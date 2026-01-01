CMA (هيئة سوق المال) في الإمارات العربية المتحدة

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سواء كنت تقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو ترغب ببساطة في التداول مع وسيط خارجي مقره هناك، فمن المهم أن تكون على دراية بالجهة التنظيمية الرسمية في الإمارات، وهي هيئة سوق المال (CMA).

حتى اليوم، لا يزال الموقع الرسمي لهيئة سوق المال هو https://www.uaecma.gov.ae، حيث كانت تُعرف سابقًا باسم هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA). ستتعرف بعد قليل على تفاصيل هذا التغيير.

لا يُعد موقع هيئة سوق المال من حيث معايير التصميم أو سهولة التصفح من بين المواقع الأكثر سلاسة. ومع ذلك، يمكنك البحث عن الشركات المرخّصة عبر قاعدة البيانات المتاحة على موقع الهيئة. ومن المهم دائمًا التحقق مما إذا كان الوسيط الذي يدّعي حصوله على ترخيص من CMA (أو SCA في حال لم يتم تحديث بعض المواقع بعد) مدرجًا بالفعل في هذه القاعدة قبل التعامل معه. كما ينبغي التأكد من أن الترخيص لا يزال ساريًا ويتمتع بوضع قانوني سليم.

هل تُعد هيئة سوق المال جهة تنظيمية موثوقة؟

نعم، تُعد هيئة سوق المال جهة تنظيمية موثوقة. فهي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى الإشراف على الأنشطة المرتبطة بها. وكانت تُعرف سابقًا باسم هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، إلا أن نطاق صلاحياتها ودورها التنظيمي أصبحا أوسع مقارنة بالفترة التي كانت تعمل فيها تحت هذا الاسم.

نبذة مختصرة عن تاريخ SCA

وقبل التطرق إلى هيئة سوق المال بصيغتها الحالية، من المفيد إلقاء نظرة سريعة على هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA). فقد أسس الرئيس الراحل لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الهيئة في عام 2000 بموجب المرسوم الاتحادي رقم 4، بهدف تنظيم أسواق الأوراق المالية والإشراف عليها. وفي عام 2006، أُدخلت تعديلات إضافية على الإطار التنظيمي من خلال القانون الاتحادي رقم 25.

وكانت الهيئة تُدار من خلال رئيس لمجلس الإدارة ورئيس تنفيذي، إلى جانب مجلس إدارة يتولى رسم السياسات العامة للهيئة، فيما يتولى رئيس الدولة تعيين كل من رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.

تحوّل SCA إلى CMA

والآن لنتحدث عن التغيير الذي حدث. اعتبارًا من 1 يناير 2026، حيث تم استبدال هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) بهيئة سوق المال (CMA). وقد تم تنفيذ هذا التغيير بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2025 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2025.

يعود سبب هذا التغيير إلى أن الأطر التنظيمية السابقة للقطاع المالي في الإمارات كانت بحاجة إلى تحديث من أجل "تعزيز استقرار السوق وكفاءته وقدرته التنافسية، وضمان التوافق مع أفضل الممارسات الدولية".

لماذا 2026؟

فيما يلي بعض الأسباب التي دفعت الإمارات لاختيار عام 2026 لتحويل هيئة SCA إلى هيئة سوق المال:

يشهد السوق المالي في الإمارات اليوم تنوعًا أكبر بكثير في المنتجات المالية مقارنة بالماضي، كما ارتفعت أحجام التداول بشكل ملحوظ. لذلك أصبح من المنطقي تعزيز الأطر التنظيمية لتواكب هذه التغيرات.

في السابق كانت الإمارات تُصنَّف كمركز مالي ناشئ. أما اليوم فلم تعد كذلك؛ فقد انتهت مرحلة "الناشئ"، وأصبحت الإمارات مركزًا ماليًا إقليميًا وعالميًا مهمًا. وهذا يتطلب بدوره إطارًا تنظيميًا قويًا يتناسب مع هذه المكانة.

من مصلحة الإمارات تسهيل عمل المستثمرين والشركات القادمة من دول أخرى داخل أسواقها المالية. ويساعد وجود إطار تنظيمي مُحدَّث ومتوافق مع المعايير والتوقعات الدولية على دعم النشاط في السوق وخلق المزيد من فرص الأعمال.

ما الذي سيتغير

فيما يلي أبرز التغييرات التي ستدخل حيّز التنفيذ مع انتقال SCA إلى CMA:

تغيير الاسم إلى Capital Market Authority.

ستتولى CMA تنظيم نطاق أوسع من الأنشطة المالية مقارنة بما كانت تشرف عليه SCA سابقًا. ويشمل ذلك خدمات الاستشارات، وحسابات الاستثمار، والمشورة المالية، إلى جانب أنشطة أخرى مرتبطة بالأسواق المالية.

تم توسيع صلاحيات الإشراف لدى CMA على قطاع أسواق رأس المال، ولهذا أصبحت تُعرف الآن باسم هيئة سوق المال.

ستكون CMA الجهة المسؤولة عن تنظيم كل من صندوق حماية المستثمر وصندوق ضمان التسوية.

تحدد الأحكام الجديدة دور CMA في ما يُعرف بـ "الإشراف الاحترازي وإدارة الظروف الاستثنائية".

تمتلك CMA صلاحية إبرام تسويات قبل الشروع في أي إجراءات جنائية.

يمكن لـ CMA "تحديد الأشخاص ذوي الأهمية النظامية وتنظيم آليات التدخل المبكر والتسوية والمعالجة".

وردت التغييرات المذكورة أعلاه مباشرة على موقع CMA. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت التغييرات التالية في مصادر أخرى:

تم توسيع صلاحيات التحقيق لدى CMA، حيث أصبح بإمكان الجهة التنظيمية إدارة ما يُعرف بـ "الظروف الاستثنائية". ومن خلال إعلان وجود ظرف استثنائي، يمكن للهيئة تعليق التداول أو إلغاؤه مؤقتًا على أي من الأوراق المالية التي تشرف عليها.

بات لدى هيئة سوق المال صلاحية التدخل في مرحلة مبكرة مقارنة بالسابق عندما يُعتقد أن جهة إصدار قد تفشل في تلبية متطلبات رأس المال أو السيولة. وفي مثل هذه الحالات، يمكن للهيئة مطالبة الجهة المعنية بتقديم خطة للتعافي المالي.

إذا كان ذلك يخدم مصلحة الدولة، يمكن لـ CMA تصنيف جهة مرخَّصة على أنها "شخص ذو أهمية تنظيمية". ويمنح هذا التصنيف الهيئة صلاحية اتخاذ إجراءات لدعم تلك الجهة إذا كان ذلك ضروريًا للحفاظ على الاستقرار المالي.

توضح هيئة سوق المال أن المسؤولية عن نشرة الإصدار الخاصة بالشركات المالية تقع على عاتق كبار المديرين والمستشارين وأعضاء مجلس الإدارة. وقد يواجه هؤلاء إجراءات قانونية مباشرة إذا تضمنت الوثائق معلومات مضللة أو غير صحيحة، أو إذا تم إغفال معلومات جوهرية. ويمكن أن تشمل العقوبات غرامات كبيرة أو حتى السجن لمدة تصل إلى عام.

تتمتع هيئة سوق المال بصلاحيات تنفيذية واسعة، إذ يمكنها فرض غرامات تصل إلى 200 مليون درهم إماراتي.

بموجب القوانين الجديدة، تعترف CMA بممارسة تثبيت الأسعار باعتبارها مختلفة عن التلاعب بالسوق نظرًا لطبيعتها المؤقتة وخضوعها للرقابة. وبذلك يمكن للشركات والمستثمرين الالتزام بالقواعد الواضحة التي وضعتها الهيئة لممارسة تثبيت الأسعار بشكل قانوني دون أن يُعد ذلك تلاعبًا بالسوق.

إذا كان الإفصاح الفوري عن بعض المعلومات قد يضر بالشركة أو بالمساهمين، تسمح هيئة سوق المال الآن للشركات بتأجيل نشر تلك المعلومات. غير أن هذا التأجيل يتطلب موافقة الهيئة، التي تحتفظ بسلطة تقديرية كاملة لقبول الطلب أو رفضه، كما يمكنها تعديل قرارها لاحقًا.

أصبحت هيئة سوق المال مخوّلة بإنشاء وإدارة صندوق حماية المستثمر. وكما يشير اسمه، فإذا تسببت مشكلات في السوق أو لدى الوسيط في أنواع معينة من الخسائر، فقد يتمكن المستثمرون من المطالبة بتعويض من هذا الصندوق. ومع ذلك، لم تُصدر CMA بعد تفاصيل كاملة حول آلية عمل هذا النظام أو الإجراءات والقيود المرتبطة به.

تحمل هذه التغييرات أهمية مباشرة للمتداولين. فالتوسع في الصلاحيات الممنوحة لهيئة سوق المال يمنحها القدرة على العمل كجهة تنظيمية أكثر قوة مما كانت عليه هيئة SCA في السابق. وقد ينعكس ذلك في شكل مستويات أعلى من الامتثال التنظيمي وجودة الخدمة لدى الوسطاء الخاضعين لتنظيم CMA، إضافة إلى توفير أدوات أكثر فعالية للمتداولين لتقديم الشكاوى أو السعي لاسترداد الأموال المفقودة.

إذا كنت تتداول بالفعل مع وسيط خاضع للتنظيم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن غير المرجح أن تلاحظ أي تغييرات واضحة في الوقت الحالي. فمن المفترض أن تستمر خدمات التداول بصورة طبيعية ودون أي انقطاع.

وإذا رغبت في الاطلاع على مزيد من التفاصيل، يمكنك الرجوع إلى الروابط المذكورة أعلاه لقراءة النص الكامل للمرسومين الاتحاديين بنفسك. ومع استمرار انتقال الصلاحيات إلى هيئة سوق المال (CMA)، من المتوقع أيضًا أن تنشر الهيئة معلومات إضافية على موقعها الإلكتروني توضح بشكل أكبر نطاق مسؤولياتها الموسّع.

مسؤوليات هيئة سوق المال

تتمثل مهمة هيئة سوق المال في الإشراف على الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي. أما مركز دبي المالي العالمي (DIFC) فهو خارج نطاق اختصاص هذه الهيئة ويخضع لإطار تنظيمي مختلف.

فيما يلي كيف تصف هيئة سوق المال مهمتها:

تطوير وتطبيق منظومة تشريعية ورقابية مرنة ومتكاملة تحمي حقوق المستثمرين، وتعزز نزاهة المعاملات، وتزيد وعي المستثمرين، وترفع تنافسية وجاذبية سوق رأس المال في دولة الإمارات من خلال إدخال نماذج أعمال مبتكرة تعتمد على كفاءات بشرية مؤهلة، وتطبيقات رقمية متقدمة، وشراكات عالية الجودة.

ومن بين مهام هيئة سوق المال أيضًا منح التراخيص لوسطاء الفوركس العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتولى الهيئة إصدار هذه التراخيص ومراقبة الوسطاء للتأكد من التزامهم بجميع المتطلبات التنظيمية. وفي حال عدم الامتثال، يمكن للهيئة اتخاذ إجراءات تنظيمية قد تصل إلى تعليق الترخيص أو سحبه.

يسعى الوسطاء عادةً إلى الحفاظ على تراخيصهم التنظيمية، لذلك غالبًا ما يحرص الوسطاء الخاضعون لتنظيم CMA على التعامل مع المتداولين وفق معايير عادلة وشفافة.

من الذي يجب عليه التسجيل لدى هيئة سوق المال؟

فيما يلي بعض الأمثلة على أنواع الشركات والكيانات التي يتعين عليها التسجيل لدى هيئة سوق المال إذا أرادت ممارسة أنشطتها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة:

شركات الوساطة في الأوراق المالية

وسطاء السلع والفوركس

خدمات الاستشارات المالية

مديرو الأصول والمحافظ الاستثمارية

مروّجو صناديق الاستثمار

المحللون الماليون

خدمات الحفظ والمقاصة والتسجيل

وكالات التصنيف الائتماني

مزودو البنية التحتية للأسواق

مزودو خدمات الأصول الافتراضية

شركات التداول الخاص

وسطاء وتجار الاستثمارات

المستشارون الماليون

متطلبات التسجيل والامتثال

يمكن لوسطاء الفوركس الذين يرغبون في التسجيل لدى هيئة سوق المال التقدم بطلب للحصول على ترخيص نشاط مالي. فيما يلي الخطوات الأساسية لتلك العملية:

تعبئة طلب التقديم وتقديمه مرفقًا بالمستندات المطلوبة. دفع رسوم تقديم الطلب. استلام خطاب عدم الممانعة. تسجيل الدخول إلى الرابط الذي ترسله هيئة سوق المال واستكمال الطلب وتقديم المستندات المطلوبة. دفع رسوم الترخيص. استلام شهادة الترخيص.

تتضمن الصفحة المشار إليها أعلاه قائمة شاملة بالرسوم الخاصة بجميع أنواع الكيانات.

وفيما يلي الرسوم المدرجة لفئة "وسيط تداول":

رسوم مراجعة الطلب: 1,000

رسوم الترخيص: 5,000

بعض موارد هيئة سوق المال متاحة باللغة العربية فقط. ولكن وفقًا لمواقع خارجية، تستخدم CMA خمس فئات لتنظيم الخدمات المالية:

الفئة 1: التعامل في الأوراق المالية

الفئة 2: التعامل في الاستثمارات

الفئة 3: الحفظ والمقاصة والتسجيل

الفئة 4: التصنيف الائتماني

الفئة 5: الترتيب وتقديم المشورة

يتم ترخيص وسطاء الفوركس وتنظيمهم ضمن الفئة 1. ووفقًا لمصادر خارجية، فإن الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للحصول على ترخيص وسيط فوركس ضمن هذه الفئة يبلغ 10 ملايين درهم إماراتي.

الصلاحيات المتاحة لهيئة سوق المال

توفر CMA روابط إلى أحدث لوائحها التنظيمية هنا. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن بعض اللوائح والمعلومات قد تكون متاحة باللغة العربية فقط. إذا خالفت شركة القواعد التي يجب الالتزام بها للحفاظ على ترخيص CMA، فيمكن للهيئة اتخاذ إجراءات تنفيذية بحقها.

فيما يلي بعض الأمثلة على التحذيرات التي أصدرتها هيئة سوق المال ضد وسطاء الفوركس.

XC Market Limited (XCE Commercial Brokers LLC):

تحذر هيئة سوق المال جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركات المذكورة أعلاه، إذ إنها غير مرخصة لممارسة أي من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة. ولا تتحمل CMA أي مسؤولية عن أي تعاملات تتم مع هذه الجهات في هذا السياق. كما تحث المستثمرين بشدة على التحقق من الوضع القانوني الحقيقي لأي جهة يتعاملون معها قبل توقيع أي اتفاقيات أو تنفيذ أي تحويلات مالية، والرجوع إلى المعلومات المتعلقة بالشركات المرخصة المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة، وذلك لتجنب التعرض لأي أنشطة احتيالية.

Global Capital Securities Trading، وهو مكتب تمثيلي مقره دبي ويتبع لشركة Global Capital Market Limited:

تنصح هيئة سوق المال جمهور المستثمرين بالامتناع عن التعامل مع هذه الشركة أو استخدام موقعها الإلكتروني، لأنها غير مرخصة لممارسة أنشطة مالية منظمة أو تقديم خدمات ذات صلة. ولا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن أي معاملات أو تعاملات تتعلق بهذه الشركة. كما تُهيب بالمستثمرين التحقق من شرعية أي جهة تتواصل معهم وحالة ترخيصها قبل إبرام أي اتفاقيات أو تحويل أموال، وكذلك الاطلاع على قائمة الشركات المرخصة المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة لتجنب التعرض لأي عمليات احتيال.

لدى هيئة سوق المال صفحة مخصّصة لـ المخالفات والمخالفين. لا تحتوي هذه الصفحة على أي إدخالات حتى وقت كتابة هذه المقالة. ولكن إذا اتخذت CMA إجراءً رقابيًا أقوى من مجرد تحذير ضد أحد الوسطاء، فسيتم إدراجه في هذه الصفحة.

من أمثلة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها CMA ضد وسطاء الفوركس الذين ينتهكون قواعدها:

الغرامات والعقوبات المالية

تعليق الترخيص مؤقتًا

سحب الترخيص بشكل دائم

وللتذكير، فإن الانتقال من SCA إلى CMA يمنح "هيئة سوق المال صلاحية الدخول في تسوية قبل بدء الإجراءات الجنائية." وهو أمر لم يكن متاحًا قبل هذا التغيير.

الإبلاغ إلى CMA

هناك عدة طرق للتواصل مع CMA، بما في ذلك البريد الإلكتروني، ومركز الاتصال، وعدد من قنوات التواصل الاجتماعي.

إذا كنت ترغب في الإبلاغ عن وسيط إلى CMA، نوصي باستخدام البريد الإلكتروني أو مركز الاتصال. يمنحك البريد الإلكتروني سجلًا مكتوبًا يمكن أن يساعدك في تتبّع الإجراءات التي قمت بها. وإذا رأت CMA أن الوسيط قد انتهك أي من اللوائح التنظيمية، فستقوم بالتحقيق واتخاذ أي إجراءات رقابية مناسبة.

خاتمة

تُعد هيئة سوق المال (CMA) جهة تنظيمية رسمية وموثوقة تشرف على عمل وسطاء الفوركس وغيرها من الشركات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإذا كنت تفكر في فتح حساب تداول مع وسيط ما، فإن امتلاكه ترخيصًا ساريًا ووضعًا قانونيًا سليمًا لدى CMA يُعد مؤشرًا إيجابيًا على أن الوسيط يعمل ضمن إطار تنظيمي واضح ويلتزم بمعايير الشفافية والإنصاف.