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توجد في الإمارات العربية المتحدة ثلاث جهات تنظيمية لوسطاء الفوركس، إحداها هيئة سوق المال (CMA). أما الجهتان الأخريان فهما سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) وسلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA). يركّز هذا الدليل على دور DFSA في تنظيم تداول الفوركس.

يمكنك التحقق مما إذا كانت جهة ما مسجّلة لدى DFSA من خلال السجل العام.

هل DFSA جهة تنظيمية شرعية؟

نعم، تُعد سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) جهة تنظيمية شرعية. أُنشئت عام 2004، وهي الجهة التنظيمية الرسمية لمنطقة اقتصادية خاصة داخل الإمارات تُعرف باسم مركز دبي المالي العالمي (DIFC). تقع هذه المنطقة داخل مدينة دبي. وهي ولاية قضائية مستقلة بموجب دستور الإمارات العربية المتحدة.

ما العلاقة بين DFSA والجهات التنظيمية المالية الأخرى في الإمارات؟

قد يبدو وجود ثلاث جهات تنظيمية شرعية لوسطاء الفوركس في الإمارات أمرًا محيّرًا في البداية، لكن المسألة تتعلق بالجغرافيا.

يقع نطاق اختصاص DFSA ضمن المنطقة الحرة لمركز دبي المالي العالمي (DIFC).

يقع نطاق اختصاص FSRA ضمن المنطقة الحرة لسوق أبوظبي العالمي (ADGM).

يشمل نطاق اختصاص CMA بقية أنحاء الإمارات.

لماذا توجد جهات تنظيمية مختلفة لأجزاء مختلفة من الإمارات؟ أُنشئ DIFC عام 2004 ليكون مركزًا ماليًا للشركات من أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA). ويُسمح للشركات في هذه المنطقة بالعمل بطريقة تختلف عمّا هو متاح خارجها. وهو "منطقة حرة"، ما يعني أن الشركات لا تحتاج إلى شريك محلي، ويمكن تملّكها بنسبة 100%. ويُعد ADGM منطقة حرة مماثلة.

تتمتع الشركات في DIFC كذلك بمزايا أخرى، منها عدم وجود ضريبة على الدخل الشخصي، ومعدل ضريبة على الشركات بنسبة 9% منذ عام 2023 (في معظم الحالات).

لماذا أنشأت الإمارات ولايات قضائية مستقلة بدلًا من الاكتفاء بتعديل قوانين الدولة بأكملها؟

ببساطة، كان إجراء تعديل شامل لقوانين الدولة بأكملها سيُحدث اضطرابًا كبيرًا. فقد أرادت الإمارات جذب رأس المال الأجنبي بسرعة، لا إلغاء قوانينها وتقاليدها القائمة بالكامل. وتعتمد المناطق الحرة نظام القانون العام (common law) المصمم للتمويل الدولي، في حين يسري في بقية أنحاء الإمارات نظام قانوني مختلف كان قائمًا قبل إنشاء المناطق الحرة.

مسؤوليات DFSA

تتولى DFSA مسؤولية مجموعة واسعة من الكيانات والأنشطة المالية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

الخدمات المصرفية

خدمات الائتمان

إدارة الأصول

شركات الفوركس

تداول العقود الآجلة للسلع

التأمين

التمويل الإسلامي

بورصة دولية لمشتقات السلع

بورصة دولية للأسهم

تتولى DFSA الإشراف على التدقيق، والإشراف على المخاطر السيبرانية، والإشراف على التأمين، والإشراف على المخاطر التشغيلية والتقنية. وهي مسؤولة عن الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF) والعقوبات. كما تراقب الأسواق، وتشجّع التمويل المستدام، وتتخذ إجراءات الإنفاذ عند الضرورة.

من الذي يجب عليه التسجيل لدى DFSA؟

فيما يلي أمثلة على أنواع الكيانات التي يجب أن تسجّل لدى DFSA:

وسطاء الفوركس والاستثمار

البنوك وجهات الإقراض

شركات الاستثمار وإدارة الأصول

شركات التأمين

البورصات

منصات التداول

الصناديق ومديرو الصناديق

مزوّدو خدمات الحفظ الأمين والعهدة والخدمات الائتمانية

شركات العملات المشفرة

مدققو الحسابات وشركات الخدمات المهنية

شركات أخرى يرتبط نشاطها بالاستثمارات أو الأوراق المالية أو الأموال أو المشورة المالية

متطلبات التسجيل والامتثال

على شركات الفوركس الراغبة في مزاولة أعمالها في DIFC أن تحصل على ترخيص من DFSA. وتمنح DFSA شركة وساطة الفوركس بالتجزئة ترخيصًا لنشاط "Dealing in Investments as Principal" (التعامل في الاستثمارات بصفة أصيل) إذا كانت تنفّذ صفقات عملائها بنفسها، أو لنشاط "Arranging Deals in Investments" (ترتيب الصفقات في الاستثمارات) فقط إذا كانت تحيل عملاءها إلى شركة أخرى (غالبًا شركة من المجموعة نفسها مرخّصة في بلد آخر) تنفّذ صفقاتهم وتحتفظ بأموالهم. وفي الحالتين تحتاج الشركة إلى تصريح إضافي لفئة "Carrying on authorised Financial Services with or for Retail Clients" (تقديم الخدمات المالية المرخّصة لعملاء التجزئة).

يمكن لشركات الفوركس الراغبة في الحصول على ترخيص DFSA أن تطلب الترخيص عبر موقع الجهة التنظيمية الإلكتروني. ويتضمن الحصول على الترخيص ما يلي:

تستعرض الوحدة العامة (General Module) من كتاب قواعد DFSA القواعد التي يجب على الشركات المرخّصة اتباعها. ويقود الرابط أعلاه إلى الفصل 7 الذي يتناول المعلومات والمتطلبات الخاصة بعملية الترخيص.

يجب على الشركة تقديم استفسار عن الترخيص (Authorisation enquiry) وترتيب اجتماع مع مسؤولي DFSA.

يجب تقديم نموذج الطلب مرفقًا بقرار مجلس الإدارة بشأن تأسيس الكيان المقترح، إضافةً إلى الهيكل التنظيمي للموظفين.

يجب سداد رسوم الخدمة. ويعتمد مقدار الرسوم على طبيعة الأنشطة المالية التي ستمارسها الشركة وحجمها. وقد تتراوح بين 15,000 و70,000 دولار أمريكي، ويمكن سدادها عبر التحويل المصرفي. وتوفر DFSA وحدة الرسوم (Fees Module) الكاملة التي تتضمن مزيدًا من المعلومات.

لا تتضمن الوحدة العامة قواعد رأس المال الاحترازية. ويمكن العثور عليها في إرشادات PIB. ويندرج وسطاء الفوركس بالتجزئة الذين يتعاملون بصفة أصيل ضمن الفئة 2: يبلغ الحد الأدنى لرأس المال المطلوب 2,000,000 دولار أمريكي لصنّاع السوق و500,000 دولار أمريكي للوسطاء الذين يتعاملون بصيغة matched principal فقط (أي يغطّون كل صفقة للعميل بصفقة مع طرف مقابل آخر، كما يفعل وسطاء STP). وقد يكون المبلغ الفعلي المطلوب أعلى بسبب متطلبات رأس المال المبنية على النفقات والمخاطر. أما الشركات التي تكتفي بترتيب الصفقات فتندرج ضمن الفئة 4 بحد أدنى لرأس المال قدره 30,000 دولار أمريكي.

التحقق من التسجيل لدى DFSA

يمكنك زيارة السجل العام على موقع DFSA الرسمي للتحقق مما إذا كانت الشركة مرخّصة ووضعها القانوني سليمًا. ومن المهم التحقق مباشرةً من DFSA، وعدم الاكتفاء بتصديق ادعاء الشركة بأنها خاضعة لتنظيم DFSA. فالشركات الاحتيالية كثيرًا ما تقدّم معلومات مضللة عن وضع ترخيصها لدى جهات تنظيمية مختلفة.

إذا كانت الشركة مرخّصة من DFSA، فسترى بياناتها المدرجة في السجل، ومنها وضعها الحالي، والرقم المرجعي لدى DFSA، وعنوانها، وتاريخ ترخيصها، وتفاصيل إضافية عن خدماتها المالية وتصاريحها الإضافية واستثماراتها.

تدابير حماية العملاء لدى DFSA

تحدد DFSA في كتاب قواعدها حدًا أدنى للهامش بنسبة 3.33% لعملاء التجزئة الذين يتداولون أزواج العملات الرئيسية. وهذا يعادل حدًا أقصى للرافعة المالية قدره 1:30.

وضعت DFSA كذلك إرشادات بشأن الحماية من الرصيد السالب. فإذا خسر المتداول كامل رصيده، لا يحق للوسيط مطالبته بدفع مبالغ إضافية لتغطية الخسائر التي تتجاوز النقد والأرباح أو الخسائر من الصفقات المفتوحة الموجودة أصلًا في ذلك الحساب.

في عام 2017، بدأت DFSA دراسة الخيارات المتاحة لوضع إطار للتعافي والتسوية. وتوفر الجهة التنظيمية حاليًا قدرًا من الحماية عبر قواعد توزيع أموال العملاء. وتتضمن هذه القواعد كيفية التعامل مع أموال العملاء (فصلها في حسابات خاصة بالعملاء) وكيفية توزيعها عند وقوع حدث يستوجب التوزيع مثل الإعسار.

صلاحيات DFSA

تستخدم DFSA صلاحيات الإنفاذ المتاحة لها لمعاقبة المخالفات، وكذلك لتحقيق "ردع موثوق" (credible deterrence) يمنع الشركات والأفراد الآخرين من ارتكاب مخالفات. ويمكنها أيضًا أن تستخدم صلاحياتها لمحاولة تعويض الأطراف المتضررة عن طريق ردّ الحقوق.

تملك DFSA صلاحية اتخاذ الأنواع التالية من إجراءات الإنفاذ:

تجميد الأصول

أوامر الكف والامتناع

ردّ الحقوق

معالجة أوجه القصور في الأنظمة

العقوبات والغرامات

اللوم العلني

سحب الترخيص أو تقييده

تذكّر أن إجراءات الإنفاذ التي تتخذها DFSA قد تكون أوسع وأشمل بحق الشركات الخاضعة لسلطتها التنظيمية. أما الشركات غير الخاضعة لها، فيمكن أن تصدر DFSA مع ذلك تحذيرات للجمهور بشأنها.

يمكنك البحث في قاعدة بيانات Decision Notices & Regulatory Actions (إشعارات القرارات والإجراءات التنظيمية) على موقع DFSA لمعرفة ما إذا كانت قد اتُّخذت إجراءات بحق شركة بعينها.

لدى DFSA أيضًا قاعدة بيانات قابلة للبحث تضم التنبيهات (Alerts).

حتى وقت كتابة هذا الدليل، يبدو أن DFSA لم تتخذ في السنوات الأخيرة أي إجراء بحق أي من وسطاء الفوركس المرخّصين لديها، مع أنها تملك صلاحية ذلك.

ومع ذلك، تتخذ DFSA أحيانًا مثل هذه الإجراءات بحق الشركات التي تنظّمها. ومن أمثلة إجراءات الإنفاذ قرار DFSA تغريم شركة Al Ramz Capital LLC مبلغ 25,000 دولار أمريكي لعدم إبلاغها فورًا عن معاملات مشبوهة.

تمثّلت مخالفة شركة Al Ramz Capital LLC في عدم الإبلاغ في الوقت المناسب عن معاملات مشبوهة في NASDAQ Dubai. وليست Al Ramz وسيط فوركس بالتجزئة، لكنها شركة استثمار ووساطة أسهم مقرها الإمارات.

ومن الأمثلة الأخرى على الإجراءات التي اتخذتها DFSA تنبيه بسيط نُشر في 28 نوفمبر 2025 بعنوان False claim of DFSA Authorisation by Souq Capital ("ادعاء كاذب من Souq Capital بالحصول على ترخيص DFSA").

ادّعت هذه الشركة أنها تقدّم محافظ استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للفوركس وأنواع أخرى من الأصول الاستثمارية. وهذا نوع من الخدمات قد يهتم به متداول فوركس مقيم في الإمارات. وكما يتضح من العنوان، ذكرت الشركة على موقعها الإلكتروني أنها مرخّصة من DFSA. بل قدّمت رقم تسجيل مزيفًا.

يوضّح التنبيه للجمهور أن Souq Capital ليست مرخّصة من DFSA ولم تكن كذلك في أي وقت. وينصح الجمهور بتوخي أقصى درجات الحذر وعدم الرد على أي اتصالات ترد من Souq Capital.

تقديم شكوى إلى DFSA

إذا كنت تعتقد أن شركة فوركس تخالف قواعد DFSA، يمكنك تقديم شكوى رسمية إلى DFSA.

تُلزم الجهة التنظيمية الشركات المرخّصة من DFSA بوضع آليات وإجراءات لتسوية الشكاوى. ولذلك توجّه DFSA العملاء إلى محاولة حل المسائل مباشرةً مع الشركة أولًا.

إذا كانت الشركة تتصرف بحسن نية، فقد تتمكن بهذه الطريقة من الوصول إلى حل أسرع.

تقول DFSA إنه إذا لم تكن راضيًا عن رد الشركة (أو إذا لم ترد أصلًا)، يمكنك تقديم شكوى إلى DFSA.

إذا كنت تعتقد أن شركة ما غير خاضعة لتنظيم DFSA (أي أنها تكذب وتدّعي ذلك)، يمكنك ببساطة التواصل مع DFSA فورًا.

يجب تقديم جميع الشكاوى إلى DFSA كتابيًا.

يجب أن تذكر اسمك الكامل وبيانات الاتصال الخاصة بك عند تقديم الشكوى.

يجب أن تقدّم الاسم الكامل وبيانات الاتصال الخاصة بالجهة التي تشكو منها.

إذا كان لديك محامٍ في هذه القضية، فعليك تقديم اسمه وبيانات الاتصال به.

عليك كتابة تسلسل زمني للأحداث. وإن أمكن، اذكر التواريخ والأوقات.

إذا كانت لديك أي مستندات تدعم حالتك، فعليك إرفاقها عند تقديم الشكوى. ويشمل ذلك أي مراسلات بينك وبين الشركة بخصوص المسألة.

خذ وقتك الكافي عند صياغة شكواك وتجميع المستندات. فكلما كان سردك أوضح وقدّمت أدلة أكثر، زادت احتمالات حصولك على الحل الذي تسعى إليه.

هناك طريقتان لتقديم الشكوى. يمكنك إرسال نموذج الشكاوى (Complaints Form) عبر الإنترنت، أو إرسال شكوى مكتوبة إلى عنوان DFSA البريدي.

خاتمة

إلى جانب هيئة سوق المال (CMA) وسلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، تُعد سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) إحدى الجهات التنظيمية الرسمية في الإمارات لوسطاء الفوركس وشركاته. وتعمل DFSA داخل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) فقط، وهي قادرة على توفير رقابة تنظيمية قوية تشمل إجراءات إنفاذ مثل ردّ الحقوق والعقوبات وتعليق الترخيص أو إلغائه. فإذا ادّعت شركة ترغب في التداول معها أنها خاضعة لتنظيم DFSA، ابحث عنها في السجل العام لدى DFSA للتحقق من وضعها قبل المضي قدمًا.