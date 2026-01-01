في نقاشات التداول، ستصادف كثيرًا عبارات مثل: "لقد ضُخّ زوج EUR/USD للتو!" لكن ماذا تعني هذه العبارة فعلًا؟

بالمعنى التقليدي، الضخ والتفريغ (pump and dump) مخطط تلاعب منسّق. يبدأ المنظّمون بتجميع أصل ضعيف السيولة، ثم يرفعون سعره اصطناعيًا عبر الضجيج الدعائي وحمّى شراء مفتعلة، وبعدها يفرّغون الأصل على المشترين المتأخرين. وفي النهاية ينهار السعر، ويتكبد جمهور مستثمري التجزئة خسائر فادحة. لكن هل ينطبق هذا المفهوم على سوق الصرف الأجنبي؟

عندما يقفز زوج عملات 80 نقطة في ثانية واحدة عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، فهل هذا ضخ؟ وهل يمكن حقًا أن يكون اكتساح السيولة فوق قمة محلية أو اتساع السبريد المفاجئ ليلًا نتيجة هجوم مدبَّر؟ وهل يستطيع حتى بنك كبير أن يرفع اليورو اصطناعيًا لمجرد تصريف مركزه على متداولي التجزئة مع تحقيق ربح؟

في الواقع، يكاد الضخ والتفريغ بصورته التقليدية أن يكون مستحيلًا في أزواج العملات الرئيسية بسبب بنية سوق الفوركس نفسها. ولا يتعلق الأمر فقط بتريليونات الدولارات من حجم التداول اليومي. فمثل هذا المخطط يتطلب سيطرة محكمة على المعروض، وضجيجًا دعائيًا يمكن توجيهه، ومخزونًا مضمونًا من سيولة الخروج. وفي سوق العملات، هذه العناصر ببساطة غير موجودة.

التلاعب يحدث فعلًا، لكنه يبدو مختلفًا تمامًا. ولهذا من الضروري رسم خط فاصل واضح:

الضخ والتفريغ ≠ التلاعب ≠ التقلبات ≠ اكتشاف الأسعار





ما الذي يتطلبه الضخ والتفريغ التقليدي فعلًا؟

لفهم ما إذا كان مخطط الضخ والتفريغ ينطبق فعلًا على سوق الصرف الأجنبي، لنحلل آليته الأساسية. ما العناصر الرئيسية التي يحتاج إليها المتلاعب لتنفيذ ضخ وتفريغ تقليدي؟

يتكون المخطط التقليدي دائمًا من أربع مراحل:

السيطرة: يجب على المتلاعب أن يشتري حصة حرجة من المعروض المتاح ليحصل على نفوذ شبه حصري على السعر. الترويج: يصنع المتلاعب ضجيجًا إعلاميًا، وينشر روايات كاذبة، ويفتعل ضجة مصطنعة حول الأصل. سيولة الخروج: يحتاج المتلاعب إلى حشد من المشترين السذّج المستعدين لدخول السوق عند ذروة الصعود. التوزيع: يفرّغ المتلاعب المركز المتراكم في سيل المشترين الوافدين إلى أن ينضب الطلب وينهار البناء كله.

تأمّل هذا للحظة: ما جوهر هذا المخطط؟ ليس السؤال "هل يستطيع لاعب كبير تحريك السعر مؤقتًا؟" بالطبع يستطيع. السؤال الأساسي هو: "هل يستطيع المتلاعب أن يدفع السعر صعودًا بشكل مربح، وأن يبقيه عند مستويات مرتفعة، وأن يحوّل مركزه إلى أرباح بعد احتساب جميع تكاليف المعاملات وأثر السوق؟"

إذا انكسرت حلقة واحدة فقط في هذه السلسلة، يفقد المخطط كله جدواه الاقتصادية. لنطبّق هذا الإطار الصارم على بنية الفوركس ونختبر ما إذا كانت مثل هذه الحلقة المغلقة قادرة على العمل عمليًا.

لماذا تكون الأسواق الصغيرة المركّزة عرضة للضخ والتفريغ

لماذا تنجح مخططات الضخ والتفريغ بهذه السهولة في بعض الأسواق، بينما تبقى شبه مستحيلة في أسواق أخرى؟ لفهم ذلك، لنبدأ بأمثلة تقليدية: أسهم البنس (penny stocks) وعملات الميم.

خذ مثلًا أسهم البنس التي لها عدد ثابت من الأسهم ونسبة أسهم حرة شفافة، لكنها تعاني سيولة شحيحة للغاية في دفتر الأوامر. يكفي المتلاعبين شراء جزء متواضع من الأسهم المتاحة لإحداث قفزة حادة في السعر. ثم يأتي الترويج المكثف لاستدراج متداولي التجزئة السذّج، وبعدها يغلق المتلاعب مركزه بربح، مفرّغًا الأسهم في موجة المشترين المتزايدة.

في العملات المشفرة ضعيفة السيولة، تبدو هذه الآلية أوضح. ففي كثير من الأحيان يحتفظ المطّلعون بجزء كبير من معروض التوكنات منذ البداية. وقد تكون السيولة في مجمعات صانع السوق الآلي (AMM) ضئيلة، وكثيرًا ما تكون دفاتر الأوامر في المنصات الخارجية خاوية تمامًا. تطلق بضع قنوات مجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي ميمًا واسع الانتشار وتنسّق تحركات الحشد، فيكفي حجم متواضع من ضغط الشراء الحقيقي لدفع السعر صعودًا بشكل أُسّي.

ما القاسم المشترك بين هذه الأصول؟

قبل كل شيء، المعروض الخاضع للسيطرة. فالمخطط لا ينجح لمجرد أن القيمة السوقية الاسمية منخفضة. يحتاج المتلاعب إلى أصل يستطيع أن يجمع فيه حصة حرجة من المعروض المتداول المتاح وأن يحتفظ بها. ومن دون السيطرة على المعروض، لا يوجد ضخ.

لماذا لا ينطبق مفهوما الأسهم الحرة والقيمة السوقية على EUR/USD

هل حاولت يومًا حساب القيمة السوقية لزوج EUR/USD؟ إن محاولة تطبيق منطق الأسهم والعملات المشفرة آليًا على سوق الفوركس بين البنوك تقود إلى خطأ جوهري.

في سوق الأسهم، كل شيء شفاف. فللشركة المُصدِرة عدد ثابت من الأسهم القائمة، ونسبة أسهم حرة قابلة للقياس، وقيمة دفترية واضحة. وفي قطاع العملات المشفرة، تكون جداول الإصدار محددة سلفًا، ويمكن تتبّع توزيع التوكنات على المحافظ مباشرةً على البلوكشين.

أما في العملات الورقية فالأمر مختلف تمامًا. فحجمها الإجمالي ليس ثابتًا بصورة نهائية. المعروض النقدي يتمدد وينكمش باستمرار بفعل خلق الائتمان لدى البنوك التجارية، وعمليات السوق المفتوحة التي تجريها البنوك المركزية، والتقلبات المتواصلة في احتياطيات البنوك. وببساطة لا يوجد مخزون ثابت من العملة خاضع لسيطرة عالمية يمكن لتكتل من المتلاعبين أن يحتكره ويحبسه بهدوء.

وعليه، فإن مفهوم "القيمة السوقية لزوج EUR/USD" نفسه وهمٌ محض. فزوج العملات ليس شركة ولا أصلًا محدود المعروض. إنه سعر صرف عائم يعكس القيمة النسبية لاقتصادين ضخمين. كم "وحدة" من EUR/USD توجد في العالم؟ السؤال نفسه لا معنى له اقتصاديًا.

وبدلًا من ذلك، علينا أن نميّز بدقة بين هذه المفاهيم:

معروض العملة ≠ المخزون القابل للتداول ≠ عمق السوق ≠ حجم التداول ≠ العقود المفتوحة

تعكس المجاميع النقدية مثل M2 حالة النظام المالي الوطني، أما ميزانيات البنوك المركزية فتمثل أصول الجهة التنظيمية والتزاماتها. ولا يطابق أيٌّ منهما رأس المال الفعلي المصطف في دفاتر الأوامر المحددة في سوق الفوركس بين البنوك.

وفوق ذلك، يتيح سوق العملات للمشاركين بناء انكشاف صافٍ عبر مجموعة واسعة من الأدوات: العقود الفورية، والعقود المستقبلية المتداولة في البورصة، والعقود الآجلة، ومقايضات العملات، وعقود الخيارات، وعقود الفروقات (CFD) للتجزئة. ولا يمكن استنتاج الحجم الإجمالي لهذا الانكشاف من الأوراق النقدية المتداولة أو من احتياطيات البنوك المركزية.

كيف يمكن لأحد أن يحتكر المعروض القابل للتداول وينفّذ مخطط ضخ وتفريغ إذا كان المعروض نفسه بلا حدود ثابتة؟ في سوق صرف أجنبي ناضجة، هذا ببساطة مستحيل.

ما الذي يحدد فعلًا أثر الأوامر على سعر EUR/USD؟

إذا لم يكن للمعروض بمعناه التقليدي في الفوركس حجم ثابت، فما الذي يحرّك فعلًا سعر صرف EUR/USD؟ ولماذا يتحرك السعر أصلًا؟

يعود الأمر كله إلى عمق السوق وأثر الأوامر على السعر. ففي أي لحظة توجد على المنصات الإلكترونية الكبرى شبكة كثيفة من الأوامر المحددة التي تضعها بنوك الفئة الأولى (Tier-1) وصنّاع السوق من غير البنوك ومزوّدو السيولة الإلكترونيون (ELPs). ولتحريك السعر الحدّي ولو بضع نقاط، على الجهة أن تنفّذ حجمًا هائلًا من أوامر السوق الهجومية، ممتصّةً باستمرار السيولة الخاملة المعروضة.

ومن المفيد أيضًا وضع هذا الحجم في سياقه. فبحسب بيانات بنك التسويات الدولية (BIS)، يبلغ حجم التداول اليومي في أسواق الصرف الأجنبي العالمية تريليونات الدولارات.

لكن لا تقع في "مغالطة حجم التداول". فهذا المقياس يعكس إجمالي حجم المعاملات التي ينفذها آلاف المشاركين المؤسسيين، لا مخزونًا ثابتًا من رأس المال يستطيع المتلاعب أن "يشتريه بالكامل" ويبقيه تحت سيطرته.

وفوق ذلك، الفوركس سوق خارج البورصة (OTC) ولامركزية، والسيولة فيها شديدة التشتت. فهي موزعة في الوقت نفسه على عشرات شبكات ECN والمنصات بين البنوك ومجمعات الوسطاء الرئيسيين. فماذا يحدث إذا حاول أحدهم رفع تسعيرة اصطناعيًا في منصة واحدة؟ بالضبط: تتدخل المراجحة الخوارزمية الخاطفة فورًا وتغلق فارق السعر بين المنصات.

هذه المواءمة السعرية بين المنصات تجعل الحفاظ على مستوى سعري مصطنع غير مجدٍ اقتصاديًا. إذ سيُضطر المتلاعب إلى امتصاص السيولة المعاكسة باستمرار على منصات متعددة من ميزانيته الخاصة، متحمّلًا تكاليف متصاعدة.

العقبة الأساسية أمام تحويل الانحراف السعري المصطنع إلى ربح

تخيّل أن لديك مليارات الدولارات وقررت تنفيذ "ضخ" على EUR/USD. تحريك سعر الصرف في سوق ضعيفة السيولة ليس بتلك الصعوبة، لكن التحدي الحقيقي يبدأ بعد ذلك مباشرةً.

عليك أن تجتاز سلسلة كاملة من العقبات: تحريك السوق ← الحفاظ على المستوى الجديد ← اجتذاب تدفق شراء خارجي ← توزيع المركز بربح.

لدفع اليورو صعودًا وإبقائه عند مستوى مرتفع اصطناعيًا، ستحتاج إلى سيل متواصل وهائل من أوامر الشراء الهجومية. لكن أين ستجد مشترين سذّجًا عند القمة تمامًا؟ بخلاف عملات الميم، لا يوجد في الفوركس حشد موحّد من متداولي التجزئة يمكن جمعه في غرفة دردشة واحدة وتوجيهه إلى السوق بضجيج دعائي رخيص. وافتعال موجة متزامنة من الطلب الأعمى هنا يكاد يكون مستحيلًا.

بل على العكس، سيبدأ المشاركون المؤسسيون في السوق بالبيع بحماس في مواجهة حركتك، مولّدين تدفقًا معاكسًا ثابتًا يزيد خطر انتهاء العملية كلها بنتيجة سلبية.

وعمق السوق نفسه الذي قاوم دفعك للسعر صعودًا يصبح عقبتك الأولى حين تقرر الخروج. ففي اللحظة التي تحاول فيها تثبيت الأرباح الدفترية وتبدأ بتفريغ مركزك الضخم المتراكم، سيضرب ضغط البيع الصادر عنك السوق بقوة. وستتسبب بنفسك في انعكاس السعر، فتدمّر أرباحك المحتملة قبل أن تتمكن حتى من إغلاق المركز كاملًا.

فلماذا تُنفق المليارات على عملية مصمَّمة لتدمّر نفسها؟

لماذا ليس الفوركس سوقًا واحدة متجانسة

لا تنظر إلى الفوركس على أنه كتلة واحدة متماسكة. فهذا تصور خاطئ. سوق العملات منظومة معقدة تتوزع فيها السيولة وقابلية التأثر بشكل غير متساوٍ. ويظهر هذا التفاوت بأوضح صوره عبر ثلاث فئات عريضة من أزواج العملات:

الأزواج الرئيسية ← الأزواج الثانوية والتقاطعات ← الأزواج الغريبة

في قمة هذا الهرم تأتي الأزواج الرئيسية مثل EUR/USD وكذلك USD/JPY. سيولتها هائلة وتكاد لا تنقطع، إذ يمتص آلاف المتعاملين حول العالم الصدمات المحلية بسهولة. أما الأزواج الثانوية والتقاطعات فسيولتها أقل، والسبريد فيها أوسع، وهي أكثر حساسية لاختلالات العرض والطلب قصيرة الأجل، خصوصًا عند الانتقال بين الجلسات.

وماذا عن العملات الغريبة مثل TRY وكذلك ZAR؟

هناك تتغير قواعد اللعبة جذريًا. فدفاتر الأوامر الشحيحة، وقيود رأس المال، وتدخلات البنوك المركزية غير المتوقعة تجعل هذه الأزواج أكثر عرضة بكثير لتدفق الأوامر الهجومي.

أضف إلى ذلك الفوارق بين الأسواق المحلية والأسواق الخارجية، إلى جانب عامل التوقيت. فالسيولة الكثيفة في فترة تداخل جلستي لندن ونيويورك عالم مختلف تمامًا عن السيولة الشحيحة قبل افتتاح طوكيو أو الفجوات السعرية بعد عطلة نهاية الأسبوع.

فكيف يمكن لأحد أن يتعامل مع آلية متعددة الطبقات كهذه على أنها كيان واحد؟

ما الذي يحسبه المتداولون "ضخًا في الفوركس"

عندما تظهر فجأة شمعة ضخمة على الرسم البياني، يحلو للمتداولين أن يقولوا: "لقد ضُخّ السعر علينا من جديد!" لكن هل هذا ما يحدث فعلًا؟ لنحلل ما تراه حقًا على شاشتك والآليات الحقيقية التي تقف خلف كل حركة.

ما تراه على الرسم البياني التفسير العملي السبب الجذري شمعة بحجم 80 نقطة في ثانية واحدة إعادة تسعير اقتصادية كلية رد فعل خوارزمي على انحراف بيانات CPI أو NFP عن التوقعات اختراق حاد لمستوى رئيسي محلي اكتساح السيولة تفعيل تجمعات أوامر وقف الخسارة المتراكمة خلف المستويات الرئيسية انعكاس حاد بعد الاختراق جني الأرباح والتحوّط لاعبون مؤسسيون يغلقون مراكزهم مستفيدين من اندفاع السيولة المعاكسة فتيل طويل يفعّل أمر وقف الخسارة ليلًا نضوب السيولة واتساع السبريد تراجع عمق السوق وإعادة موازنة مراكز المتعاملين شمعة ضخمة لحظة صدور الخبر تمامًا فراغ السيولة سحب صنّاع السوق أوامرهم المحددة قبل صدور البيانات عالية التأثير روايات "فخ الأموال الذكية" (Smart Money Trap) في مدونات التداول تبرير حركة السعر بعد وقوعها الانحياز المعرفي الذي ينسب توازن السوق الاعتيادي إلى سوء النية

وعليه، فإن النموذج البياني وحده لا يثبت أبدًا وجود نية خبيثة. وما يحسبه متداولو التجزئة مؤامرة يكاد يكون دائمًا مجرد الواقع الاعتيادي للبنية المجهرية للسوق.

متى يكون التلاعب بسوق العملات حقيقيًا فعلًا

هل يعني هذا أن التلاعب غير موجود في الفوركس إطلاقًا؟ بالطبع لا. لكن المخالفات الفعلية التي أكدتها تحقيقات وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، والهيئة السويسرية للرقابة على الأسواق المالية (FINMA) لا تشبه في شيء مخططًا بدائيًا للضخ والتفريغ.

فعلى سبيل المثال، في مايو 2015، أقرّت بنوك سيتي كورب وجيه بي مورغان تشيس وباركليز وآر بي إس بالذنب في تهم جنائية تتعلق بالتآمر للتلاعب بأسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو في سوق العملات الفورية، ووافقت على دفع غرامات جنائية تتجاوز 2.5 مليار دولار. أما البنك الخامس، يو بي إس، فأقرّ بالذنب في التلاعب بسعر الفائدة المرجعي ليبور (LIBOR) بعد أن أخلّ سلوكه في سوق العملات باتفاق سابق لعدم الملاحقة القضائية.

وقبل ذلك بستة أشهر، في نوفمبر 2014، أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) أوامر بحق سيتي بنك وإتش إس بي سي وجيه بي مورغان وآر بي إس ويو بي إس بسبب محاولة التلاعب بالمؤشرات المرجعية العالمية لأسعار الصرف، ومنها سعر WM/Reuters عند الساعة 16:00، وبسبب مساعدة بنوك أخرى وتحريضها على سلوك مماثل.

وكشف تحقيق منفصل أجرته الجهة الرقابية المالية السويسرية، FINMA، إلى أي مدى يمكن أن تصل هذه المخالفات داخل بنك كبير. ففي وحدتي تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والمعادن الثمينة لدى بنك يو بي إس (UBS)، رصدت الجهة الرقابية المخالفات التالية بين عامي 2008 و2013:

التلاعب بالأسعار المرجعية: حاول متداولو البنك مرارًا التلاعب بأسعار التثبيت الرئيسية للعملات، وخصوصًا تثبيت WM/Reuters عند الساعة 16:00، وكثيرًا ما نسّقوا تحركاتهم مع متداولين في بنوك أخرى عبر غرف دردشة خاصة.

حاول متداولو البنك مرارًا التلاعب بأسعار التثبيت الرئيسية للعملات، وخصوصًا تثبيت WM/Reuters عند الساعة 16:00، وكثيرًا ما نسّقوا تحركاتهم مع متداولين في بنوك أخرى عبر غرف دردشة خاصة. الخداع والتداول ضد العملاء: مارس المتداولون التداول الاستباقي على أوامر العملاء (front-running)، وفعّلوا أوامر وقف الخسارة الخاصة بالعملاء بشكل مصطنع (stop-loss jamming)، وفرضوا هوامش ربح مفرطة، وسرّبوا معلومات سرية.

مارس المتداولون التداول الاستباقي على أوامر العملاء (front-running)، وفعّلوا أوامر وقف الخسارة الخاصة بالعملاء بشكل مصطنع (stop-loss jamming)، وفرضوا هوامش ربح مفرطة، وسرّبوا معلومات سرية. إخفاقات الامتثال وإدارة المخاطر: افتقر البنك إلى أنظمة كافية لإدارة المخاطر والامتثال، وأخفقت الإدارة في منع المخالفات واكتشافها بفعالية.

ونتيجةً لذلك، أمرت الجهة الرقابية بنك يو بي إس بردّ 134 مليون فرنك سويسري من الأرباح غير المشروعة والتكاليف التي تجنّبها، وفرضت قيودًا على مكافآت الموظفين، وألزمته بأتمتة 95% من صفقاته، وفتحت إجراءات إنفاذ فردية بحق 11 موظفًا (متداولين ومديرين).

كان المتداولون في هذه البنوك يتبادلون تفاصيل سرية عن أوامر العملاء في غرف دردشة خاصة ويتواطؤون قبيل نافذة التثبيت. لكن هدفهم لم يكن قط ضخًا وتفريغًا تقليديًا يرمي إلى تصريف المراكز على متداولي التجزئة. بل كانوا يسعون إلى التأثير في السعر المرجعي للحصول على تنفيذ أفضل للأوامر المرتبطة بسعر التثبيت ذاك تحديدًا.

وعلى مستوى البنية المجهرية للسوق، تحدث فعلًا ممارسات مثل الخداع بالأوامر الوهمية (spoofing) وتكديس الأوامر (layering): تضع الخوارزميات أوامر وهمية كبيرة في دفاتر أوامر شبكات ECN محددة لأجزاء من الثانية ثم تلغيها بسرعة لتضليل نماذج التسعير لدى المنافسين.

وماذا عن ممارسات الوسطاء؟

هنا من الضروري التمييز بين آليات السوق الأساسية والإساءة الصريحة. فاتساع السبريد والانزلاق السعري المعتادان في فترات التقلب العالي تعبيران طبيعيان عن آليات السوق. لكن شركات الوساطة الوهمية غير الخاضعة للتنظيم (bucket shops) تستطيع ضبط انزلاق سعري غير متماثل، وتوليد قفزات سعرية خارج السوق (فتائل)، ورفض أوامر العملاء بشكل انتقائي.

تذكّر: يستطيع وسيط التجزئة أن يتلاعب بخوادمه الداخلية دون أن يكون له أدنى تأثير في سوق ما بين البنوك الأوسع.

وأخيرًا، انظر إلى تحركات البنوك المركزية ووزارات المالية. في الرسمين البيانيين أدناه، يُظهر الأول خفض البنك الوطني السويسري لسعر الفائدة، ويُظهر الثاني تدخل وزارة المالية اليابانية لدعم الين. نعم، قد يبدو ذلك على الرسم البياني كصاروخ ينطلق عموديًا. لكن هذه السلطات تتحرك لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية، لا لجني أرباح مضاربية عبر تفريغ المراكز على متداولي التجزئة.

لماذا تتحرك أسعار العملات من دون "ضخ"

تشهد أسعار الصرف قفزات حادة لأن أزواج العملات لا توجد في فراغ معزول اسمه دفتر الأوامر. فالتسعيرات تعكس عملية متواصلة من اكتشاف الأسعار والبحث عن التوازن عبر أسواق عالمية مترابطة.

هل تغيّرت توقعات أسعار الفائدة أو عوائد السندات الحكومية؟ يبدأ رأس المال فورًا بالانتقال من عملة إلى أخرى. هل تعيد الصناديق المؤسسية الكبرى موازنة محافظها من الأسهم والسلع؟ هذه التدفقات الضخمة العابرة لفئات الأصول تنتقل مباشرةً إلى سوق العملات الفورية. وعندما تقترب الأسعار من حواجز الخيارات الكبرى، يلجأ المتعاملون كثيرًا إلى التحوّط الديناميكي لمخاطر غاما، ما يضخّم النشاط في السوق الفورية بقوة.

الخلاصة الأساسية: النبضات السعرية الحادة في سوق العملات تنشأ من تحولات جوهرية في توازن الاقتصاد الكلي، لا من محاولة أحدهم "ضخ" الزوج اصطناعيًا.

مفارقة الرافعة المالية: مقاومة التلاعب مقابل مخاطر التداول

مفارقة الفوركس أن السوق ككل تكاد تكون محصّنة ضد مخططات الضخ والتفريغ التقليدية، لكنها مع ذلك قد تكون قاتلة لحسابك.

ولماذا؟ السبب هو الرافعة المالية.

لا يتطلب تصفير حسابك متلاعبًا شريرًا. فحركة بنسبة 0.5% فقط في السوق الأساسية أكثر من كافية. وعند التداول برافعة مالية مفرطة، يمكن حتى لتأرجح سعري متواضع كهذا أن يطلق فورًا نداء هامش مدمّرًا.

الغالبية العظمى من خسائر تداول التجزئة لا تنتج عن مؤامرات سرية لصنّاع السوق. فالتقلب العادي، واتساع السبريد ليلًا، والانزلاق السعري المعتاد عند التنفيذ تكفي لمحو المراكز المفرطة في الرافعة المالية في جزء من الثانية.

فلماذا تبحث عن التلاعب وما يخرجك من السوق هو إدارة المخاطر لديك أنت؟

الضخ صعب، لكن التلاعب ليس مستحيلًا

خلاصة القول أن الضخ والتفريغ التقليدي يتطلب ثلاثة عناصر: السيطرة على المعروض، وضجيجًا دعائيًا مفتعلًا، وحشدًا ساذجًا يكون سيولة الخروج للمتلاعبين. وفي سوق الفوركس بين البنوك، هذه الشروط ببساطة غير متوافرة. فالعملات الورقية ليس لها معروض حر محدود، والمجاميع النقدية لا تمثل سيولة دفتر الأوامر، وطلب التجزئة أصغر وأكثر تشتتًا من أن يكفي.

ونتيجةً لذلك، يصعب تحريك أزواج الفوركس الرئيسية، ويصعب أكثر إبقاؤها عند مستويات مصطنعة، ويكاد يستحيل تحويل ذلك إلى ربح عبر مخطط كهذا.

هل يعني هذا أن التلاعب غائب تمامًا؟ إنه موجود، لكنه يعمل بطريقة مختلفة كليًا. لذا، في المرة القادمة التي تظهر فيها شمعة ضخمة على رسمك البياني، اسأل نفسك: هل يستحق الأمر حقًا أن تلقي اللوم تلقائيًا على "ضخ" وما تراه أمامك ليس سوى اقتصاد كلي اعتيادي يؤدي عمله؟