فضيحة MyForexFunds: القضية التي انقلبت على هيئة CFTC

عندما تتخذ هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إجراءات قانونية ضد وسيط فوركس، يكون السبب عادةً هو تورطه في الاحتيال على المتداولين. لكن الهيئة قد تخطئ في تقديرها أحيانًا. ومن أبرز الأمثلة على ذلك القضية التي رفعتها ضد MyForexFunds (MFF). ففي البداية، اتهمت CFTC الشركة بتضليل عملائها، لكن القضية أُسقطت لاحقًا.

ما هي MyForexFunds؟

MyForexFunds هي شركة للتداول المُمول (Prop Firm) تأسست في مقاطعة أونتاريو الكندية. ويمكن للمتداولين التقدم للحصول على حساب مُمول يتيح لهم التداول بأموال الشركة، وفي حال تحقيق أرباح، يحصلون على حصة منها. يُعد التداول المُمول وسيلة شائعة ومشروعة تتيح للمتداولين ذوي رؤوس الأموال المحدودة تنمية أرباحهم بوتيرة أسرع مقارنةً بالتداول باستخدام حساباتهم الشخصية وحدها.

الاتهامات الموجهة إلى MyForexFunds

رفعت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى إنفاذ ضد شركة Traders Global Group Inc.، المالكة لعلامة MyForexFunds، في 28 أغسطس 2023.

ادعت الهيئة أن Traders Global Group Inc. كانت تضلل المتداولين بشأن آلية عملها ومصادر أرباحها. وتمثلت أبرز الاتهامات فيما يلي:

ذكرت CFTC أن الشركة كانت تخبر المتداولين بأن الحسابات المُمولة هي حسابات تداول حقيقية، في حين أكدت الهيئة أنها كانت في الواقع حسابات تجريبية (Demo)، وأن MyForexFunds كانت الطرف المقابل في جميع الصفقات.

وبحسب الهيئة، كانت MyForexFunds تتلاعب بالانزلاق السعري (Slippage) وتفرض تأخيرات مصطنعة في تنفيذ الأوامر، مما يؤدي إلى تقليص أرباح المتداولين.

كما ادعت CFTC أن الشركة كانت تحقق معظم إيراداتها من الرسوم المفروضة على العملاء، وليس من تداولاتهم المربحة.

وادعت الهيئة أيضًا أن MyForexFunds كانت تدفع أرباح المتداولين الناجحين باستخدام الرسوم التي حصلت عليها من المتداولين الخاسرين، ما يعني أنها كانت، وفقًا للاتهام، تدير مخطط بونزي (Ponzi Scheme).

تجدر الإشارة إلى أن منح شركات التداول المُموَّل للمتداولين حسابات محاكاة (تجريبية) بدلًا من الحسابات الحقيقية يُعد ممارسة شائعة في هذا القطاع.

من المهم أن تفصح الشركات عن ذلك بوضوح، لكن هذه الممارسة لا تُعد احتيالية في حد ذاتها. إذ تنسخ الشركة صفقاتك إلى حساباتها الخاصة، ثم تدفع لك حصتك من الأرباح. ورغم اختلاف آلية تنفيذ العملية في الخلفية، فإنك تظل تحظى بمعاملة عادلة وتتلقى مستحقاتك المالية كما ينبغي.

في 29 أغسطس 2023، عُلّقت جميع أنشطة MFF التجارية، كما جُمّدت الأصول الشخصية للمدعى عليهم. واتخذت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) أيضًا إجراءات ضد MFF.

كان تأثير ذلك مدمرًا على المتداولين، إذ أجبر تجميد الأصول MFF على وقف عملياتها بصورة مفاجئة.

اكتشف المتداولون أنهم لم يعودوا قادرين على تسجيل الدخول.

توقف التداول الحقيقي بصورة مفاجئة.

لم يتمكن المتداولون من الوصول إلى دفعاتهم المستحقة أو إدارتها.

ولم يتلقَّ بعضهم مستحقاتهم على الإطلاق.

في البداية، توقع كثير من المتداولين الحصول على تعويضات. وحتى أوائل عام 2026، لم تكن MFF قد بدأت سوى في وضع الخطوط العريضة لعملية التعامل مع طلبات السحب الموثقة المقدمة في أغسطس 2023، بينما ظل الجدول الزمني التفصيلي وخطة التعويض الشاملة قيد الانتظار.

عندما تتخذ جهة مثل CFTC إجراءً ضد شخص أو شركة يُشتبه في تورطها في الاحتيال، تُحسم المسألة عادةً عند هذا الحد. فكثيرًا ما يحاول المحتالون الفرار، لكنهم يتعرضون للعقاب عندما يُقبض عليهم في النهاية.

ولهذا فوجئ كثيرون عندما تقدم المدعى عليهم في 7 مارس 2024 بـ طلب لفرض عقوبات ضد CFTC.

ما الذي توصلت إليه هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC)؟

اتبعت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو نهجًا مختلفًا عن CFTC في إجراءاتها. فقد بدأت CFTC القضية على افتراض وجود احتيال جسيم، ووجّهت اتهاماتها على هذا الأساس، بينما لم تتبع OSC هذا النهج بحذافيره. وبدلًا من ذلك، ركزت بصورة أكبر على ما إذا كانت MFF قد نظّمت أنشطتها وإفصاحاتها على نحو غير سليم. ولم تخلص OSC إلى أن MFF ارتكبت نوع الاحتيال الذي ادعت CFTC تورط الشركة فيه.

لماذا تم إسقاط قضية CFTC؟

اتضح لاحقًا أن طلب فرض العقوبات غيّر مسار القضية بالكامل. وقد أقرت CFTC بارتكاب الأخطاء التالية:

عدم أخذ المواد المقدمة من هيئة الأوراق المالية في أونتاريو في الاعتبار.

التأخر أكثر من اللازم في تصحيح الأخطاء الواردة في الإقرار.

ورغم هذه الأخطاء، زعمت CFTC أن جوهر حججها ضد المدعى عليهم لم يتغير. كما دفعت بأن فرض عقوبات عليها غير مبرر، لأنها عدّلت الإقرار خلال المهلة المحددة بموجب القاعدة 11.

لكن أكبر مشكلة في ادعاءات CFTC تعلقت بتحويل مبلغ قدره 31.5 مليون دولار كندي. فقد قالت الهيئة إن مؤسس MFF ومديرها التنفيذي، مرتضى كاظمي، حوّل هذه الأموال من الحساب المؤسسي للشركة إلى حساباته الشخصية. وعلى هذا الأساس، تمكنت من تجميد أصول MFF. لكن الحقيقة أن كاظمي كان قد دفع مبلغ 31.5 مليون دولار إلى وكالة الإيرادات الكندية (CRA)، إذ كانت هذه الأموال مستحقة كضرائب.

وبسبب تجميد الأصول، وجد كاظمي نفسه محرومًا أيضًا من الوصول إلى أمواله الشخصية. وذكرت Finance Magnates أنه قال: "اضطررت إلى طلب المال واقتراضه من أفراد عائلتي وأصدقائي. فمن تعبئة السيارة بالوقود إلى شراء البقالة ودفع ثمن الأدوية، كان عليّ أن أفعل كل ذلك بأموال مقترضة."

وما جعل الموقف أكثر سوءًا أن CFTC كانت تعلم بالفعل، قبل أسبوع من تقديم طلب تجميد أصول MFF، أن مبلغ 31.5 مليون دولار قد تم تحويله إلى CRA. وكانت هذه المعلومة واردة في رسالة بريد إلكتروني من هيئة الأوراق المالية في أونتاريو — وهي من المواد نفسها التي تجاهلتها CFTC عند رفع قضيتها ضد MFF.

وردًا على هذه الواقعة، عيّنت المحكمة خبيرًا خاصًا لإعداد تقرير وتوصية الخبير الخاص. وإذا لم تكن على دراية بإجراءات المحاكم، فالخبير الخاص هو طرف خارجي محايد تعيّنه المحكمة بموجب القاعدة الفيدرالية للإجراءات المدنية رقم 53 للمساعدة في القضايا المعقدة أو التي تتطلب تدقيقًا مكثفًا في الوقائع. ويعرض الخبير الخاص النتائج والتوصيات التي توصل إليها على القاضي.

نتائج الخبير الخاص وتوصياته

إذا كنت تقرأ هذا المقال وما زلت تميل إلى افتراض حسّن النية في سلوك هيئة CFTC، فقد تعتقد أن ما حدث لم يتجاوز، في أسوأ الأحوال، حدود الإهمال. لكن تقرير الخبير الخاص كان أكثر إدانة بكثير، إذ ورد فيه ما يلي:

نبّهت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) هيئة CFTC صراحةً إلى بياناتها غير الصحيحة في مناسبات عديدة، وذلك بعد وقت قصير من تقديم طلب أمر التقييد القانوني المؤقت (SRO) وطلب الأمر التمهيدي (PI) والإقرار. ومع ذلك، فشلت CFTC مرارًا في تصحيح سلوكياتها التنظيمية.

وبعبارة واضحة، لم يكن من المقبول أن تغفل CFTC عن هذه التصحيحات. وفي ختام التقرير، كتب الخبير الخاص:

إن سلوك CFTC، الذي استمر على مدار عام كامل وشمل حالات عديدة من التصرفات التي تستوجب فرض عقوبات، كان متعمدًا وصدر بسوء نية. ومن المرجح أنه أثّر في قرار المحكمة بإصدار أمر التقييد القانوني المؤقت، أو على أقل تقدير في استمرارها في الإبقاء عليه، كما يُحتمل أنه أثّر في قرار المحكمة بشأن طلب الأمر التمهيدي، لأن المعلومات المعروضة أمام المحكمة لم تكن كاملة ودقيقة وصادقة. وقد صدر سلوك CFTC بهدف تحقيق أفضلية تكتيكية تمثلت في تقييد جميع أصول المدعى عليهم أو معظمها، وتسبب في تكبد نفقات كبيرة واستنزاف موارد المحكمة وأطراف القضية. وفي غياب فرض عقوبات، يبدو من المرجح أن يتكرر هذا السلوك.

وأوصى الخبير الخاص القاضي بما يلي:

فرض عقوبات على CFTC

إسقاط دعوى الإنفاذ نهائيًا مع عدم السماح بإعادة رفعها

إلزام CFTC بسداد التكاليف القانونية للمدعى عليهم

أخذ القاضي بالتوصيات الثلاث جميعها، ففرض عقوبات على CFTC بموجب القاعدة 11، وأسقط القضية نهائيًا، وألزم الهيئة بسداد التكاليف القانونية للمدعى عليهم.

من النادر جدًا أن يفرض قاضٍ عقوبات بموجب القاعدة 11 على جهة تنظيمية حكومية. ولذلك، فإن اتخاذ القاضي هذا القرار يشير إلى أن المحكمة رأت أن CFTC أساءت استخدام سلطتها بالفعل. وهذا يعني أن ما حدث تجاوز حدود الإهمال ووصل إلى حد التصرف المتعمد بسوء نية.

وفي أعقاب ذلك، رفعت محكمة كندية التجميد عن معظم أصول MFF، وأعادت للشركة إمكانية الوصول إلى بيانات عملائها.

MyForexFunds تعمل على استئناف نشاطها

تمكنت MyForexFunds من الصمود أمام إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها CFTC بسوء نية. وحتى وقت كتابة هذا المقال، تعمل الشركة على استئناف أعمالها وتشغيلها من جديد. يمكنك زيارة موقع MyForexFunds للاطلاع على جدول زمني يتضمن أحدث المستجدات.

من المرجح أن تكون العودة إلى أجواء العمل الطبيعية صعبة للغاية، سواء لأسباب لوجستية أو لأن ما عرّضت CFTC شركة MFF له أضر بمصداقيتها لدى بعض المتداولين. فرغم أن الاتهامات كانت باطلة وتجاهلت أدلة أساسية، تسببت إجراءات CFTC في أضرار مالية لعملاء MFF. ونتيجة لذلك، قد يصبح العملاء أكثر ترددًا في الوثوق بـ MFF مستقبلًا، أو حتى في التداول عبر شركات التداول المُموَّل بوجه عام.

ما التأثير المحتمل على CFTC؟

اتهم منتقدون CFTC في بعض الأحيان بتوسيع نطاق صلاحياتها في تعاملها مع الوسطاء العاملين خارج الولايات المتحدة الذين يقبلون عملاء أمريكيين. ويمكن النظر إلى بعض إجراءاتها باعتبارها شكلًا من أشكال "التنظيم عبر التقاضي"، حيث تُستخدم إجراءات الإنفاذ بدلًا من إصدار إرشادات واضحة تحدد ما يُعد سلوكًا قانونيًا.

ويبدو أن قضية MyForexFunds هي المرة الأولى التي تتبنى فيها محكمة هذا الاستنتاج وتعترض على أساليب الإنفاذ التي استخدمتها CFTC.

من المرجح أن تدفع قضية MyForexFunds هيئة CFTC إلى توخي قدر أكبر من الحذر عند الرقابة على شركات التداول المُموَّل، وكذلك نماذج الأعمال الجديدة والمبتكرة الأخرى. ولم يحكم القاضي بأن القضية تقع خارج نطاق اختصاص الهيئة، ولذلك قد تواصل CFTC اتخاذ إجراءات ضد شركات التداول المُموَّل التي ترى أنها تنتهك القواعد. لكنها باتت تعلم الآن أن المبالغة في تفسير الوقائع أو تجاوز حدود اختصاصها قد ينقلبان عليها أمام المحكمة.

وتحمّلت كارولين فام، القائمة بأعمال رئيسة CFTC، المسؤولية قائلة:

كما ورد بالتفصيل في تقرير المحكمة، تصرفت CFTC عمدًا وبسوء نية من خلال تقديم عدة بيانات كاذبة إلى المحكمة، إلى جانب ارتكاب "حالات عديدة أخرى من السلوك الذي يستوجب فرض عقوبات" على مدار عام كامل. وهذا أمر لا يمكن تبريره.

وبحلول وقت صدور التقرير، كانت CFTC قد وضعت بالفعل بعض الموظفين في إجازة إدارية بسبب سوء السلوك. ولذلك، يبدو من المرجح أن تولي الهيئة مستقبلًا اهتمامًا أكبر بمنع المخالفات داخل صفوفها.