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في كينيا، تُعرف الجهة التي تنظّم تداول الفوركس باسم هيئة أسواق المال في كينيا، أو CMA. تحتفظ CMA بقائمة للجهات المرخّصة قابلة للبحث، يمكنك استخدامها للبحث عن وسيط فوركس ومعرفة ما إذا كان خاضعًا للتنظيم. كما تتولى CMA إنفاذ لوائح أسواق المال، ومنها اللوائح التي تحكم عمل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت.

هل CMA جهة تنظيمية شرعية؟

نعم، CMA جهة تنظيمية شرعية في كينيا. قد يحدث بعض الالتباس، لأنك سترى أحيانًا أن CMA تشير إلى نفسها بوصفها "body corporate" (حرفيًا "هيئة اعتبارية")، أو حتى بوصفها "شركة" (مثل فوزها بجائزة Company of the Year ("شركة العام") في حفل Kenya Quality Awards لعام 2026). وقد يجعلك هذا تتساءل عمّا إذا كانت شركة خاصة تنتحل صفة جهة تنظيمية.

لكن CMA جهة رسمية. فقد أُنشئت عام 1989 بموجب قانون أسواق المال (Capital Markets Act, Cap. 485A). أما الإطار الخاص بترخيص وسطاء الفوركس عبر الإنترنت وتنظيم عملهم فقد استُحدث عام 2017 من خلال لائحة أسواق المال الخاصة بتداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت (Capital Markets (Online Foreign Exchange Trading) Regulations).

ما معنى أن تكون الجهة "body corporate"؟ معناه أن الهيئة تستطيع القيام بأمور مثل مقاضاة طرف آخر، أو أن تُقاضى، أو إبرام العقود. إذن، تعكس هذه العبارة واقعًا هيكليًا، لكنها لا تجعل CMA شركة خاصة.

مسؤوليات CMA

تتولى CMA تنظيم قطاع أسواق المال في كينيا. ومن مهامها:

وضع إرشادات لحوكمة الشركات

إنشاء سوق للأوراق المالية والحفاظ عليها

حماية مصالح المستثمرين، بما يشمل تشغيل صندوق للتعويضات

ترخيص الشركات المالية ومنحها الموافقات

توعية المستثمرين

إنفاذ قوانين الأوراق المالية

لا يقتصر إشراف CMA على إصدار التراخيص وتجديدها. فالهيئة تصف وظيفتها في الإشراف على السوق بأنها إجراء "تفتيش مستمر" على الجهات الوسيطة المرخّصة للتأكد من الامتثال التنظيمي. كما تخوّلها لائحة الفوركس عبر الإنترنت تفتيش دفاتر الوسطاء وسجلاتهم وأنظمتهم واتخاذ إجراءات عقب التفتيش.

وفيما يخص تداول العملات المشفرة، نشر وزير الخزانة الوطنية في 22 يوليو 2026 لائحة مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية (Virtual Asset Service Providers Regulations) لعام 2026 بموجب قانون مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية (Virtual Asset Service Providers Act) لعام 2025. وتشكّل هذه اللائحة أول إطار شامل في كينيا لتنظيم الأصول الافتراضية.

بحسب نشرة قانونية صادرة عن PwC، تنظّم CMA بعض أنشطة الأصول الافتراضية، في حين يتولى البنك المركزي الكيني (CBK) تنظيم الأنشطة الأخرى. وتوضح لائحة مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية لعام 2026 أن على كل من يرغب في تشغيل منصة أو نظام تداول أن يتقدم بطلب إلى CMA للحصول على الموافقة. وبذلك يصبح تداول العملات المشفرة تحت إشراف CMA.

من الذي يجب عليه التسجيل لدى CMA؟

يجب على الأنواع التالية من الكيانات التسجيل لدى CMA إذا أرادت ممارسة أعمالها مع الكينيين:

المؤسسات المعتمدة

وسطاء المشتقات

بنوك الاستثمار

وسطاء الأسهم

وسيط تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت غير المتعامل

مدير أموال تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت

متعاملو الأوراق المالية المعتمدون

مديرو الصناديق

مستشارو الاستثمار

جهات الإيداع المعتمدة

مديرو صناديق REIT

وسطاء البن

أمناء صناديق REIT

صناديق الاستثمار العقاري المعتمدة (REIT)

برامج الاستثمار الجماعي المعتمدة

برامج تملّك الموظفين للأسهم المعتمدة (ESOP)

وسيط تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت المتعامل

الأمناء من الشركات

مزوّد منصة خدمات الوساطة

رأس المال الجريء

يسهل البحث حسب الفئة في قائمة الجهات المرخّصة المتاحة على موقع CMA. يمكنك النقر على الفئة التي تريدها، وستظهر لك جميع الشركات المسجّلة ضمن هذا النوع.

تجدر الإشارة إلى وجود فئة لوسطاء الفوركس المتعاملين (dealing) وأخرى لوسطاء الفوركس غير المتعاملين (non-dealing).

يعمل وسيط الفوركس المتعامل بصفته صانع سوق يتداول لحسابه الخاص، أي أنه قد يكون الطرف المقابل في صفقة العميل. أما وسيط الفوركس غير المتعامل فيربط العملاء بسوق الفوركس مقابل عمولة أو هامش يضاف إلى السبريد، دون أن يعمل بصفته صانع سوق.

أما مدير أموال الفوركس عبر الإنترنت فيدير محافظ الفوركس الخاصة بالعملاء ويتخذ قرارات التداول نيابةً عنهم مقابل رسوم.

حتى وقت كتابة هذا الدليل، لا يوجد سوى عدد قليل جدًا من وسطاء الفوركس المتعاملين المرخّصين. والغالبية العظمى هم وسطاء فوركس غير متعاملين.

متطلبات التسجيل والامتثال

يمكن للشركات التقدم بطلب للخضوع لتنظيم CMA عبر بوابة الطلبات الإلكترونية (Online Applications Portal) التابعة للجهة التنظيمية، أو بتقديم نسخة ورقية.

يمكن العثور على الإرشادات الخاصة بوسطاء الفوركس عبر الإنترنت في موقع CMA.

على سبيل المثال، هذه متطلبات رأس المال كما وردت في الوثيقة:

رأس المال المدفوع (ما لا يقل عن Kshs. 50 مليون لترخيص الوسيط المتعامل، وما لا يقل عن Kshs. 30 مليون لترخيص الوسيط غير المتعامل)

رأس المال السائل (لا يقل عن Kes. 30,000,000 أو 8% من إجمالي الالتزامات، أيهما أعلى)

Kshs هي الشلن الكيني، ويُرمز له أيضًا بالرمز KES.

بحسب ما ورد في لائحة أسواق المال الخاصة بتداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت، يجب أن يكون المتقدمون للحصول على ترخيص CMA للفوركس عبر الإنترنت شركات مؤسسة في كينيا ومحدودة بالأسهم. ولذلك يجب على الوسيط الأجنبي أن يتقدم بالطلب عن طريق كيان مؤسس في كينيا، مثل شركة تابعة محلية.

تبلغ رسوم الطلب 10,000 KES. ويعادل ذلك نحو 77 دولارًا أمريكيًا حتى وقت كتابة هذا الدليل.

يمكنك الاطلاع على قائمة كاملة بجميع متطلبات الطلب في اللائحة المذكورة أعلاه.

يجب على وسطاء الفوركس عبر الإنترنت أيضًا دفع رسم سنوي. ويختلف مقدار هذا الرسم. الجزء الأول ثابت، وهو 100,000 KES للوسطاء غير المتعاملين ومديري الأموال، أو 250,000 KES للوسطاء المتعاملين. أما الجزء الثاني فيُحسب على أساس إجمالي إيرادات التداول للسنة، بما يشمل العمولات والخصومات المستردة من مزوّدي الخدمات المرتبطين من أطراف ثالثة، ويبلغ 3% لوسطاء الفوركس المتعاملين وغير المتعاملين على حد سواء.

التحقق من التسجيل لدى CMA

إذا ذكر وسيط فوركس في موقعه أنه مرخّص من CMA، فعليك أن تتحقق من ذلك لدى CMA نفسها للتأكد من أن الترخيص موجود وساري المفعول.

يمكنك القيام بذلك بالبحث في دليل الجهات المرخّصة على موقع CMA.

يوجد مربع بحث، لكنه ليس مفيدًا كثيرًا. فهو يتيح البحث عن الفئات فقط، لا عن الكيانات المنفردة. وجميع الفئات مدرجة في الأسفل على شكل أزرار. لذلك يمكنك ببساطة استخدام خاصية البحث في متصفحك للعثور على الفئة التي تريدها، أو تحديدها بالنظر. ومع أن خاصية البحث ليست جيدة جدًا، فأنت لا تحتاج إليها فعلًا لأن الفئات منظمة جيدًا.

تشمل الفئات المتعلقة بالفوركس:

وسطاء الفوركس المتعاملون

وسطاء الفوركس غير المتعاملين

مديرو أموال تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت

إذا نقرت على إحداها، فستنتقل إلى صفحة تضم قائمة بجميع الجهات المرخّصة في تلك الفئة، مع أسمائها وعناوينها وأرقام تراخيصها ومواقعها الإلكترونية. يمكنك بعد ذلك التمرير للعثور على الوسيط الذي يهمك، أو استخدام خاصية البحث في متصفحك.

تدابير حماية العملاء لدى CMA

تحمي هيئة أسواق المال العملاء عن طريق:

قبول الشكاوى ومراجعة البلاغات

تحديد حد أقصى للرافعة المالية قدره 1:400

توفير الحماية من الرصيد السالب ("اعتماد إجراءات لإدارة المخاطر للتعامل مع أوامر وقف الخسارة، وعدم وجود حسابات سالبة")

اشتراط فصل الأموال في حسابات العملاء

اتخاذ إجراءات الإنفاذ المناسبة

إصدار تنبيهات للجمهور

الاحتفاظ بصندوق لتعويض المستثمرين

تقول CMA إن صندوق تعويض المستثمرين يمكنه منح تعويضات للمستثمرين الذين يخسرون أموالهم بسبب إخفاق كيان ما في الوفاء بالتزاماته التعاقدية. وقد يحدث ذلك بسبب الاحتيال أو إعسار الوسيط وما إلى ذلك. لكن لاحظ أن صندوق التعويض متاح حاليًا لعملاء وسطاء الأسهم فقط (وليس لعملاء وسطاء الفوركس).

صلاحيات CMA

تستطيع CMA اتخاذ مجموعة من إجراءات الإنفاذ بحق أي كيان يخالف قواعدها. ومنها:

التحقيقات وعمليات التدقيق

إصدار التحذيرات

الغرامات المالية

أوامر رد الأموال

تعليق الترخيص أو إلغاؤه

عندما لا يكون الوسيط خاضعًا فعليًا لتنظيم CMA، لا تستطيع CMA تعليق ترخيصه غير الموجود أو إلغاءه. لكنها تستطيع تحذير الجمهور.

يمكنك الاطلاع على مثال لتحذير صادر عن CMA في هذا الإشعار الذي يحمل عنوان Public Caution Against Investment Scams ("تحذير عام من عمليات الاحتيال الاستثماري"). وهو يسرد عدة كيانات كانت تقدم خدماتها لعملاء في كينيا من دون الحصول على ترخيص مسبق. ومن بين تلك الكيانات وسيط فوركس يُدعى Just Markets.

تقديم شكوى إلى CMA

إذا كنت تعتقد أن وسيط فوركس ربما يخالف قواعد CMA، يمكنك تقديم شكوى.

تطلب CMA من العملاء أن يتواصلوا أولًا مباشرةً مع الكيان الذي لديهم مشكلة معه لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى حل. وإذا جربت ذلك بالفعل ولم تكن راضيًا، يمكنك الانتقال إلى تقديم بلاغ.

تحدد CMA في إجراءات الشكاوى الخاصة بها أن عليك تقديم الشكوى إلى وحدة معالجة الشكاوى في بورصة نيروبي للأوراق المالية (Nairobi Securities Exchange Complaints Handling Unit). وتذكر أن لديك أيضًا "خيار تصعيد الشكوى إلى الهيئة إذا ظل المستثمر غير راضٍ".

لكن هذا النص يخص وسطاء الأسهم فقط. فإذا كانت شكواك تتعلق بوسيط فوركس، فلا ينبغي أن تمر عبر بورصة نيروبي للأوراق المالية. عليك أن تجرب أولًا قسم الامتثال لدى الوسيط، وإذا لم يُجدِ ذلك، فقدّم شكواك مباشرةً إلى CMA.

تؤكد CMA أنها الجهة التنظيمية العليا في كينيا، ولذلك يحق لها تلقي أي شكوى لها أي صلة بالسوق.

لتسهيل تقديم الشكاوى، توفر CMA بوابة إلكترونية للشكاوى. وإذا فضّلت، يمكنك الاتصال هاتفيًا بوحدة التحقيق في الاحتيال بأسواق المال (Capital Markets Fraud Investigation Unit) أو مراسلتها بالبريد الإلكتروني. ومن الخيارات الأخرى تعبئة نموذج شكوى ورقي وإرساله بالبريد، أو زيارة مكاتب CMA في نيروبي شخصيًا.

خاتمة

هيئة أسواق المال (CMA) في كينيا جهة تنظيمية شرعية لوسطاء الفوركس وغيرهم من الكيانات المالية. وهي تملك صلاحيات إنفاذ حقيقية. وفوق ذلك، فإن طريقة تنظيم دليل الجهات المرخّصة في فئات مريحة وبديهية. ونأمل أن يصبح صندوق التعويض المتاح لعملاء وسطاء الأسهم متاحًا يومًا ما لعملاء وسطاء الفوركس أيضًا.