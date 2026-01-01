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كم ساعة تقضي يوميًا أمام المخططات محاولًا تخمين اتجاه السوق؟ معظم المتداولين يبدّدون رؤوس أموالهم لحظة يحاولون توقع كل تحرك عشوائي في السعر، فيدخلون بلا توقف صفقات مشكوكًا فيها. لكن ستايسي بيرك (Stacey Burke) بنى منهجيته على قناعة بأن الربحية المستمرة تتطلب تحولًا جذريًا في طريقة نظرتك إلى الصفقات وتنفيذك لها.

المبدأ الأساسي عند بيرك هو قاعدة 90/10، التي تنص على أن 90% من الأرباح كلها تأتي من 10% فقط من الصفقات ذات نسبة مخاطرة إلى عائد غير متماثلة (من 1:2 إلى 1:10). وكل ما عدا ذلك يسميه "تداول الخردة": خليط من الدخول المتسرع، والإفراط العاطفي في التداول، ومطاردة النقاط، ينتهي بتدمير حسابات التداول. ومعظم المتداولين يعرفون هذا النمط جيدًا.

وبحسب ستايسي بيرك، فإن صفقة أو صفقتين محسوبتين جيدًا خلال ساعتين أمام الشاشة تعودان بأكثر بكثير من يوم كامل من النقر الفوضوي والتوتر الذي لا ينتهي. وقاعدته "لا إعداد، لا صفقة" تبدو مقنعة وجذابة جدًا. لكن هل كل شيء فعلًا بهذه البساطة والوضوح في النماذج التي يصفها المؤلف؟ في هذه المراجعة سنفصّل ما يعلّمه ستايسي بيرك فعليًا في دورته Best Trade Setups Playbook.

ثلاث نتائج للسوق عند المستويات القصوى الرئيسية

لنضع جانبًا للحظة كل المؤشرات المعقدة ونماذج المخططات الكلاسيكية. ماذا يفعل السوق في الواقع؟ بحسب ستايسي بيرك، الجواب بسيط إلى حد مدهش ويشكّل أساس منهجيته كلها. فهو يرى أن للسعر ثلاثة سلوكيات ممكنة فقط عند اقترابه من مستوى رئيسي. هذا كل شيء. لا أسرار ولا سحر:

الاختراق والاستمرار. يخترق السعر مستوى ما بحسم، وبدلًا من أن يتراجع يستقر على الأرض الجديدة. هذا تحول نظيف وقاطع في السيطرة. يصبح الاتجاه صديقك، ويحملك الزخم نحو المنطقة التالية. شعور رائع حين يسير كل شيء وفق الخطة، أليس كذلك؟ الاختراق الفاشل والانعكاس. هنا يُجنى المال الحقيقي. تخيّل ثورًا يندفع بأقصى سرعة ويحطّم البوابة، ثم يدرك أن أمامه هاوية. يخترق السعر الحد، وغالبًا عن قصد من أجل اصطياد أوامر وقف الخسارة، ثم يرتد بعنف إلى داخل النطاق. في هذا السيناريو يعلق متداولو الاختراق، ويعتصرهم الانعكاس الحاد حتى آخر قطرة. ومعظم المتداولين وجدوا أنفسهم مرة واحدة على الأقل في الجانب الخاطئ من تلك الحركة. إنه أمر قاسٍ حقًا. ويعدّ بيرك الاختراقات الكاذبة وقودًا لأقوى الاندفاعات السعرية عبر دورات الأيام الثلاثة. النطاق والتدوير. يتأرجح السوق جيئة وذهابًا، متنقلًا بين حدود ثابتة دون أي نية لتوسيع النطاق. وهذا التماسك لا يفضي إلى اختراق ولا إلى انعكاس: مجرد حركة جانبية محبطة قادرة على اختبار صبر أي متداول.

ونتيجة لذلك، يبدأ كل يوم تداول بالإجابة عن سؤال واحد: أي هذه السيناريوهات الثلاثة يتكشف الآن؟

HOD وكذلك LOD كمستويين مرجعيين رئيسيين خلال اليوم

ملاحظة حول المصطلحات يرمز HOD إلى High of Day (قمة اليوم)، ويرمز LOD إلى Low of Day (قاع اليوم). ويطبّقهما بيرك أيضًا على قمة اليوم السابق وقاعه، وهما ما تسميه المصطلحات الشائعة في السوق غالبًا PDH/PDL (Previous Day High/Low).

يستخدم ستايسي بيرك قمة الأمس وقاعه كنقطتيه المرجعيتين اليوميتين الأساسيتين: قمة اليوم (HOD) وقاع اليوم (LOD) ليوم أمس. فلماذا تُخترع معادلات معقدة ما دام معظم أوامر وقف الخسارة لدى الأفراد وأوامر الاختراق يتركز خلف هذه المستويات مباشرة؟

يشكّل HOD وكذلك LOD الإطار الهيكلي لهذه الطريقة في التداول. فهما لا يبيّنان لك أين أنت فحسب، بل يساعدان أيضًا على إسقاط "مناطق الضرب" (Strike Zones) المحتملة داخل الجلسة. وبرسم مستويات تمدد السعر انطلاقًا من قمة الأمس وقاعه، يستطيع المتداول أن يتوقع أين يُحتمل أن تستنفد الحركة قوتها، وأين تكون فرص الدخول بأمر وقف خسارة ضيق وبإمكانية صعود غير متماثلة هائلة في أعلى مستوياتها.

كيف تكشف الأطر الزمنية الأعلى وجهة الأموال الكبيرة

بينما تحدد قمم اليوم وقيعانه ميزان القوى التكتيكي بين المشترين والبائعين، تعمل قمم الأسبوع وقيعانه (HOW/LOW) والمستويات الشهرية كحواجز استراتيجية. ماذا يحدث حين يقترب السوق من قمة الأسبوع أو قاعه؟ ترتفع السيولة ارتفاعًا حادًا. فهذه مستويات هيكلية حرجة يصبح عندها اللاعبون المؤسسيون، أي "الأموال الذكية"، أكثر نشاطًا بكثير. وهنا تبدأ المعركة الحقيقية.

بفهم آليات هذه النتائج الثلاث عند المستويات الرئيسية، تتوقف عن تخمين وجهة السعر. فأنت تنتظر ببساطة أن يختبر السوق أحد الحدود، ويؤكد أحد السيناريوهات، ويمهّد الطريق لصفقة نظيفة ومنهجية.

كيف توقع دورة الضخ والتفريغ في السوق المتداولين في الفخ

هل سبق أن دخلت صفقة مع اتجاه قوي وواثق، ثم رأيت السعر ينعكس بعد بضع شموع فقط ويندفع في الاتجاه المعاكس بسرعة لا ترحم؟ تحدّق في المخطط، وتتلقى ضربة وقف الخسارة، وتتساءل عمّا حدث للتو. الجواب بسيط: لقد أصبحت سيولة خروج لغيرك.

يرى ستايسي بيرك أن كل تحركات الأسعار تقريبًا في الأصول السائلة، ومنها أزواج العملات والذهب والنفط الخام ومؤشرات الأسهم، تتبع آلية دورية عامة. فالسوق لا يتحرك عشوائيًا. وهو في جوهره يكرر سيناريوهين رئيسيين: "الضخ والتفريغ" (Pump and Dump، أي تصفية هبوطية تعقب مرحلة ضخ مصطنعة) أو صورته المعكوسة "التفريغ والضخ" (Dump and Pump، أي تصفية صعودية تعقب موجة بيع مطوّلة).

لكي تتوقف عن الوقوع ضحية لهذه العملية، تحتاج إلى فهم واضح لطريقة عمل الفخ. وهو يتكون من أربع مراحل متمايزة:

1. الجانب الأمامي (Frontside): استدراج العملاء إلى "السلم المتحرك"

يبدأ كل شيء بتمدد اتجاهي في نطاق التداول. يزحف السوق بثبات في اتجاه واحد، متقدمًا مثل سلم متحرك بطيء.

بماذا يشعر المتداولون هنا؟ متداولو الاختراق يستبد بهم الخوف من فوات الفرصة (FOMO). فيقفزون إلى قطار متحرك ويدخلون مراكز بأسعار تزداد سوءًا. وفي الأثناء، يحاول متداولو عكس الاتجاه بيع الصعود على المكشوف، لتلتهم حساباتهم الاختراقات الصغيرة المتواصلة والقمم الأعلى المتتالية. وتُنشئ هذه المرحلة تراكمًا هائلًا من المراكز الهشة على الجانبين.

2. تشكيل القمة (Peak Formation): الفخ الأخير

في النهاية تبلغ الحركة ذروتها. يقوم السوق بدفعة أخيرة إلى ما وراء حد هيكلي رئيسي (مثل اختراق قمة اليوم السابق أو الأسبوع السابق).

هنا يُطبق الفخ. المتداولون الذين اشتروا عند القمة المطلقة للاختراق أصبحوا الآن عالقين. فالاختراق لا يجد متابعة، وأوامرهم محبوسة عند أسوأ المستويات الممكنة، والسوق ببساطة لم يعد فيه مشترون مستعدون لدفع سعر أعلى. وهكذا يتكون "تشكيل القمة": القمة النهائية للهيكل كله.

3. التماسك: الضغط يتراكم

بعد تكوّن القمة، لا تهبط الأسعار دائمًا على الفور. ففي الغالب يدخل السوق في تماسك أفقي ضيق تحت القمة مباشرة (أو فوق القاع).

يرسم هذا التماسك الضيق الهندسة الدقيقة للكارثة الوشيكة التي تنتظر المراكز العالقة. فالسوق يراكم الضغط، ويخدّر المتداولين الأفراد بإحساس زائف بالأمان، ويرسي "خط الموت" (Deathline): المستوى الذي ينطلق دونه الذعر بين أصحاب مراكز الشراء العالقين.

4. الجانب الخلفي (Backside): الهبوط السريع

ما إن يكتمل كل شيء حتى ينتقل السوق إلى الجانب الخلفي من الحركة. وإذا كان صعود الجانب الأمامي بطيئًا وثقيلًا، فإن الهبوط شبه عمودي.

تُفعَّل أوامر وقف الخسارة لدى المشترين العالقين، ويتدفق متداولو الاختراق الخوارزميون، وتتوالى موجة متتابعة من التصفيات. يهوي السعر عائدًا نحو منشأ الحركة مثل مصعد يسقط، مخترقًا مستويات الدعم في دقائق. وهذا ما يسميه ستايسي بيرك منجم ذهب المتداول: فلا مجال هنا للتردد، والصفقة تعطي نتيجة فورية بأدنى مخاطرة، والأفضلية الرياضية هائلة.

وهكذا يبدو الأمر في السوق الحقيقي:

الضخ والتفريغ

الضخ والتفريغ خلال اليوم

التفريغ والضخ

التفريغ والضخ خلال اليوم

قابلية التوسع الكسورية: من أسبوع تداول إلى جلسة واحدة

أبرز ما يميز هذا النموذج هو شموله التام. فالسوق كسوري، أي أن دورة التراكم والتصفية هذه تعمل على كل إطار زمني:

إعدادات أسبوعية تمتد عدة أيام: ضخ يومي الاثنين والثلاثاء يبلغ ذروته عند قمة الأسبوع (High of the Week, HOW)، تليه تصفية واسعة يوم الأربعاء أو الخميس.

ضخ يومي الاثنين والثلاثاء يبلغ ذروته عند قمة الأسبوع (High of the Week, HOW)، تليه تصفية واسعة يوم الأربعاء أو الخميس. تدويرات بين الجلسات: مرحلة ضخ على مدى الجلستين الآسيوية واللندنية، يليها تفريغ عنيف عند افتتاح نيويورك مباشرة.

مرحلة ضخ على مدى الجلستين الآسيوية واللندنية، يليها تفريغ عنيف عند افتتاح نيويورك مباشرة. اندفاعات داخل الجلسة: تمددات محلية من قمة اليوم إلى قاعه (HOD/LOD) تؤدي التسلسل كاملًا، من الفخ إلى جني الأرباح، في ساعة إلى ساعتين فقط.

ما إن تنظر إلى السوق من منظور دورات الضخ والتفريغ حتى تتغير نظرتك إلى المخططات إلى الأبد. فتتوقف عن مطاردة السعر في الجانب الأمامي، وتبدأ بانتظار انطباق الفخ بصبر، مستعدًا للاستفادة من حركات الجانب الخلفي السريعة والنظيفة.

دورة السوق الهيكلية ذات الأيام الثلاثة

هل وجدت نفسك يومًا تفكر في أن الاثنين هو اليوم المثالي لفتح صفقة لمجرد أنه بداية أسبوع تداول جديد؟ أو انتظرت الثلاثاء بلهفة لكي "تبدأ التداول أخيرًا"؟ ستايسي بيرك يقلب هذه الفكرة رأسًا على عقب. فعنده "اليوم 1" و"اليوم 2" و"اليوم 3" ليست أيامًا من الأسبوع إطلاقًا. إنها مراحل هيكلية بحتة لا صلة لها بالتقويم. فقد تبدأ دورة جديدة بسهولة يوم الجمعة أو يوم الاثنين أو مباشرة بعد صدور خبر اقتصادي مهم. كل شيء يتوقف كليًا على سلوك السعر، لا على اليوم الذي نحن فيه. هل تشعر بالفرق؟

الواقع أن السوق لا يعيد ضبط حالته لمجرد أن الساعة دقت منتصف الليل. فهو يعمل في دورات تمتد عدة أيام من تراكم المراكز تعقبها تصفيات قسرية. ومنهجية بيرك كلها تقوم على آلية دقيقة: دورة الأيام الثلاثة. وما إن تتعلم أن تحدد بدقة المرحلة التي يمر بها السعر حاليًا من هذه الدورة، حتى تتحول الضوضاء عديمة المعنى على المخطط إلى خريطة طريق شديدة الوضوح.

أيام الهيكل مقابل أيام التقويم

أول أخطاء المبتدئين وأكثرها شيوعًا هو افتراض أن اليوم 1 الهيكلي يجب أن يقع يوم الاثنين.

انسَ أسبوع العمل المعتاد للحظة. فالسوق لا يهمه أي يوم يظهر في التقويم. الدورة الهيكلية يطلقها حدث محدد في السوق: اختراق حقيقي للنطاق أو اختراق كاذب مؤكد عند قمة رئيسية أو قاع رئيسي.

هل سجّل السوق يوم الجمعة اختراقًا كاذبًا حادًا وانعكاسًا عند قاع الأسبوع؟ تصبح تلك الجمعة فورًا اليوم 1 الهيكلي، فينتقل اليوم 2 إلى الاثنين و اليوم 3 الختامي إلى الثلاثاء.

الهيكلي، فينتقل إلى الاثنين و الختامي إلى الثلاثاء. هل صدر يوم الأربعاء قرار مهم للاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة فانتزع السوق بعنف من تماسك دام عدة أيام؟ ذلك العامل المحرّك يعلن بداية عدّ جديد تمامًا من اليوم 1.

لكي تتداول بمنهجية ستايسي بيرك بنجاح، عليك أن تكف عن النظر إلى التقويم وأن تبدأ بتتبع آليات السوق المجردة.

تشريح دورة الأيام الثلاثة

بمراقبة تطور هيكل من ثلاثة أيام، فأنت عمليًا تشاهد فخًا سوقيًا ينكشف خطوة بخطوة:

اليوم 1 (مرحلة الانطلاق): تبدأ الدورة بتمدد اتجاهي. يخترق السعر قمة اليوم السابق أو قاعه (HOD/LOD) أو يسجّل اختراقًا كاذبًا على إطار زمني أعلى. هذا اليوم يحدد الوجهة ويستدرج الموجة الأولى من متداولي الاختراق إلى السوق. اليوم 2 (مرحلة التراكم والإعداد): ينضم متداولو الأطر الزمنية الأخرى (Other Timeframe, OTF) إلى الحركة، فيعززون الزخم الاتجاهي. وكثيرًا ما يكون اليوم 2 هو اليوم المحفّز، فتتشكل فيه إعدادات مثل أول يوم أحمر (First Red Day, FRD) أو أول يوم أخضر (First Green Day, FGD) أو اليوم الداخلي (Inside Day). وبهذه العملية يبني السوق الهندسة الدقيقة للفخ القادم. اليوم 3 (مرحلة الذروة والتصفية): الحسم. لقد راكم السوق يومين كاملين من المراكز المفتوحة. وحين يقوم السعر بدفعة أخيرة لاجتذاب موجة ثالثة من متداولي الاختراق، تستنفد الحركة قوتها. ثم يأتي اعتصار بارابولي متفجر (Parabolic Squeeze) أو انهيار عمودي: يستسلم المتداولون العالقون، فتنفتح إعدادات عالية الاحتمال بنسب مخاطرة إلى عائد غير متماثلة (من 1:5 إلى 1:10).

"أيام الضخ" مقابل "أيام التفريغ"

لقياس إمكانات التحرك السعري المقبل بدقة، يصنّف بيرك الجلسات ذات الاتجاه إلى أيام الضخ (Pump Days، أي ضخ قوي للسعر إلى الأعلى) وأيام التفريغ (Dump Days، أي توزيع اتجاهي إلى الأسفل).

سلوك السعر في هذه الأيام يكشف مدى نضج الحركة الأسبوعية. فإذا ضُخّت أداة ما صعودًا بلا تراجعات ثلاثة أيام متتالية حتى قمة الأسبوع تمامًا، فهل من المنطقي الشراء عند تلك القمة المطلقة؟ بالطبع لا. فمراكز الشراء متضخمة أكثر مما ينبغي، والمشترون على وشك أن يعلقوا عند القمم، وأذكى اللاعبين في السوق يتموضعون لموجة بيع واسعة في الجانب الخلفي.

القاعدة الحديدية: "لا تتداول عكس الاتجاه" في اليوم 1

قاعدة إدارة المخاطر الأولى عند ستايسي بيرك، وهي مصممة لحماية رأس مال التداول من الدمار الفوري، في غاية البساطة: لا تتداول عكس الاتجاه (Do Not Countertrend, DNC) في اليوم 1 من الاختراق الحقيقي.

حين ينفّذ السوق اختراقًا أوليًا قويًا لمستوى رئيسي أو لحد نطاق تداول، يرتكب كثير من المتداولين الخطأ القاتل بالتداول ضده: يحاولون تحديد مستويات "التشبع الشرائي" أو "التشبع البيعي" ويقفون مباشرة في وجه تدفق أوامر مؤسسي ثقيل.

قاعدة بيرك غير قابلة للتفاوض: لا تتداول أبدًا عكس الاتجاه في يوم الاختراق الأولي. دع السوق يكمل هيكله خلال اليوم 1 واليوم 2، وانتظر تشكّل إعداد مؤكد، ثم اقتنص صفقة الانعكاس النظيفة في اليوم 3. فلماذا تقف أمام قطار منفلت وأنت تستطيع ببساطة أن تنتظر وصوله إلى محطته الأخيرة؟

ما إن تستوعب هذا الإيقاع الدوري حتى ترى السوق بعين مختلفة تمامًا. فلن ترى بعد الآن تجمعات فوضوية من شموع عشوائية، بل تسلسلًا منظمًا من المراحل يتجه نحو خاتمة واضحة ومنطقية.

شرح نطاق الافتتاح والهيكل الأسبوعي

بداية أسبوع التداول تبدو في كثير من الأحيان مجرد تجمع فوضوي من شموع عشوائية. ويزداد هذا الشعور حدّة إذا حاولت أن تتفاعل مع كل تحرك صغير في السعر منذ لحظة تشغيل منصة التداول. لكن انظر إلى السوق بعدسة أوسع، وسيتضح لك أن أسبوع العمل ذا الأيام الخمسة يتبع هندسة داخلية صارمة.

في دورته Best Trade Setups Playbook، يفكك ستايسي بيرك سلوك السعر إلى عناصر هيكلية واضحة تحدد فيها الساعات الثماني والأربعون الأولى مخطط بقية الأسبوع.

نطاق افتتاح يوم الاثنين (OR): النقطة المرجعية الرئيسية للأسبوع

قلّما يكون الاثنين مخصصًا لبناء المراكز بقوة. ففي العادة، مع بداية أسبوع تداول جديد، يرسي المشاركون في السوق ما يُعرف باسم نطاق الافتتاح (Opening Range, OR)، وهو يرسم حدود التقلب الأساسية ويختبر ردّ الفعل على إغلاق الجمعة السابقة. هل اخترق السعر قمة الجمعة أو قاعها ليطلق اختراقًا اتجاهيًا لليوم 1، أم بقي حبيسًا داخل نطاق الجمعة كيوم داخلي؟ ومهما كان مسار السعر بعد ذلك، فإن الاثنين يحدد إيقاع الأسبوع كله، وتكون قمته وقاعه أولى نقاطك المرجعية الحاسمة.

التوازن الأولي ليوم الثلاثاء (IB) وقمة الأسبوع وقاعه

يوم الثلاثاء تتضح صورة هيكل السوق بجلاء. يستعير بيرك مفهوم التوازن الأولي (Initial Balance, IB) من نظرية ملف السوق (Market Profile) الكلاسيكية لتحديد نطاق التداول المجمّع ليومي الاثنين والثلاثاء.

يوم الثلاثاء، إما أن تتمدد الأسعار إلى ما وراء حدود الاثنين وإما أن تختبرها لتشكّل اختراقًا كاذبًا. وتُظهر ملاحظات بيرك أن تركيبة "الاثنين + الثلاثاء" تثبّت نهائيًا، في الغالبية العظمى من الحالات، قمة الأسبوع أو قاعه:

بنهاية يوم الثلاثاء تكون قمة الأسبوع (HOW) أو قاع الأسبوع (Low of the Week, LOW) قد ثُبّت بشكل موثوق.

يصمد ذلك الحد حتى نهاية الأسبوع، فيتحول الطرف المقابل إلى الهدف الأساسي لاتجاه واضح أو لاعتصار.

معرفة الحد الذي ثبّتته الأموال الذكية بالفعل تغنيك عن التخمين في اتجاه صفقاتك منتصف الأسبوع.

تمدد النطاق ومناطق الضرب

بتتبع الحركات المقاسة المعيارية عبر فئات الأصول المختلفة، يبني بيرك فرضيات عمل حول ما إذا كان الاتجاه ما زال يملك وقودًا أم يقترب من الاستنفاد:

العملات (FX): مستويات تمدد مستهدفة عند 75 / 150 / 250 إلى 300 نقطة.

مستويات تمدد مستهدفة عند 75 / 150 / 250 إلى 300 نقطة. الذهب والنفط الخام (XAU/USD وكذلك WTI): شبكات تمدد عند 150 / 250 / 300 / 500 / 750 نقطة.

شبكات تمدد عند 150 / 250 / 300 / 500 / 750 نقطة. مؤشرات الأسهم (S&P 500, NAS100, DJ30): صناديق اندفاع عند 250 / 500 / 750 نقطة.

تعكس هذه المستويات متوسط مسافة ثلاث موجات اندفاعية متتالية ضمن الاتجاه. وما إن يقطع السعر ثلاثة مستويات ضمن هذه النطاقات المعيارية، حتى تكون السيولة المتاحة التي تحرّك الاتجاه قد استُنفدت في العادة.

مبدأ التمدد المفرط ومعرفة متى تبدّل الجهة

تأمل سيناريو سوقيًا محددًا: بحلول الأربعاء يكون زوج عملات قد هوى بنحو 167 نقطة دون تراجع يُذكر. يرى متداول قليل الخبرة هبوطًا حادًا على المخطط فيفتح مراكز بيع عند كسر هابط، متلهفًا لئلا تفوته الحركة.

وفق منهجية بيرك، هذا خطأ غير مقبول. فما إن يتمدد السعر إلى ما وراء شبكة 150 نقطة المعيارية، حتى تصبح كل صفقات استمرار الاتجاه في جهة الاندفاع محظورة تمامًا.

لقد دخل السعر في تمدد مفرط عميق. والبيع عند هذه المستويات يعني المخاطرة بأن تعلق عند قاع الحركة تمامًا ("الانحشار عند القاع").

وما إن يستنفد أصل ما متوسط نطاقه الأسبوعي، حتى يتحول المتداول على طريقة بيرك فورًا إلى البحث عن انعكاس تشكيل القمة. فعند هذه المستويات القصوى يعلق البائعون المتأخرون، فيتوافر الوقود المثالي لاعتصار متفجر للبائعين (Short Squeeze) يعيد السعر نحو الحد المقابل للأسبوع.

الأيام المحفّزة إشارات لا نقاط دخول

معظم المتداولين يتعثرون في الأمر نفسه: يلمحون نموذج شموع مثاليًا على المخطط اليومي فيضغطون فورًا زر "شراء" أو "بيع". وستايسي بيرك يحذّر بشدة من هذا النوع من التسرع.

في نظامه، اليوم المحفّز ليس أمرًا بأن "تدخل السوق الآن". إنه مجرد إشارة مرور صفراء تؤدي دور تنبيه مسبق. وغايته إبراز أداة محددة في قائمة المراقبة لديك. اعتبره إشارة تقول: "انتبه: شروط أحد أفضل إعدادات التداول (Best Trade Setup, BTS) تنضج هنا ليوم التداول التالي". لكن تنفيذ صفقة فعلية يتطلب دائمًا تأكيدًا على الأطر الزمنية الأدنى ضمن نافذة زمنية محددة بدقة.

كل نوع من الأيام المحفّزة يكشف معلومات دقيقة عن المشاركين في السوق الذين استُدرجوا إلى فخ.

1. أول يوم أحمر (FRD)

إعداد بيع يسبقه دائمًا صعود قوي: "يوم ضخ".

يجب أن يغلق هذا اليوم دون سعر افتتاحه، ومن هنا جاء اسم "أول يوم أحمر". فماذا يخبرنا ذلك؟ كان المشترون يدفعون الأسعار إلى الأعلى بقوة، لكن البائعين انتزعوا السيطرة بنهاية اليوم.

ونتيجة لذلك، يُحبس المشترون العالقون عند أعلى القمة. وحين يكسر السوق الهيكل ويخترق الدعم في اليوم التالي، يستسلم هؤلاء المتداولون، فيوفّرون الوقود المثالي لموجة بيع سريعة وعمودية.

2. أول يوم أخضر (FGD)

أول يوم أخضر هو الصورة المعكوسة المخصصة لفتح مراكز الشراء. ويسبقه هبوط ممتد أو عنيف في السعر (يوم تفريغ).

حين يغلق يوم تداول فوق سعر افتتاحه بعد تراجع مطوّل، يتفعّل إعداد FGD.

الآلية وراء هذا النموذج بسيطة: البائعون على المكشوف الذين دخلوا عند القاع تمامًا أملًا في استمرار الاتجاه يجدون أنفسهم عالقين. وفي اليوم التالي، تطلق أوامر وقف الخسارة لديهم وتصفياتهم المذعورة بسعر السوق اعتصارًا قويًا للبائعين يدفع السعر صعودًا في مسار بارابولي.

3. اليوم الداخلي (ID) واليوم الداخلي المزدوج

حين يقع النطاق اليومي لأداة ما كله بين قمة اليوم السابق وقاعه، يتشكل على المخطط يوم داخلي (Inside Day, ID).

هذه الحالة السوقية أشبه بنابض مضغوط: ينكمش التقلب بينما يراكم السوق السيولة. ويحدد ستايسي بيرك نتيجتين رئيسيتين لتداول هذا الانضغاط:

انعكاس الاختراق الكاذب: خلال الجلسة الآسيوية يخترق السعر أحد حدّي اليوم الداخلي ويستدرج متداولي الاختراق، ثم ينعكس ويندفع نحو الطرف المقابل من النطاق ليجتاح أوامر الوقف.

خلال الجلسة الآسيوية يخترق السعر أحد حدّي اليوم الداخلي ويستدرج متداولي الاختراق، ثم ينعكس ويندفع نحو الطرف المقابل من النطاق ليجتاح أوامر الوقف. الاستمرار المتفجر: اختراق زخم حقيقي من التماسك، تتبعه حركة اتجاهية قوية في جهة واحدة.

إذا تشكّل يوم داخلي مزدوج، أي يومان متتاليان من انضغاط النطاق، فاستعد لتمدد هائل ومتفجر. هذه الإعدادات لا تتكرر كثيرًا، لكنها حين تظهر تُنتج في الغالب أكبر صفقات الأسبوع.

4. اختراقات اليوم 2 / اليوم 3

هذه الأيام المحفّزة تتتبع زخم متداولي الاختراق ومشاركتهم.

حين يتجاوز السوق قمة اليوم السابق أو قاعه ويحافظ على ذلك المستوى، يدخل السوق متداولو اختراق اليوم 2. وهذه إشارة واضحة إلى استمرار الاتجاه.

لكن مع حلول اليوم 3 (اختراقات اليوم 3) تبلغ الحركة ذروة التشبع: فهذه الموجة الثالثة من متداولي الاختراق تكون عادة الأخيرة، مما يهيئ الظروف لاستنفاد شديد وانعكاس هيكلي كبير.

5. أيام الاختراق الفاشل

تغلق هذه الأيام بتراجع عميق بعد محاولة فاشلة للثبات خلف مستويات مرجعية من إطار زمني أعلى، مثل قمة الأسبوع السابق أو قاعه (HOW/LOW) أو القمة أو القاع الشهري.

يتظاهر السوق باستمرار الاتجاه، لكنه في الواقع يجتاح السيولة فقط ويوقع متداولي الاختراق في الفخ خارج المستوى. وحين تغلق الشمعة اليومية عائدة إلى داخل النطاق السابق، يتأكد الاختراق الفاشل وتظهر إشارة عالية الثقة للبحث عن إعدادات انعكاس في اليوم التالي.

الخلاصة الأساسية: اليوم المحفّز يهيئ المسرح فحسب. ومهمتك كمتداول ليست أن تندفع بلا تبصّر، بل أن تنتظر جلستك بصبر، وتقيس ردّ فعل السعر عند المستويات الرئيسية، ولا تضغط الزناد إلا حين يؤكد الإطار الزمني الأدنى اكتمال الإعداد.

هندسة السعر ومناطق الضرب وهيكل السوق

حين تفتح مخطط خمس دقائق بلا خريطة واضحة لمستويات السعر، يبدو السوق فوضى محضة من أعمدة سعرية عشوائية. ويرى ستايسي بيرك أن المشكلة ليست في نقص البيانات، بل في غياب تسلسل هرمي سليم. فبدلًا من عشرات المؤشرات، تستخدم طريقته مستويات هرمية ونطاقات منفصلة لتمدد السعر. تنظر أولًا إلى الشهري، ثم الأسبوعي، ثم اليومي، ثم الجلسة، وفي النهاية فقط إلى الإعداد المحدد. منطقي، أليس كذلك؟ لا يمكنك بناء سقف قبل وضع الأساس.

التسلسل الهرمي للأطر الزمنية من الهيكل العام إلى الإعداد

اتخاذ القرار في طريقة بيرك لا يستند أبدًا إلى مخطط إطار زمني واحد. فالتحليل كله يسير بصرامة من الأعلى إلى الأسفل وفق التسلسل:

الشهري ← الأسبوعي ← اليومي ← الجلسة ← الإعداد

هذا التسلسل الهرمي أكثر من مجرد قائمة أطر زمنية: إنه خريطة. فهو يبيّن لك أين أنت الآن وإلى أين تتجه. فمثلًا، إذا حدد المخطط الأسبوعي نبرة هبوطية وافتتح اليوم بصعود حاد، فستدرك فورًا: قد يكون هذا فخًا قبل استئناف الاتجاه الهابط. فهل كنت ستشتري حقًا في موضع كهذا دون مراجعة الإطار الزمني الأعلى أولًا؟

ضمن هذا التسلسل الهرمي يبرز بيرك مستويات هيكلية رئيسية. أنت تعرف مسبقًا HOD وكذلك LOD: قمة اليوم وقاعه. لكن هناك أيضًا HOS وكذلك LOS، أي قمة جلسة معينة وقاعها (High of Session, Low of Session)، إضافة إلى HB (High Bull) وكذلك LB (Low Bear): وهما المستويان الأقصيان اللذان يسجّلهما المشترون أو البائعون المندفعون قبل بدء التماسك. تذكّر هذا: كلما زاد عدد المستويات الهيكلية التي تتتبعها، رأيت بوضوح أكبر أين بالضبط قد ينعكس السوق. وهذا الفلتر وحده كفيل باستبعاد معظم الصفقات المشكوك فيها داخل النطاق.

هندسة المستويات الثلاثة لقياس استنفاد السعر

والآن إلى الجزء الأكثر إثارة: يستخدم بيرك الهندسة لإسقاط الأهداف. فبدلًا من تخمين وجهة السعر، يقيس ثلاثة مستويات من التمدد صعودًا أو هبوطًا. وهذه المستويات الثلاثة صناديق معيارية من 25 إلى 50 نقطة لأزواج العملات: مثلًا 75 نقطة لجلسة خلال اليوم ومن 150 إلى 250 نقطة لدورة الأيام الثلاثة. والفكرة الأساسية أن السعر يستنفد قوته ويتوقف عادة عند ذلك المستوى الثالث تقريبًا. فالأمر يعمل مثل درج تقرّبك كل درجة فيه من هدف منطقي لجني الأرباح.

قاعدة حيوية يجب تذكّرها: إذا كان الأصل قد قطع ثلاثة مستويات تمدد معيارية دون تراجع يُذكر قبل أن تبدأ جلسة تداولك، فإن صفقات استمرار الاتجاه تصبح غير مواتية رياضيًا. وفي هذه المنطقة ينبغي أن ينصبّ تركيزك الأساسي على البحث عن علامات الاستنفاد والانعكاس الوشيك.

BIS وخط الموت كنقطتي تحول هيكليتين

كيف تتأكد من أن هيكل السوق قد انكسر فعلًا؟ يستخدم بيرك علامات دقيقة. الأولى هي انكسار الهيكل (Break in Structure, BIS). وهي اللحظة التي يتوقف فيها السعر عن تسجيل قمم أو قيعان جديدة ويبدأ بالانعكاس عكس الحركة السائدة. وهذا ليس مجرد تراجع اعتيادي، بل علامة واضحة على أن اتجاه تدفق الأوامر المؤسسي قد تبدّل. وللمتداولين القادمين من خلفية SMC، يطابق BIS عند بيرك وظيفيًا تغيّر الطابع (Change of Character, CHoCH) أو كسر الهيكل على إطار زمني أدنى (Break of Structure, BOS)، وهو يشير إلى أن السيطرة المباشرة قد انتقلت إلى الطرف الآخر. ويبدو ذلك عادة هكذا: يكسر السعر قاعًا تأرجحيًا محليًا ضمن اتجاه صاعد (أو قمة تأرجحية محلية ضمن اتجاه هابط) ويغلق خلفه بحسم.

ومن العلامات الحاسمة الأخرى ما يسمى "خط الموت" أو خط العنق. وهو المستوى الهيكلي الذي يصبح المتداولون العالقون خلفه في الجانب الخاطئ من السوق نهائيًا. تخيّل مشترين حمّلوا مراكزهم عند القمم المطلقة، ثم راحوا يشاهدون الأسعار تتداول باستمرار دون متوسط سعر دخولهم، فلا تتاح لهم أي فرصة للخروج بلا خسارة. وما إن يهبط السعر دون هذا الخط حتى تتضخم الخسائر غير المحققة، وتصبح أوامر الوقف لدى أولئك المتداولين العالقين وقودًا لانهيار متسارع.

مناطق اصطياد أوامر الوقف

وأخيرًا، هناك مناطق اصطياد أوامر الوقف. يشير بيرك إلى أن السعر كثيرًا ما يندفع من 25 إلى 50 نقطة خارج نطاق الأمس. وهذا ليس عشوائيًا أبدًا. فهو يعدّه دلالة قوية على أن اللاعبين المؤسسيين اجتاحوا سيولة متداولي الاختراق ويجهّزون لانعكاس. وفي أغلب الأحيان هذا ما يحدث بالضبط: لحظة يُمتص حجم الشراء العالق، يرتد السوق بعنف إلى داخل النطاق اليومي، فيفتح فرصة دخول ممتازة في اتجاه الاختلال الهيكلي الحقيقي.

كيف يشكّل توقيت الجلسات إعدادات التداول

يمكنك أن تقضي ساعات في رسم المستويات وتحليل النماذج، لكنك إذا دخلت السوق في وقت عشوائي فإن القيمة المتوقعة لديك ستتجه نحو الصفر. فعند ستايسي بيرك، لعنصر الوقت الوزن نفسه تمامًا الذي للسعر ذاته.

لا يقدّم السوق فرصًا عالية الجودة بالتساوي على مدار الساعات الأربع والعشرين. فنشاطه يتبع جدولًا صارمًا يحكمه افتتاح البورصات الكبرى واللحظات التي يضخ فيها اللاعبون المؤسسيون رؤوس أموالهم.

توقيت نيويورك كمعيار عالمي

نظام التداول الكامل لدى ستايسي بيرك وقوالب المخططات وقواعد التنفيذ كلها مربوطة بمنطقة زمنية واحدة: توقيت نيويورك (New York Time, NYT).

لماذا نيويورك؟ لأنه يوحّد الدورة اليومية، ويتوافق مع الإغلاق الموحّد للشمعة اليومية عند 5:00 مساءً NYT، ويزيل أي لبس تسببه المناطق الزمنية المحلية. فأينما وُجد المتداول فعليًا، تبقى مخططاته مضبوطة دائمًا على توقيت وول ستريت.

جلسات التداول ونافذة الدخول الصارمة ذات الساعات الثلاث

لنفصّل الآن الجلسات. إذا درست مواد ستايسي بيرك عن قرب، فستصطدم سريعًا بواحد من أكثر الموضوعات إرباكًا وإثارة للجدل داخل مجتمعه: توقيت الجلسات.

فمن جهة، يكرر بيرك باستمرار مقدمته الأساسية: "وقت اليوم مهم بقدر أهمية السعر". ومن جهة أخرى، هناك تناقض واضح في طريقة عرضه لنوافذ الجلسات هذه، مما يثير جدلًا لا ينتهي بين المتداولين الذين يحاولون تنظيم قواعده في منظومة واحدة.

فمن أين يأتي هذا التباين المنهجي؟

تناقضات في المادة الأصلية

بالنظر إلى جدول الملخص الرئيسي للجلسات في دليل بيرك (Playbook)، نرى كتلًا متمايزة من 4 ساعات:

الجلسة الآسيوية: من 7:00 مساءً إلى 11:00 مساءً NYT

من 7:00 مساءً إلى 11:00 مساءً NYT الجلسة الأوروبية / جلسة لندن: من 1:00 صباحًا إلى 5:00 صباحًا NYT

من 1:00 صباحًا إلى 5:00 صباحًا NYT جلسة نيويورك: من 7:00 صباحًا إلى 11:00 صباحًا NYT

يبدو الأمر بسيطًا في ظاهره: نوافذ معيارية من أربع ساعات لنشاط سوق ما بين البنوك.

لكن حين تنتقل إلى قوائم التحقق خطوة بخطوة الخاصة بإعدادات محددة (مثل أول يوم أحمر أو أول يوم أخضر أو اختراقات اليوم 3)، تصطدم بقواعد تنفيذ صارمة: "تداول فقط الإعدادات التي تتأكد داخل نافذة تداولك البالغة 3 ساعات" و"تُنفَّذ الصفقات حصرًا ضمن نافذة التوقيت البالغة 3 ساعات".

وهنا يبرز سؤال منطقي: إذا كانت الجلسة تدوم أربع ساعات، فأي ثلاث ساعات هي نافذة التداول الفعلية؟ ولماذا يعرّف المؤلف الجلسة بأنها أربع ساعات في موضع، ثم يقصّرها فجأة 60 دقيقة في قواعد الدخول دون تحديد معايير تشغيلية دقيقة لكل أداة على حدة؟

فصل وقت المراقبة عن نافذة التنفيذ

لحل هذا التناقض، عليك أن تنظر إلى روتين بيرك الشخصي وتطابقه مع سلوك السوق. ففي وصفه لجدوله اليومي، يقول بيرك صراحة: "أتداول جلسة نيويورك من 8:00 صباحًا إلى 11:00 صباحًا بتوقيت نيويورك".

ينبع اللبس من الخلط بين مفهومين مختلفين جوهريًا:

نافذة الجلسة (4 ساعات): النافذة الأوسع للسيولة المؤسسية في السوق. تُقضى الساعة الأولى عادة في جسّ النطاق، وتنفيذ اندفاعات كاذبة، أو انتظار أولى المحرّكات الإخبارية لليوم.

النافذة الأوسع للسيولة المؤسسية في السوق. تُقضى الساعة الأولى عادة في جسّ النطاق، وتنفيذ اندفاعات كاذبة، أو انتظار أولى المحرّكات الإخبارية لليوم. نافذة التوقيت (3 ساعات): قلب الجلسة عالي الاحتمال، حيث يرجَّح أكثر أن تتحقق الإعدادات المؤكدة.

قلب الجلسة عالي الاحتمال، حيث يرجَّح أكثر أن تتحقق الإعدادات المؤكدة. في نيويورك ، تصبح نافذة التنفيذ من 8:00 صباحًا إلى 11:00 صباحًا NYT ، فتلتقط صدور بيانات الاقتصاد الكلي الرئيسية عند 8:30 صباحًا وارتفاع التقلب المحيط بافتتاح سوق الأسهم الأمريكية (Equity Hour) عند 9:30 صباحًا.

، تصبح نافذة التنفيذ ، فتلتقط صدور بيانات الاقتصاد الكلي الرئيسية عند 8:30 صباحًا وارتفاع التقلب المحيط بافتتاح سوق الأسهم الأمريكية (Equity Hour) عند 9:30 صباحًا. في لندن ، تصبح نافذة التنفيذ الأساسية من 2:00 صباحًا إلى 5:00 صباحًا NYT ، وتتمحور حول افتتاح البورصات الأوروبية بين 3:00 صباحًا و4:00 صباحًا NYT.

، تصبح نافذة التنفيذ الأساسية ، وتتمحور حول افتتاح البورصات الأوروبية بين 3:00 صباحًا و4:00 صباحًا NYT. في آسيا، تجعل الإزاحة نفسها بمقدار ساعة واحدة نافذة التنفيذ من 8:00 مساءً إلى 11:00 مساءً NYT.

صحيح أن هذه الفجوة في المصطلحات قد تربك المبتدئين بسهولة، لكن تجاوز الصياغة الحرفية يكشف قاعدة عملية: السوق يوفّر أربع ساعات من السيولة العميقة، غير أن ذلك لا يعني أن تبقى ملتصقًا بالشاشة طوال الوقت. هدفك أن تركّز على نافذة الساعات الثلاث التي تفتتح فيها البورصات وتصدر فيها الأخبار، وأن تنتظر تأكيد السعر على مخطط 15 دقيقة، ثم تنفّذ في اتجاه اندفاع نظيف بأقل مدة احتفاظ ممكنة وبانكشاف أقل على السوق.

إذا لم يتشكل إعداد أو لم يستوفِ معايير دخولك ضمن تلك النافذة البالغة 3 ساعات، فلا صفقة. تغلق منصتك وتنصرف.

حدود الانعطاف الزمنية

إلى جانب نوافذ الجلسات، يولي بيرك أهمية كبيرة لنقاط الانعطاف الزمنية: افتتاحات شموع 15 دقيقة وساعة واحدة و4 ساعات، إضافة إلى تبدّل الجلسات وبداية يوم التداول الجديد. تجنّب القفز إلى الصفقات في منتصف الشمعة. انتظر إغلاق الشمعة لتتأكد من أن هيكل السوق ما زال سليمًا.

قبل دخول أي مركز، اسأل نفسك: هل هذا حقًا الوقت المناسب للتنفيذ؟ فالتجربة تبيّن أنه بلا توقيت دقيق قد يفشل حتى أنظف نموذج على المخطط في لحظة.

تطابق مستوى سعري هيكلي رئيسي مع نافذة جلسة أساسية يمنحك "أفضلية القنّاص" التي تحوّل التداول من نقر فوضوي إلى عملية منضبطة ومنهجية.

شرح إعدادات التداول لدى ستايسي بيرك

ننتقل الآن إلى الجانب العملي: الإعدادات التي يبني عليها بيرك تداوله. وفي دليله عدد غير قليل منها، لكن لا بد من تنبيه مهم منذ البداية: فهي ليست "زر الثراء السريع" ولا مجموعة إشارات مضمونة. كل النماذج التي يعرضها منظّمة في صورة خطط عمل مقنّنة تسمى أفضل إعدادات التداول (BTS). وهدفها المشترك مساعدة المتداول على تحديد اللحظة المثلى للدخول حين يكون أحد طرفي السوق عالقًا، سعيًا إلى اقتناص حركة سعرية اندفاعية بنسبة مخاطرة إلى عائد غير متماثلة.

1. إعداد الأيام الثلاثة (السياق)

ليس هذا إشارة مستقلة خلال اليوم، بل هو أساس النظام كله. فهو يصف دورة الأيام الثلاثة من التجميع والتوزيع ضمن مخططات "الضخ والتفريغ" أو "التفريغ والضخ" الكلاسيكية. وعلى مدى ثلاث جلسات أو ثلاثة أيام، يراكم السوق المراكز قبل أن يطلق انعكاسًا قويًا من قمة الأسبوع (أو الشهر) أو قاعه. ومن دون هذا السياق تكاد الإشارات خلال اليوم تكون بلا قيمة.

2. مشترو اليوم 3 وبائعو اليوم 3 (محفّز خلال اليوم)

أحد الإعدادات المفضلة لدى المؤلف، وهو مصمم لاستغلال طمع متداولي الاختراق. ماذا يحدث حين يستمر اتجاه ثلاثة أيام متتالية بلا تراجعات، مخترقًا القمم أو القيعان؟ يدخل السوق أكثر المشاركين هشاشة: متداولو اختراق اليوم 3.

هنا بالضبط يُطبق السوق الفخ: يستنفد الزخم قوته بعد تجاوز القمة أو القاع المخترق للتو، ويعلق المتداولون عند مستويات غير مواتية، ويرتد السعر بعنف إلى داخل "خط الموت". وتُنفَّذ الصفقة عند عودة السعر إلى داخل النطاق، مستهدفة الحد المقابل.

3. أول يوم أحمر (FRD)

إعداد بيع كلاسيكي. بعد يوم ضخ قوي، تغلق الجلسة التالية دون افتتاحها، فترسم نموذج FRD. وهذا يدل على أن المشترين عند القمة عالقون.

في اليوم الثالث، يتتبع المتداول أعلى نقطة في تشكيل القمة أو قمة الجلسة (HOS) داخل نافذة التوقيت. ومحفّز الدخول هو إغلاق شمعة هابطة على إطار 5 دقائق عائدة إلى ما دون EMA 20، مما يمهّد الطريق لموجة بيع سريعة.

4. أول يوم أخضر (FGD)

نموذج الانعكاس المعكوس الخاص بمراكز الشراء. بعد يوم تفريغ ممتد، يسجّل السوق جلسة تغلق فوق افتتاحها. فيجد البائعون على المكشوف الذين باعوا عند القيعان أنفسهم عالقين في مراكزهم.

في اليوم التالي، بعد تكوّن قاعدة محلية مع نموذج ابتلاع صعودي على مخطط 5 دقائق، يُفتح مركز شراء من قاع اليوم (LOD). وتعتمد الصفقة على سلسلة من أوامر وقف الخسارة المفعَّلة لدى البائعين العالقين لدفع السعر عائدًا نحو المستويات العليا.

5. اليوم الداخلي: انعكاس / استمرار

حين يقع النطاق اليومي لأداة ما بالكامل بين قمة اليوم السابق وقاعه، يضغط السوق الطاقة استعدادًا لتمدد وشيك. ويتعامل بيرك مع انضغاطات اليوم الداخلي عبر سيناريوهين رئيسيين:

الانعكاس (اختراق كاذب): في الصباح يندفع السعر بقوة خارج حد اليوم الداخلي، فيستدرج متداولي الاختراق إلى فتح مراكز. وحين يعجز عن الثبات عند المستوى، ينعكس السوق فجأة ويتجه نحو الحد المقابل من النطاق.

في الصباح يندفع السعر بقوة خارج حد اليوم الداخلي، فيستدرج متداولي الاختراق إلى فتح مراكز. وحين يعجز عن الثبات عند المستوى، ينعكس السوق فجأة ويتجه نحو الحد المقابل من النطاق. استمرار الاتجاه: يخترق السعر النطاق بحسم، ويثبت خارجه، ثم ينتقل إلى اتجاه واضح ونظيف.

6. إعداد الاتجاه البارابولي (اليوم "0" / مستطيل 3 أيام)

إعداد نادر لكنه قوي بصورة استثنائية. على مدى ثلاثة أيام تبقى الأداة في توازن أفقي ضيق، راسمة نطاقًا مستطيلًا كثيفًا: ما يسمى "اليوم 0".

ما إن يحدث اختراق حقيقي من هذه القاعدة حتى تسري القاعدة الأساسية: لا تتداول عكس الاتجاه (DNC). ينتقل السوق إلى تمدد بارابولي سريع يكاد يكون في جهة واحدة، ويُحدد هدف الربح عند امتداد بنسبة 100% من الحركة المقاسة (Measured Move) للنطاق الأولي.

7. الإعداد البارابولي للجلسات الثلاث

هذا الإعداد نسخة كسورية من الدورة متعددة الأيام مضغوطة في فترة واحدة من 24 ساعة. يتطور النموذج بالتتابع عبر ثلاث جلسات: آسيا ولندن ونيويورك. فمثلًا، تخترق أداة ما ثلاثة مستويات منفصلة للجلسات، مجموعها 75 نقطة (25 × 3) على زوج عملات، قبل أن تسجّل عند افتتاح نيويورك انعكاسًا ختاميًا يهوي بالسعر سريعًا إلى قاعدة اليوم، مصفّيًا الحجم المتراكم.

8. الاعتصار البارابولي للبائعين (Parabolic Short Squeeze)

إعداد شراء متفجر يتشكل بعد اتجاه هابط ممتد. يدخل بائعو اليوم 3 على المكشوف قرب قيعان الأسبوع أو الشهر، ثم يظهر على المخطط "اتجاه زاحف" بطيء نحو الأسفل. لكن كل دفعة هبوط تالية تقابلها مشتريات مضادة.

اختراق زخم مفاجئ للمقاومة مصحوبًا بشمعة ابتلاع صعودية يطلق سلسلة من تغطية مراكز البيع. فينطلق السعر في صعود بارابولي قادر على قطع ما بين 50 وأكثر من 250 نقطة في غضون ساعات.

9. الثمار الدانية (Low-Hanging Fruit, LHF)

لعل هذا أبسط إعداد في منهجية ستايسي بيرك وأكثره راحة وأسهله نفسيًا. فإذا كان السوق قد أرسى اختراقًا حقيقيًا وشكّل اتجاهًا في اليوم السابق، فليس هدف المتداول أن يتوقع انعكاسًا. خلال نافذة الجلسة ينتظر المتداول ببساطة أول تراجع منتظم، وهو عادة من 25 إلى 50 نقطة عن القمة أو القاع. وما إن تغلق شمعة على إطار 5 دقائق في جهة الاتجاه عائدة عبر EMA 20، حتى يُفتح مركز يستهدف حركة استمرار بمقدار 25 إلى 50 نقطة أخرى.

10. الارتداد الأول (آلية الدخول مع محرّك إخباري)

مهم ينصح بيرك بشدة بعدم إبقاء المراكز مفتوحة قبيل الإصدارات الاقتصادية الكلية عالية التأثير مثل CPI أو NFP أو قرارات أسعار الفائدة. لكن يمكن استغلال زخم الأخبار بعد صدورها.

يُتداول إعداد الارتداد الأول بشرط صارم واحد: يجب أن يكون هيكل الإعداد على إطار 15 دقيقة مكتملًا تمامًا قبل صدور البيانات. فإذا سرّعت البيانات السعر بما ينسجم مع ذلك الهيكل القائم مسبقًا، يتجنب المتداول مطاردة القفزة الأولى على إطار دقيقة واحدة. وبدلًا من ذلك ينتظر من 15 إلى 30 دقيقة حتى يسجّل السعر أول تراجع فني له إلى EMA 20 على مخطط الدقيقة الواحدة، وعندها فقط يدخل بأمر وقف ضيق يوضع خلف القمة أو القاع التأرجحي المحلي.

11. المحرّك الإخباري في اليوم الثاني

تتطور هذه الصفقة في اليوم التالي لحركة هائلة تحرّكها الأخبار، مثل قرار الفائدة من FOMC. فالمحرّك الكبير كثيرًا ما يكون اليوم 1 من دورة جديدة، إذ يزيح السعر من 300 إلى 400 نقطة في اندفاع واحد. وفي اليوم 2 يسلك السوق عمومًا أحد مسارين: مواصلة الاتجاه خلال الجلسة الآسيوية أو جلسة لندن، أو تسجيل انعكاس هيكلي للجانب الخلفي إذا كان تشكيل قمة ختامي قد ثُبّت بالفعل أثناء القفزة الإخبارية.

لا يتطلب أي من هذه الإعدادات الأحد عشر الجلوس إلى مكتبك طوال اليوم. يكفي أن تتفحص سلة مركّزة من 5 إلى 10 أدوات، وتحدد أصلًا ذا هيكل مكتمل، وتنفّذ بانضباط صفقة واحدة عالية الجودة داخل نافذة جلستك.

لا يقترح بيرك تداول كل النماذج دفعة واحدة. بل على العكس، هدف المتداول أن يتقن النماذج التي تناسب أسلوبه وأن ينتظر ظروف السوق المناسبة. وفي النهاية يتلخص الأمر في سؤال بسيط: هل أنت مستعد لأن تنتظر بصبر إعدادك المثالي لتقضي ساعة واحدة فقط أمام الشاشة وتجني الأرباح وفق خطتك؟

شرح تنفيذ التداول على أطر زمنية متعددة

كم مرة دخلت مركزًا بناء على ما بدا إشارة نموذجية على إطار زمني أدنى، لتدرك بعد دقائق أنك اشتريت عمليًا عند مقاومة رئيسية على إطار زمني أعلى؟ هذا التعارض بين الأطر الزمنية المتعددة أحد أبرز أسباب التداول الفوضوي والإنهاك العاطفي لدى معظم المبتدئين.

لتفادي ذلك، يقوم التنفيذ في منهجية ستايسي بيرك على تسلسل هرمي صارم من ثلاثة مستويات للأطر الزمنية. لكل مخطط وظيفة محددة بوضوح، ولا يحل أبدًا محل غيره:

1. مخطط 15 دقيقة للسياق وهندسة الإعداد

لنبدأ بمخطط 15 دقيقة. هذا "جسر القيادة" لديك ومساحة عملك التحليلية الأساسية. فهنا يتفحص المتداول قائمة المراقبة كل يوم خلال التحضير قبل افتتاح السوق.

أنت لا تستخدم مخطط 15 دقيقة لتحديد الدخول بدقة متناهية. فدوره أن يحدد هيكل اليوم، ويتتبع عدّ الأيام الرئيسي (اليوم 1 ثم 2 ثم 3)، ويرسم مستويات السعر الأساسية، وينتظر تشكّل الإعداد العام. تصوّره خريطة التضاريس قبل الخروج إلى الصيد: فمن دونها يسهل أن تضيع في ضجيج السوق. وإذا لم يكن على مخطط 15 دقيقة سياق واضح أو قالب BTS مؤكد، فالنزول إلى الأطر الزمنية الأدنى بلا جدوى إطلاقًا.

2. مخطط 5 دقائق كإطار التنفيذ الأساسي

ما إن يكتمل سياق 15 دقيقة تمامًا ويقترب السعر من المستوى المحدد ضمن نافذة التوقيت للجلسة، حتى يمكنك الانتقال إلى مخطط 5 دقائق.

مخطط 5 دقائق هو إطار التنفيذ الأساسي للغالبية العظمى من الإعدادات. هنا ينتظر المتداول حركة السعر عند المستوى الرئيسي: شمعة ابتلاع حاسمة أو شمعة بين بار/مطرقة انعكاسية بذيل طويل. والمحفّز العملي لتنفيذ المركز هو إغلاق حاسم لشمعة 5 دقائق عبر EMA 20 في اتجاه الصفقة.

3. مخطط الدقيقة الواحدة لدخول "الارتداد الأول"

كثير من المتداولين ينزلون إلى مخطط الدقيقة الواحدة محاولين اقتناص البداية المطلقة للحركة. أما في نظام بيرك فاستخدامه مقيّد بصرامة.

يُستخدم مخطط الدقيقة الواحدة في سيناريو محدد واحد فقط: تنفيذ إعداد الارتداد الأول بعد صدور بيانات اقتصادية كلية عالية التأثير، مثل CPI أو NFP أو قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

إذا تمدد الاندفاع الذي تحرّكه الأخبار في اتجاه سياق 15 دقيقة المخطط له مسبقًا، فمطاردة أول شمعة على إطار الدقيقة الواحدة تهوّر. ينتظر المتداول من 15 إلى 30 دقيقة حتى يهدأ التقلب الأولي، ثم يحدد أول تراجع فني إلى EMA 20 على مخطط الدقيقة الواحدة، ويفتح المركز بأمر وقف خسارة ضيق يوضع خلف القمة أو القاع التأرجحي المحلي.

EMA 20 كفلتر تنفيذ لا كمؤشر دخول

ننتقل الآن إلى المكوّن الأهم: دور EMA 20. فهو ليس حلًا سحريًا ولا مولّد إشارات مستقلًا. المتوسط المتحرك الأسي لفترة 20 لا يُرسم على المخطط من أجل تقاطعات المتوسطات المتحركة ولا لبناء قنوات ديناميكية.

في منهجية بيرك، يعمل EMA 20 كفلتر تأكيد ميكانيكي مصمم لإزالة التردد والتشكيك والذاتية لحظة التنفيذ. فبخلاف استراتيجيات مفاهيم الأموال الذكية (Smart Money Concepts) التقليدية التي تعتمد على أوامر محددة السعر توضع على نحو أعمى داخل فجوات القيمة العادلة (FVG) أو كتل الأوامر، يشترط بيرك إغلاق شمعة عبر EMA 20 كتأكيد ميكانيكي متأخر على أن الفخ قد أُطبق وأن الزخم قد تحوّل رسميًا. فهو ببساطة يتحقق من أن السعر قد انعكس بالفعل وأن الزخم يتمدد في الاتجاه المتوقع. أما EMA 20 بمفرده فلا يولّد إعدادًا أبدًا: إنه يؤكد فقط أن الإعداد جاهز للتنفيذ.

هيكلة الدخول بتأكيد هيكلي قبل عبور المتوسط المتحرك

تذكّر: إغلاق شمعة على الجانب الآخر من EMA 20 لا يكفي أبدًا وحده لتبرير فتح مركز. ولا تكون الصفقة صالحة إلا حين يتحقق تسلسل صارم من ثلاث خطوات:

تشكيل القمة: يقوم السوق أولًا بتمدد كاذب خلف HOD/LOD أو قمة الجلسة أو قاعها أو حد تماسك من 4 ساعات، فيوقع متداولي الاختراق في الفخ. الرفض الهيكلي: انكسار محلي للهيكل (BIS) أو رفض بشمعة بين بار أو شمعة ابتلاع يؤكد أن السعر عاجز عن الثبات خلف المستوى. المحفّز النهائي: بعد استيفاء المعيارين الأولين فقط يصبح إغلاق شمعة خلف EMA 20 محفّزًا لدخول فوري بسعر السوق مع وقف خسارة محدد سلفًا.

توزيع أدوار الأطر الزمنية بهذه الطريقة يزيل الذاتية: الإطار الزمني الأعلى يقدّم فكرة الصفقة، والإطار المتوسط يؤكد محفّز الدخول، ومخطط الدقيقة الواحدة يُخصص حصرًا لاندفاعات مختارة بعد الأخبار.

إدارة المخاطر وقواعد الخروج من الصفقات لدى ستايسي بيرك

هل تعرف ما الذي يميّز المتداول المحترف من الهاوي؟ ليست القدرة على رصد الصفقات الرابحة، بل القدرة على النجاة في اليوم الذي يسير فيه كل شيء على نحو خاطئ. وستايسي بيرك يعرف ذلك أكثر من أي أحد. فمقاربته لحفظ رأس المال ليست مجرد مجموعة أرقام جافة: إنها نظام نجاة حقيقي. فلنفصّل ما يوصي به.

حماية صارمة لرأس المال وحدود المخاطرة

قبل وضع أمر، يحدد المتداول المستوى الدقيق الذي تبطل عنده فكرة الصفقة. فأمر الوقف الوقائي لا يُختار اعتباطًا أبدًا: إنه مربوط دائمًا بنقطة مرجعية هيكلية محددة، هي أعلى نقطة في تشكيل القمة أو أقصى طرف الشمعة المحفّزة.

في سوق الفوركس، يُحدد الحد الأقصى لوقف الخسارة عند 15 إلى 20 نقطة، وفي معظم الحالات لا يتجاوز 15 نقطة. أما السلع مثل الذهب والنفط الخام، وكذلك مؤشرات الأسهم، فالمخاطرة المسموح بها فيها من 20 إلى 25 نقطة/تيك.

في بعض إعدادات الزخم عالية الدقة تُطبَّق قاعدة صارمة هي وقف الشمعة الواحدة (One-Bar Stop): يوضع أمر الوقف خارج الشمعة المحفّزة مباشرة لإبقاء المخاطرة عند حدها الأدنى المطلق. فإذا اخترق السعر المستوى الوقائي، تُصفّى الصفقة فورًا بالخسارة المحددة سلفًا. أما التبريد بتعديل متوسط السعر نزولًا، والإضافة إلى مركز خاسر، وإبعاد أوامر وقف الخسارة عن نقطة الدخول فمحظورة تمامًا. هذه القواعد غير قابلة للتفاوض.

جني الأرباح والقواعد الصارمة لأمر جني الأرباح

في ما يخص جني الأرباح، مقاربة بيرك لا تقل صرامة. فالحد الأدنى لهدف جني الأرباح محدد عند 50 نقطة لمعظم الإعدادات. والمنطق بسيط: المتداول موجود في السوق لاستخراج الربح، لا لإبقاء المراكز مفتوحة أيامًا متواصلة.

في نماذج الأيام الثلاثة قد تتسع الأهداف إلى 75 أو 100 نقطة أو أكثر، ويحكمها امتداد بنسبة 100% من الحركة المقاسة لنطاق التماسك. والأهم أن أمرًا محدد السعر من نوع جني أرباح ثابت يوضع في لحظة الدخول نفسها.

الإعداد المثالي ينبغي أن ينتهي باندفاع حاد وعمودي يصيب فيه السعر الهدف المحدد سلفًا بسرعة عند ذروة الحركة، فيثبّت الربح ويعفي المتداول من إدارة الصفقة باستمرار. وينصح بيرك أيضًا بتجنب أوامر الوقف المتحرك اليدوية والخروج الجزئي على مراحل، مشيرًا إلى أن الإفراط في الإدارة التفصيلية يُضعف مع الوقت التوقع الإيجابي الصافي للنظام.

قاعدة السرعة والخروج الفوري الإلزامي

ما إن يُنفَّذ الأمر حتى تُختبر فرضية التداول في مواجهة الساعة. فإعداد 90/10 عالي الجودة ينبغي أن يعطي اندفاعًا اتجاهيًا نظيفًا شبه فوري. وبدلًا من تحمّل ساعات من التذبذب العرضي سعيًا وراء نسب عائد قصوى من 1:20 على طريقة SMC، يتطلب إعداد بيرك سرعة فورية. فإذا توقف السعر أو تذبذب حول نقطة الدخول أو انحدر إلى نطاق متقطع، تدخل قاعدة السرعة (Velocity Rule) حيز التنفيذ.

لا ينتظر بيرك أن يصل السعر إلى وقف الخسارة. فإذا لم ينطلق السوق مسرعًا نحو الهدف ضمن نافذة الجلسة، يُبطل مرور الوقت الفرضية، ويُغلق المركز يدويًا. فالاستمرار في تحمّل المخاطرة في هذه الحالة قليل الجدوى: الإعداد لم يُظهر السرعة المطلوبة، أي أن الأطروحة الأساسية قد سقطت.

لا مراكز لليوم التالي ولا تداول على الأخبار

المكوّن الأخير: إبقاء المراكز لليوم التالي مستبعد تمامًا. ولحفظ رأس المال، يفرض بيرك قاعدتي أمان لا تقبلان المساومة:

حدود الجلسة: التداول محصور بصرامة في نافذة الجلسة التي اخترتها. والأمثل أن تُحتفظ المراكز ساعة إلى ساعتين، أما إبقاء الصفقات مفتوحة إلى اليوم التالي فممنوع تمامًا.

التداول محصور بصرامة في نافذة الجلسة التي اخترتها. والأمثل أن تُحتفظ المراكز ساعة إلى ساعتين، أما إبقاء الصفقات مفتوحة إلى اليوم التالي فممنوع تمامًا. لا تداول قبيل الأخبار: يجب ألا تُبقي مراكز مفتوحة أبدًا أثناء الإصدارات الاقتصادية الكلية الكبرى، مثل CPI أو NFP أو قرارات الفائدة وبيانات FOMC. الانزلاق السعري والفجوات السعرية العنيفة يحوّلان التداول خلال الأخبار عالية التأثير مباشرة إلى مقامرة بحتة؛ ويجب إغلاق كل المراكز المفتوحة قبل الإصدار.

الاستثناء الوحيد هو إعداد الارتداد الأول. فبعد صدور البيانات يتجنب المتداول تخمين ردّ الفعل الأولي، وينتظر هدوء قفزة التقلب الأولى، ولا يدخل إلا عند التراجع الفني التالي.

هذا هو الجوهر العملي للنظام. فمنهجية التداول المتينة ينبغي أن تحمي راحة بال المتداول، لا أن تقيّده بالشاشة طوال اليوم.

من سياق السوق إلى تنفيذ الصفقة

بدلًا من التداول الفوضوي المعتاد والاعتماد على الحدس لتخمين اتجاه السعر مستقبلًا، يشبه التداول بنظام ستايسي بيرك قائمة التحقق التي يراجعها الطيار قبل الإقلاع، حيث لا يمكن تخطي أي خطوة. فبدلًا من ضغط الأزرار وانتظار الحظ، تركّب بانتظام أحجية تُملي فيها الخطوة السابقة كل قطعة بصرامة.

الخطوة 1: السياق. يبدأ كل شيء بتقييم اليوم السابق. هل كان اختراقًا حقيقيًا، أم اختراقًا فاشلًا، أم تماسكًا عاديًا داخل نطاق؟ هذا السياق يضع الأساس لفهم اليوم الحالي ويحدد وجهة كل التحليل اللاحق.

الخطوة 2: الموقع. بعد ذلك حدّد بدقة أين يقع السعر حاليًا. ولهذا افحص القمم والقيعان الشهرية والأسبوعية واليومية وقمم الجلسات وقيعانها. فهذه هي المستويات التي يتفاعل عندها السوق في أغلب الأحيان. وفهم موقعك الحالي يتيح لك تقدير المسافة التي قطعها السعر بالفعل وما بقي للحركة من إمكانات.

الخطوة 3: عدّ الأيام. حدّد الآن المرحلة النشطة من الدورة: اليوم 1 أو اليوم 2 أو اليوم 3. لكل مرحلة ديناميكيتها المميزة خلال اليوم، وتتطلب خطة عمل مناسبة. وإذا أضعت موضعك في الدورة، فقدت إحساسك بالتوقيت والسياق الهيكلي.

الخطوة 4: اليوم المحفّز. تحقق مما إذا كانت الشروط التي تؤكد فرضية تداولك قد تحققت. هل تشكّل أول يوم أحمر (FRD) أو أول يوم أخضر (FGD)؟ أم لعل السوق سجّل يومًا داخليًا أو خرج من التوازن الأولي؟ هذه المحفّزات الهيكلية تنقل فكرة الصفقة من المراقبة السلبية إلى سيناريو تنفيذ قابل للتطبيق.

الخطوة 5: المتداولون العالقون. انتقل إلى السؤال الأهم: من العالق حاليًا، المشترون أم البائعون؟ حدّد أين تتركز أوامر وقف الخسارة الوقائية لديهم. فهذه الخروجات القسرية ستغذي الحركة وتسرّعها ما إن يخترق السعر في اتجاهك.

الخطوة 6: منطقة الضرب. احسب مستويات التمدد الثلاثة للحركة الحالية وقيّم مدى امتداد السعر. فإذا كان السوق متمددًا أكثر مما ينبغي فتجنّب مطاردته؛ وقد يكون الأحكم بكثير أن تنتظر إعداد انعكاس عند أحد المستويات الرئيسية.

الخطوة 7: اختيار الإعداد. ما إن يتوافق السياق والموقع حتى تختار القالب المحدد من دليلك. قد يكون اعتصارًا بارابوليًا للبائعين، أو ضخًا وتفريغًا، أو ثمارًا دانية. والشرط الأساسي أن يكون الاختيار مدروسًا ومدعومًا تمامًا بهيكل السوق الحالي.

الخطوة 8: التوقيت. الوقت حاسم. نفّذ الصفقات حصرًا ضمن نافذة جلستك ذات الساعات الثلاث. فلا أفضلية في فتح المراكز والجلسة توشك على الانتهاء. هدفك أن تنتظر النافذة الدقيقة التي يدخل فيها الحجم المؤسسي إلى السوق وتظهر فيها الفرص الأعلى احتمالًا.

الخطوة 9: إعداد 15 دقيقة. قبل ضغط الزناد، تأكد من أن الإطار الزمني الأعلى يصادق على فكرة صفقتك. هل يحافظ السعر على المستوى الرئيسي؟ وهل ما زالت سلامة النموذج الهيكلية قائمة؟ هذه الخطوة هي فحصك الأخير قبل التنفيذ، وهي تستبعد الإعدادات التي بطلت.

الخطوة 10: دخول 5 دقائق. هذه لحظة التنفيذ. انتظر إغلاق شمعة تأكيدية عائدة عبر EMA 20. فهذا فلترك الميكانيكي لمنع الدخول المبكر. وبعد التأكيد ادخل الصفقة.

الخطوة 11: دخول الدقيقة الواحدة بعد الأخبار. إذا كنت تتداول بعد محرّك إخباري عالي التأثير، فانزل إلى مخطط الدقيقة الواحدة وانتظر أول تراجع فني إلى EMA 20. هذه آلية دخول هجومية عالية الدقة مصممة لالتقاط اندفاع يتكشف بعد الأخبار.

الخطوة 12: فحص السرعة. بعد دخولك مباشرة، راقب ما إذا كان السعر يتمدد بسرعة كافية وفي الاتجاه المطلوب. فإذا لم يُظهر السعر التسارع المتوقع خلال 15 دقيقة، فاخرج من المركز. فغياب الزخم إشارة واضحة في حد ذاته إلى أن فرضية الصفقة قد فشلت.

الخطوة 13: الخروج. الخطوة الأخيرة. ما إن يبلغ السعر هدف جني الأرباح المحدد سلفًا، حتى تغلق منصة التداول. لا تحاول أن تعتصر المزيد من الحركة أو أن تتوقع التأرجح التالي. تحقق الهدف، انتهت الصفقة.

هل أنت مستعد لاتباع قائمة التحقق هذه من أولها إلى آخرها، أم تفضّل الاعتماد على الحدس؟ يؤكد بيرك أن المقاربة المنضبطة والمنهجية وحدها تحوّل التداول من سلسلة ردود فعل اندفاعية إلى عمل ثابت قائم على القواعد.

ستايسي بيرك مقابل مفاهيم الأموال الذكية (SMC) ومبررات التبسيط

عند دراسة منهجية ستايسي بيرك، يسهل أن تلاحظ شبهها بمقاربة مفاهيم الأموال الذكية (SMC). فكلتاهما تستند إلى أساس نظري متشابه، وبخاصة مفاهيم ICT لدى مايكل هادلستون (Michael Huddleston) ونظرية ملف السوق الكلاسيكية، لكنهما تقدّمان مستويين مختلفين جدًا من التعقيد لحل مشكلة متشابهة: فهم هيكل السوق وبناء نموذج تداول مستدام. والمقارنة بين هذين الإطارين تبرز لا ما يجمعهما فحسب، بل أيضًا اختلافاتهما الجوهرية في التنفيذ العملي.

مواضع التقاء الطريقتين:

اصطياد السيولة وآليات الفخاخ: تبتعد المنهجيتان كلتاهما عن التحليل الفني الكلاسيكي بخطوط اتجاهه وأعلامه ونماذج مخططاته. وبدلًا من ذلك تتعاملان مع القمم والقيعان الرئيسية مثل HOD/LOD وكذلك HOW/LOW على أنها تجمعات سيولة عالية تتركز فيها أوامر الوقف وأوامر دخول الاختراق. وما يصفه بيرك بأنه "اختراق كاذب" و"حجم عالق" تصوغه SMC عادة على أنه "اجتياح للسيولة".

تبتعد المنهجيتان كلتاهما عن التحليل الفني الكلاسيكي بخطوط اتجاهه وأعلامه ونماذج مخططاته. وبدلًا من ذلك تتعاملان مع القمم والقيعان الرئيسية مثل HOD/LOD وكذلك HOW/LOW على أنها تجمعات سيولة عالية تتركز فيها أوامر الوقف وأوامر دخول الاختراق. وما يصفه بيرك بأنه "اختراق كاذب" و"حجم عالق" تصوغه SMC عادة على أنه "اجتياح للسيولة". التحولات الهيكلية: انكسار الهيكل (BIS) عند بيرك يؤدي وظيفة قريبة جدًا من CHoCH (تغيّر الطابع) وكذلك BOS (كسر الهيكل) في SMC. وكل هذه المفاهيم تُستخدم لتحديد تغيّر في الهيكل الاتجاهي والانتقال المفترض للسيطرة من أحد طرفي السوق إلى الآخر، حتى إن اختلفت المعايير المحددة والمصطلحات بين النظامين.

انكسار الهيكل (BIS) عند بيرك يؤدي وظيفة قريبة جدًا من CHoCH (تغيّر الطابع) وكذلك BOS (كسر الهيكل) في SMC. وكل هذه المفاهيم تُستخدم لتحديد تغيّر في الهيكل الاتجاهي والانتقال المفترض للسيطرة من أحد طرفي السوق إلى الآخر، حتى إن اختلفت المعايير المحددة والمصطلحات بين النظامين. توقيت الجلسات: تولي المقاربتان كلتاهما أهمية كبيرة للوقت، وتنظران إلى أجزاء محددة من يوم التداول على أنها نوافذ عالية الاحتمال يرتفع فيها النشاط وتعمق السيولة. ويتركز الاهتمام خصوصًا على جلستي لندن ونيويورك، وافتتاح سوق الأسهم الأمريكية، والإصدارات الكبرى لبيانات الاقتصاد الكلي، وإن كانت النوافذ التشغيلية الدقيقة وتفسيراتها تختلف باختلاف المؤلف.

تولي المقاربتان كلتاهما أهمية كبيرة للوقت، وتنظران إلى أجزاء محددة من يوم التداول على أنها نوافذ عالية الاحتمال يرتفع فيها النشاط وتعمق السيولة. ويتركز الاهتمام خصوصًا على جلستي لندن ونيويورك، وافتتاح سوق الأسهم الأمريكية، والإصدارات الكبرى لبيانات الاقتصاد الكلي، وإن كانت النوافذ التشغيلية الدقيقة وتفسيراتها تختلف باختلاف المؤلف. دورات تسليم السعر والتلاعب بالسيولة: نموذجا بيرك "الضخ والتفريغ" و"التفريغ والضخ"، بمراحلهما: الجانب الأمامي وتشكيل القمة والجانب الخلفي، يشتركان في تشابهات هيكلية ملحوظة مع مخطط AMD (التجميع، التلاعب، التوزيع) المستخدم في SMC. ففي الإطارين لا تُعامل تحركات السعر كشموع عشوائية، بل كعملية منظمة يشكّل فيها تراكم الحجم، والتمدد الكاذب خلف المستويات الرئيسية، والتوزيع اللاحق تسلسلًا متماسكًا. ومع ذلك فإن وصف هذه النماذج بأنها مكافئات مباشرة غير دقيق: فمصطلحاتها وقواعد تحديدها وآلياتها الأساسية مختلفة.

اختلافات جوهرية:

التبسيط مقابل التعقيد في البنية الدقيقة: كثيرًا ما تعرض SMC على المتداولين قائمة واسعة من المفاهيم: تنويعات متعددة من كتل الأوامر، وكتل الكسر، وفجوات القيمة العادلة (FVG)، والاندفاعات، ومصفوفات العلاوة/الخصم، وغير ذلك. وحين تتنافس عدة مناطق متداخلة على الانتباه، فإن هذا القدر من التفصيل قد يعقّد اتخاذ القرار تعقيدًا شديدًا. أما بيرك فيختزل التحليل في بضع نقاط مرجعية أساسية: مناطق التماسك، وقمة اليوم/الأسبوع السابق وقاعه، وردّ فعل السعر عند تلك الحدود.

كثيرًا ما تعرض SMC على المتداولين قائمة واسعة من المفاهيم: تنويعات متعددة من كتل الأوامر، وكتل الكسر، وفجوات القيمة العادلة (FVG)، والاندفاعات، ومصفوفات العلاوة/الخصم، وغير ذلك. وحين تتنافس عدة مناطق متداخلة على الانتباه، فإن هذا القدر من التفصيل قد يعقّد اتخاذ القرار تعقيدًا شديدًا. أما بيرك فيختزل التحليل في بضع نقاط مرجعية أساسية: مناطق التماسك، وقمة اليوم/الأسبوع السابق وقاعه، وردّ فعل السعر عند تلك الحدود. آليات الدخول: في SMC تُفتح المراكز غالبًا مباشرة عند كتلة أوامر أو منطقة اختلال، وكثيرًا ما يكون ذلك بأوامر محددة السعر. وهذا يتطلب استعدادًا للدخول قبل أن يقدّم السعر تأكيدًا هيكليًا صريحًا. أما بيرك فيسلك طريقًا أكثر تحفظًا: ينصح بعدم الدخول على التوقع وحده. فلا بد أن يتكوّن تشكيل القمة أولًا، ثم يتبعه رفض هيكلي، وبعدها يكون إغلاق شمعة 5 دقائق عبر EMA 20 هو محفّز الدخول الميكانيكي.

في SMC تُفتح المراكز غالبًا مباشرة عند كتلة أوامر أو منطقة اختلال، وكثيرًا ما يكون ذلك بأوامر محددة السعر. وهذا يتطلب استعدادًا للدخول قبل أن يقدّم السعر تأكيدًا هيكليًا صريحًا. أما بيرك فيسلك طريقًا أكثر تحفظًا: ينصح بعدم الدخول على التوقع وحده. فلا بد أن يتكوّن تشكيل القمة أولًا، ثم يتبعه رفض هيكلي، وبعدها يكون إغلاق شمعة 5 دقائق عبر EMA 20 هو محفّز الدخول الميكانيكي. قاعدة السرعة: التباين هنا واضح على نحو خاص. ففي بعض أساليب SMC قد يحتفظ المتداول بمركز على آفاق زمنية ممتدة بانتظار تحقق حركة كبرى. أما في نموذج بيرك فالوقت مكوّن فعّال في أطروحة الصفقة نفسها. فالإعداد الصالح يجب أن يعطي زخمًا اتجاهيًا شبه فوري. وإذا لم يتسارع السعر خلال 15 دقيقة تقريبًا، فإن قاعدة السرعة تفرض خروجًا يدويًا فوريًا. ولذلك فإن المدة المعتادة للصفقة الرابحة ساعة إلى ساعتين فقط.

التباين هنا واضح على نحو خاص. ففي بعض أساليب SMC قد يحتفظ المتداول بمركز على آفاق زمنية ممتدة بانتظار تحقق حركة كبرى. أما في نموذج بيرك فالوقت مكوّن فعّال في أطروحة الصفقة نفسها. فالإعداد الصالح يجب أن يعطي زخمًا اتجاهيًا شبه فوري. وإذا لم يتسارع السعر خلال 15 دقيقة تقريبًا، فإن قاعدة السرعة تفرض خروجًا يدويًا فوريًا. ولذلك فإن المدة المعتادة للصفقة الرابحة ساعة إلى ساعتين فقط. تنفيذ جني الأرباح: بدلًا من ملاحقة المراكز بوقف متحرك سعيًا لاقتناص الاتجاه الكبير كله، يعتمد بيرك على أهداف محددة سلفًا. فأمر جني الأرباح الثابت يُرسل في الوقت نفسه مع أمر الدخول، ويُحدد عادة عند 50 نقطة (أو 75 أو 100 وما فوق للحركات المقاسة على الأطر الزمنية الأعلى). وهذا يحوّل استخراج الربح إلى قاعدة تنفيذ محددة سلفًا، لا إلى تمرين في تخمين المدى الذي قد يبلغه السوق.

في المحصلة، يمكن النظر إلى منهجية ستايسي بيرك على أنها تطبيق عملي ومبسّط جذريًا لآليات السوق الأساسية نفسها التي تقوم عليها SMC. فبيرك يستخلص حفنة من المبادئ الأساسية: إيقاع المشاركين في الاختراق في الفخ، واجتياح أوامر الوقف، والعمل ضمن نوافذ الجلسات عالية الحجم. ويستبعد ما عدا ذلك، مختزلًا مفاهيم السيولة المعقدة في إطار قرار رشيق قائم على القواعد.

لكن لا ينبغي الخلط بين البساطة والأفضلية المثبتة. فالقواعد المبسّطة أسهل في التنفيذ وفي الاختبار الرجعي، لكن البساطة وحدها لا تثبت وجود أفضلية إحصائية يمكن التحقق منها.

ما مدى قابلية منهجية ستايسي بيرك في التداول للاختبار؟

لنبدأ بما هو واضح. نظام بيرك، كما يُعرض في مواده التعليمية، يملك بنية منطقية متينة على نحو مفاجئ. وليس هذا مجرد ضجيج دعائي. فمنهجيته تتضمن قواعد محددة جيدًا: أطرًا زمنية معيّنة، ومحفّزات واضحة (EMA 20)، ونوافذ توقيت محددة، وإعدادات مقنّنة، وأوامر وقف خسارة ثابتة. وهذا مقنع. فهو يعطي انطباعًا بنظام تداول ميكانيكي قابل للاختبار.

لكن هل الأمر كذلك فعلًا؟

الأدلة الإحصائية الغائبة

هنا تبدأ المشكلات. إذا قيّمت مواد دورته بعين متداول متمرس، فأول نقص صارخ هو الغياب التام لأدلة إحصائية ذات معنى. تُعرض علينا مجموعة هائلة من أمثلة المخططات النقية ذات نقاط الدخول النموذجية. لكن كم بلغ مجموع الإشارات في مجموعة البيانات كلها؟ مئة؟ خمسمئة؟ أم يمكن أن تكون هذه ببساطة 20 صفقة رابحة منتقاة بعناية من أصل 500 إعداد، وأن 480 الباقية انتهت بخسائر؟ نحن ببساطة لا نعرف. فلا ذكر لنسبة الصفقات الرابحة ولا لمتوسط العائد ولا لأقصى تراجع في رأس المال ولا لمعامل الربح: مجرد مكتبة واسعة من المخططات التي تبدو مثالية بعد فوات الأوان.

التحليل بأثر رجعي مقابل التداول في الوقت الفعلي

وضع التعليقات على المخططات التاريخية بعد وقوع الحدث (ex post) سهل وممتع. فحين ينكشف الجانب الأيمن من المخطط كاملًا، يسهل أن تسمّي أي اختراق فاشل "تشكيل قمة نموذجيًا" وأن ترسم صناديق تماسك أنيقة فوق الأعمدة التاريخية. أما في التداول الحي فلا تملك هذا الترف. فأنت مضطر إلى تفسير حركة السعر في الوقت الفعلي. ولهذا فإن إطار بيرك المفاهيمي عن "المتداولين العالقين" و"موجات التصفية القسرية" لامع نظريًا، لكنه بالغ الصعوبة في التنفيذ وسط عدم اليقين الكامل في السوق، حين لا يكون العمود التالي على إطار 5 دقائق قد تشكّل بعد.

فخ لقطة الشاشة الثابتة

المخطط الثابت المكتمل ينطوي بطبيعته على انحياز الإدراك المتأخر: فأنت تعرف مسبقًا كيف انتهت الحركة. أما لحظة التنفيذ الحي عند الحافة اليمنى للشاشة فتبدو العناصر الهيكلية الرئيسية مختلفة تمامًا. وما يبدو انعكاسًا واضحًا على البيانات التاريخية يشبه في الوقت الفعلي، في كثير من الأحيان، استمرارًا قويًا للاتجاه، مما يغذي التردد والأخطاء المكلفة. جرّب اختبارًا بسيطًا: افتح أي مخطط معلَّق عليه من دليل بيرك، واحجب الجانب الأيمن، واسأل نفسك هل كنت ستضغط الزناد عند ذلك المستوى السعري بالذات قبل أن تتكشف النتيجة.

أين بيانات الصفقات الفاشلة؟

تأمل الآن مسألة الإخفاقات المحذوفة. فالتدقيق الموضوعي في أي نظام تداول يتطلب تفصيلًا صارمًا للصفقات الخاسرة. ودورة بيرك تركّز شبه حصري على النتائج الرابحة، وهو ما يُدخل انحياز النجاة وانحياز الاختيار المعروفين. أين الأمثلة التي فشل فيها إعداد اليوم 3؟ وأين المخططات التي انهار فيها "التماسك النظيف" فجأة إلى خسارة فادحة؟ لا وجود لها في أي مكان. ومن دون احتساب هذه الإخفاقات يستحيل حساب معدل الفشل الأساسي، فتبقى الأفضلية الحقيقية للنموذج غير متحقق منها.

انحياز الاختيار

لأن المادة التعليمية لا تحدد نافذة اختبار تاريخية متصلة وغير معدّلة، فإن انحياز الاختيار حتمي. يميل بيرك إلى عرض تمددات سوقية نظيفة بصريًا ونموذجية، ويترك خارج الإطار أنظمة السوق الفوضوية كثيرة التذبذب، وهي بالضبط ظروف السوق التي يتكبد فيها المتداولون الأفراد أشد تراجعات رأس المال.

قائمة النماذج المتنامية وخطر الإفراط في المواءمة

يضم دليل بيرك تشكيلة واسعة من تنويعات الإعدادات: ارتدادات عن EMA 20، واعتصارات بارابولية للبائعين، ونماذج داخل الجلسة، ومحرّكات ما بعد الأخبار. وهذه القائمة المتنامية تخلق خطرًا كبيرًا لمواءمة المنحنى (الإفراط في المواءمة). ومن دون اختبار رسمي خارج العينة، يكاد يستحيل التمييز بين شذوذ سوقي حقيقي وضبط ذاتي للقواعد على المخططات التاريخية. ومفاهيم مثل "التماسك النظيف" أو "تشكيل القمة الحقيقي" ذاتية بطبيعتها. فقد يرى متداول تشكيل قمة نموذجيًا، ولا يرى آخر سوى ضجيج عشوائي. وهذه الطبقة التقديرية تُدخل خطرًا كبيرًا للإفراط في المواءمة: ينتهي المتداولون إلى رؤية ما يريدون رؤيته.

القدرة الوصفية مقابل القدرة التنبؤية

تتمتع منهجية بيرك بقدرة وصفية استثنائية: فهي تقدّم سردًا متماسكًا وأنيقًا يفسّر لماذا تصرّف السعر على ذلك النحو في مخطط مكتمل. لكن الفائدة الوصفية العالية بعد وقوع الحدث لا تضمن موثوقية تنبؤية عند توقع حركة السعر المستقبلية. ومن دون اختبار رجعي صارم على البيانات التاريخية تبقى تلك الأفضلية التنبؤية غير مثبتة.

السرد السببي مقابل الأدلة التجريبية

على الورق يبدو المنطق السببي للنظام مقنعًا: مشاركون عالقون في السوق ← سلاسل من تنفيذ أوامر وقف الخسارة ← تصفيات قسرية ← تمدد عمودي في السعر. وهو يمثل نموذج مزاد بديهيًا ومنظمًا منطقيًا.

ومع ذلك، فإن رسم التعليقات على مخطط لا يثبت التوزيع الفعلي للحجم أو للعقود المفتوحة. ومن دون بيانات قابلة للتحقق عن تدفق الأوامر والتموضع، تبقى رواية "المشترين العالقين" فرضية معقولة لكنها غير متحقق منها إطلاقًا.

أي الإعدادات أكثر قابلية للاختبار؟

ليست كل عناصر نظام بيرك قابلة للاختبار بالقدر نفسه. فالإعدادات التي تحكمها إغلاقات شموع صريحة قائمة على قواعد (مثل أول يوم أحمر، وأول يوم أخضر، والعدّ الصارم للأيام الثلاثة) يمكن ترميزها بسهولة وإخضاعها لاختبار رجعي كمي. وفي المقابل، تبقى المفاهيم التقديرية مثل "التماسك النظيف" أو "تشكيل القمة الحقيقي" غامضة التعريف أكثر مما ينبغي، وتعتمد كليًا على التفسير الذاتي لكل متداول.

ماذا يتطلب تدقيق مستقل كامل؟

للتحقق موضوعيًا من جدوى هذه المنهجية، على المتداول أن يضع معايير دخول وخروج لا لبس فيها، وأن يستخدم مجموعات بيانات تاريخية غير منتقاة (متجنبًا العينات المختارة بعناية)، وأن يحتسب فروق الأسعار الحية والانزلاق السعري عند التنفيذ، وأن يجري اختبارًا أماميًا في ظروف السوق الفعلية، ولا شيء من ذلك متوافر في الأمثلة التعليمية. ويتطلب الأمر أيضًا الاحتفاظ بسجل صفقات غير منقطع. ومن المفارقة أن المؤلف ومجتمعه لم ينشرا سجلات قابلة للتحقق بهذا المستوى. صحيح أن غياب سجل أداء مدقق علنًا لا ينفي الربحية في حد ذاته، لكنه يحول دون أي تحقق تجريبي رسمي من الأفضلية.

النتائج المعلنة والتحقق المستقل

تفتقر مواد الدورة إلى كشوف حسابات وسطاء مدققة من طرف ثالث أو سجلات أداء حية موثقة (مثل Myfxbook أو منصات مراقبة مماثلة). وغياب التحقق العلني لا يثبت أن المؤلف غير رابح. لكن من منظور التحليل المالي الصارم، تبقى الربحية الواقعية للنظام مسألة ثقة شخصية بالمعلّم لا حقيقة مدعومة تجريبيًا.

تسلسل الأدلة الهرمي في التداول

مستوى الدليل ما الذي يثبته لقطة شاشة واحدة مثال تاريخي واحد من السوق لقطات شاشة منتقاة دليل على أن نماذج متشابهة تتكرر في هيكل السوق عينة تاريخية كاملة التوزيع التاريخي الفعلي للصفقات الرابحة والخاسرة اختبار رجعي مقنّن العائد المتوقع والأفضلية ضمن قيود ثابتة قائمة على القواعد اختبار خارج العينة متانة النموذج في أنظمة سوق لم يُضبط عليها سجل أداء موثق الربحية المتحققة في ظروف التنفيذ الحي التكرار المستقل قدرة متداولين من طرف ثالث على تكرار النتائج بالقواعد نفسها

الميزان النهائي بين القواعد والذاتية والأدلة

كيف ينبغي للمتداول أن يتعامل مع منهجية بيرك؟ الجواب يتطلب تحليلًا موضوعيًا لا إيمانًا أعمى. فلو كان الهدف إرساء ثقة عالية بمستوى مؤسسي في النظام، لكان التدقيق المستقل هو الخطوة المنطقية التالية. وهذا يستلزم مجموعة قواعد محددة بصرامة تُطبَّق على مجموعة بيانات تاريخية غير منقطعة، واحتسابًا كاملًا لتكاليف المعاملات الواقعية، وشفافية تامة بشأن مقاييس الأداء الإجمالية.

وحاليًا لا يتوافر أي من هذه المكوّنات. ونتيجة لذلك تبقى المنهجية فرضية تداول مثيرة للاهتمام وسليمة من حيث المفهوم، لكن من دون تحقق مستقل لا يمكن التعامل مع أفضليتها الإحصائية كحقيقة مثبتة. وباختصار: قد تكون للمفاهيم قيمتها، لكن الدليل التجريبي القاطع لم يُقدَّم بعد.

ماذا تقول الأدلة فعلًا عن منهجية ستايسي بيرك

خلاصة القول أن دورة ستايسي بيرك تقدّم إطارًا متماسكًا ومتسقًا داخليًا إلى حد ما لعقلية تداول احترافية. فلتعريف هيكل السوق، استبدل بالمفاهيم المجردة عناصر نظام ملموسة: دورة الأيام الثلاثة، والسيولة العالقة، ونوافذ توقيت صارمة للتنفيذ. وفي الوقت نفسه يغرس بيرك انتقائية عالية في الصفقات يدعمها إطار منضبط لإدارة المخاطر يركّز على نسب مخاطرة إلى عائد غير متماثلة. وهذا بلا شك جانب إيجابي قد يساعد المتداولين المبتدئين على بناء الانضباط وتجنب الصفقات الفوضوية والعاطفية.

لكن لننظر بعمق أكبر: ما الذي يبقى معقولًا لكنه غير مثبت؟ خذ الادعاء بأن الهيكل اليومي (اليوم 1، اليوم 2، اليوم 3) يملك قدرة تنبؤية. يبدو ذلك مقنعًا. فالمقدمة القائلة إن السوق يتحرك في دورات وإن أيامًا بعينها تمنح أفضلية فرضية قديمة. وهي منطقية من حيث المفهوم، لكن أين البيانات التجريبية؟ وأين الاختبارات الرجعية على عينات كبيرة التي تبيّن أن هذه الديناميكية تتفوق على الصدفة العشوائية؟ للأسف، هي غائبة. والأمر نفسه ينطبق على نوافذ توقيت الجلسات. هل تمنح أفضلية حقًا؟ ربما جدًا. لكن ذلك يبقى غير مختبر. وماذا عن آليات "المتداولين العالقين"؟

الفكرة القائلة إن أوامر وقف الخسارة المتتابعة تطرد المشاركين من مراكزهم وتغذي انعكاسًا هيكليًا موجودة منذ وجدت الأسواق المالية نفسها تقريبًا. وهي سرد أنيق وبديهي. لكن السرد في حد ذاته ليس دليلًا؛ فهو يبقى فرضية تحتاج إلى تحقق عبر بيانات فعلية عن تدفق الأوامر وتوزيع السيولة وتموضع المؤسسات.

ثم إن هذا التفسير يبسّط كثيرًا البنية الدقيقة الواقعية للسوق. فهو يغفل إلى حد بعيد المشاركين الذين لا يحرّك أوامرهم الربح من المضاربة، بل حاجات التحوط التجاري. وهؤلاء المتحوطون التجاريون، من منتجي السلع وشركات الطيران والمصدّرين والمستوردين والشركات متعددة الجنسيات، يدخلون السوق أساسًا لإدارة انكشافهم على السعر.

وبالنسبة إلى هذه الجهات، قد يبقى المركز عقلانيًا اقتصاديًا حتى حين يتحرك السعر ضده بحدة. فقرارها بتعديله أو تصفيته تمليه متطلبات العمل الأساسية والانكشاف على الأصول المادية وجداول التسليم وهياكل التحوط الإجمالية، أكثر بكثير مما تمليه نماذج المخططات ومواضع وقف الخسارة.

ولهذا السبب يستحق مفهوم "المتداولين العالقين" ضمن إطار بيرك قدرًا من التشكيك. صحيح أن بلوغ السعر مستوى معينًا قد يطلق فعلًا مجموعة من أوامر الوقف ويسرّع الزخم، لكن ليس كل مشارك وجد نفسه في الجهة الأخرى من الصفقة مضاربًا فرديًا مرغمًا على استسلام فوري. فكثيرًا ما تقف وراء مراكز السوق دوافع اقتصادية متنوعة غير مضاربية.

فما الخلاصة؟ تقدّم المنهجية نظامًا منظمًا ومنطقيًا لتفسير سلوك السوق، لكن مئات الأمثلة التاريخية المقنعة على المخططات لا تثبت وجود أفضلية إحصائية مستدامة. ويبقى السؤال المحوري: ما مدى صمود النماذج التي تبدو واضحة بعد وقوع الحدث (ex post) أثناء اتخاذ القرار والتنفيذ الحي في الوقت الفعلي (ex ante)؟ الجواب لا يقدّمه إلا جمع منهجي للبيانات وتحقق مستقل.

وإلى أن تُسد هذه الفجوة باختبارات مستقلة وسجلات أداء موثقة، يكون الأدق أن تُعدّ المنهجية فرضية تداول مثيرة للاهتمام لا مخططًا مثبتًا. وفي النهاية يعود الاختيار إلى المتداول: أن يقبل إطار المؤلف تسليمًا أو أن يطالب بتحقق كمي. ففي آخر المطاف، السوق يطلب أدلة قابلة للتحقق لا إيمانًا.