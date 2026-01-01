مستوى التصفية مقابل نداء الهامش

عندما تخطط لاختيار وسيط الفوركس الذي تفتح معه أولى حساباتك للتداول في أسواق العملات، فسوف تتردد على مسامعك مصطلحات مثل مستوى التصفية (Stop-Out) ونداء الهامش والرافعة المالية . لا يتعرض العديد من وسطاء الفوركس سوى لقواعد نداء الهامش، فيما يفضل البعض الآخر وضع حدود فاصلة بين نداءات الهامش ومستويات التصفية. وبالتالي يثور التساؤل حول المقصود بمستوى التصفية (Stop Out)، وما هو الفرق بينه وبين نداء الهامش؟

قبل أن نبدأ، دعنا نشرح سريعاً تعريف الهامش. يعتبر التداول بالهامش بالنسبة لكثيرين واحد من أكبر المحفزات التي تجذبهم لتداول الفوركس. عند التداول في سوق العملات لست بحاجة لامتلاك 100,000$ لفتح صفقة بقيمة 100,000$ على إحدى العملات. لن تحتاج سوى جزء يسير من هذا المبلغ، على سبيل المثال، 1,000$ فقط، إذا كان وسيطك يوفر رافعة مالية قدرها 1:100. يعني هذا أنه يحق لك تداول ما قيمته 100$ من العملة المعنية مقابل كل دولار واحد تقوم بإيداعه. يطلق على هذه العملية التداول بالهامش، والتي يراها أداة فعالة لتحقيق أرباح كبيرة بين ليلة وضحاها — ولكنها قادرة أيضاً على تدميرك في فترة وجيزة، وهو غالباً الاحتمال الأقرب!

يمكنك إعادة تسمية الرافعة المالية 1:100 بالقول أنك ستتداول بهامش 1%. بعبارة أخرى، فإن شركة الوساطة ستطلب منك وضع 1% من قيمة الصفقة كحد أدنى لضمان الهامش. ستلاحظ عند الانضمام إلى إحدى وسطاء الفوركس بعض النسب المئوية المتعلقة بنداء الهامش ومستويات التصفية، والتي تشير عادةً إلى ما يطلق عليه سهم الحساب. على سبيل المثال، قد يطبق الوسيط نداء الهامش عند 20% فيما يكون مستوى التصفية عند 10%. ترجمة هذه النسب تعني ببساطة أنه إذا كانت لديك صفقة مفتوحة وانخفض سهم الحساب إلى 20% من الهامش المطلوب الاحتفاظ به في حسابك، فسوف تصدر المنصة نداء الهامش. في هذه الحالة، تقتصر وظيفة نداء الهامش على كونه تحذير وطلب بصيغة مشددة يوصي بإغلاق بعض أو كل صفقاتك، أو إيداع أموال إضافية لتلبية متطلبات الحد الأدنى للهامش. إذا قمت بهذه الإجراءات في الوقت المناسب، ستكون بمأمن (ولكن من المستحسن إغلاق الصفقات في أقرب وقت ممكن والعودة إلى التداول التجريبي). أما إذا امتنعت عن القيام بأي من هذه الإجراءات وفضلت الإبقاء على صفقاتك كما هي، ثم استمر السوق في التحرك ضدك وانخفض سهم الحساب إلى 10% من الهامش المطلوب، فإنه سيكون بذلك قد وصل إلى مستوى تصفية الصفقات (Stop Out). في هذه الحالة ستقوم المنصة تلقائياً بإغلاق جميع صفقاتك مع البدء بتلك التي تحقق أكبر خسارة في الوقت الحالي. وإذا اقتضت الضرورة، سيقوم الوسيط بإغلاق جميع الصفقات لاستيفاء متطلبات الحد الأدنى للهامش.

إحدى التنويعات الأخرى لتصفية الصفقات بسبب عجز الهامش هو تطبيق قاعدة نداء الهامش عند 100%. يعني ذلك أنه بمجرد انخفاض سهم حسابك إلى ما دون 100% من الحد الأدنى لمتطلبات الهامش، فإن الأمر لن يقتصر على إصدار نداء الهامش بل سيتم إغلاق جميع صفقاتك تماماً كما يحدث عند ضرب مستوى التصفية. لا يصدر هذا النظام أي تحذيرات أو تنبيهات مسبقة — حيث يقوم بإغلاق الصفقات مباشرة.

كيف يمكنك تجنب هذه السيناريوهات الكارثية؟ يتطلب تجنب مواجهة نداء الهامش و/أو الوصول إلى مستوى تصفية الصفقات، أن يقتصر التداول على الأموال التي يمكنك تحمل تبعات خسارتها. بعبارة أخرى، يجب إدارة أموالك بطريقة حكيمة وعدم اللجوء لاستخدام الرافعة المالية إلا إذا اقتضت الظروف ذلك. لا يعني توفر الرافعة المالية أنك مضطر إلى استخدامها! كثير من المتداولين الرابحين – بل بالأحرى أغلبهم لا يتداولون سوى بنسبة 2.5-5% من سهم الحساب – لا يوجد ما يمنع من استخدام هذه الطريقة، بل ستصبح هي استراتيجيتك المثلى إذا ما قُدِر لك النجاح في المدى الطويل. ولكن ما الذي يجب عمله عند الوصول إلى مستوى التصفية أو صدور نداء الهامش؟ ارجع سريعاً إلى حساب التداول التجريبي حتى تستعيد قدرتك على تحقيق الأرباح وبعدها انتقل مرة أخرى إلى مرحلة التداول الحقيقي.

بعض الأمثلة العملية

مثال 1 إذا كان لديك حساب مع وسيط يطبق نداء الهامش عند 50% ومستوى التصفية عند 20%. إذا افترضنا أن رصيد حسابك 10,000$، وقمت بفتح مركز تداول بهامش 1,000$. إذا وصلت خسارة الصفقة إلى 9,500$، عندها سيصبح سهم الحساب 10,000$ – 9,500$ = 500$، أي ما يوازي 50% من الهامش المستخدم، وبالتالي سيصدر الوسيط نداء للهامش. إذا ارتفعت خسارة الصفقة إلى 9,800$، وبالتالي أصبح سهم الحساب 10,000$ - 9,800$ = 200$، أي ما يوازي 20% من الهامش المستخدم، في هذه الحالة سيتم تفعيل مستوى التصفية (Stop Out) وبالتالي سيقوم الوسيط بإغلاق صفقتك الخاسرة.

مثال 2 إذا كان الوسيط يطبق مستويات نداء الهامش وإيقاف الخسارة عند 200% / 100%، وكان رصيد حسابك يساوي 1,500$. إذا افترضنا أنك قمت بفتح مركز تداول بهامش 200$. إذا حققت الصفقة خسارة بقيمة 1,100$، عندها سيصبح سهم حسابك 1,500$ – 1,100$ = 400$، أي ما يوازي 200% من الهامش المستخدم، وبالتالي سيتم إصدار نداء الهامش. إذا وصلت خسارة الصفقة إلى 1,300$، وبالتالي أصبح سهم الحساب 1,500$ - 1,300$ = 200$، أي ما يوازي 100% من الهامش المستخدم، في هذه الحالة سيتم إغلاق صفقتك تلقائياً بواسطة أمر التصفية.

مثال 3 إذا كان رصيد حسابك 5,000$ مع وسيط يطبق النسب 150%/100% لنداء الهامش ومستويات التصفية. إذا افترضنا أنك فتحت صفقة بهامش 1,000$، فسوف تتعرض لنداء الهامش إذا بلغت خسارة الصفقة 3,500$ (أي سيصبح سهم حسابك 1,500$ أو 150% من الهامش المستخدم 1,000$). وسيتم تصفية الصفقات إذا بلغت الخسارة 4,000$ (أي سيكون سهم الحساب 1,000$ أو 100% من الهامش المستخدم 1,000$). برغم ذلك، إذا قمت بفتح صفقة أكبر، باستخدام رصيد الحساب بأكمله كهامش (5,000$)، عندها ستتعرض لنداء الهامش فور فتح الصفقة وبالنظر إلى أن مستوى التصفية هو 100%، فلن تكون حتى قادراً على فتح مركز التداول، أو سيتم إغلاقه فور فتحه على الفور، لأنك مطالب بألا تقل قيمة سهم حسابك عن 5,000$.

ثلاثة ملاحظات هامة