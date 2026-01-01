المحتويات

您发现了一个强烈的看涨价格行为信号，并准备买入。一根动能蜡烛形成，价格从关键位有力反弹，这个交易设置看起来有利于进一步上涨。然而，市场却掉头向下，价格开始下跌。既然信号看起来如此有说服力，为什么这个交易想法会失败？答案可能不在蜡烛本身，而在更大的市场背景中。主导的下降趋势、一连串更低的高点或上方的强阻力，都可能让一个看似很有希望的看涨信号失效，使买方站在市场错误的一边。

这又引出了另一个问题：如果同一个入场信号在一种情况下有效，在另一种情况下却失效，您怎么知道什么时候可以信任它？答案在于，不仅要分析单个摆动，还要分析塑造市场结构的更大范围的形态。这些形态揭示了单根蜡烛本身无法呈现的市场信息。

在外汇市场中，价格行为显示市场在某一时刻的表现，而市场结构则把当前走势放到更大的市场背景之中。价格行为有助于识别潜在的入场触发信号；市场结构则有助于结合整体市场状况评估这些信号的意义。

在这篇外汇指南中，您将学习如何利用市场结构过滤价格行为信号、识别潜在的入场机会、评估趋势延续的可能性并识别假突破。您还会看到，为什么即使是有说服力的形态也可能达不到预期效果，以及它在更大的市场结构中所处的位置如何影响交易决策。虽然将这些方法结合起来并不能保证盈利，但可以帮助您避开前景较弱的交易。

市场背景与价格表现

市场结构和价格行为描述的是市场表现的不同方面。市场结构揭示价格运动的大方向和组织方式，而价格行为关注的是价格在特定时刻和特定价位上的反应。理解这一区别，有助于交易者在更大的市场背景下解读单个信号。

市场结构由什么决定？

市场结构由一系列摆动高点和摆动低点决定，它们揭示了价格的主导方向以及买卖双方的力量对比。

更高的高点和更高的低点表明处于上升趋势，而更低的高点和更低的低点则表明处于下降趋势。当高点和低点在相近的水平附近波动时，市场形成区间，没有持续的方向性主导。

潜在的反转由特征转变（CHoCH）发出信号，它出现在价格逆着主导趋势突破重要结构位的时候。在看涨趋势中，跌破前一个摆动低点可能表明买方正在走弱。不过，仅凭 CHoCH 并不能确认反转。当价格形成更低的高点并跌破前低时，确认才更为有力，这表明结构正在转向看跌，但并不保证会进一步下跌。

市场结构为解读市场、评估买卖双方力量的变化提供了背景。它为价格行为分析提供支持，但并不确定精确的入场点。

价格行为由什么决定？

价格行为描述的是当前的价格表现。通过分析蜡烛的大小、影线和收盘价，交易者评估买卖双方的力量对比。推动走势、吞没形态、Pin Bar 以及价位处的反弹，都有助于识别市场参与者的活动。

不过，即使是有说服力的价格走势，也不能保证趋势会延续。例如，一波看涨的推动走势可能预示着上升趋势的开始，也可能只是更大下降趋势中的一次短暂上冲。

市场结构提供了解读这类情况所需的背景。这有助于把局部的价格波动与更大的市场方向联系起来，并评估一笔潜在交易是否合理。

为什么这一区别很重要

设想您只依据价格行为进行交易。您发现了一个熟悉的形态，看到一次急速反弹，于是开仓。然而，市场结构指向下降趋势，而且价格正靠近阻力位。局部信号看起来很有说服力，但更大的背景让这次入场充满风险。

相反的情况也可能出现。您看到了清晰的结构，等待一个完美的交易设置，但它始终没有出现。结果，您错过了一波强劲走势，或者入场太晚。

把这两种方法分开，有助于您正确地分配它们各自的角色。市场结构确定整体背景和价格所处的位置，而价格行为则帮助把握入场时机。两者结合，可以让交易者判断信号是否与主导的市场状况一致、价格相对于关键结构位处在什么位置，以及对其中某个价位的突破是站稳了还是出现了失败的迹象。例如，如果价格能守住突破，向上越过阻力位就可能是一次真突破，而迅速回落到该价位下方则可能意味着假突破。

这种方法有助于抑制冲动的决策。您不必再寻找“最佳方法”，而是让每种工具各司其职。这并不能保证盈利，但会减少您在缺乏充分依据时开仓的次数。

此外，您还能解释每一个决策：为什么入场、在哪里犯了错，以及忽略了哪个因素。没有这样的分析，交易就有沦为猜测的风险。有了它，您会逐步建立起一套连贯的系统，而不是一堆互不相关的信号。

以市场结构作为筛选交易的框架

市场结构帮助交易者把目光放到单个价格行为信号之外，评估这些信号形成时所处的更大环境。通过识别重要的摆动、对市场环境进行分类并评估价格所处的位置，交易者可以更有依据地决定考虑哪些交易设置。

识别有意义的市场摆动

在做技术分析时，重要的是要记住，并不是每一个高点或低点都有意义。图表上可能有几十个摆动，但市场结构是由那些得到后续价格反应确认的关键摆动决定的。如何识别它们？关注走势的力度和特征：重要的摆动往往伴随着有力的反弹，以及一波导致前一个结构位被突破或形成 CHoCH 的推动走势。

如果价格短暂突破某个价位后又返回，不要急于把它当作结构变化。要寻找这样的摆动：在它之后出现了方向性走势，并且价格站稳在被突破的价位之外。这样的点位有助于确定当前的结构。同时，您不需要标记每一根柱线：分析的目标不是完美的标注，而是为决策建立一个可用的基础。

先从较高的时间周期开始，那里的关键摆动通常更能反映整体格局。然后转到较低的时间周期，检查局部走势是否与较高时间周期的结构一致。留意价格有力反弹的价位，或被推动走势突破的价位。它们有助于在市场背景下评估价格行为信号。

您的任务不是标记每一个摆动，而是找出真正影响市场形势解读的参考点。

识别趋势、区间和结构转换

识别出重要的摆动之后，用它们来确定整体的市场结构。上升趋势形成一连串更高的高点和更高的低点，每个新高点都超过前一个高点，每个低点都形成于前一个低点之上。相反，下降趋势的特征是更低的高点和更低的低点，表明卖方占据主导。

在区间中，价格在上下边界之间波动，没有形成持续的新极值序列。买方和卖方都没有足够的主导力把市场推入明确的方向性趋势。

不过，市场结构是动态的。结构突破（BOS），即顺着主导趋势方向突破关键摆动位，可以确认趋势延续，而 CHoCH 则预示着方向可能发生转变。例如，在上升趋势中，跌破最近一个重要的更高低点可能表明看涨结构正在走弱。不要只盯着突破本身，而要评估价格是否停留在该价位下方，以及随后是否出现看跌动能。

定期重新评估市场背景，以判断趋势是否依然完好、区间是否仍然有效，或者新的阶段是否正在形成。如果价格突破某个摆动位后迅速返回，这次突破可能是假突破。蜡烛收在该价位之外以及随后的延续走势，有助于判断市场结构是否真的发生了变化。

当市场背景发生变化时，请重新评估您的交易计划。与其按照之前的看涨情景继续寻找买入机会，不如考虑当前条件是否更有利于做空，或者市场是否已进入区间。您不需要预测每一次反转；您需要的是识别结构变化，并相应地调整决策。

因此，市场结构确定更大的市场背景，而价格行为则帮助识别入场点。这种方法并不能保证盈利，但它帮助您根据当前的市场状况选择交易，而不是对每一次价格波动都做出反应。

理解价格位置与关键结构区域

价格处在什么位置？这是在寻找价格行为信号之前就值得先问的问题。这些信号的含义在很大程度上取决于市场背景。例如，同一根 Pin Bar 出现在下降趋势的阻力位和上升趋势的支撑位，含义可能并不相同。

关键结构区域包括之前的摆动高点和摆动低点、被突破的价位以及区间边界。应优先关注价格曾经强烈反应、引发结构转变或启动推动走势的区域。

接下来，评估价格相对于这些参考点的位置。在关键位，等待价格行为的确认，并评估可能出现的反应。在区间中部要保持谨慎，因为信号可能缺乏清晰的结构背景。不过，没有任何价位能保证出现反弹，也无法确保支撑或阻力一定守得住。

这种分析帮助您在选择交易时，不仅依据信号本身，还依据信号出现时的市场状况。评估价格是否还有继续运行的空间，以及它的表现是否支持预期的情景。当价格位置与价格行为信号相互吻合时，这笔交易的依据就更充分。

请记住，市场结构是一种指引，而不是僵硬的规则。目标不是交易每一个形态，而是找出价格位置和价格表现都能为入场提供可靠依据的情形。

结构背景如何过滤价格行为交易设置

市场结构可以充当价格行为交易设置的过滤器。一个形态单独看可能很有希望，但更大的市场背景有助于判断它是否值得交易。以看涨 Pin Bar 为例。在上升趋势中靠近支撑位时，它可能是一个不错的买入机会。同样的形态出现在下降趋势中靠近阻力位的地方，做多入场的依据就比较弱。

市场结构有助于回答三个关键问题：

价格处在什么位置？ 市场正朝哪个方向运行？ 价格是否还有足够的继续运行空间？

当信号与主导趋势相反时，可能需要更强的确认。当信号与趋势一致时，只要摆动结构和关键位支持这一情景，这个交易设置就可能更值得信赖。

位置同样重要。出现在被突破价位附近、且顺着主导趋势方向的信号，可能比出现在区间中部的信号更有分量，因为区间中部的方向背景不够清晰。不要否定价格行为，而要用市场结构来解读信号。问问自己，更大的结构是支持这个交易设置，还是让人对它产生怀疑。

这一过滤过程有助于优先考虑符合主导市场状况的交易设置。如果背景与交易想法相矛盾，放弃这笔交易可能更好。如果信号得到结构的支持，并且符合您的交易计划，您就可以接着评估入场并管理相关风险。

市场结构和价格行为的作用不同，但相互补充。市场结构确定更大的背景，而价格行为则帮助识别潜在的入场点。这就形成了清晰的分析顺序：先考察市场环境，再评估信号。这样，单个的蜡烛形态就可以放在更大的交易情景中来解读，而不是被当作入场的独立理由。

以价格行为作为执行触发信号

价格行为通过解读价格在关键位的反应，帮助交易者识别潜在的入场机会。不过，只有当信号与更大的市场背景一致，并且符合预先设定的入场标准时，它才具有可操作性。

什么样的价格行为信号才可操作？

只有当您能清楚地回答以下三个问题时，才应把一个交易信号视为入场依据：

您观察到的究竟是什么？ 信号形成在什么位置？ 是什么确认了入场的可能性？

单凭一个蜡烛形态不足以支持一笔交易。您需要一个具体的触发信号，例如突破关键位、蜡烛收在该价位之外，或者反弹之后出现确认性的价格反应。接下来，评估信号出现的位置。出现在关键结构区域的反应可以强化交易设置，而出现在区间中部的信号，依据可能没有那么充分。

最后，考虑更大的市场背景。市场结构是否支持预期的交易方向？

如果结构与信号相矛盾，入场前要寻找更强的确认。如果两者一致，这个交易设置可能值得更仔细地考虑。无论哪种情况，都要提前制定交易计划，包括入场点、止损位和盈利目标。这样您就有了执行和管理交易的明确标准，而不必在价格波动时被迫临时做决定。

把视觉观察转化为明确的规则

您是否注意到，自己每次对交易信号的解读都不一样？同一个交易设置，今天看起来很有说服力，明天却显得没那么可靠。这种不一致让评估表现和做出合理决策变得更加困难。要解决这个问题，就把您的观察转化为清晰的交易规则。

先从定义信号开始。哪些条件使它可以交易？这些条件可以包括蜡烛收在某个价位之外、最小实体大小，或者特定的实体与影线比例。让标准客观且可验证。

接下来，为市场背景设定过滤条件。信号应当形成在关键结构区域，还是区间中部？标出重要的参考点，包括之前的摆动和被突破的价位。然后确定您的入场、止损和盈利目标。明确入场是在蜡烛收盘后还是在突破时进行、止损设在哪里，以及在哪里止盈。

每条规则都必须具体，不能带有“看起来足够强”这类主观判断。其他交易者应当也能理解如何识别这个信号并据此行动。用历史数据检验这些规则。如果标准留有解释的余地，就加以完善并再次测试。

清晰的规则有助于避免冲动的决策。始终如一地应用这些规则，可以把对价格的观察变成一套评估交易设置和做出交易决策的结构化流程。

价格拒绝、位移与失败突破

当价格接近关键区域后急速反转，这可能意味着价格拒绝。这时的蜡烛通常带有长影线、小实体，并且收盘价远离该区域。这种表现可能说明买方或卖方正在防守这个区域。不过，单凭价格拒绝还不足以支持入场。背景很重要：顺着主导趋势方向的价格拒绝，通常比区间中部的类似信号更有分量。

位移看起来则不同。价格迅速离开某个价位，形成一连串方向一致的蜡烛。蜡烛收在重要边界之外，再加上价格运动加速，可能表明市场的某一方正在增强。不过，在考虑入场之前，要评估市场方向，以及是否还有足够的继续运行空间。

没有结构确认的强劲推动走势可能具有误导性。失败突破就是一个可能的例子：价格越过关键位，却没能站稳，并回到之前的区间。这说明这次突破缺乏后续跟进。只要市场结构支持反转，它就可能带来反向交易的机会。

价格拒绝、位移和失败突破有助于解释价格在重要区域如何反应。不过，每一次价格波动都必须放在整体市场结构的背景下来评估。您的任务不是根据一根蜡烛预测下一步走势，而是评估价格表现是否支持您的交易情景。这样，重点就从识别单个形态转向寻找依据充分的入场机会。

区分交易设置与触发信号

许多新手交易者把交易设置和入场触发信号混为一谈。交易设置描述的是让一笔交易值得考虑的市场条件，而触发信号确定的是具体的入场点。

设想市场结构显示为上升趋势，价格回调到支撑位。这就形成了一个交易设置：它确定了在哪里寻找交易，并提供了市场背景，但它本身并不发出入场信号。要入场，您需要等待触发信号，例如看涨吞没形态，或者向上突破局部高点后蜡烛收在其上方。

没有交易设置，入场信号就缺乏背景；没有确认，交易设置仍然只是一笔潜在的交易。先评估市场状况，再确定具体的入场条件。这一顺序有助于避免冲动的决策：您入场不只是因为某根蜡烛看起来有说服力，而是因为交易设置和入场标准都符合您的交易计划。

为了强化这一原则，请在交易计划中分别定义交易设置和入场触发信号。交易设置回答的是“在哪里以及为什么寻找交易”，而触发信号回答的是“何时入场”。把这两个角色区分开，有助于您有条理地从市场分析过渡到交易执行。

市场结构能否改善价格行为决策？

缺乏背景的信号的局限

您发现了一个交易信号，觉得可以行动了。蜡烛形态看起来很有说服力，反弹似乎很清晰，您很想入场。但是，没有市场背景，您就忽略了关键问题：价格处在什么位置——是在关键支撑位，还是在区间中部？市场结构是支持这个信号，还是与它相矛盾？在回答这些问题之前，您缺乏充分的入场依据，而且有可能不顾形成时的市场状况，对每一根 Pin Bar 和每一个吞没形态都进行交易。

缺乏背景的信号会带来虚假的信心。您认出了熟悉的形态，却忽略了此前的价格行为、它相对于关键位的位置，以及价格进一步发展的潜力。结果，您可能过于频繁地入场，而且没有清晰的计划，也就很难解释为什么有些交易想法奏效，而另一些却失败。

问题不一定出在信号本身。它反映的是局部的价格行为，却不能说明这种反应是否与更大的市场背景一致。市场结构提供了这一背景，并有助于过滤掉缺乏充分确认的交易设置。因此，先确定当前的市场状况，再决定这个信号是否值得关注。

结构背景能带来什么

市场背景提供了单个信号无法提供的东西：了解价格处在什么位置，以及当前形势如何融入更大的市场结构。同一个形态出现在图表的不同位置，分量可能不同。例如，关键位附近的信号可能比区间中部的类似形态更重要。背景还有助于识别主导的市场方向，并突出重要的参考点，包括之前的摆动高点和摆动低点、被突破的盘整区以及交易区间的边界。

这些价位帮助您判断信号是否得到更大的市场结构的支持。它们还有助于区分假突破与价格站稳在重要价位之外的走势。您不必对每一个形态都做出反应，而可以专注于与更大的市场背景一致的交易设置。摆动结构的变化也可能预示着市场方向的潜在转变。

市场背景对风险管理同样有参考价值。附近的结构位可以为止损的设置提供参考，而在区间中部入场，风险回报状况可能不那么有利。视交易设置而定，放弃这笔交易或调整仓位大小可能更好。

增加结构过滤条件的利弊

把市场结构用作过滤器可以改善交易决策，但这是有代价的。您必然会错过一些可能盈利的交易，因为任何过滤器排除的不只是较弱的交易设置，还有本来可能成功的机会。

此外，分析市场结构需要时间。您不仅要评估交易设置本身，还要评估价格相对于关键位、摆动点以及更大的市场背景的位置。这会拖慢决策，使您在核查情况时错过入场时机。

过滤条件用得太多时，又会出现另一个问题。等待所有条件完美吻合可能导致分析瘫痪：您不断寻找更多的确认，最后一笔交易也没做。为避免这种情况，请确定明确的优先顺序，并专注于对您的交易系统最重要的标准。市场结构应当为您的决策提供支持，而不是变成一套妨碍您行动的僵硬规则。

过度过滤还可能削弱您的信心。当您开始质疑每一个信号时，就更难始终如一地执行交易计划。信心应当来自定义明确的流程，而不是对个别交易设置的主观感受。应用结构过滤条件需要纪律：即使某个信号看起来特别有吸引力，您也要遵守既定的标准。

归根结底，把市场结构用作过滤器意味着交易次数更少，同时优先考虑质量更高的交易机会。这并不能保证更好的结果，但它帮助您以一致的方式评估机会，并做出更审慎的决策。过滤条件还必须适合您的交易系统。如果分析变得过于复杂，或者花费的时间得不偿失，就重新审视您的标准并简化流程。目标不是完美的分析，而是一套实用且一致的交易系统。

比较不同的决策框架

交易者可以用三种不同的方式对待价格行为和市场结构。第一种方式完全依靠价格行为：您分析蜡烛形态，并在信号出现时做出反应。这样入场更快，但没有市场背景，就更难判断一个交易设置是否提供了有利的交易机会。

第二种方式侧重于市场结构。您等待清晰的情景形成，并观察价格在关键位附近的表现，包括它是突破这些价位，还是停留在既定区间之内。这有助于筛选交易机会，但等待确认可能意味着错过快速变化的机会。

第三种方式把两种方法结合起来。您先评估市场结构以确定更大的背景，然后再寻找入场触发信号。这需要更多时间，但有助于您判断信号是否与主导的市场状况一致。原则很简单：先看背景，再谈入场。这一顺序可以减少冲动交易，不过并不能保证盈利。

如何选择，取决于您的交易策略和测试结果。如果速度优先，价格行为可以作为您分析的基础。如果市场背景更重要，就用市场结构来识别合适的交易情景。组合方式把两种方法结合在一起，但需要清晰的规则。

选择交易策略时，不要只依赖理论上的优势。用历史数据测试不同的方法，并比较交易频率、风险敞口和整体表现。您的目标不是创造一套理想的理论，而是建立一套符合自身需要的、一致的交易系统。

把市场结构应用于实际的价格行为交易设置

把市场结构与价格行为结合起来，需要一套一致的流程，把市场背景与入场信号和交易执行联系起来。下面的框架说明了如何识别交易设置、确立入场标准、管理风险，以及判断何时应当置身场外。

三层多时间周期框架

使用三个时间周期。较高时间周期确立市场背景，帮助您识别主导方向、交易区间或潜在的趋势反转。中间时间周期通过突出关键区域和重要摆动来细化这一判断。较低时间周期用于把握入场时机，以某个具体的价格行为条件作为入场触发信号。

这一顺序带您从整体图景走到入场决策：先看背景，再看关注区域，最后看触发信号。不要仅仅因为较低时间周期上出现了某个蜡烛形态就入场。相反，要检查信号是否与较高时间周期的结构一致，并且符合您的入场标准。如果这些条件没有满足，就保持观望。

这种方法需要纪律和额外的分析，但有助于过滤掉依据不足的交易。您可以更清楚地了解价格处在什么位置、哪些价位重要，以及是否还有继续运行的空间。您不是靠猜测，而是按照一份结构化的计划行事。

方案 A——趋势延续

趋势延续交易设置把有方向的市场结构与价格行为触发信号结合起来。目标是找到一次可能提供顺主导趋势方向入场机会的回调，然后在下单之前确定入场、失效和离场的标准。

第 1 步：确立方向背景

从较高时间周期开始分析，以确定市场方向。在上升趋势中，高点和低点形成上升的序列；在下降趋势中，它们形成下降的序列。如果整体市场没有显示出清晰的趋势，不要勉强去做顺势交易。等待更明确的方向形态出现。

第 2 步：找出相关的回调区域

在上升趋势中，寻找价格此前有过反应或突破过阻力的区域。这可以是先前的阻力位、之前的摆动低点或支撑区。在下降趋势中，运用同样的原则，但要关注阻力区和重要的摆动高点。选择与更大的市场结构一致的区域，而不是随意的价位。等价格到达该区域后，再考虑入场。顺序很简单：先确定关注区域，再等待信号。

第 3 步：等待价格行为触发信号

不要仅仅因为价格到达了关注区域就入场。等待能确认反应的触发信号，例如反弹、吞没形态，或者由蜡烛收在该价位之外所确认的突破。信号应当表明买方或卖方正在入场。没有确认，入场就只是猜测；清晰的确认有助于您遵循交易计划。

第 4 步：确定入场点和失效位

在确定了市场方向和价格行为信号之后，下一步是确定入场点和止损位。当您预先选定的触发信号出现时入场，例如信号蜡烛收盘或突破关键位。信号一旦形成，不要为了追求更好的价格而推迟入场。

把止损设在最近的重要摆动之外，或者信号起源区域之外。如果价格到达原有情景失效的位置，就按照交易计划离场。提前设定入场点和止损位，以避免冲动的决策。这些价位应当以已识别的市场结构为依据；否则，这笔交易就成了猜测，而不是一致流程的结果。

第 5 步：确定潜在的离场区域

提前确定潜在的离场区域。顺势交易时，合理的目标是下一个重要价位，例如之前的摆动高点或低点、阻力区或支撑区。不要随意设置止盈位。当价格接近计划的区域时，您可以部分止盈，或者把止损移到保本位。这些调整有助于管理风险，并降低回吐利润的可能性。

方案 B——失败突破与区间反转

交易失败突破，不只是发现价格越过区间边界那么简单。要界定交易区间、观察突破尝试、寻找失败的证据、设定交易条件，并确定交易设置何时不再有效。

第 1 步：界定区间

识别交易区间，首先要标出它的上限和下限。寻找价格多次未能突破的近期重要摆动高点和低点。上限代表阻力，下限代表支撑。确认价格已多次对这两个区域做出反应。价位界定清晰，就更容易规划区间内的交易并评估潜在的突破。如果区间过于模糊，无法可靠地界定，最好等待更清晰的区间出现。

第 2 步：观察突破尝试

当价格接近交易区间的边缘时，不要急于下结论。观察它如何测试该价位：蜡烛是收在价位之外，还是价格只留下一条长影线？蜡烛收在区间之外，尤其是随后继续朝同一方向运行时，为突破提供了更有力的证据。如果价格很快回到区间内，这可能预示着失败突破。等待确认后再入场。

第 3 步：寻找失败的证据

蜡烛收在某个价位之外，随后价格很快回到区间内，这可能表明出现了失败突破。区间边界附近带有长影线和小实体的蜡烛，可能预示着该区域出现价格拒绝。

突破方向上缺乏后续跟进，是疲弱的进一步证据。当价格未能站稳在该价位之外并回到区间内时，这可能预示着潜在的反转。蜡烛重新收在区间内，则增加了一重确认。等到失败突破的证据清晰之后再入场。

第 4 步：确定交易条件

提前确定交易条件。一旦价格明确回到区间内，就在信号蜡烛收盘时或突破内部价位时入场。把止损设在失败突破的极值之外，把止盈设在区间另一侧附近。

在入场之前明确全部三个参数，以免在执行过程中临时发挥。这些条件应当清晰，并且可以用历史数据检验。如果回归没有得到确认，就不要入场。如果交易设置符合您的标准，就按计划执行。不要添加未经测试的过滤条件。

第 5 步：识别交易设置何时失效

如果价格没有回到区间，而是站稳在区间边界之外并继续运行，失败突破交易设置就失效了。在这种情况下，突破可能是真突破，而不是假突破。蜡烛连续收在该价位之外，并且没有出现重回区间的拒绝，说明突破正在站稳。在这些条件下，反转情景不再有效。

如果交易设置的标准没有满足，就不要逆着走势交易。如果您已经持有仓位，请遵循您的止损计划，不要因为期待反转而放宽止损。

交易执行与订单机制

交易设置和触发信号确定之后，就把注意力放在执行上。不要追逐价格：市价单可以立即入场，但高波动可能导致滑点和更差的成交价。挂在关键区域附近的限价单让您对入场价有更多的控制，但可能无法成交。挂在确认位之外的突破挂单（stop order）可以在价格继续朝该方向运行时触发入场。根据交易设置和您计划的入场条件来选择订单类型。

根据到止损位的距离和您可接受的风险来计算仓位大小，而不是根据您期望的利润。失效位离入场点越远，在相同风险水平下仓位就应当越小。开仓时就设好止损。提前利用市场结构设定盈利目标，例如下一个重要摆动或区间的另一侧。当价格接近目标时，如果符合您的计划，可以部分止盈，或者把止损移到保本位。不要给亏损的仓位加仓（摊平成本），除非这是经过测试的策略的一部分。

遵循您的计划，而不是凭情绪做决定。提前练习下单，这样在信号出现时，您就能专注于市场背景，而不是忙于操作平台。在支持的情况下用历史数据测试订单执行，并在模拟账户上进行测试。检查止损单和止盈单在您平台的执行规则下是否按预期运作。这种准备看似例行公事，但即使交易设置合理，执行错误也可能造成亏损。因此，交易执行需要与市场分析同样的纪律。

不交易的过滤条件

您已经知道如何识别交易设置和入场触发信号，但懂得何时放弃一笔交易同样重要。过滤条件有助于保持纪律，并避开不利的市场状况：

第一个过滤条件是市场结构。 如果较高时间周期没有给出清晰的市场图景，置身场外可能更好。市场不明朗并不是交易的信号。

如果较高时间周期没有给出清晰的市场图景，置身场外可能更好。市场不明朗并不是交易的信号。 第二个是价格位置。 在区间中部，价格行为信号通常不如关键位附近的信号有参考价值。等待价格到达重要区域。

在区间中部，价格行为信号通常不如关键位附近的信号有参考价值。等待价格到达重要区域。 第三个是波动性。 在交投清淡的时段或重大新闻事件之前，价格波动可能更难预测。如果市场状况不适合您的策略，就留在场外观望。

在交投清淡的时段或重大新闻事件之前，价格波动可能更难预测。如果市场状况不适合您的策略，就留在场外观望。 第四个是时间周期的一致性。 如果较低时间周期与较高时间周期的背景相冲突，先弄清楚造成这种差异的原因。较低时间周期上的走势可能是主导趋势中的暂时回调，可能是潜在反转的早期迹象，也可能只是短期噪音。在价格行为与您的交易计划一致之前，不要入场。如果冲突仍未化解，就放弃这笔交易。

如果较低时间周期与较高时间周期的背景相冲突，先弄清楚造成这种差异的原因。较低时间周期上的走势可能是主导趋势中的暂时回调，可能是潜在反转的早期迹象，也可能只是短期噪音。在价格行为与您的交易计划一致之前，不要入场。如果冲突仍未化解，就放弃这笔交易。 第五个是风险回报比。 如果潜在利润相对于风险达不到您的最低要求，就不要做这笔交易。

如果潜在利润相对于风险达不到您的最低要求，就不要做这笔交易。 第六个是您自己的心态。疲劳、烦躁或急于挽回亏损的冲动都会损害客观判断。如果您无法遵循计划，就休息一下。

过滤条件并不能保证盈利，但有助于减少冲动入场，让您专注于符合自身策略的交易设置。提前写下您的规则，并用历史数据加以检验。确保它们能过滤掉较弱的交易设置，同时不会排除太多有前景的机会。根据您的交易风格进行调整。

每当信号出现时，都要对照检查清单逐项核对。只要有一项必需条件没有满足，就放弃这笔交易。这有助于管理风险，避免受情绪驱使的入场。有时候，最好的决定就是不交易。

从市场分析到执行的五步法

结构化的交易流程把市场分析转化为一致的执行决策。这套五步法把市场背景、价格位置和入场信号与风险管理联系起来，为评估交易设置和执行交易提供清晰的框架。

第 1 步：判断市场环境

先考察市场背景和当前的价格位置。在较高时间周期上，判断市场是处于趋势中还是区间中。一连串更高的高点和更高的低点构成上升趋势，而更低的高点和更低的低点构成下降趋势。如果价格在既定边界内运行，没有形成一连串新高或新低，市场就处于区间中。

不要跳过这一步，因为您的交易策略取决于主导的市场状况。在趋势市场中，寻找顺趋势方向的延续交易设置。在区间中，关注价格在上下边界附近的反应。如果市场结构没有提供清晰的方向倾向，也没有明确的交易环境，最好置身场外。

第 2 步：确定位置

确定价格相对于关键区域处在什么位置：重要价位、之前的摆动、被突破的价位、区间边界，还是区间中部。这个位置会影响信号的分量。同一个触发信号出现在不同的位置，意义可能不同。如果价格处在区间中部，就等待更好的交易设置。在关键区域附近，留意价格反应，并为可能的入场做好准备。

第 3 步：等待触发信号

您已经确定了市场结构和价格位置，但仍然需要一个入场触发信号：一个确定何时入场的具体价格行为条件。等待所选区域出现清晰的反应，例如反弹、吞没形态，或者由蜡烛收在该价位之外所确认的突破。不要仅凭假设入场。没有触发信号，您是在猜测；有了触发信号，您是在遵循交易计划。请记住，没有市场背景，信号的意义就会打折扣。位置和时机都很重要。

第 4 步：确定失效位

入场之前，确定使您的交易设置失效的价位。这可以是最近的摆动、区间边界或信号形成的区域。该价位应当与市场结构和交易设置的逻辑一致。提前把它标出来，并据此设置止损。不要因为期待反转而放宽止损。如果交易设置失效，就按您的计划行事。清晰的失效位有助于避免冲动的决策并管理风险。

第 5 步：确定交易参数

入场之前，确定入场点、失效位、止损和盈利目标。失效位应当反映交易情景不再有效的位置，而止损决定了价格到达该价位时仓位在哪里平仓。

利用市场结构确定切合实际的盈利目标，例如下一个重要的摆动高点或低点、关键的阻力位或支撑位，或者交易区间的另一侧边界。确保目标相对于风险能提供合理的回报。根据到止损位的距离和您可接受的风险来计算仓位大小，而不是根据您期望的利润。止损离入场点越远，在相同风险水平下仓位就应当越小。

所有参数确定之后，检查它们是否与您的交易计划一致。如果潜在回报不足以抵偿风险，或者入场点、止损和目标与市场背景不相符，就放弃这笔交易。

这最后一项检查为五步法画上句号，并帮助您保持客观。入场之后，遵循您预先制定的计划。如果价格触及止损，或者满足了其他失效条件，就遵循您的离场规则。不要因为短期的价格波动而冲动地改变计划。

结论

市场结构和价格行为针对的是外汇技术分析的两个不同方面：市场背景和可观察到的价格表现。对于价格行为交易者来说，市场结构有助于确定信号形成的位置，区分潜在的趋势延续与逆势交易设置，并过滤掉不符合预设标准的交易。而价格行为则有助于确立具体的入场条件，因为仅有市场背景并不能保证交易成功。

评估交易表现需要理解风险和交易的概率本质。任何交易设置都可能以亏损告终，一连串亏损交易并不一定意味着策略无效。一致的仓位管理、预先设定的止损规则，以及对足够大的交易样本的分析，有助于管理风险，并把正常的结果波动与可能具有可持续交易优势的证据区分开来。

无论是严格的风险管理，还是市场结构与价格行为的结合，都不能保证在外汇市场上盈利。这种方法的价值取决于清晰的规则，以及通过实际交易结果进行的验证。