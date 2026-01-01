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يُعد كسر الهيكل (Break of Structure) من الأفكار الرئيسية في مفاهيم الأموال الذكية (Smart Money Concepts, SMC). ويمكن القول إنه المفهوم الأكثر بساطة وأساسية، وأول ما ينبغي أن يتعلمه المتداولون الراغبون في إتقان SMC وتداول حركة السعر.

يشرح هذا المقال ما هو كسر الهيكل، ولماذا قد يكون مهمًا للمتداولين، وكيف تحدده وتستخدمه لجعل تداولك أكثر ربحية، وما إيجابيات إدراج كسر الهيكل في استراتيجيات تداولك وسلبياته. وبقراءة هذا الدليل ستتعلم كيف ترصد كسر الهيكل على المخططات، وتفهم متى تستخدمه، وتطبّقه خطوة بخطوة في تداولك.

تعريف كسر الهيكل

لفهم معنى كسر الهيكل، نحتاج أولًا إلى تعريف هيكل السوق.

ببساطة، هيكل السوق هو سلسلة من القمم والقيعان التأرجحية: قمم أعلى وقيعان أعلى في الاتجاه الصاعد، وقمم أدنى وقيعان أدنى في الاتجاه الهابط.

يُعرَّف كسر الهيكل (أو BoS اختصارًا) بأنه حركة سعر تتجاوز أحدث نقطة تأرجح (القمة التأرجحية أو القاع التأرجحي) في جهة الاتجاه.

الجزء الأخير، أي في جهة الاتجاه، مهم على نحو خاص، لأن اسم "كسر الهيكل" قد يكون مضللًا بعض الشيء. فأول ما يتبادر إلى ذهن كثير من المتداولين هو أن كسر الهيكل يعني كسر هيكل السوق. لكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. فكسر الهيكل يعني كسر مستوى واحد في الهيكل، لا الهيكل كله. بل إنه يؤكد أن الاتجاه القائم (هيكل السوق) مستمر.

هناك نوعان من BoS: صعودي وهبوطي. ولفهم معنى كسر الهيكل وطريقة عمله على نحو أفضل، لنتناول كل نوع منهما على حدة.

كسر الهيكل الصعودي

يحدث كسر الهيكل الصعودي في اتجاه صاعد حين يرتفع السعر فوق القمة التأرجحية السابقة. ويدل BoS الصعودي على أن الاتجاه الصاعد القائم مستمر.

ولكي يحدث ذلك، لا بد أن يتأسس اتجاه صاعد أولًا. وهذا يعني أن تكون القمة التأرجحية الأخيرة أعلى من القمة السابقة (قمة أعلى)، وأن يكون القاع الذي تلاها أعلى من القاع الذي قبله (قاع أعلى). فإذا اخترق السعر بعد ذلك أحدث قمة في هذا الوضع، فنحن أمام كسر هيكل صعودي.

فمثلًا، لنفترض أن USD/JPY يرتفع من 150 إلى 160، ثم يهبط إلى 155، ثم يرتفع إلى 165 (مكوّنًا قمة أعلى)، ثم يتراجع إلى 163 (مكوّنًا قاعًا أعلى). فإذا اخترق السعر بعد ذلك مستوى 165 صعودًا، فنحن أمام كسر هيكل صعودي.

كسر الهيكل الهبوطي

يحدث كسر الهيكل الهبوطي حين يهبط السعر دون القاع التأرجحي الأخير في اتجاه هابط. ويعني BoS الهبوطي أن الاتجاه الهابط القائم مستمر.

في جوهره، BoS الهبوطي صورة معكوسة من BoS الصعودي. ولكي يحدث، لا بد أن يتأسس اتجاه هابط أولًا: أن تكون القمة التأرجحية الأخيرة أدنى من القمة السابقة (قمة أدنى)، وأن يكون القاع التأرجحي الأخير أدنى من القاع السابق (قاع أدنى). عندئذ يدل الكسر دون آخر قاع أدنى على كسر هيكل هبوطي.

مثال: يهبط USD/JPY من 150 إلى 140، ثم يرتفع إلى 145، ثم يهبط إلى 135 (مسجّلًا قاعًا أدنى)، قبل أن يرتفع إلى 137 (مسجّلًا قمة أدنى). في هذا الوضع، يُعد الكسر دون 135 كسر هيكل هبوطيًا.

حالات كسر الهيكل غير الصحيحة

من أكثر المسائل إثارة للجدل بشأن كسر الهيكل ما إذا كان يجب أن يغلق السعر (أي جسم الشمعة على المخطط) فوق نقطة التأرجح السابقة (في الاتجاه الصاعد) أو دونها (في الاتجاه الهابط) حتى تُعد حركة السعر BoS، أم أنه يكفي أن يبرز ذيل فوق نقطة التأرجح أو دونها.

وبحسب ما نرى، الرأي السائد هو أن جسم الشمعة يجب أن يغلق فوق القمة التأرجحية الأخيرة في الاتجاه الصاعد أو دون القاع التأرجحي الأخير في الاتجاه الهابط حتى يُعد الكسر BoS صحيحًا. وعلى سبيل الاحتياط، ينبغي عدّ الذيل الذي يبرز فوق نقطة التأرجح الأخيرة أو دونها BoS غير صحيح، إذ قد يتبيّن بسهولة أنه مجرد اجتياح سريع للسيولة.

إذن، الذيل الذي يبرز فوق القمة التأرجحية الأخيرة في الاتجاه الصاعد لا يُعد كسر هيكل صحيحًا.

ولا يُعد كذلك إلا الكسر بجسم شمعة كامل.

والأمر نفسه ينطبق على الذيل الذي يبرز دون القاع التأرجحي الأخير في الاتجاه الهابط: فهو ليس BoS صحيحًا.

ولا يمكن عدّه BoS صحيحًا إلا حين يخترق جسم شمعة كامل مستوى القاع التأرجحي ويغلق دونه.

ومن المهم أيضًا أن تتذكر أن BoS لا يكون صحيحًا إلا إذا حدث في اتجاه واضح المعالم.

فالارتفاع فوق القمة السابقة لا يمكن عدّه BoS حقيقيًا إذا كان القاع التأرجحي السابق دون القاع الذي قبله، أو إذا أخفقت القمة التأرجحية الأخيرة في تجاوز القمة التي قبلها.

وينطبق الأمر نفسه بطبيعة الحال في الجهة المعاكسة: فالهبوط دون القاع التأرجحي الأخير لا يدل على BoS هبوطي إذا كان القاع الأخير أعلى من القاع الذي قبله، أو كانت القمة التأرجحية الأخيرة أعلى من القمة التي قبلها.

وفوق ذلك، لا يمكن بحكم طبيعته أن يحدث BoS دون اتجاه. ولذلك لا ينبغي أن تبحث عن BoS في الأسواق عديمة الاتجاه والأسواق العرضية.

من طرق تحديد قوة BoS أو ضعفه حجم التداول. فالمفترض أن يصاحب BoS القوي حجم تداول كبير يؤكد مشاركة حقيقية من المتداولين، أما الحجم الصغير فيوحي بأن BoS ضعيف على الأرجح. وللأسف، لا تفيد هذه الطريقة في سوق الفوركس، فهي بحكم طبيعتها اللامركزية تفتقر إلى مصدر معلومات موحّد يتيح لك رؤية حجم التداول. وأحيانًا (خصوصًا في الفوركس) يُستخدم حجم التيك بديلًا عن حجم التداول الحقيقي، لكنه يرصد فقط عدد تغيرات السعر في كل شمعة ولا يُظهر حجم التداول الفعلي خلال الفترة. ولذلك فهو أقل موثوقية من الحجم الحقيقي.

الفرق بين كسر الهيكل وتغيّر طبيعة السوق

يُعد تغيّر طبيعة السوق (Change of Character, ChoCh) مصطلحًا مهمًا آخر في مفاهيم الأموال الذكية. ومن المهم شرح ChoCh عند الحديث عن كسر الهيكل، لا لأنهما يُستخدمان معًا في العادة فحسب، بل لأن بعض المتداولين يخلطون أيضًا بين ChoCh وبين BoS.

يسيء بعض المتداولين فهم مصطلح كسر الهيكل. ففي رأيهم، لا يمكن عدّ استمرار اتجاه قائم "كسرًا". وعندهم لا يحدث كسر هيكل السوق إلا حين يتجاوز السعر نقطة التأرجح الأخيرة في الجهة المعاكسة للاتجاه القائم. وفي تفكيرهم شيء من المنطق، لكن ما يصفونه لا يسمى كسر الهيكل في مصطلحات SMC. بل هو تغيّر طبيعة السوق.

يحدث تغيّر طبيعة السوق حين يتجاوز السعر نقطة التأرجح الأخيرة في الجهة المعاكسة للاتجاه القائم. ففي الاتجاه الصاعد يحدث حين يهبط السعر من القمة الأعلى إلى ما دون آخر قاع أعلى. وفي الاتجاه الهابط يحدث ChoCh حين يرتفع السعر من القاع الأدنى إلى ما فوق آخر قمة أدنى. وفي جوهره، ChoCh نقيض BoS. فبينما يشير BoS إلى استمرار الاتجاه، يوحي ChoCh بأن الاتجاه قد فقد زخمه.

في التداول على BoS، يخبرك ChoCh في المقام الأول بأن تتوقف: فربما انتهى الاتجاه، ولذلك لا يوجد استمرار تتداوله في الوقت الحالي. لكنه يصبح أكثر فائدة بكثير إذا استخدمت التحليل متعدد الأطر الزمنية في تداولك.

لكن BoS مهم للغاية لتحديد ChoCh نفسه. فلكي يظهر ChoCh على المخطط، يجب أن يتجاوز السعر نقطة التأرجح التي انطلق منها آخر BoS. بعبارة أخرى، يحدث ChoCh بعد أن يسجّل السعر BoS ثم ينعكس ويتجاوز المستوى الذي بدأت منه الحركة التي أحدثت BoS. ولذلك لا بد أن يحدث BoS أولًا حتى يمكن أن يحدث ChoCh.

صحيح أن فائدة ChoCh محدودة حين تريد التركيز على BoS وحده، لكن من المستحسن جدًا عمليًا أن يستخدم متداول SMC الأداتين معًا عند بناء استراتيجياته. فهما يكمل أحدهما الآخر: يُظهر BoS متى يستمر الاتجاه أو يبدأ باكتساب الزخم بعد ChoCh، بينما ينبّه ChoCh إلى أن الاتجاه قد فقد قوته وأن الانعكاس محتمل. وعلى وجه الخصوص، يستطيع ChoCh على إطار زمني أدنى أن يلتقط نهاية تراجع جاء بعد BoS على إطار زمني أعلى، ما يتيح لك دخول السوق مبكرًا وتعظيم ربحك المحتمل.

الطبيعة الأساسية لكسر الهيكل

يرى مؤيدو مفاهيم الأموال الذكية أن SMC تتيح لهم فهم التأثير الخفي لكبار المشاركين المؤسسيين في السوق، وبذلك تساعد المتداولين على التداول معهم لا ضدهم. وبحسب متداولي SMC، ليس كسر الهيكل سوى مثال آخر على تأثير كبار اللاعبين في السوق.

تقدّم SMC التفسير التالي لحدوث BoS. حين يريد كبار المتداولين المؤسسيين شراء أصول أو بيعها، لا يستطيعون في العادة فعل ذلك بأمر واحد كبير، لأن كل مشترٍ لا بد أن يقابله بائع والعكس صحيح، ولأن الأسواق لا تملك في العادة سيولة كافية لتنفيذ جميع أوامر متداول كبير في الوقت نفسه. ولذلك إذا أراد مثلًا صندوق تحوط كبير أو بنك شراء كمية كبيرة من عملة أو سهم أو غير ذلك، فإنه يضع أوامر شراء للأصل، فيدفع السعر إلى الأعلى ويسحب قدرًا كبيرًا من السيولة من السوق. ثم يترك السعر يهدأ وينخفض قليلًا. وينتظر المتداول الكبير هبوط السعر إلى مستوى السيولة المرتفعة، وهو في العادة حيث وضع المتداولون الأصغر عددًا كبيرًا من أوامر وقف الخسارة. ويفعّل السعر الهابط أوامر وقف الخسارة، ما يتيح للمتداول المؤسسي اقتناص الأصل بسعر مخفّض ثم دفع السعر إلى أعلى من ذلك، فوق مستوى المقاومة السابق، فينشأ بذلك كسر الهيكل.

وبحسب خبراء SMC، يدلك BoS على أن كبار المتداولين المؤسسيين ما زالوا في الميدان، ما يعني أن الاتجاه سيستمر بعض الوقت على الأقل، وربما لم يفت الأوان بعد للحاق به.

كسر الهيكل الداخلي والخارجي

كثيرًا ما توصف الأسواق بأنها فراكتالية: فالأنواع نفسها من الاتجاهات والنماذج تظهر على كل إطار زمني.

وينطبق المبدأ نفسه على كسر الهيكل أيضًا. فإذا رأيت BoS على إطار زمني أعلى، فستتمكن من رصد عدة حالات كسر هيكل على إطار زمني أدنى. وكل تأرجح على إطار زمني أعلى يتكوّن من عدة حالات كسر هيكل على أطر زمنية أدنى.

يسمى BoS على إطار زمني أدنى في العادة BoS داخليًا، أما BoS الخارجي فهو BoS على إطار زمني أعلى.

يرى بعض المحللين أنك تستطيع أن تجد BoS داخليًا وخارجيًا على الإطار الزمني نفسه، حيث تنتج الحركات الأكبر ضمن اتجاه أوسع حالات كسر هيكل خارجية، وتنتج الحركات الأصغر داخلها حالات كسر هيكل داخلية. لكن من الأسهل كثيرًا عمليًا استخدام أطر زمنية مختلفة إذا أردت أن ترى حالات كسر الهيكل على مستويات مختلفة. انتقل إلى إطار زمني أعلى لتحديد الاتجاه العام، ثم انتقل إلى إطار زمني أدنى حين تريد دقة أكبر في وضع أوامرك وأهدافك.

لماذا يهم كسر الهيكل المتداولين؟

يوفّر كسر الهيكل طريقة بسيطة وواضحة لتأكيد استمرار الاتجاه. ففي اتجاه قائم، يشير BoS إلى أن الاتجاه ما زال قائمًا وأنه سيستمر على الأرجح بعض الوقت على الأقل. وبعد انعكاس الاتجاه، يُظهر BoS أن اتجاهًا جديدًا قد اكتمل تكوّنه.

وفوق ذلك، بعد حدوث BoS يصبح المستوى الذي حدث عنده دعمًا (في الاتجاه الصاعد) أو مقاومة (في الاتجاه الهابط). ونتيجة لذلك، يمكن أن يساعدك على أن تحدد بدقة أكبر أين تضع نقاط الدخول في مراكزك وأوامر وقف الخسارة.

ويرى أنصار SMC أيضًا أن BoS يضمن لك أنك تتداول مع كبار المتداولين المؤسسيين لا ضدهم. لكن اتفاقك مع هذا القول أو عدمه يتوقف على مدى إيمانك بمفاهيم الأموال الذكية.

كيف تحدد كسر الهيكل على المخطط؟

للعثور على كسر هيكل على المخطط، عليك اتباع الخطوات التالية:

حدّد هيكل السوق الحالي. في الاتجاه الصاعد، ابحث عن سلسلة من القمم الأعلى والقيعان الأعلى: انتظر حتى يخترق السعر آخر قمة، ثم انظر هل يهبط دون القاع السابق؛ فإن لم يفعل، فقد حصلت على قاع أعلى، وبذلك أكدت أن الاتجاه إلى الأعلى. أما الاتجاه الهابط فيتطلب سلسلة من القمم الأدنى والقيعان الأدنى: انتظر حتى يهبط السعر دون أحدث قاع، ثم انظر هل يرتد فوق أحدث قمة؛ فإن لم يفعل، فقد كوّنت قمة أدنى، وبذلك أكدت أن الاتجاه إلى الأسفل. انتظر حتى يتجاوز السعر أحدث نقطة تأرجح في جهة الاتجاه. لكي يحدث كسر الهيكل، يجب أن يرتفع السعر فوق أحدث قمة في الاتجاه الصاعد أو يهبط دون أحدث قاع في الاتجاه الهابط. وتذكّر: يجب أن يغلق السعر خارج نقطة التأرجح؛ فلا يكفي أن يخترقها ذيل. وما إن يحدث ذلك حتى يكون لديك BoS صحيح، لكن عليك اتباع الخطوات التالية للتأكد من أنه متين وموثوق. تأكد من أن الكسر كان قويًا وحاسمًا. ففي النهاية، وفق نظرية SMC، يُفترض أن يدل كسر الهيكل على انخراط كبار المشاركين في السوق. ومن المنطقي إذن أن ينتج عنه حركات قوية. وإلا فقد تكون أمام مجرد ضجيج عشوائي في السوق. وينبغي أن يتصف BoS القوي بالخصائص التالية: شمعة ذات جسم كبير. من البديهي أن مشاركة كبار اللاعبين في السوق ينبغي أن تنتج حركة سعر كبيرة. ولذلك ينبغي أن يتم BoS الحقيقي بشمعة ذات جسم كبير؛ وإلا فقد تكون أمام مجرد حركة عارضة في السوق.

من البديهي أن مشاركة كبار اللاعبين في السوق ينبغي أن تنتج حركة سعر كبيرة. ولذلك ينبغي أن يتم BoS الحقيقي بشمعة ذات جسم كبير؛ وإلا فقد تكون أمام مجرد حركة عارضة في السوق. إزاحة قوية. كما ذكرنا من قبل، يحتاج BoS الجيد إلى حركة سعر قوية وحاسمة. وهذا يعني ألا يكون التحرك السعري كبيرًا فحسب، بل سريعًا أيضًا. وإذا تأملت الأمر، وجدت أن الارتفاع أو الهبوط الكبير في السعر يدل على أوامر كبيرة أو على عدد كبير منها، ما يوحي بأن أحد طرفي السوق (الثيران أو الدببة) يمسك بزمام السيطرة. أما الحركة البطيئة نحو النقاط الرئيسية فتوحي بأن الاتجاه ليس بتلك القوة وأنه ربما يفقد زخمه.

كما ذكرنا من قبل، يحتاج BoS الجيد إلى حركة سعر قوية وحاسمة. وهذا يعني ألا يكون التحرك السعري كبيرًا فحسب، بل سريعًا أيضًا. وإذا تأملت الأمر، وجدت أن الارتفاع أو الهبوط الكبير في السعر يدل على أوامر كبيرة أو على عدد كبير منها، ما يوحي بأن أحد طرفي السوق (الثيران أو الدببة) يمسك بزمام السيطرة. أما الحركة البطيئة نحو النقاط الرئيسية فتوحي بأن الاتجاه ليس بتلك القوة وأنه ربما يفقد زخمه. حجم تداول مرتفع. للأسف، كما ذكرنا من قبل، لا تتوفر في سوق الفوركس معلومات عن حجم التداول (وإن كان بعض المتداولين يستعيضون عنه بحجم التيك). لكن إذا كنت تتداول في أسواق أخرى، فراقب حجم التداول. وينبغي أن يصاحب BoS الحقيقي حجم تداول مرتفع. انتظر تراجعًا. يمكنك بالتأكيد أن تبدأ التداول فور حدوث BoS. لكن من باب الاحتياط، انتظر تراجعًا وانظر هل يستأنف السعر حركته في جهة الاتجاه دون أن يتجاوز القاع التأرجحي الأخير في الاتجاه الصاعد أو القمة التأرجحية الأخيرة في الاتجاه الهابط. ومن العلامات الجيدة على نحو خاص أن يرتد السعر عن مستوى رئيسي، مثل أحد مستويات تصحيح فيبوناتشي، أو فجوة قيمة عادلة (Fair Value Gap)، أو كتلة أوامر، أو غير ذلك. والأفضل من ذلك ألا يعود السعر إلى ما دون المستوى الذي حدث عنده BoS (في الاتجاه الصاعد) أو إلى ما فوقه (في الاتجاه الهابط). لكن إذا تجاوز السعر النقطة التي انطلق منها BoS، فقد فشل BoS. بل إن حركة كهذه تؤدي إلى تغيّر طبيعة السوق، أي أن الاتجاه قد انتهى.

كيف تتداول كسر الهيكل؟

لاستخدام كسر الهيكل بفاعلية في تداولك، عليك أن تحدد BoS كما سبق شرحه، ثم تختار نقطة الدخول والهدف ووقف الخسارة. والخطوات المعتادة في التداول بالاستعانة بمفهوم BoS هي التالية:

حدّد BoS. اتبع الخطوات المذكورة في القسم السابق، ولا تفكر في دخول السوق إلا إذا كان لديك BoS قوي وصحيح. اختر نقطة الدخول. يستطيع المتداولون الجريئون الذين يتخطون إعادة الاختبار أن يدخلوا فور إغلاق شمعة الكسر. أما المتداولون الأكثر حذرًا الذين ينتظرون تراجعًا، فعليهم ألا يفكروا في وضع أوامرهم إلا بعد أن ينتهي التراجع دون أن يتجاوز نقطة التأرجح التي انطلق منها BoS. يمكنك استخدام أدوات ومؤشرات متنوعة لتحديد مكان وضع أمرك، لكن إذا أردت الاعتماد على BoS وحركة السعر وحدهما، فإن وضع أمر شراء أو بيع عند 50% من نطاق التراجع هو الخيار الأكثر تحفظًا، أما وضع الأمر فور انعكاس التراجع فقد يحقق ربحًا أكبر (مع مخاطرة أكبر أيضًا). اختر هدف الربح. من دون أدوات إضافية، من الشائع جني الأرباح عند أحدث نقطة تأرجح (القمة الجديدة في الاتجاه الصاعد أو القاع الجديد في الاتجاه الهابط). ومشكلة هذه الاستراتيجية أنك إذا فتحت مركزًا عند 50% من نطاق التراجع، فلن تكون نسبة المخاطرة إلى العائد جيدة. ولذلك عليك إما أن تفتح المركز فور انتهاء التراجع، وإما أن تستخدم أدوات أخرى لتحديد هدف الربح. وهناك خيار آخر هو إبقاء مراكزك مفتوحة ما دام السعر يواصل إنتاج حالات كسر هيكل جديدة متحركًا في جهة الاتجاه. لا تنسَ وقف الخسارة. من الجيد دائمًا أن تضع وقف خسارة تحسبًا لتحرك السوق ضدك، فلا توجد استراتيجية، مهما كانت جيدة، تنجح 100% من الوقت. والمكان المعتاد لوقف الخسارة لدى المتداولين الذين يستخدمون BoS هو نقطة التأرجح التي بدأت منها الحركة التي أحدثت BoS: القاع التأرجحي الأخير في الاتجاه الصاعد أو القمة التأرجحية الأخيرة في الاتجاه الهابط. وإذا ارتد السعر عن مستوى BoS أثناء التراجع، فقد تجازف بوضع وقف الخسارة عند ذلك المستوى أو بعده بقليل. لكن بحسب المكان الذي دخلت منه السوق تحديدًا، قد يتبيّن أن وقف الخسارة ضيق أكثر من اللازم.

تداول كسر الهيكل باستخدام أطر زمنية مختلفة

من الجيد دائمًا أن تنظر إلى أطر زمنية مختلفة عند استخدام كسر الهيكل في التداول، لتقليل خطر أن يخدعك BoS فاشل.

ابدأ بإطار زمني أعلى (اليومي أو H4 مثلًا) لتحديد الاتجاه العام. وحين تنتقل إلى إطار زمني أدنى، عليك أن تبحث عن اتجاه يتوافق مع الاتجاه الأوسع على الإطار الزمني الأعلى. وإذا كان الاتجاه على الإطار الزمني الأدنى معاكسًا للاتجاه على الإطار الزمني الأعلى، فالأرجح أنه مجرد تراجع، ومن الخطر أن تبدأ التداول في تلك اللحظة.

انتقل إلى الإطار الزمني الأدنى (مثل M30 أو M15) لانتظار كسر الهيكل. وتذكّر أنك تريد تداول BoS يحدث في جهة الاتجاه الأوسع لا عكسه.

يمكنك النزول إلى إطار أدنى من ذلك إذا أردت دقة أكبر في تداولك. فمثلًا، إذا رأيت BoS صعوديًا على مخطط M15 وانتظرت حتى يبدأ تراجع، يمكنك الانتقال إلى مخطط M1 أو M5 لترى كيف يتصرف السعر هناك. وبسبب الطبيعة الفراكتالية للأسواق، يرجَّح أن التراجع على إطار زمني أعلى يعني أنك سترى اتجاهًا هابطًا على إطار زمني أدنى. فإذا رأيت بعد ذلك علامات (مثل تغيّر طبيعة السوق) على أن الاتجاه الهابط قد فقد زخمه، ثم رأيت لاحقًا بداية اتجاه صاعد، يمكنك التفكير في فتح مركز شراء. ومرة أخرى، بسبب الطبيعة الفراكتالية للسوق، يرجَّح أن يُترجَم الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني الأدنى إلى نهاية التراجع على الإطار الزمني الأعلى، وهذا يشير إلى أن فتح مركز شراء فكرة جيدة. لكن باستخدام الإطار الزمني الأدنى تستطيع رصد نهاية التراجع قبل أن تتضح على الإطار الزمني الأعلى. وهذا يتيح لك فتح المركز مبكرًا، ما يحسّن فرص ربحك.

يتوقف الإطار الزمني الرئيسي الذي تستخدمه في تداولك على نوع المتداول الذي تنتمي إليه. فالمضاربون السريعون والمتداولون اليوميون يستخدمون عادة أطرًا زمنية أدنى، مثل M5 أو M15. أما متداولو التأرجح ومتداولو المراكز فيفضلون أطرًا زمنية أعلى، مثل H4 أو اليومي.

استخدام كسر الهيكل مع مؤشرات أخرى

لا يُنصح في العادة باستخدام مؤشر واحد فقط أو أداة واحدة أخرى في تداولك. وينطبق الأمر نفسه على كسر الهيكل. فكثيرًا ما يُستخدم BoS لتأكيد الاتجاه، أما المؤشرات الأخرى فتتيح لك وضع الأوامر وأهداف الربح وأوامر وقف الخسارة. وأشهر المؤشرات المستخدمة مع BoS هي تصحيحات فيبوناتشي، ومؤشر RSI، ومؤشر MACD، والمتوسطات المتحركة، ونطاقات بولينجر.

حين يُستخدم BoS أساسًا لاستراتيجية تداول، يكون تصحيح فيبوناتشي شائعًا على نحو خاص كأداة تساعد على إيجاد مستوى دخول مناسب. والطريقة الشائعة هي رسم تصحيح فيبوناتشي من القاع التأرجحي إلى القمة التأرجحية في الاتجاه الصاعد، أو من القمة التأرجحية إلى القاع التأرجحي في الاتجاه الهابط. ثم ينتظر المتداولون ارتداد السعر عن أحد مستويات تصحيح فيبوناتشي (وأكثرها استخدامًا 38.2% و50% و61.8% و78.6%) ويضعون نقطة دخولهم عند المستوى التالي في جهة الاتجاه. فمثلًا، يسجّل السعر BoS صعوديًا، ثم يتراجع إلى مستوى فيبوناتشي 78.6% قبل أن يرتد. عندئذ تكون نقطة الدخول المنطقية لمركز شراء عند مستوى التصحيح 61.8%.

بما أن كسر الهيكل هو نفسه أحد مفاهيم الأموال الذكية، فمن المنطقي استخدامه مع أدوات SMC الأخرى، مثل كتل الأوامر وفجوات القيمة العادلة. وتُستخدم هذه الأدوات في العادة لتحديد المستوى الذي يُفترض أن يتراجع إليه السعر بعد BoS، والذي يُفترض أن يرتد منه ليتحرك في الاتجاه السابق.

تبدو كتل الأوامر في العادة كمناطق تماسك تتبعها حركة حادة في الجهة المعاكسة للجهة التي كان السعر يتحرك فيها قبل دخوله منطقة التماسك. والنظرية التي تقوم عليها كتل الأوامر هي أنها المناطق التي وضع فيها كبار المتداولين المؤسسيين عددًا كبيرًا من الأوامر المحددة السعر. وهذا ينسجم تمامًا مع فكرة أن BoS نتيجة حركة حادة تعقب تفعيل تلك الأوامر. وعمليًا، هذا يعني أنه إذا لامس السعر كتلة أوامر في تراجع بعد BoS ثم استأنف حركته في جهة الاتجاه، فقد كان BoS صحيحًا ويمكنك دخول السوق.

تُعد فجوة القيمة العادلة (FVG) جزءًا آخر من SMC يعمل جيدًا جدًا مع كسر الهيكل. بل إن BoS القوي ينتج عنه في العادة فجوة قيمة عادلة، لأن حركة السعر السريعة تترك منطقة من الأوامر غير المنفّذة، إذ يفوت كثيرًا من المتداولين اللحاق بالحركة. وهكذا يمكن عدّ BoS الذي أنشأ FVG كسر هيكل صحيحًا ومتينًا. وتقول نظرية SMC أيضًا إن السعر يعود في العادة لملء FVG قبل أن يواصل تحركه. وهذا يعني أن FVG منطقة تراجع مرجّح. ويمكن للمتداولين أن يتوقعوا عودة السعر إلى FVG بعد BoS (وإن لم يكن ذلك مضمونًا) وأن يستعدوا لدخول السوق حين يستأنف السعر حركته في الاتجاه السابق.

تغيّر طبيعة السوق مفهوم آخر من مفاهيم الأموال الذكية وثيق الصلة بكسر الهيكل. وهو يساعدك على أن تفهم متى فشل BoS.

ما المزالق الشائعة التي يقع فيها المتداولون الذين يستخدمون كسر الهيكل؟

يرتكب المتداولون، وخصوصًا قليلو الخبرة منهم، أخطاء لا محالة أثناء التداول. لكن معرفة المزالق المحتملة تزيد فرص تجنبها. وهذه أكثر الأخطاء شيوعًا لدى المتداولين الذين يستخدمون كسر الهيكل:

عدّ الذيل الذي يتجاوز نقطة تأرجح كسر هيكل. كما ذكرنا سابقًا، يعتقد بعض المتداولين أن بروز السعر فوق نقطة تأرجح أو دونها يكفي لعدّه كسر هيكل. لكن هذا في العموم شديد الخطورة وغير مستحسن. والممارسة الجيدة هي أن تنتظر إغلاق الشمعة لترى هل أغلقت خارج نقطة التأرجح. عندها فقط يصبح لديك احتمال الحصول على BoS متين.

كما ذكرنا سابقًا، يعتقد بعض المتداولين أن بروز السعر فوق نقطة تأرجح أو دونها يكفي لعدّه كسر هيكل. لكن هذا في العموم شديد الخطورة وغير مستحسن. والممارسة الجيدة هي أن تنتظر إغلاق الشمعة لترى هل أغلقت خارج نقطة التأرجح. عندها فقط يصبح لديك احتمال الحصول على BoS متين. عدّ أي حركة تتجاوز نقطة تأرجح BoS. ينبغي أن يكون BoS الصحيح نتيجة حركة سعر قوية وحاسمة. فمجرد إغلاق شمعة خارج نقطة تأرجح لا يعني بالضرورة BoS قويًا؛ راقب حجم جسم الشمعة وكذلك حجم التداول (إن وُجد).

ينبغي أن يكون BoS الصحيح نتيجة حركة سعر قوية وحاسمة. فمجرد إغلاق شمعة خارج نقطة تأرجح لا يعني بالضرورة BoS قويًا؛ راقب حجم جسم الشمعة وكذلك حجم التداول (إن وُجد). قلة الصبر وعدم انتظار إعادة الاختبار. صحيح أن المتداولين المستعدين لتحمل مخاطرة أكبر يستطيعون دخول السوق فور حدوث BoS، لكن هذا الأسلوب ينطوي على خطر كبير بالوقوع على BoS فاشل وخسارة المال. انتظر تراجعًا يعيد اختبار المستوى المكسور. ولا تبدأ البحث عن مكان لدخول السوق إلا إذا صمد.

صحيح أن المتداولين المستعدين لتحمل مخاطرة أكبر يستطيعون دخول السوق فور حدوث BoS، لكن هذا الأسلوب ينطوي على خطر كبير بالوقوع على BoS فاشل وخسارة المال. انتظر تراجعًا يعيد اختبار المستوى المكسور. ولا تبدأ البحث عن مكان لدخول السوق إلا إذا صمد. الخلط بين تغيّر طبيعة السوق وكسر الهيكل. ارتباطًا بالنقاط السابقة، حين تدخل السوق مبكرًا جدًا، قبل أن يُتم BoS إعادة اختباره، فإنك تجازف بالخلط بين ChoCh وبين BoS. فالثاني يوحي باستمرار الاتجاه، أما الأول فيدل على أن الاتجاه قد انتهى وأن هناك احتمالًا لبدء اتجاه جديد في الجهة المعاكسة.

ارتباطًا بالنقاط السابقة، حين تدخل السوق مبكرًا جدًا، قبل أن يُتم BoS إعادة اختباره، فإنك تجازف بالخلط بين ChoCh وبين BoS. فالثاني يوحي باستمرار الاتجاه، أما الأول فيدل على أن الاتجاه قد انتهى وأن هناك احتمالًا لبدء اتجاه جديد في الجهة المعاكسة. دخول السوق دون التحقق أولًا من الاتجاه على إطار زمني أعلى. تذكّر أن الاتجاه على إطار زمني أعلى ينعكس على الإطار الزمني الأدنى بسبب الطبيعة الفراكتالية للأسواق. ولكي تتأكد من أنك تتداول مع الاتجاه لا ضده، عليك التحقق من الاتجاه العام على إطار زمني أعلى. وإلا فقد يتبيّن أن ما حسبته اتجاهًا ليس إلا تراجعًا بسيطًا ضمن اتجاه أوسع.

تذكّر أن الاتجاه على إطار زمني أعلى ينعكس على الإطار الزمني الأدنى بسبب الطبيعة الفراكتالية للأسواق. ولكي تتأكد من أنك تتداول مع الاتجاه لا ضده، عليك التحقق من الاتجاه العام على إطار زمني أعلى. وإلا فقد يتبيّن أن ما حسبته اتجاهًا ليس إلا تراجعًا بسيطًا ضمن اتجاه أوسع. استخدام أوامر وقف خسارة ضيقة أكثر من اللازم أو عدم استخدامها إطلاقًا. مهما كانت الإشارة قوية ومؤكدة، بما فيها BoS، يبقى هناك دائمًا خطر أن تنقلب السوق ضدك. وعليك أن تحسب حساب هذا الاحتمال دائمًا، ولذلك فأوامر وقف الخسارة إلزامية لكل متداول جاد. لكن مكان وضعها مهم أيضًا. فوضع أوامر وقف خسارة ضيقة أكثر من اللازم يعرّضك لخطر الخروج المتكرر من صفقاتك وخسارة المال. فمثلًا، إذا دخلت السوق فور حدوث BoS ووضعت وقف الخسارة عند مستوى BoS، فهناك احتمال مرتفع جدًا أن يُفعَّل وقف الخسارة على الفور تقريبًا، لأن معظم حالات BoS يتبعها تراجع يستمر فترة.

مثال على تداول كسر الهيكل على مخطط حقيقي

إليك مثالًا على تداول كسر الهيكل في بيئة حقيقية.

في هذا المثال ستستخدم زوج العملات AUD/USD. وسيكون الإطار الزمني الرئيسي H1.

ابدأ بتحديد الاتجاه، ثم انظر هل يمكنك رصد BoS على المخطط.

يُظهر السعر اتجاهًا هابطًا واضحًا. وبالفعل، يمكنك أن ترى BoS جاء بعد حركة هبوط حادة. بل إن السعر كان يهبط بسرعة كبيرة حتى إنه أنشأ فجوة قيمة عادلة، وهي علامة إضافية على قوة معنويات السوق.

لكن قبل أن تفكر في دخول السوق، عليك أن تتحقق مما إذا كانت حركة الهبوط الحالية متوافقة مع الاتجاه الأوسع. انتقل إلى الإطار الزمني اليومي.

كما ترى، يُظهر المخطط اليومي أيضًا اتجاهًا هابطًا واضحًا. والاتجاهان على الإطارين الزمنيين يشيران إلى الجهة نفسها، ما يوحي بأن عليك فتح مركز بيع.

لكن عليك أولًا أن تنتظر إعادة اختبار.

انتقل إلى إطار زمني أدنى: M5. هناك يمكنك رصد تغيّر طبيعة السوق الصعودي، وهو علامة على أن تراجعًا قد بدأ.

والآن عليك أن تنتظر لترى متى ينعكس الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني الأدنى (وهل سينعكس أصلًا).

يمر بعض الوقت، ثم يُكافأ صبرك حين يتشكل تغيّر طبيعة السوق الهبوطي على مخطط M5.

يبدو هذا وقتًا مناسبًا لفتح مركز بيع.

عد إلى الإطار الزمني الأعلى.

هنا ترى بوضوح أن السعر ارتد عن مستوى المقاومة الذي شكّله BoS مع FVG معًا.

لاحظ أن السعر لم يتوقف عند مستوى BoS تمامًا، بل ارتفع قليلًا فوقه. فمن حسن الحظ إذن أنك لم تدخل السوق فور حدوث BoS. ولو فعلت ذلك ووضعت وقف الخسارة قريبًا من مستوى BoS، لكان قد ضُرب على الأرجح.

يمكنك أيضًا مراجعة مستويات تصحيح فيبوناتشي لترى هل تُظهر لك شيئًا مهمًا.

أول ما يلفت النظر أن مستوى التصحيح 50.0% يتطابق تقريبًا مع مستوى BoS ومع الحد السفلي من FVG. وهذا يزيد احتمال أن تصمد المقاومة عند هذا المستوى وألا تسمح للسعر بمواصلة الارتفاع.

والآن ضع وقف الخسارة عند قمة التأرجح الذي أدى إلى BoS (مستوى فيبوناتشي 100%)، وضاعف المسافة بينه وبين السعر الحالي، ثم ضع هدف جني الأرباح على بعد تلك المسافة دون مستوى السعر الحالي.

هل كسر الهيكل مفهوم جديد حقًا أم مجرد تسمية جديدة لأفكار قائمة؟

كثيرًا ما يزعم معارضو نظرية الأموال الذكية أن SMC ليست سوى أفكار قديمة ومعروفة أُلصقت بها أسماء جديدة برّاقة لتبدو أذكى وأكثر أصالة.

وكسر الهيكل ليس بمنأى عن هذا النقد. فبعضهم يشير إلى أن BoS لا يقدّم شيئًا جديدًا يُذكر مقارنة بنظرية داو التي يزيد عمرها على مئة عام. كما أن طريقة وايكوف استخدمت مفاهيم مشابهة، بأسماء مختلفة فحسب، قبل نحو قرن.

ويرى أنصار SMC أن مفاهيم الأموال الذكية تقدّم فهمًا أفضل لأسباب تحركات السعر. أما BoS تحديدًا، فحجتهم في الدفاع عنه أن له وصفًا أكثر ضبطًا وموضوعية، ما يجعله كما يُزعم أكثر دقة في تأكيد استمرار الاتجاه.

لكن كونه مفهومًا قديمًا أو جديدًا لا يؤثر كثيرًا في مدى نجاح BoS. بل قد يرى بعضهم أن كونه مجرد تسمية جديدة لمفهوم قديم يمكن أن يُعد ميزة تُحسب لصالح BoS، لأن ذلك يجعله طريقة مجرَّبة ومختبَرة.

إيجابيات كسر الهيكل وسلبياته

لا توجد طريقة أو نظرية مثالية، وكسر الهيكل ليس استثناء. فله إيجابيات وسلبيات. وأهمها مذكور أدناه.

الإيجابيات

يساعد على تأكيد استمرار الاتجاه. إذا ساورتك شكوك في أن الاتجاه ما زال قائمًا على المخطط، يستطيع BoS أن يساعدك على تبديدها.

إذا ساورتك شكوك في أن الاتجاه ما زال قائمًا على المخطط، يستطيع BoS أن يساعدك على تبديدها. يجعل التداول أكثر دقة. يمكن استخدام BoS لتحديد أماكن وضع الأوامر وأهداف الربح وأوامر وقف الخسارة.

يمكن استخدام BoS لتحديد أماكن وضع الأوامر وأهداف الربح وأوامر وقف الخسارة. بسيط. كسر الهيكل سهل الفهم جدًا. كما أن رصد BoS على المخطط ليس صعبًا في العادة. ولذلك يسهل استخدامه على أي متداول، حتى المبتدئ.

كسر الهيكل سهل الفهم جدًا. كما أن رصد BoS على المخطط ليس صعبًا في العادة. ولذلك يسهل استخدامه على أي متداول، حتى المبتدئ. يمكن استخدامه في أي سوق. يعتمد BoS على حركة السعر وحدها، ولذلك يعمل بالطريقة نفسها على أي مخطط، مهما كان الأصل الذي يمثله. صحيح أن غياب معلومات حجم التداول يجعل استخدام BoS في سوق الفوركس أصعب قليلًا، لكن السيولة المرتفعة (على الأقل في أزواج العملات الرئيسية) قد تجعل إشارات BoS أكثر موثوقية.

يعتمد BoS على حركة السعر وحدها، ولذلك يعمل بالطريقة نفسها على أي مخطط، مهما كان الأصل الذي يمثله. صحيح أن غياب معلومات حجم التداول يجعل استخدام BoS في سوق الفوركس أصعب قليلًا، لكن السيولة المرتفعة (على الأقل في أزواج العملات الرئيسية) قد تجعل إشارات BoS أكثر موثوقية. يعمل على أي إطار زمني. يستطيع BoS أن يفيدك مهما كان الإطار الزمني الذي تفضّل استخدامه. وفي الواقع، كما ذكرنا سابقًا، يُنصح بشدة باستخدام عدة أطر زمنية مختلفة حين تستعين بمفهوم BoS في تداولك.

يستطيع BoS أن يفيدك مهما كان الإطار الزمني الذي تفضّل استخدامه. وفي الواقع، كما ذكرنا سابقًا، يُنصح بشدة باستخدام عدة أطر زمنية مختلفة حين تستعين بمفهوم BoS في تداولك. يعمل دون أي مؤشر فني. صحيح أنه يُنصح بشدة بالجمع بين BoS والمؤشرات الفنية وأدوات التداول الأخرى، لكنك لست مضطرًا إلى ذلك. يمكنك ببساطة أن تفتح مخططًا وتبدأ التداول باستخدام BoS فورًا.

صحيح أنه يُنصح بشدة بالجمع بين BoS والمؤشرات الفنية وأدوات التداول الأخرى، لكنك لست مضطرًا إلى ذلك. يمكنك ببساطة أن تفتح مخططًا وتبدأ التداول باستخدام BoS فورًا. يمكن أن يعمل مع مفاهيم تداول أخرى. صحيح أن BoS يمكن استخدامه وحده، لكنه يعمل جيدًا جدًا مع المؤشرات الفنية الأخرى ومفاهيم التداول الأخرى، فيساعد على تحديد الاتجاه السائد ومعرفة المستويات التي تتركز عندها السيولة. وعلى وجه الخصوص، يعمل BoS جيدًا جدًا مع مفاهيم الأموال الذكية الأخرى.

السلبيات

احتمال الإشارات الكاذبة. كسر الهيكل عرضة لتوليد إشارات كاذبة، خصوصًا إذا كنت تتداول على إطار زمني أدنى دون الرجوع إلى إطار زمني أعلى لمعرفة الاتجاه الأوسع، أو كنت تتسرع في عدّ أي تذبذب صغير قرب نقطة التأرجح BoS.

كسر الهيكل عرضة لتوليد إشارات كاذبة، خصوصًا إذا كنت تتداول على إطار زمني أدنى دون الرجوع إلى إطار زمني أعلى لمعرفة الاتجاه الأوسع، أو كنت تتسرع في عدّ أي تذبذب صغير قرب نقطة التأرجح BoS. الذاتية في تحديد نقاط التأرجح. قد يصعب أحيانًا تحديد ما إذا كان ينبغي عدّ قمة أو قاع نقطة تأرجح أم لا، خصوصًا في سوق متقلبة. وهذا يُدخل قدرًا من الذاتية قد يؤدي إلى أخطاء.

قد يصعب أحيانًا تحديد ما إذا كان ينبغي عدّ قمة أو قاع نقطة تأرجح أم لا، خصوصًا في سوق متقلبة. وهذا يُدخل قدرًا من الذاتية قد يؤدي إلى أخطاء. تأكيد متأخر للاتجاه. يحتاج الاتجاه إلى وقت حتى يترسخ تمامًا، ويحتاج BoS إلى وقت حتى يصبح واضحًا للعيان، خصوصًا إذا انتظرت التراجع الذي يعقب BoS. وهذا قد يؤدي إلى دخول متأخر إلى السوق بسعر غير مثالي وإلى فوات ربح محتمل.

يحتاج الاتجاه إلى وقت حتى يترسخ تمامًا، ويحتاج BoS إلى وقت حتى يصبح واضحًا للعيان، خصوصًا إذا انتظرت التراجع الذي يعقب BoS. وهذا قد يؤدي إلى دخول متأخر إلى السوق بسعر غير مثالي وإلى فوات ربح محتمل. لا يعمل في الأسواق المتذبذبة والأسواق العرضية. صحيح أن BoS قد يظهر في أي سوق وعلى أي إطار زمني، ما يجعله أداة متعددة الاستخدامات، لكن له قيدًا كبيرًا هو حاجته إلى وجود اتجاه. فهو ببساطة لا يمكن أن يحدث في أسواق لا تُظهر اتجاهًا واضحًا.

الخلاصة

كسر الهيكل أحد الأجزاء الرئيسية في مفاهيم الأموال الذكية. ويُستخدم لتأكيد أن الاتجاه مستمر، ولذلك فهو مفيد في المقام الأول لمتداولي الاتجاه. ومع أنه يمكن استخدامه وحده، فإنه يعمل أفضل بكثير حين يُستخدم مع أدوات أخرى، ولا سيما مفاهيم الأموال الذكية الأخرى، مثل كتل الأوامر وفجوات القيمة العادلة.

ككل أداة تداول، لكسر الهيكل مزاياه وعيوبه. وعليك أن تقرر بنفسك هل يناسب أسلوب تداولك. وكالعادة، من الأفضل أن تختبر BoS على البيانات التاريخية، ثم تتدرب على حساب تجريبي قبل أن تقرر استخدامه في التداول الحقيقي.