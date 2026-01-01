ما هو تغيّر طبيعة السوق (ChoCh) في الفوركس؟

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تغيّر طبيعة السوق أو Change of Character (ChoCh) هو أحد أهم مفاهيم المال الذكي (Smart Money) التي يستخدمها ما يطلق عليهم متداولو الدائرة الداخلية (ICT). بالنسبة للمتداولين الذين يرغبون في إتقان تداول حركة السعر (برايس أكشن) ومحاولة متابعة المتداولين من المؤسسات بدلًا من محاربتهم في السوق، فمن المفيد استيعاب مفهوم ChoCh ومحاولة دمجه في استراتيجياتهم.

ما هو تغيّر طبيعة السوق (ChoCh)؟

Change of Character (ChoCh) هو نموذج في حركة السعر يشير إلى تغير في الاتجاه السائد للسوق. يحدث ذلك عندما يخترق السعر القمة السابقة في سياق اتجاه هابط، أو القاع السابق في إطار اتجاه صاعد. يشير هذا السلوك السعري إلى تغير جوهري محتمل في هيكلة السوق (أو "طبيعة" السوق، ومن هنا جاءت التسمية). ببساطة، يشير هذا النموذج إلى أن الاتجاه الحالي ربما وصل لنهايته، وقد يبدأ السعر بالتحرك في اتجاه مضاد للاتجاه السائد.

الـ ChoCh الصعودي

تغيّر طبيعة السوق الصعودي يحدث أثناء الاتجاه الهابط عندما يكسر السعر أعلى القمة السابقة. وهو إشارة إلى أن المشترين يحاولون استعادة السيطرة من البائعين.

لحدوث ChoCh صعودي، يجب أن يُظهر السوق أولًا اتجاهًا هابطًا — سلسلة من القمم المنخفضة والقيعان المتناقصة. وعندما يرتفع السعر فوق أخر قمة سابقة، يحدث ما نطلق عليه "تغيّر طبيعة السوق الصعودي".

من المهم تذكّر أن الفشل في تشكيل قاع أقل، أو حتى ظهور اتجاه صاعد هامشي مع قمم وقيعان متصاعدة، لا يعني تلقائيًا حدوث تغيّر صعودي في طبيعة السوق. يتأكد هذا التغير فقط عندما يتجاوز السعر القمة المنخفضة السابقة.

في المثال التالي، حدث انعكاس بسيط للاتجاه، لكن السعر لم يصل إلى القمة المنخفضة السابقة؛ لذلك لم يحدث تغيّر في طبيعة السوق.

الـ ChoCh الهبوطي

تغيّر طبيعة السوق الهبوطي هو النسخة المعاكسة من ChoCh الصعودي. ويحدث عندما يكسر السعر أسفل أخر قاع سابق خلال اتجاه صاعد. هذه إشارة إلى أن المشترين يفقدون السيطرة والبائعون يتولّون زمام الأمور.

لحدوث ChoCh هبوطي، يجب أن يدخل السوق أولًا في اتجاه صاعد — سلسلة من القمم والقيعان المتصاعدة. وعندما يهبط السعر أسفل القاع السابق، يظهر تغير هبوطي في طبيعة السوق.

وكما هو الحال في ChoCh الصعودي، فإن فشل الاتجاه السابق فقط لا يعني تلقائيًا حدوث تغيّر هبوطي في طبيعة السوق. مجرد أن السعر لم يسجل قمة جديدة أو بدأ بتكوين قمم وقيعان متناقصة، لا يكفي لتأكيد حدوث تحول جوهري. فقط بعد كسر السعر أسفل أخر قاع منخفض، يظهر ChoCh هبوطي.

في المثال التالي، فشل الاتجاه الصاعد، ولكن السعر لم يسجل قاعًا جديدًا؛ لذلك لم يحدث تغيّر هبوطي في طبيعة السوق بعد.

الفرق بين تغيّر طبيعة السوق وكسر بنية السوق

قد يخلط بعض المتداولين غير المتمرسين في مفاهيم المال الذكي بين تغيّر طبيعة السوق (ChoCh) وتغير بنية السوق (BoS). كلاهما يتضمن اختراق القمة أو القاع السابق، وحتى أن بعض المقالات تصف ChoCh بأنه "كسر في بنية السوق".

الاختلاف الجوهري بين المفهومين هو أن BoS يحدث في اتجاه الترند القائم، بينما ChoCh يحدث في الاتجاه المعاكس. لذلك، يظهر BoS في الاتجاه الصاعد عندما يخترق السعر القمة الأعلى السابقة. وفي الاتجاه الهابط، يحدث BoS عندما يكسر السعر القاع الأدنى السابق. يوضح ذلك الطبيعة العكسية للمفهومين: BoS يؤكد استمرار الاتجاه، بينما ChoCh يشير إلى أن الاتجاه يفقد زخمه.

قد يلاحظ القارئ اليقظ أن وصف "تغير بنية السوق" يشبه الشروط التي تسبق حدوث "تغيّر طبيعة السوق". وفي الحقيقة، وفقًا لمفاهيم المال الذكي، يمكن القول إن BoS يجب أن يحدث أولًا ليؤسس الاتجاه قبل أن يظهر ChoCh.

كيف يعمل ChoCh الداخلي والخارجي على الأطر الزمنية المختلفة

يمكن أن يظهر تغيّر طبيعة السوق (ChoCh)على أي إطار زمني (وكذلك على أي أداة مالية). في الواقع، عندما ترى ChoCh على إطار أعلى ثم تنظر إلى نفس الأداة المالية على إطار زمني أقل، ستجد غالبًا إشارة تغير واحدة على الأقل سبقت ظهور ChoCh على الاطار الأعلى. ولهذا يصف بعض الخبراء ChoCh بأنه بطبيعته "فركتل". وبحسب الاطار الزمني الذي يظهر عليه التغيّر في طبيعة السوق، يمكن اعتباره ChoCh داخلي أو خارجي.

تغيّر طبيعة السوق الخارجي هو ChoCh الذي يظهر على الأطر الزمنية الأعلى ويوضح الاتجاه العام للسوق. وعندما تنتقل إلى إطار زمني أقل، ستجد العديد من إشارات ChoCh الأخرى (إلى جانب تغير بنية السوق). ما تراه على الأطر الزمنية الأقل يسمى تغيّر طبيعة السوق الداخلي ويعكس تغيّرًا في الاتجاهات الصغيرة قصيرة المدى.

يناسب تداول تغيّر طبيعة السوق على الأطر الزمنية الكبيرة مثل اليومي أو الأسبوعي (ChoCh الخارجي) المتداولين على المدى المتوسط أو الطويل (Swing/Position). فهو يعكس صورة أوضح للتغيرات الهيكلية في السوق ويكون أقل تأثرًا بضوضاء الأسعار العشوائية. وعلى الجانب الآخر، يستغرق ظهوره وقتًا أطول، مما قد يجعلك تفوّت فرص تداول مهمة.

أما تغيّر طبيعة السوق على الأطر الزمنية الصغيرة مثل 15 دقيقة أو ساعة (ChoCh الداخلي) مناسب أكثر لـمتداولي السكالبينج والمتداولين اليوميين. يظهر هذا التحول بشكل متكرر ويوفر فرص دخول دقيقة. لكنه أيضًا أكثر عرضة للضوضاء وإشارات الاتجاه الزائفة.

يمكن أن يكون تغيّر طبيعة السوق الداخلي مفيدًا حتى لمن يتداولون على الأطر الزمنية الكبيرة، إذ يمكن — بسبب الطبيعة الفركتالية — أن يتنبأ ChoCh الداخلي بظهور ChoCh خارجي قبل حدوثه. لكن يجب الانتباه: ليس كل ChoCh داخلي سيقود إلى ChoCh خارجي. أحيانًا ينتج عنه مجرد تصحيح بسيط وليس تحوّلًا هيكليًا في طبيعة السوق.

لماذا يهتم المتداولون بالـ ChoCh؟

يُستخدم مفهوم تغيّر طبيعة السوق على نطاق واسع في استراتيجيات تداول المال الذكي. فهو يساعد على توقع انعكاسات الاتجاه، ويُعد إضافة مهمة للأدوات التي تساعدك على تحديد نقاط الدخول والخروج، وكذلك مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح بدقة أكبر. كما يكشف ChoCh عن تغيّرات جوهرية في معنويات السوق واتجاهه العام.

بالنسبة لمتداولي الاتجاه، يشير تغيّر طبيعة السوق إلى أنه قد حان وقت الخروج من الصفقة.

أما بالنسبة لـمتداولي انعكاس الاتجاه، فقد يقدم تغيّر طبيعة السوق نقطة دخول مناسبة.

على سبيل المثال، عندما يتحرك السعر في اتجاه صاعد ثم يظهر فجأة تغيّر هبوطي في طبيعة السوق. بالنسبة للمشترين، هذه إشارة للخروج من صفقاتهم. وفي الوقت نفسه، قد يستفيد البائعون منها كنقطة دخول لصفقات البيع.

هل هو مجرد إعادة تسمية لانعكاس الاتجاه التقليدي؟

قد يلاحظ القارئ المدقق أن وصف تغيّر طبيعة السوق يشبه بشكل لافت المفهوم القديم المعروف بـانعكاس الاتجاه. وبالفعل، يمكن اعتبار ChoCh مجرد إعادة صياغة للمفهوم ذاته.

ويُعد هذا من أكثر الانتقادات شيوعًا لمفاهيم Smart Money — حيث يرى البعض أنها مجرد مفاهيم شائعة تمت إعادة تسميتها وتغليفها لتبدو أكثر ذكاءً وتعقيدًا. ويذهب المشككون أبعد من ذلك، مدّعين أن النظرية بأكملها تفتقر للأدلة الصلبة.

أما مؤيدو استراتيجيات المال الذكي فيرون أن أفكارهم تكشف عن القوى الجوهرية المحركة للسوق، والتي تقودها المؤسسات الكبرى. وأن دمج هذه المفاهيم ضمن نظام واحد يساعد المتداول على فهم أعمق للسوق، واكتساب رؤية أوضح لطبيعة تحركه، وتنفيذ صفقات تداول أكثر دقة ونجاحًا.

والحقيقة هي: حتى لو كان تغيّر طبيعة السوق هو في جوهره مجرد انعكاس تقليدي للاتجاه، ولكن باسم جديد، فهذا لا يجعله غير مفيد. بل على العكس، قد يعني ذلك أن كل المعرفة والخبرة المتراكمة حول انعكاسات الاتجاه عبر العقود يمكن تطبيقها على ChoCh. المهم هو عدم الانخداع بالاسم الأنيق لتظن أنه مفهوم جديد وفريد.

كيف نحدد ChoCh؟

لرصد تغيّر طبيعة السوق على الرسم البياني، اتبع فقط بضع خطوات بسيطة:

تحديد الاتجاه. لحدوث ChoCh، يجب أولًا أن يتشكل اتجاه واضح. لذلك يجب أن ترى سلسلة من القمم والقيعان المتصاعدة أو القمم والقيعان المتناقصة على الرسم البياني. أو وفقًا لمفاهيم المال الذكي، يجب أن ترى " تغير بنية السوق" (ويفضل عدة مرات). تحديد أحدث قمة (في اتجاه هابط) أو أخر قاع (في اتجاه صاعد). بما أن ChoCh يحدث عندما يخترق السعر أخر نقطة للحركة السعرية في الاتجاه المعاكس للترند الحالي، يجب تحديد هذه النقطة لمعرفة متى قد يحدث تغيّر في طبيعة السوق. انتظار حركة حاسمة للسعر. بعد تحديد الاتجاه والقمم والقيعان الأخيرة، انتظر فقط ظهور ChoCh. وإن لم يحدث، واستمر السعر في التحرك مع الاتجاه السابق، فسوف تحتاج إلى تحديد نقاط جديدة حتى يظهر تغيّر في طبيعة السوق.

كيف نتداول باستخدام ChoCh؟

الفكرة الأساسية للتغيّر في طبيعة السوق هي أنه يكشف عن ضعف الاتجاه واحتمال استعداده للانعكاس. لذلك يجب استخدامه بناءً على هذا المبدأ.

بالنسبة لمتداولي الاتجاه، يعتبر استخدام ChoCh أمرًا بالغ البساطة: يجب التفكير في الخروج من الصفقات عند ظهور إشارات التغير. من الأفضل الحصول على تأكيد من مؤشرات أخرى، لأن ChoCh بمفرده لا يؤدي دائمًا إلى انعكاس الاتجاه.

لكن ChoCh قد يكون أكثر أهمية للمتداولين في عكس الاتجاه لأنه قد يعطي إشارة واضحة على وقت الدخول، بل ويحدد مستوى مناسبًا للقيام بذلك. فيما يلي خطوات يمكن أن يتبعها متداول الاتجاه المضاد:

تحديد الاتجاه. في جميع الأحوال، لا يمكنك أن تكون متداول في عكس الاتجاه (أو حتى متداول اتجاه) إن لم يكن هناك اتجاه من الأساس. التركيز على أبعد نقطة للموجة السعرية. على سبيل المثال، يجب التركيز على أخر قاع متصاعد في اتجاه صاعد. انتظار حدوث ChoCh. في الاتجاه الصاعد، انتظر كسر السعر لأخر قاع متصاعد. وفي الاتجاه الهابط، انتظر اختراق السعر لأخر قمة متناقصة. البحث عن تأكيد من أدوات أخرى. الاعتماد على ChoCh وحده قد يكون محفوفًا بالمخاطرة، فليس كل ChoCh يتبعه انعكاس حقيقي للاتجاه. استخدم أدوات أخرى تكشف سلوك الترند وتتنبأ بانعكاسه، مثل MACD وRSI وBollinger Bands. وطالما أنك تستخدم ChoCh، فهذا يعني غالبًا أنك تؤمن بمفاهيم Smart Money، لذا من المنطقي دمج أدوات المال الذكي الأخرى معه لدعم قراراتك. لا تتجاهل إدارة المخاطر. النصيحة الأكثر شيوعًا عند استخدام مفهوم تغيّر طبيعة السوق هي وضع وقف الخسارة عند أخر قمة (في ChoCh هبوطي) أو أخر قاع (في ChoCh صعودي).

دمج ChoCh مع مفاهيم المال الذكي الأخرى

كما ذُكر في الفصل السابق، إذا كنت تستخدم Smart Money Concepts، فمن المنطقي دمج تغيّر طبيعة السوق (ChoCh) مع أدوات "المال الذكي" الأخرى. الفكرة العامة هي: كلما شاهدت مزيدًا من مؤشرات المال الذكي على نفس الرسم البياني بالقرب من بعضها — أو الأفضل، عندما تتطابق — كانت الإشارة أقوى. الأدوات التي تُستخدم عادةً مع ChoCh هي:

مناطق تجمّع الأوامر. تُظهر مناطق تجمّع الأوامر (Order blocks) المنطقة التي توضع فيها الكثير من أوامر الحد المعلقة، عادةً بواسطة المتداولين من المؤسسات. وهي تبدو كمنطقة تجمّع سعري على الرسم البياني يتبعها حركة سعرية قوية في اتجاه واحد. يعطي مثل هذا التحرك، عندما يتزامن مع ChoCh، إشارة قوية للمتداولين.

تُظهر مناطق تجمّع الأوامر (Order blocks) المنطقة التي توضع فيها الكثير من أوامر الحد المعلقة، عادةً بواسطة المتداولين من المؤسسات. وهي تبدو كمنطقة تجمّع سعري على الرسم البياني يتبعها حركة سعرية قوية في اتجاه واحد. يعطي مثل هذا التحرك، عندما يتزامن مع ChoCh، إشارة قوية للمتداولين. عمليات مسح السيولة يُشير مصطلح مسح السيولة (Liquidity sweeps) إلى الحالات التي يقوم فيها اللاعبون الكبار في السوق باصطياد أوامر إيقاف الخسارة الخاصة بالمتداولين الأفراد، لاقتناص السيولة التي يحتاجون إليها لتمديد الاتجاه. وبما أن الـ Liquidity sweeps من المفترض أن تُظهر الاتجاه الذي يريد كبار المتداولين دفع السوق نحوه، فإن تداول ChoCh الناتج عن مثل هذه الحركة غالبًا ما يعتبره البعض خيارًا آمنًا.

يُشير مصطلح مسح السيولة (Liquidity sweeps) إلى الحالات التي يقوم فيها اللاعبون الكبار في السوق باصطياد أوامر إيقاف الخسارة الخاصة بالمتداولين الأفراد، لاقتناص السيولة التي يحتاجون إليها لتمديد الاتجاه. وبما أن الـ Liquidity sweeps من المفترض أن تُظهر الاتجاه الذي يريد كبار المتداولين دفع السوق نحوه، فإن تداول ChoCh الناتج عن مثل هذه الحركة غالبًا ما يعتبره البعض خيارًا آمنًا. فجوات القيمة العادلة. تُشير فجوات القيمة العادلة (FVG) إلى تحركات سعرية كبيرة تترك فجوة على الرسم البياني. الفكرة هي أن السعر غالبًا يعود لملء الفجوة لأن FVG تترك الكثير من الأوامر غير مُنفّذة قبل أن يستكمل السعر تحركه في اتجاه الحركة القوية. تُعتبر FVG التي تحدث بعد تغيّر طبيعة السوق (ChoCh) مباشرة أو بالتزامن معه إشارة قوية جدًا إلى أن السعر سيستمر في الاتجاه الناتج عن الحركة الكبيرة.

مميزات وعيوب استخدام ChoCh

المميزات

يمكن لاستراتيجيات تغيّر طبيعة السوق (ChoCh) أن تُقدم مزايا عديدة للمتداولين الذين يستخدمون "مفاهيم المال الذكي"، مثل:

الاكتشاف المبكر لانعكاسات الاتجاه. يساعد ChoCh المتداولين على اكتشاف وقت اقتراب انعكاس الاتجاه قبل تطوره بشكل كامل.

يساعد ChoCh المتداولين على اكتشاف وقت اقتراب انعكاس الاتجاه قبل تطوره بشكل كامل. زيادة دقة التداول. يوفر مفهوم تغيّر طبيعة السوق نقاط دخول وخروج محددة للصفقات. ويمكنك زيادة الدقة أكثر باستخدام ChoCh على إطار زمنية مختلفة.

يوفر مفهوم تغيّر طبيعة السوق نقاط دخول وخروج محددة للصفقات. ويمكنك زيادة الدقة أكثر باستخدام ChoCh على إطار زمنية مختلفة. تحسين كفاءة إدارة المخاطر. تُرسل استراتيجيات تغيّر طبيعة السوق إشارة عندما يحين وقت الخروج، مما يساعد المتداولين على تجنب التداول ضد الاتجاه الجديد. بالإضافة إلى ذلك، يساعد ChoCh في إعداد شروط إيقاف الخسارة وأهداف الربح.

تُرسل استراتيجيات تغيّر طبيعة السوق إشارة عندما يحين وقت الخروج، مما يساعد المتداولين على تجنب التداول ضد الاتجاه الجديد. بالإضافة إلى ذلك، يساعد ChoCh في إعداد شروط إيقاف الخسارة وأهداف الربح. يعمل على أدوات مالية مختلفة. تغيّر طبيعة السوق هي أداة عالمية يمكن استخدامها مع أي زوج عملات، وكذلك العملات الرقمية والسلع.

تغيّر طبيعة السوق هي أداة عالمية يمكن استخدامها مع أي زوج عملات، وكذلك العملات الرقمية والسلع. يعمل على إطار زمنية مختلفة. لا يتطلب تطبيق مفهوم تغيّر طبيعة السوق إطار زمنيا محددًا، ويمكن للمتداولين استخدامه على أي إطار زمني أو عدة أطر مختلفة. في الواقع، من المستحسن مسح الأطر الزمنية المختلفة بحثًا عن إشارات ChoCh لأنه يُزيد دقة التداول.

لا يتطلب تطبيق مفهوم تغيّر طبيعة السوق إطار زمنيا محددًا، ويمكن للمتداولين استخدامه على أي إطار زمني أو عدة أطر مختلفة. في الواقع، من المستحسن مسح الأطر الزمنية المختلفة بحثًا عن إشارات ChoCh لأنه يُزيد دقة التداول. يساعد على التداول بشكل مشابه لكبار مُحركي السوق. يؤكد متداولو Inner Circle ومؤيدو Smart Money Concepts أن هذه المفاهيم تقدم فهمًا لطريقة تداول المؤسسات الكبرى. كون تغيّر طبيعة السوق جزءًا من هذه الأدوات، فإنه — نظريًا — يساعدك على التداول مع الكبار وليس ضدهم.

العيوب

على الرغم من أن تغيّر طبيعة السوق (ChoCh) يمكن أن يكون أداة مفيدة، إلا أنه ليس مثاليًا، وقد ينطوي استخدامه على العديد من العيوب، منها:

الإشارات الكاذبة. يمكن لـ ChoCh إرسال إشارات كاذبة، لأن كل تغيير في بنية السوق لا يؤدي بالضرورة إلى انعكاس الاتجاه. كما أن استخدام هذا المفهوم في الأسواق المتذبذبة والأطر الزمنية الصغيرة يُزيد من مخاطر إساءة التفسير.

يمكن لـ ChoCh إرسال إشارات كاذبة، لأن كل تغيير في بنية السوق لا يؤدي بالضرورة إلى انعكاس الاتجاه. كما أن استخدام هذا المفهوم في الأسواق المتذبذبة والأطر الزمنية الصغيرة يُزيد من مخاطر إساءة التفسير. الإشارات المتأخرة. رغم أن ChoCh يمكنه التحذير مبكرًا من انعكاس الاتجاه، فإن الاعتماد عليه وحده قد يؤدي إلى دخول متأخر وتفويت أفضل أوقات دخول الاتجاه الجديد.

رغم أن ChoCh يمكنه التحذير مبكرًا من انعكاس الاتجاه، فإن الاعتماد عليه وحده قد يؤدي إلى دخول متأخر وتفويت أفضل أوقات دخول الاتجاه الجديد. يتطلب خبرة. قد يجد المتداولون المبتدئون صعوبة في رصد تغيّر طبيعة السوق، خاصة في الأسواق التي تحتوي على ضوضاء سعرية بسبب التحركات العشوائية. تذكّر: ليس كل تحرك يتجاوز أخر قمة أو قاع يعتبر ChoCh.

قد يجد المتداولون المبتدئون صعوبة في رصد تغيّر طبيعة السوق، خاصة في الأسواق التي تحتوي على ضوضاء سعرية بسبب التحركات العشوائية. تذكّر: ليس كل تحرك يتجاوز أخر قمة أو قاع يعتبر ChoCh. محدودية بيانات حجم التداول في سوق الفوركس. يساعد حجم التداول عادةً في التفريق بين التحركات القوية والارتدادات قصيرة الأجل. وبما أن سوق الفوركس لا يقدم بيانات حقيقية عن أحجام التداول، والتي تتوزع على عدد كبير من المنصات غير المترابطة، يضطر المتداولون إلى الاعتماد على حركة السعر وحدها.

يساعد حجم التداول عادةً في التفريق بين التحركات القوية والارتدادات قصيرة الأجل. وبما أن سوق الفوركس لا يقدم بيانات حقيقية عن أحجام التداول، والتي تتوزع على عدد كبير من المنصات غير المترابطة، يضطر المتداولون إلى الاعتماد على حركة السعر وحدها. ChoCh مجرد إعادة تسمية لمفهوم انعكاس الاتجاه. في نهاية المطاف، تغيّر طبيعة السوق ليس مفهومًا جديدًا، بل إعادة صياغة لمفهوم قديم ومعروف منذ فترة طويلة.

خاتمة

تغيّر طبيعة السوق (ChoCh) هو أداة مهمة للمتداولين الذين يستخدمون "مفاهيم المال الذكي"، ويمكنه المساعدة في تحديد انعكاسات الاتجاه مبكرًا. وعند استخدامه بالشكل الصحيح، فإن لديه القدرة على تحسين ربحية صفقاتك بشكل ملحوظ. ولكن من ناحية أخرى، يجب استخدامه بحذر كما هو الحال مع باقي أدوات التداول. لذلك من المستحسن تعلّم استخدامه من خلال الحسابات التجريبية قبل الانتقال لتطبيقه في التداول بأموال حقيقية، وكذلك دمجه دائمًا مع أدوات أخرى لتحسين كفاءة التداول، وأخيرًا لا تنسَ إدارة المخاطر.