة وضرورة إجراء تحقيق.

البريد الإلكتروني هو الوسيلة الرئيسية لتقديم شكوى إلى SCB. لكن SCB تقبل أيضًا الشكاوى عبر الهاتف أو البريد الورقي أو بالحضور شخصيًا.

تذكّر أنك إذا اخترت تقديم شكوى شفهية، فلن ينشأ عن ذلك سجل مكتوب يمكنك الاحتفاظ به. ولذلك ستحتاج إلى استخدام البريد الإلكتروني أو البريد الورقي.

بعد أن تقدّم شكوى، قد تستغرق SCB ما يصل إلى 10 أيام عمل لإبلاغك بنتيجة تقييمها الأولي. وقد يستغرق تقديم تحديث جوهري أو حل ما يصل إلى 40 يوم عمل من تاريخ استلام شكواك. وستَرِد التحديثات الإضافية على فترات لا تتجاوز 40 يوم عمل إلى أن تُغلق المسألة. وإذا طلبت SCB معلومات إضافية، فأمامك ما يصل إلى 20 يوم عمل لتقديم الرد.

اعلم أن SCB غير مخوَّلة منح تعويضات. والسبيلان الوحيدان لذلك هما الكيان نفسه أو النظام القضائي.

خاتمة

هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB) جهة تنظيمية حكومية رسمية، لكنها تعمل في ولاية قضائية لها تاريخ من مشكلات الشفافية والضرائب. فثغرات البلاد القانونية أتاحت استغلالًا مرتبطًا بالتهرب الضريبي. ومع ذلك، تتخذ SCB إجراءات إنفاذ وتصدر تحذيرات للجمهور. وبالنظر إلى إيجابيات هذه الجهة التنظيمية وسلبياتها، سيتعيّن عليك أن تقرر بنفسك ما إذا كنت تثق بوسيط فوركس خاضع لتنظيم SCB.