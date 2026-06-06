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هل خطر لك يومًا أن بإمكانك الربح من ارتفاع أسعار أسهم تسلا وغيرها من الشركات المعروفة دون أن تملكها؟ وبطريقة مماثلة، يمكنك أن تربح مثلًا من هبوط أسعار النفط دون الدخول في العقود الآجلة. الأداة التي تتيح ذلك تسمى عقد الفروقات (CFD).

بهذا المشتق المالي، الذي تتزايد شعبيته بين متداولي التجزئة، يمكنك تحقيق نتيجة مالية من تغيرات أسعار معظم الأصول الأساسية الرائجة، ومنها الأسهم والمؤشرات والعملات والسلع والعملات المشفرة، دون أن تملك أيًّا منها فعليًا.

لكن لا تتسرع في اعتبار عقود الفروقات مجرد رهان بسيط على ارتفاع السعر أو هبوطه. ففي الواقع، لهذه الأداة نظامها الخاص من الهامش والرافعة المالية، وقواعدها في التسعير وتمويل المراكز، ونموذج خاص للعلاقة مع الوسيط. وعند تداول عقود الفروقات، لا يقتصر الأمر على اتجاه حركة السعر، بل يشمل أيضًا السبريد والعمولات وفوائد التبييت والانزلاق السعري وقواعد نداء الهامش. ولذلك تُعد عقود الفروقات أداة مالية معقدة كثيرًا ما يستهين المتداولون المبتدئون بمخاطرها.

في هذا الدليل سنحلل كيف تعمل عقود الفروقات فعليًا: كيف تُنفَّذ الصفقات وتتكوّن الأسعار، وكيف يربح الوسطاء، وكيف يُنظَّم هذا السوق، وما العوامل التي تحدد المخاطر التي يتحملها المتداول. ولنبدأ بطريقة عمل هذه الأداة في الواقع العملي.

ما هو عقد الفروقات (CFD)؟

عقد الفروقات مشتق مالي ثنائي يُتداول خارج البورصة، يسوّي بموجبه الوسيط وعميله الفرق بين سعر فتح الصفقة وسعر إغلاقها على أصل ما. ففي المركز الطويل، يحقق ارتفاع قيمة الأصل ربحًا يُضاف إلى حساب العميل، ويسفر انخفاضها عن خسارة مقابلة؛ أما في المركز القصير فالعكس صحيح. ولا يوجد تسليم فعلي للأصل، فالتسوية تتم نقدًا حصرًا.

أهم ما يجب إدراكه منذ البداية: المتداول الذي يشتري عقد فروقات لا يحصل على الأصل الأساسي نفسه، سواء كان أسهمًا أو نفطًا أو عملة. وكل ما يمكنه التعويل عليه هو النتيجة المالية لتغيرات سعره.

لكن على الرغم من بساطتها الظاهرة، فإن الطبيعة القانونية لهذه الأداة أعقد بكثير. ففي الاتحاد الأوروبي وأستراليا، لتنظيم منتجات الصرف الأجنبي الفوري المتجدد (rolling spot FX) ذات الرافعة المالية الموجهة للتجزئة خصوصيته. ففي الاتحاد الأوروبي، قد تُصنَّف بعض هذه المنتجات، تبعًا لبنيتها التعاقدية، على أنها عقود فروقات لأغراض MiFID II/MiFIR وتدابير هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) ذات الصلة. وفي أستراليا، تتولى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) على نحو مستقل تنظيم عقود الفروقات للتجزئة، بما فيها المنتجات المرتبطة بأزواج العملات. وقد حُددت لها مستويات قصوى للرافعة المالية بحسب الأصل الأساسي: 1:30 لأزواج العملات الرئيسية، و1:20 لأزواج العملات الثانوية والذهب ومؤشرات الأسهم الرئيسية، و1:10 للسلع الأخرى ومؤشرات الأسهم الثانوية، و1:5 للأسهم والأصول الأخرى، و1:2 للأصول المشفرة. وإضافة إلى ذلك، تنص القواعد على متطلبات موحدة لإغلاق المراكز بسبب الهامش، والحماية من الرصيد السالب، وقيود على بعض الحوافز المقدمة لعملاء التجزئة.

وفي الوقت نفسه، يتوقف تصنيف منتج rolling spot FX ذي الرافعة المالية على بنيته التعاقدية والقانونية المحددة. ولذلك فإن المصطلح بحد ذاته لا يعني أن أي منتج من هذا النوع يُعد عقد فروقات تلقائيًا.

أما في الولايات المتحدة فالمنطق مختلف: فبعض معاملات العملات خارج البورصة الموجهة للتجزئة، ومنها معاملات الفوركس ذات الرافعة المالية المعنية، تخضع لنظام خاص تابع للجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) والرابطة الوطنية للعقود الآجلة الأمريكية (NFA) بوصفها معاملات الفوركس للتجزئة، ويمكن للشركات التي تعمل طرفًا مقابلًا في هذه المعاملات أن تُسجَّل بصفة متعامل صرف أجنبي بالتجزئة (RFED) أو وسيط عمولات في العقود الآجلة (FCM). وقد تشبه هذه الأداة عقد الفروقات في ظاهرها، لكن التشريع الأمريكي يطبّق على العمليات المعنية فئة مستقلة هي معاملة الفوركس للتجزئة، لا تصنيف عقود الفروقات المستخدم في التنظيم الأوروبي.

وفي المملكة المتحدة نوع مستقل من الرهانات المالية يُعرف باسم المراهنة على الفروقات السعرية (Spread Betting). ومن حيث النتيجة الاقتصادية، قد تكون هذه المعاملة شبيهة بعقد الفروقات، لأنها تتيح تحقيق ربح أو خسارة من تغيرات سعر أو قيمة مؤشر أساسي، لكنها من الناحية القانونية نوع مستقل من العقود. وبالنسبة إلى الفرد، لا تُعد أرباح المراهنة العادية على الفروقات السعرية، كقاعدة عامة، ربحًا خاضعًا للضريبة لأغراض ضريبة أرباح رأس المال (CGT)، لأن هذه المعاملة لا تنطوي على اقتناء أصل أو التصرف فيه. أما نتائج عقود الفروقات فتعاملها مصلحة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) عادةً ضمن نظام أرباح رأس المال، ما لم يُصنَّف النشاط على أنه تجارة ويخضع لضريبة الدخل. ولذلك قد يكون النظام الضريبي أحد العوامل المؤثرة في الاختيار بين المراهنة على الفروقات السعرية وعقود الفروقات في المملكة المتحدة، على الرغم من تشابه نتيجتهما الاقتصادية.

وفي أيرلندا أيضًا للنظام الضريبي خصوصيته. فمصلحة الضرائب الأيرلندية تصنّف الرهانات ضمن المعاملات التي تكون أرباحها معفاة من CGT، لكن ذلك لا يعني أن النظام الأيرلندي يطابق تمامًا المراهنة المالية على الفروقات السعرية في المملكة المتحدة.

أهم ما يترتب على آلية عقود الفروقات أن المتداول لا يملك أي حقوق في الأصل الأساسي. فمثلًا، عقد الفروقات على أسهم أبل لا يجعلك مساهمًا في الشركة: فلا حق لك في التصويت في اجتماع المساهمين ولا حصة لك في رأس المال. كما أنك لا تتلقى توزيعات الأرباح من الشركة مباشرة، وإن كان الوسيط قد يُجري تسوية نقدية مقابلة لتوزيعات الأرباح. وكل ما تملكه هو مركز تتوقف نتيجته على تغيرات سعر الأصل الأساسي. ثم إن طرفك المقابل المباشر في الصفقة هو وسيط عقود الفروقات، لا مُصدر الأسهم ولا البورصة. فإذا أفلس الوسيط الذي أبرمت معه الصفقة أو أخلّ بالتزاماته، فقد تتكبد خسائر بصرف النظر عن الاتجاه الذي تحرك فيه السعر بعد فتح المركز. ولهذا من المهم عند تداول عقود الفروقات مراعاة مخاطر الطرف المقابل أيضًا، لا مخاطر السوق وحدها.

ولآلية التسوية أيضًا خصوصيتها. فعقود الفروقات تُسوّى نقدًا دائمًا، أي أنه لا يحدث تسليم فعلي للأصل الأساسي. ويُعرض سعر البيع (bid) وسعر الشراء (ask) باستمرار في منصة الوسيط، والفرق بينهما، أي السبريد، قد يكون أحد مصادر دخل الوسيط. كما تُتاح للعملاء رافعة مالية تمكّنهم من فتح مراكز يتجاوز حجمها الهامش المودَع. وفي الوقت نفسه، يزيد استخدام الرافعة المالية الربح المحتمل والخسائر المحتملة معًا.

وهناك الهامش المبدئي اللازم لفتح المركز، وهامش الصيانة الذي يحدد الحد الأدنى من الأموال اللازم للإبقاء عليه. فإذا أصبح مستوى الهامش غير كافٍ، فقد يصدر الوسيط نداء الهامش أولًا، وإذا استمر تراجع الأموال، أغلق قسرًا مركزًا واحدًا أو أكثر وفق قواعده. أضف إلى ذلك التمويل اليومي: فعند ترحيل المركز إلى اليوم التالي، قد يضيف الوسيط فائدة التبييت أو يخصمها بحسب شروط الصفقة.

كل ذلك يحوّل عقد الفروقات من رهان بسيط على ارتفاع السعر أو هبوطه إلى عقد معقد كثير العناصر المترابطة: الهامش، والرافعة المالية، والسبريد، والتمويل، والتصفية التلقائية للمراكز. وعدم فهم واحد منها على الأقل يتكفل السوق عادةً بتصحيحه سريعًا، وعلى حساب المتداول في الغالب.

كيف تعمل صفقات عقود الفروقات

إذن، ضغطت على "شراء" في منصة التداول. ماذا يحدث بعد ذلك؟ الكثير في الواقع. فسعر فتح المركز لا يأتي من فراغ، والسبريد لا ينشأ من تلقاء نفسه، والهامش المحجوز في حساب تداولك ليس سوى الحلقة الأولى في سلسلة التسوية. لنفصّل هذه العملية خطوة بخطوة.

من أين يأتي السعر؟

عقد الفروقات أداة تُتداول خارج البورصة، ولذلك ليس له سعر واحد. فالوسيط يكوّن عروض الأسعار استنادًا إلى الأسعار والسيولة التي يتلقاها من مصدر خارجي واحد أو أكثر. وبحسب الأداة، قد تكون هذه المصادر سوق الأسهم الفورية، أو سوق العقود الآجلة، أو سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، أو عروض أسعار مزودي السيولة (LP) بالجملة. وعلى أساس هذه البيانات يتكوّن عرض السعر، وقد يضيف إليه الوسيط علاوته الخاصة.

ولهذا قد تختلف عروض الأسعار والسبريد للأداة نفسها اختلافًا طفيفًا بين الوسطاء. وقد يكون السبريد ثابتًا أو متغيرًا. وفي الحالة الثانية، يتسع عادةً في فترات انخفاض السيولة، مثل افتتاح جلسات التداول وإغلاقها، وأثناء صدور البيانات الاقتصادية المهمة، وفي ساعات الليل حين تكون مراكز التداول العالمية الرئيسية مغلقة.

ساعات تداول عقود الفروقات والفجوات السعرية

لا تُتداول عقود الفروقات على الأسهم عادةً في عطلات نهاية الأسبوع ولا في الفترات التي تكون فيها سوق الأسهم المعنية مغلقة. أما عقود الفروقات على المؤشرات والعملات فقد تكون متاحة على مدار الساعة تقريبًا، لكن مع توقفات قصيرة للترحيل في العادة. وفي فترات انخفاض السيولة، قد تصبح عروض الأسعار أقل استقرارًا وقد يتسع السبريد.

عندما يفتح السوق الأساسي بعد توقف في التداول أو بعد عطلة نهاية الأسبوع، قد يختلف عرض السعر الجديد اختلافًا ملحوظًا عن سعر إغلاق الجلسة السابقة، فتنشأ فجوة سعرية. وإذا وقع أمر الإيقاف الخاص بك داخل هذه الفجوة، فقد لا يُنفَّذ بالسعر المحدد فيه، بل بأول عرض سعر متاح بعد استئناف التداول. ونتيجة لذلك، قد يكون سعر التنفيذ الفعلي أسوأ بكثير من المستوى الذي كنت تنوي عنده تثبيت الخسارة. وهذا أحد مظاهر المخاطر المرتبطة بتداول المشتقات خارج البورصة، ومن المهم أخذه في الحسبان مسبقًا.

هامش عقود الفروقات واختلافه عن هامش العقود الآجلة

تمر صفقات العقود الآجلة عبر طرف مقابل مركزي (CCP): فغرفة المقاصة تصبح طرفًا في كل صفقة، وتتوسط بين المشتري والبائع، وتتولى مقاصة المعاملات، وتحصّل الهامش المبدئي وهامش التغيّر، وتضمن الوفاء بالالتزامات. أما في عقود الفروقات فلا وجود لمثل هذه البنية المركزية للمقاصة: فالعقد يُبرم مباشرة بين العميل والوسيط. ولذلك تختلف أيضًا آليات الهامش وإدارة المخاطر. فلفتح مركز، يودع العميل الهامش المبدئي، ثم يُعاد تقييم الأرباح والخسائر غير المحققة بانتظام وفق السعر الحالي (mark-to-market)، وتحدد الأموال المتاحة في الحساب قدرة المركز على تحمّل مزيد من حركة السوق المعاكسة. وعندما ينخفض مستوى الهامش إلى حد معيّن، يرسل الوسيط نداء الهامش مطالبًا بتغذية الحساب أو تقليص المركز. وإذا بلغ مستوى الهامش حد التصفية (Stop-out)، حق للوسيط أن يغلق تلقائيًا مركزًا مفتوحًا واحدًا أو أكثر وفق شروط التداول. وهكذا بالضبط تتجلى الرافعة المالية التركيبية: فهي تتيح التحكم في حجم مركز أكبر برأس مال مبدئي أقل، لكنها تزيد في الوقت نفسه حساسية المركز لتراجع الهامش المتاح وتقرّبه من مستوى التصفية.

فوائد التبييت وأحداث الشركات

إذا بقي مركزك مفتوحًا لليلة التالية، فقد يضيف الوسيط فائدة التبييت أو يخصمها. ويتوقف حسابها على شروط الصفقة، لكنه في صورته المبسطة يأخذ في الحسبان القيمة الاسمية للمركز، وفارق أسعار الفائدة، وعلاوة الوسيط، ثم تُحوَّل النتيجة إلى قيمة يومية. وفي المراكز الطويلة يتحمل المتداول تكاليف في أغلب الأحيان، أما في المراكز القصيرة فقد يحصل في حالات معينة على تسوية موجبة.

تستحق إجراءات الشركات اهتمامًا خاصًا. فلأن عقود الفروقات لا تمنح حقوق ملكية في الأصل الأساسي، لا تتلقى توزيعات الأرباح من الشركة مباشرة. وبدلًا من ذلك، يطبّق الوسيط عادةً تسوية نقدية تعادل توزيعات الأرباح: ففي المركز الطويل يُضاف المبلغ إلى الحساب، وفي المركز القصير يُخصم منه. وبالطريقة نفسها يعدّل الوسيط المراكز عند تجزئة الأسهم والإصدارات الإضافية وغيرها من أحداث الشركات. وفي عقود الفروقات على العقود الآجلة، قد تُجرى أيضًا تسويات مرتبطة بترحيل العقد الأساسي.

مثال عملي على تداول عقود الفروقات

لنفترض أن في حسابك 10,000 دولار. تشتري 100 عقد فروقات على سهم بسعر شراء قدره 180.00 دولار. القيمة الاسمية للمركز 18,000 دولار. ومع متطلب هامش مبدئي بنسبة 20%، يلزم 3,600 دولار لفتحه، ويبقى 6,400 دولار أموالًا حرة.

لنفترض أن الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع لحظة الفتح يبلغ 0.05 دولار للسهم. معنى ذلك أن النتيجة السوقية للمركز ستكون بعد فتحه مباشرة أقل من الصفر بنحو 5 دولارات، لأنه لا يمكن بيعه في تلك اللحظة إلا بسعر البيع.

في اليوم التالي تغلق المركز بسعر بيع قدره 185.00 دولار. فيكون إجمالي الربح:

(185.00 − 180.00) × 100 = 500 دولار

مقابل ليلة واحدة من الاحتفاظ بالمركز، يخصم الوسيط فائدة التبييت. وللتبسيط، لنفترض أنها تُحسب على أساس القيمة الاسمية للمركز ومعدل سنوي قدره 6.5%:

18,000 × 6.5% / 365 ≈ 3.21 دولار

ولنفترض أيضًا أن تاريخ استحقاق توزيعات الأرباح مرّ خلال فترة الاحتفاظ، وأن الوسيط أضاف إلى المركز الطويل تسوية نقدية قدرها 0.25 دولار لكل عقد فروقات. ومع 100 عقد فروقات، يبلغ ذلك 25 دولارًا.

عمولة الوسيط 0.02 دولار لكل عقد فروقات عند الفتح، ومثلها عند الإغلاق. وإجمالي العمولة 4 دولارات:

100 × 0.02 × 2 = 4 دولارات

وهكذا تكون النتيجة النهائية للصفقة:

500 − 3.21 + 25 − 4 = 517.79 دولار

بعد إغلاق المركز يُفرج عن الهامش المستخدم، ويصبح المبلغ النهائي في الحساب، إذا لم تكن هناك عمليات أخرى، 10,517.79 دولار.

تخيّل الآن الحالة المعاكسة. يهبط السعر إلى 171.00 دولار، وتغلق المركز بهذا السعر. فتكون الخسارة:

(171.00 − 180.00) × 100 = −900 دولار

وبتطبيق التكاليف والمدفوعات المصاحبة نفسها:

−900 − 3.21 + 25 − 4 = −882.21 دولار

ومع ذلك، فإن الهبوط إلى 171.00 دولار لا يعني بالضرورة في حد ذاته الإغلاق التلقائي للمركز. فالتصفية لا تُفعَّل إلا عند بلوغ حد الهامش الذي يحدده الوسيط، والمستوى المحدد يتوقف على قواعده وعلى الحالة الراهنة للحساب. وإذا استمر السعر في التحرك ضدك، فستتناقص حقوق الملكية والهامش المتاح إلى أن يبدأ الوسيط، عند بلوغ الحد المعني، في إغلاق المركز قسرًا.

يبيّن هذا المثال لماذا لا تتوقف نتيجة صفقة عقود الفروقات على اتجاه حركة السعر وحده. فهي تتأثر بالسبريد والعمولة وتكلفة الاحتفاظ بالمركز وتسويات توزيعات الأرباح ومتطلبات الهامش. وفي الوقت نفسه، ليس الهامش في حد ذاته مصروفًا: فهو المبلغ اللازم للإبقاء على المركز، ويُفرج عنه عادةً بعد إغلاقه.

الفروق الرئيسية بين عقود الفروقات والأدوات المالية التقليدية

المعيار عقود الفروقات الأسهم الفورية العقود الآجلة الخيارات المدرجة المراهنة المالية على الفروقات السعرية (المملكة المتحدة/أيرلندا) Rolling spot FX الملكية تركيبية (لا ملكية) مباشرة / قانونية انكشاف تعاقدي (لا ملكية قبل التسليم) حق / التزام تعاقدي تركيبية (لا ملكية) تركيبية (دون تسليم) مكان التداول خارج البورصة (ثنائي) بورصة منظمة بورصة منظمة بورصة منظمة خارج البورصة (ثنائي) خارج البورصة (ثنائي) / ECN المقاصة المركزية لا في العادة بحسب السوق نعم (CCP) نعم (CCP) لا في العادة لا في العادة الطرف المقابل مزود عقود الفروقات مشارك في السوق / وسيط مقاصة غرفة المقاصة غرفة المقاصة مزود المراهنة على الفروقات السعرية وسيط / متعامل / LP المعاملة الضريبية CGT الاعتيادية CGT + SDRT / رسم الدمغة CGT / المادة 1256 (الولايات المتحدة) CGT / المادة 1256 (الولايات المتحدة) معفاة من CGT (المملكة المتحدة/أيرلندا) CGT الاعتيادية / المادة 988 طريقة التسوية نقدية فقط تحويل الأوراق المالية بالقيد الدفتري نقدية أو بالتسليم الفعلي نقدية أو بالتسليم الفعلي نقدية فقط نقدية / ترحيل (دون تسليم)

تطور عقود الفروقات: من الأسواق المؤسسية إلى التجزئة

لم تكن عقود الفروقات دائمًا أداة لمتداولي التجزئة. فقد بدأ تاريخها في لندن في أوائل تسعينيات القرن الماضي، في القطاع المؤسسي من السوق المالية، حيث كانت الصفقات تُبرم بالهاتف أساسًا وكانت دائرة المشاركين ضيقة نسبيًا.

يرتبط الاستخدام المبكر لعقود الفروقات في المجال المؤسسي بالبنوك الاستثمارية وصفقات الشركات الكبرى. فقد أتاحت عقود الفروقات الانكشاف على تغيرات سعر السهم دون شرائه فعليًا. وتصف HMRC عقد الفروقات بأنه عقد تتوقف نتيجته على حركة سعر الأصل الأساسي، دون أن يُشترى الأصل نفسه أو يُباع بالضرورة.

وكان لهذا الأسلوب مزايا عدة: الانكشاف بالهامش، وإمكانية فتح مراكز طويلة وقصيرة دون اقتناء الأسهم الأساسية، وعدم استحقاق رسم الدمغة على عقد الفروقات نفسه. وتشير HMRC إلى أنه عند إبرام عقد الفروقات أو إغلاقه لا يحدث نقل للأسهم أو لغيرها من الأوراق المالية، ولذلك لا تنشئ هذه المعاملة التزامًا بدفع رسم الدمغة أو ضريبة احتياطي رسم الدمغة (SDRT).

وفي أواخر التسعينيات ومطلع الألفية الجديدة، أصبحت عقود الفروقات وغيرها من منتجات الهامش متاحة تدريجيًا لعملاء التجزئة بفضل تطور التداول عبر الإنترنت. فالوسيط IG يذكر أنه أطلق في عام 1998 منصة إلكترونية للمراهنة المالية على الفروقات السعرية.

أما CMC Markets فقد طرحت منصة إلكترونية لتداول العملات بالتجزئة عام 1996، ودخلت سوق عقود الفروقات عام 2000. ومع مرور الوقت، جمعت هذه المنصات تداول الأسهم والمؤشرات والعملات والسلع والأصول الرقمية في واجهة تداول واحدة.

واليوم يعود المشاركون المؤسسيون إلى استخدام عقود الفروقات، لكن لأغراض مختلفة. فهي تُستخدم في الوساطة الرئيسية التركيبية وفي معاملات مبادلة الأسهم، وتساعد على العمل في الأسواق المقيّدة والناشئة والأجنبية دون بنية حفظ محلية خاصة. وفي الوقت نفسه اتسع دورها. فإلى جانب التحوط والمضاربة، تساعد عقود الفروقات على تبسيط عمليات التداول ورفع كفاءتها. وبهذا المعنى يشبه تاريخ عقود الفروقات مسارًا حلزونيًا: فقد انتقلت من السوق المؤسسية إلى سوق التجزئة، ثم عادت إلى المؤسسات، لكن بمهام وتقنيات جديدة.

اقتصاديات تداول عقود الفروقات

ليس عقد الفروقات مجرد أداة تتيح لك الربح من الفرق بين سعر فتح المركز وسعر إغلاقه، بل هو أيضًا نشاط تجاري قائم بذاته للوسيط. ثم إن وسيط عقود الفروقات لا يربح فقط حين يخسر العميل. فله مصادر دخل عدة. لنستعرض كلًّا منها لتتمكن من تقييم شروط التداول والتكاليف الفعلية على نحو أفضل.

إيرادات المعاملات

أول مصادر الدخل وأوضحها هو السبريد. فالوسيط يتلقى عروض الأسعار من مزودي السيولة وقد يضيف إليها علاوته الخاصة. ويرى العميل سعري البيع والشراء، والفرق بينهما لا يعكس ظروف السوق فحسب، بل قد يتضمن أيضًا مكوّنًا تجاريًا. وكلما اتسع السبريد المحدد، ارتفع الدخل من كل صفقة، مع ثبات العوامل الأخرى.

المصدر الثاني هو عمولات التنفيذ المباشرة. وهي شائعة خصوصًا عند تداول عقود الفروقات على الأسهم المفردة، حيث قد يكون السبريد ضيقًا نسبيًا، لكن تُفرض عمولة إضافية على كل صفقة. ويشكّل السبريد والعمولات معًا الجزء الأساسي من إيرادات المعاملات.

إيرادات فوائد التبييت

إذا بقي المركز مفتوحًا لليلة التالية، تُحتسب فائدة التبييت، وهي أيضًا تدرّ دخلًا. ويُتخذ أساسًا لها مثلًا سعر SOFR أو SONIA أو EURIBOR، وتضاف إليه علاوة الوسيط الخاصة. ونتيجة لذلك، يدفع العميل في المراكز الطويلة أكثر من السعر الأساسي، ويتلقى في المراكز القصيرة أقل منه. والفرق هو دخل الوسيط. وهذا جزء اعتيادي من نموذج العمل يؤثر مباشرة في الربحية النهائية للاستراتيجيات عند الاحتفاظ بالمراكز مدة طويلة.

رسوم تداول إضافية

إضافة إلى السبريد وفوائد التبييت، هناك عمولات أخرى. فقد تُفرض علاوة على تحويل العملة إذا كان الأصل مقوّمًا بعملة غير العملة الأساسية للحساب. وفي حالة أمر وقف الخسارة المضمون (GSLO)، يُفرض عادةً رسم مستقل مقابل الحماية من الانزلاق السعري. وقد يُفرض أيضًا رسم عدم نشاط إذا لم تُجرَ أي معاملات مدة طويلة. وهذه الرسوم صغيرة كلٌّ على حدة، لكنها مجتمعةً تزيد تكاليف التداول.

اقتصاديات إدارة المخاطر

قد يعمل الوسيط طرفًا مقابلًا لصفقات العملاء ويربح من نتيجتها الإجمالية، أو يتحوط من المخاطر الناشئة في سوق الجملة. فإذا خسر العملاء في مجموعهم، حقق له ذلك ربحًا؛ وإذا ربحوا، نشأت خسارة يمكن تعويضها بالتحوط الخارجي. وليس هذا تلاعبًا، بل هو سمة من سمات نموذج التنفيذ خارج البورصة. ولذلك من المهم أن يدرك المتداول أن نتيجته المالية تؤثر مباشرة، في بعض نماذج العمل، في نتيجة الوسيط.

وفي المحصلة، يتكون دخل الوسيط من عناصر عدة: السبريد، والعمولات، وفوائد التبييت، والرسوم الإضافية، ونتيجة إدارة المخاطر. ومعنى ذلك للمتداول أن التكاليف لا تُختزل في رقم واحد. فهي تنشأ في مراحل مختلفة من الصفقة، من فتح المركز إلى الاحتفاظ به وإغلاقه. وفهم هذه الاقتصاديات يساعدك على تقييم واقعي للتكلفة الحقيقية للتداول.

تنفيذ عقود الفروقات، والتنفيذ الداخلي، وإدارة المخاطر

عندما ترسل أمرًا في منصة التداول، فإنه لا يصل بالضرورة إلى السوق الحقيقية. فلدى وسيطك سيناريوهات تنفيذ عدة، والسيناريو المختار يحدد من يكون في الطرف الآخر من الصفقة. لنستعرض كلًّا منها بمزيد من التفصيل.

التنفيذ الداخلي بنموذج B-book

في هذا النموذج يصبح الوسيط الطرف المقابل الاقتصادي المباشر للعميل. فهو يقابل الأوامر المتعاكسة داخل الشركة دون إرسالها إلى السوق الخارجية. فإذا اشترى عميل وباع آخر في الوقت نفسه، أمكنت مقاصّة المراكز المتعاكسة فيما بينها، ولا يُرسل إلى الخارج إلا صافي الانكشاف، وحتى هذا لا يُرسل إلا عند تجاوز حدود المخاطر المقررة. وما دام تدفق الأوامر متوازنًا، يربح الوسيط من السبريد والعمولات دون أن يتحمل مخاطر سوقية تُذكر.

التحوط الخارجي بنموذج A-book

هنا المنطق معكوس: فالوسيط لا يُبقي المخاطر الاتجاهية على عاتقه، بل ينقلها إلى مزودي السيولة أو الوسطاء الرئيسيين. وتُرسل صفقات العملاء إلى سوق الجملة، ويربح الوسيط من علاوته. ويكون هذا الأسلوب مناسبًا حين يكون تدفق أوامر العملاء في اتجاه واحد، أو حين تكون المراكز كبيرة ولا يُستحسن الاحتفاظ بها داخليًا. وفي هذه الحالة يعمل الوسيط طرفًا وسيطًا، ويقل اعتماد دخله على اتجاه تداول العملاء.

مصطلحات يكثر الخلط بينها

ليس A-book نوع حساب ولا تقنية، بل هو استراتيجية لإدارة المخاطر. ووفق هذا الأسلوب ينقل الوسيط مخاطر العميل إلى الخارج. أما الوصول المباشر إلى السوق (DMA) فمعناه مختلف. فأمر العميل يُرسل مباشرة إلى سجل أوامر البورصة الأساسية، دون وساطة متعامل. والمعالجة المباشرة (STP) تصف عملية التنفيذ. فالأمر يمر تلقائيًا، دون تدخل يدوي من المتعامل. وهذه ثلاثة مفاهيم مختلفة كثيرًا ما تُخلط في إعلانات الوسطاء، مع أن كلًّا منها يصف آلية عمل خاصة به.

التنفيذ الهجين والتوجيه الديناميكي

عمليًا، لا يستخدم معظم الوسطاء الكبار نموذجًا واحدًا على الدوام. فبرمجيات متخصصة توزّع تدفق الأوامر لحظيًا، آخذة في الحسبان تقلب السوق وحجم الصفقة وسيولة الأصل الأساسي وملف مخاطر العميل. وقد يبقى أمر صغير في سوق هادئة داخل الشركة، بينما قد يُرسل أمر كبير أو صفقة أثناء موجة أخبار إلى التحوط الخارجي. ولذلك قد يعمل الوسيط نفسه طرفًا مقابلًا وطرفًا وسيطًا، وأحيانًا في غضون دقيقة واحدة. ومعنى ذلك للمتداول أن طريقة التنفيذ قد تتغير من صفقة إلى أخرى.

تنظيم عقود الفروقات للتجزئة في الولايات المتحدة وقواعد الوصول إليها

تخيّل أنك متداول أمريكي وتريد إبرام صفقة بعقد فروقات على أسهم أبل. يبدو الأمر بريئًا تمامًا، أليس كذلك؟ غير أنك لا تستطيع ذلك في الولايات المتحدة بسبب خصوصيات التنظيم المحلي للمشتقات. فالنهج الأمريكي يختلف اختلافًا جوهريًا عن النهجين الأوروبي والبريطاني، وفهم هذا الاختلاف يفسّر لماذا لا يقدّم الوسطاء الدوليون عقود الفروقات للعملاء الأمريكيين، أو يقدّمون لهم أدوات مشتقة أخرى.

رقابة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)

لا توجد في الولايات المتحدة جهة واحدة تشرف على عقود الفروقات (CFD). فالاختصاص التنظيمي يتوقف على نوع الأصل الأساسي، وفي حالة مؤشرات الأسهم يتوقف أيضًا على كون المؤشر ضيق القاعدة أو واسع القاعدة. فعقود الفروقات القائمة على ورقة مالية واحدة أو على مؤشر أوراق مالية ضيق القاعدة تُعامل عمومًا على أنها عقود مبادلة قائمة على أوراق مالية (SBS) وتدخل في اختصاص SEC. أما عقود الفروقات القائمة على مؤشرات أوراق مالية واسعة القاعدة أو على السلع أو العملات أو غيرها من المصالح الاقتصادية غير المرتبطة بالأوراق المالية، فتُعامل عمومًا على أنها عقود مبادلة بموجب قانون بورصات السلع وتدخل في اختصاص CFTC.

ويحدد هذا التمييز المتطلبات التنظيمية المنطبقة. فالمشاركون في SBS قد يخضعون لقواعد SEC، ومنها التسجيل بصفة متعامل في عقود المبادلة القائمة على أوراق مالية ومتطلبات الإبلاغ والإفصاح الخاصة بعقود SBS، بينما تخضع عقود المبادلة الأخرى لقواعد CFTC المقابلة، ومنها تسجيل المتعاملين والإبلاغ والتزامات التنفيذ والمقاصة حيثما انطبقت. ولا يتيح أي من الإطارين سبيلًا لتقديم عقود الفروقات لعملاء التجزئة الأمريكيين عبر منصة تقليدية لعقود الفروقات خارج البورصة (OTC)، ما يجعل النموذج الاعتيادي لعقود الفروقات خارج البورصة، المستخدم في ولايات قضائية أخرى كثيرة، غير متاح لعملاء التجزئة الأمريكيين.

لماذا يصعب الالتفاف على الحظر

الحاجز الأساسي أمام تداول عقود الفروقات منصوص عليه في المادة 742 من قانون دود-فرانك، التي أضافت إلى قانون بورصات السلع البند CEA Section 2(c)(2)(D). وصياغته صارمة إلى حد بعيد: فأي معاملة في سلعة تُبرم مع شخص ليس مشاركًا مؤهلًا في العقود (ECP) تُعد معاملة سلع بالتجزئة إذا انطوت على رافعة مالية أو هامش أو تمويل من الطرف المقابل. وتخضع هذه المعاملات لتنظيم CEA على النحو نفسه الذي تخضع له العقود الآجلة.

الاستثناء موجود، لكنه ضيق جدًا. فيجب أن تنص المعاملة على التسليم الفعلي للسلعة خلال 28 يومًا. وهذا الاستثناء لا ينطبق على عقود الفروقات، فهي أدوات تُسوّى نقدًا ولا تنص على تسليم الأصل الأساسي. نقطة على السطر.

وصول التجزئة إلى عقود المبادلة خارج البورصة

يقيّد قانون دود-فرانك قدرة الأشخاص الذين ليسوا ECP على إبرام معاملات المبادلة خارج المنصات المنظمة. فمن يُعد ECP؟ مثلًا: الشركات التي تملك حجمًا معيّنًا من الأصول (10 ملايين دولار)، والأفراد الذين يملكون مبلغًا كبيرًا من الأموال القابلة للاستثمار، والمؤسسات المالية المنظمة. أما متداول التجزئة الذي لا يتجاوز إيداعه بضعة آلاف من الدولارات فلا ينطبق عليه هذا التعريف كقاعدة عامة. ولذلك لا يمكن تقديم عقد فروقات اعتيادي خارج البورصة لمثل هذا العميل بالشروط نفسها المطبقة على عقود المبادلة المؤسسية.

إنفاذ تنظيمي نشط

النظرية نظرية، لكن كيف يجري ذلك عمليًا؟ في عام 2026 رفعت جهتان تنظيميتان أمريكيتان معًا، هما هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، دعاوى على شركة Netrios LP Ltd وكيانها التابع Red Acre Ltd. ومن الناحية الشكلية اختلفت المخالفات، لكن القضيتين كلتيهما تعلقتا ببنية واحدة حصل عبرها عملاء تجزئة أمريكيون على منتجات غير متاحة لهم بموجب القواعد الأمريكية.

اتهمت SEC شركة Netrios وشركة Red Acre بعرض وبيع عقود مبادلة قائمة على أوراق مالية في صورة عقود فروقات على أسهم أمريكية وأوروبية لمستثمري تجزئة أمريكيين دون التسجيل المطلوب ودون إجراء المعاملات في بورصة وطنية مسجلة. وقد أنشأت Netrios البنية التقنية لمنصات وساطة بنظام العلامة البيضاء، عملت بعد ذلك تحت علامات تجارية لأطراف أخرى. ووفقًا لما ذكرته SEC، عرضت 15 منصة على الأقل من هذه المنصات، التي كانت تُدار في معظمها من الولايات المتحدة، عقود فروقات على الأسهم والسلع وأصول أخرى. وخلصت الجهة التنظيمية إلى أن عقود الفروقات على الأسهم المفردة هي عقود مبادلة قائمة على أوراق مالية وتخضع للمتطلبات ذات الصلة.

ونظرت CFTC في القضية نفسها من زاوية أخرى. فقد خلصت اللجنة إلى أن Netrios قدّمت خدمة متخصصة لعرض وبيع معاملات سلع بالتجزئة ذات رافعة مالية عبر منصات أوفشور خارج البورصة تستهدف العملاء الأمريكيين. وفي الوقت نفسه، لم تكن المنصات تتحقق من استيفاء العملاء لمتطلبات المشارك المؤهل في العقود. أما Red Acre فقدّمت الدعم إلى Netrios، ومنه خدمة العملاء وخدمات التسويق. ووفقًا لاستنتاجات CFTC، كان ينبغي مزاولة هذا النشاط في بورصة مسجلة، وقد سهّلت Red Acre مخالفات Netrios.

وكانت العواقب المالية كبيرة. ففي مسار CFTC، أُلزمت Netrios بدفع غرامة مدنية قدرها 1.75 مليون دولار، وأُلزمت Red Acre بدفع 750 ألف دولار، مع وقف النشاط المعني. وفرضت SEC في قضيتها الغرامات نفسها على الشركتين. وبذلك بلغ إجمالي العقوبات في القضيتين 5 ملايين دولار.

تبيّن هذه القضية أن الرقابة التنظيمية لا تقتصر على الشركات التي تعرض عقود الفروقات مباشرة على عملاء التجزئة. فقد تشمل أيضًا مزودي البنية التقنية الذين يدعمون تشغيل مثل هذه المنصات. ومن اللافت أيضًا أن SEC تحركت بالتوازي مع CFTC، وأن كلتا اللجنتين أشارتا إلى المساعدة المتبادلة بينهما وإلى مساعدة جهات تنظيمية أجنبية، منها البنك المركزي الأيرلندي وهيئة الخدمات المالية في سيشل وهيئة الخدمات المالية في مالطا.

أما الخلاصة العملية للمتداول الأمريكي فبسيطة إلى حد ما: إذا عرضت منصة ما عقود فروقات على الأسهم المفردة على عملاء التجزئة في الولايات المتحدة، فلا بد أولًا من التحقق من وضعها القانوني ومن امتثالها لمتطلبات SEC. ومجرد وجود مثل هذه المنصة على الإنترنت لا يعني أن نشاطها مسموح به بموجب القانون الأمريكي.

ما الذي يبقى لمتداولي التجزئة الأمريكيين

حظر عقود المبادلة خارج البورصة ومعاملات السلع بالتجزئة ذات الرافعة المالية لا يعني أن الأمريكيين لا يملكون سبلًا لتداول المؤشرات أو السلع بالرافعة المالية. كل ما في الأمر أن هذه السبل تمر عبر أدوات منظمة متداولة في البورصة. فالعقود الآجلة المصغرة في بورصة شيكاغو التجارية (CME) وبورصة إنتركونتيننتال (ICE)، وهي عقود بعُشر حجم العقود القياسية، متاحة على المؤشرات والذهب والنفط وحتى الحبوب. وعقود الخيارات على العقود الآجلة، التي تجري مقاصتها عبر طرف مقابل مركزي، توفر طريقة أخرى لفتح صفقة اتجاهية بمخاطر محدودة. وتُتداول هذه الأدوات في بورصات مسجلة، وتمر عبر طرف مقابل مركزي، وتخضع لقواعد هامش موحدة. فالجهة التنظيمية الأمريكية لا تحظر مضاربة التجزئة بالرافعة المالية في حد ذاتها. بل توجّهها إلى مسار البنية التحتية للبورصات، حيث تُدار مخاطر الطرف المقابل والتسوية بطريقة مختلفة عما هي عليه في عقد فروقات ثنائي خارج البورصة.

ومعنى ذلك للمتداول من الولايات المتحدة أمر بسيط: إذا عرضت منصة ما عقود فروقات على الأسهم أو المؤشرات أو الذهب، فهي تعمل شبه يقينًا خارج الإطار التنظيمي الأمريكي. وعاجلًا أم آجلًا ستنتبه الجهة التنظيمية إلى ذلك.

تنظيم عقود الفروقات للتجزئة في الاتحاد الأوروبي

في أوروبا، يحظى متداول التجزئة الذي يتداول عقود الفروقات بحماية أشد صرامة بكثير من تلك التي يحظى بها متداول التجزئة في سوق الفوركس في الولايات المتحدة. وليس ذلك لأن الجهات التنظيمية الأوروبية ألطف، بل لأن هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) استخدمت في عام 2018 للمرة الأولى صلاحياتها في التدخل في المنتجات، ووضعت قيودًا موحدة على تداول عقود الفروقات بالتجزئة في الاتحاد الأوروبي. وكانت هذه التدابير مؤقتة في البداية، لكن الجهات التنظيمية الوطنية جعلتها دائمة لاحقًا. وهي تحدد كيف يمكن للوسطاء عرض عقود الفروقات على عملاء التجزئة وما مستوى المخاطر المقبول لهذه المنتجات.

عقود الفروقات: منتجات معقدة بحكم التعريف

من منظور MiFID II (Directive 2014/65/EU) وكذلك MiFIR، تُصنَّف عقود الفروقات ضمن الأدوات المالية المعقدة. وعمليًا، يعني ذلك أن الوسيط لا يستطيع أن يقدّم عقد فروقات لعميل دون تقييم معرفته وخبرته. فعليه قبل ذلك أن يُجري اختبار الملاءمة وأن يحدد ما إذا كان العميل يفهم بالقدر الكافي خصائص هذا المنتج ومخاطره، بما في ذلك استخدام الرافعة المالية والهامش. ولا يُسمح ببيع عقود الفروقات على أساس التنفيذ فقط، دون هذا التقييم. وليس ذلك مجرد إجراء بيروقراطي، بل هو آلية يُفترض أن تقيّد وصول العملاء الذين لا يملكون المعرفة والخبرة اللازمتين إلى الأدوات المعقدة.

التدابير المؤقتة تصبح دائمة

التدابير المؤقتة التي اعتمدتها ESMA في عام 2018 كانت في البداية محددة المدة، وكانت تُراجَع كل ثلاثة أشهر حتى 31 يوليو 2019. وقد وضعت متطلبات موحدة لتداول عقود الفروقات بالتجزئة، منها قيود الرافعة المالية، وقاعدة إغلاق المراكز بسبب الهامش، والحماية من الرصيد السالب، وحظر بعض الحوافز التسويقية. غير أن معظم السلطات الوطنية المختصة كانت قد اعتمدت بحلول عام 2019 تدابيرها الدائمة الخاصة ضمن ولاياتها القضائية. فقد كرّست هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) وهيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية (BaFin) وهيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF) وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) والبنك المركزي الأيرلندي وجهات تنظيمية أخرى هذه المتطلبات على المستوى الوطني.

تمكنت ESMA من إنهاء تدابيرها المؤقتة بعد أن أصبحت الأنظمة الوطنية دائمة وكفلت مستوى متقاربًا من الحماية لعملاء التجزئة في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.

قواعد حماية عملاء التجزئة

قيود الرافعة المالية. وضعت ESMA سلّمًا يتراوح بين 1:30 و1:2 بحسب الأصل الأساسي: 1:30 لأزواج العملات الرئيسية، و1:20 لأزواج العملات غير الرئيسية والذهب ومؤشرات الأسهم الرئيسية، و1:10 للسلع غير الذهب ومؤشرات الأسهم الثانوية، و1:5 للأسهم المفردة والأصول الأساسية الأخرى، و1:2 للعملات المشفرة. وهذه متطلبات إلزامية لعملاء التجزئة يجب أن يراعيها الوسيط عند فتح المركز. الحماية من الرصيد السالب (NBP). تحصر إجمالي مسؤولية العميل عن عقود الفروقات في الأموال الموجودة في حساب عقود الفروقات الخاص به. فحتى لو تحرك السوق بحدة ضد المركز وحدثت فجوة كبيرة، ينبغي ألا يخسر العميل أكثر من هذا المبلغ. قاعدة إغلاق المراكز بسبب الهامش. إذا انخفضت الأموال في حساب عقود الفروقات إلى 50% من الحد الأدنى للهامش المطلوب، وجب على المزود إغلاق مركز مفتوح واحد أو أكثر. وهذا حد موحد مقرر لحسابات عقود الفروقات للتجزئة بموجب هذه المتطلبات. حظر الحوافز النقدية وغير النقدية. لا يجوز استخدام مكافآت تغذية الحساب، ولا مكافآت فتح المراكز، ولا غيرها من العروض المماثلة لتحفيز تداول عقود الفروقات بالتجزئة. تحذير موحد من المخاطر. يجب أن يذكر المزود فيه النسبة المئوية الحالية لحسابات عقود الفروقات للتجزئة التي تكبدت خسارة. ويُحسب هذا المؤشر كل ثلاثة أشهر عن فترة 12 شهرًا السابقة. ويأخذ الحساب في الاعتبار النتائج المحققة وغير المحققة، وكذلك العمولات والرسوم وتكاليف التداول الأخرى.

عند إعداد هذه التدابير، استندت ESMA إلى تحليل أجرته الجهات التنظيمية الوطنية، وبحسبه تكبدت ما بين 74% و89% من حسابات عقود الفروقات للتجزئة خسارة في ولايات قضائية مختلفة في الاتحاد الأوروبي، وتراوح متوسط الخسائر لكل عميل بين 1,600 و29,000 يورو. وهذه بيانات تاريخية استخدمتها ESMA عند فرض القيود في عام 2018، وليست إحصائية موحدة حالية للاتحاد الأوروبي كله.

ومعنى هذه التدابير للمتداول بسيط إلى حد ما. فقد أصبحت المخاطر مقيّدة بصرامة أكبر على مستوى المنتج والحساب، لكن عقود الفروقات نفسها لم تصبح أقل خطورة. فالرافعة المالية مقيّدة، والمكافآت التحفيزية محظورة، والحماية من الرصيد السالب إلزامية. وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات التاريخية للجهات التنظيمية أن أغلبية حسابات التجزئة ظلت تخسر المال. فالقيود تغيّر شروط التداول، لكنها لا تلغي مخاطر الخسارة.

قواعد المملكة المتحدة لعقود الفروقات للتجزئة

غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تتخلَّ عن حماية متداولي التجزئة. فقد أبقت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) على القيود الأساسية التي فرضتها ESMA في عام 2018 وكرّستها في دليل قواعدها الخاص Handbook. وهي الآن ليست تدابير مؤقتة تحتاج إلى تجديد، بل متطلبات دائمة تحدد كيف يمكن للوسيط عرض عقود الفروقات على عملاء التجزئة، وما الرافعة المالية التي يمكنه تقديمها، ومتى يكون ملزمًا بإغلاق مراكزهم.

PS19/18: قواعد عقود الفروقات الخاصة بالمملكة المتحدة

في يوليو 2019 نشرت FCA بيان السياسة PS19/18، فكرّست قيود الجهة التنظيمية الأوروبية في تنظيمها الخاص وجعلتها دائمة. وكان مقررًا أن تنتهي التدابير المؤقتة التي اعتمدتها ESMA في 31 يوليو 2019، ولذلك قررت الجهة التنظيمية المالية البريطانية إدراج متطلبات مكافئة في دليل قواعدها Handbook قبل انتهائها. ودخلت قواعد عقود الفروقات الجديدة حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2019.

أولًا، قيّدت الجهة الرقابية البريطانية الرافعة المالية ضمن نطاق يتراوح بين 1:30 و1:2 بحسب الأصل الأساسي، وفرضت الإغلاق التلقائي للمراكز عند انخفاض الأموال إلى 50% من الهامش المطلوب، وأقرّت الحماية من الرصيد السالب، وحظرت الحوافز النقدية وغير النقدية، واستحدثت تحذيرًا موحدًا يذكر نسبة حسابات التجزئة الخاسرة.

وفي الوقت نفسه، تختلف قواعد FCA في بعض الجوانب عن متطلبات الجهة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي. فقد وسّعت الجهة الرقابية البريطانية القيود لتشمل الخيارات الشبيهة بعقود الفروقات. كما حددت لعقود الفروقات المرتبطة ببعض السندات الحكومية حدًّا أقصى للرافعة المالية قدره 1:30 بدلًا من 1:5 المنصوص عليه في تدابير ESMA.

ووفقًا لتقدير الجهة التنظيمية البريطانية، كان يُتوقع أن تتيح التدابير المفروضة لعملاء التجزئة لدى الشركات البريطانية توفير ما بين 267 مليون و451 مليون جنيه إسترليني سنويًا بفضل تقليص خسائر التداول. ومعنى ذلك للمتداول أن قواعد FCA لعقود الفروقات للتجزئة أصبحت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مستقلة ولم تعد تتوقف على قرارات ESMA. والوسطاء الذين يتعاملون مع عملاء التجزئة البريطانيين ملزمون بالامتثال لمتطلبات FCA بصرف النظر عن القواعد السارية في الاتحاد الأوروبي.

عقود الفروقات على الأصول المشفرة ما زالت محظورة، وسندات ETN مسموح بها

وفي ما يخص الأصول المشفرة، تميّز قواعد FCA أيضًا بين الوصول إلى الأصول نفسها وتداول الأدوات المشتقة. ففي 8 أكتوبر 2025 رفعت الجهة التنظيمية الحظر عن وصول التجزئة إلى سندات ETN المشفرة، أي السندات المتداولة في البورصة المرتبطة بالأصول المشفرة. غير أن ذلك يقتصر على المنتجات المقبولة للتداول في بورصة استثمار معترف بها في المملكة المتحدة (UK Recognised Investment Exchange). وهذا قيد جوهري: فالأمر لا يتعلق بتداول غير مقيّد للأصول المشفرة، بل بأداة متداولة في البورصة تخضع لمتطلبات الإدراج والإفصاح المقررة.

وفي الوقت نفسه بقي حظر عقود الفروقات على الأصول المشفرة للتجزئة قائمًا. فما زالت FCA تحظر بيع مشتقات الأصول المشفرة وتسويقها وتوزيعها على عملاء التجزئة، ومنها عقود الفروقات والخيارات والعقود الآجلة. وتربط الجهة التنظيمية هذه القيود بالتقلب المرتفع للأصول المشفرة، وصعوبة تقييمها، وخطر تكبّد مستثمري التجزئة خسائر مفاجئة وكبيرة.

بعبارة أخرى، ليس هذا حظرًا كاملًا على وصول عملاء التجزئة إلى الأصول المشفرة، بل تمييز بين منتجات استثمارية محددة. فسند ETN المشفر الذي يستوفي متطلبات بورصة استثمار معترف بها في المملكة المتحدة متاح لعملاء التجزئة. أما عقود الفروقات على الأصول المشفرة فما زالت محظورة عليهم.

واجب المستهلك (Consumer Duty)

منذ يوليو 2023 تطبّق FCA واجب المستهلك (Consumer Duty). وجوهر هذه القواعد أن على الشركة ألا تنظر فقط في مدى التزامها بالقواعد المقررة، بل أيضًا في مدى نفع شروطها للعميل ووضوحها له. ومعنى ذلك لمزودي عقود الفروقات أن قيود الرافعة المالية والهامش وحدها لا تكفي. فلا بد أيضًا من إثبات أن العميل يحصل على شروط معقولة مقابل ماله.

في نوفمبر 2025 نشرت FCA نتائج مراجعة شملت عددًا من الوسطاء، ووجدت جملة من المشكلات. فبعض الشركات لم تأخذ شكاوى العملاء في الحسبان بالقدر الكافي عند تقييم منتجاتها، ولم تراجع هذه المنتجات بعد بدء العمل بقواعد Consumer Duty، وفرضت رسومًا مرتفعة بلا مبرر أو غير شفافة على فوائد التبييت.

وقد عبّر مارك فرانسيس، مدير أسواق الجملة (جانب البيع) في FCA، عن موقف الجهة التنظيمية بوضوح تام:

يرفع Consumer Duty مستوى حماية المستهلك في قطاع الخدمات المالية كله، وعلى مزودي عقود الفروقات أن يستوفوا هذه المعايير. فعقود الفروقات منتجات معقدة وخطرة، ومن الضروري أن يعمل المزودون على تحقيق نتائج جيدة للعملاء، وأن يتواصلوا بوضوح، وأن يقدموا قيمة عادلة. ومن المهم أيضًا أن يقارن المستهلكون بين العروض وأن يتأكدوا من فهمهم الكامل للاستثمار وتكاليفه.

ومعنى ذلك للمتداول أن FCA لا تنظر فقط في قيود الرافعة المالية والهامش. فالجهة التنظيمية تتحقق أيضًا من مدى كون شروط التداول مقبولة فعلًا للعميل. فإن لم تكن كذلك، فعلى المزود أن يغيّر المنتج أو يتوقف عن عرضه.

كيف تنظّم أسواق آسيا والمحيط الهادئ تداول عقود الفروقات بالتجزئة

لا توجد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ جهة تنظيمية واحدة تضع قواعد مشتركة لعقود الفروقات كما تفعل ESMA في أوروبا. فكل بلد يضع متطلباته الخاصة: ففي بعض الأماكن تُقيَّد الرافعة المالية بصرامة، وفي أماكن أخرى تُنظَّم الأدوات المتداولة في البورصة والأدوات خارج البورصة بطرق مختلفة، وفي أماكن غيرها لا يُسمح لعملاء التجزئة بتداول عقود الفروقات أصلًا.

أستراليا

دخل أمر التدخل في منتجات عقود الفروقات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية حيز التنفيذ في 29 مارس 2021، ومُدّد حتى 23 مايو 2027، ما لم يُعَد إصداره. ويقيّد الأمر الرافعة المالية لعملاء التجزئة ضمن نطاق يتراوح بين 1:30 و1:2 بحسب فئة الأصل الأساسي. ويُلزم أيضًا بإغلاق المراكز بسبب الهامش عندما ينخفض صافي حقوق الملكية في حساب عقود الفروقات لعميل التجزئة إلى ما دون 50% من إجمالي الهامش المبدئي أو المطلوب للمراكز المفتوحة، ويُلزم بالحماية من الرصيد السالب، ويحظر حوافز محددة لفتح حساب عقود فروقات أو تمويله أو التداول عليه.

ينعكس أثر هذه القيود في بيانات ASIC. فخلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق الأمر، انخفض إجمالي صافي الخسائر في حسابات عملاء التجزئة بنسبة 91%، وانخفض عدد حسابات عملاء التجزئة الخاسرة بنسبة 51%، وانخفضت حالات الرصيد السالب بنسبة 88%.

ولا يقتصر نهج ASIC على مراقبة الامتثال لأمر التدخل في منتجات عقود الفروقات. فقد اتخذت الجهة التنظيمية أيضًا إجراءات إنفاذ في الحالات التي لم يطبّق فيها المرخَّص لهم الحماية المناسبة لعملاء التجزئة. فمثلًا، في قضية Binance Australia Derivatives، ألزمت المحكمة الفيدرالية شركة Oztures Trading Pty Ltd، التي كانت تشغّل Binance Australia Derivatives، بدفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار أسترالي بعد أن صنّفت خطأً أكثر من 85% من قاعدة عملائها الأستراليين عملاءَ جملة على مدى تسعة أشهر. ونتيجة لذلك، تمكّن 524 مستثمر تجزئة من تداول مشتقات مشفرة عالية المخاطر دون الحماية المقررة لهم بوصفهم مستهلكين.

واتخذت ASIC أيضًا إجراءات تتعلق بسلوك عابر للحدود. ففي قضية Union Standard، سوّقت الشركة عقود الفروقات بنشاط وأصدرتها لعملاء في الصين، مع أنها كانت تعلم، أو كان عليها أن تعلم، أن هؤلاء العملاء قد يتعرضون لخطر مخالفة القانون الصيني. وفرضت المحكمة الفيدرالية على Union Standard واثنين من ممثليها المعتمدين السابقين غرامات إجمالية قدرها 300.2 مليون دولار أسترالي. ومن هذا المبلغ، فُرض 156.7 مليون دولار أسترالي على Union Standard نفسها. وتبيّن القضية أن المرخَّص له الأسترالي في مجال الخدمات المالية قد يواجه عواقب إنفاذ كبيرة إذا انطوى سوء السلوك بموجب ترخيصه على عمليات عابرة للحدود.

اليابان

تنظّم وكالة الخدمات المالية اليابانية (JFSA) التداول في البورصة والتداول خارج البورصة بطريقتين مختلفتين. فتداول العملات بالهامش في البورصة عبر Click 365، وهي منصة بورصة طوكيو المالية، يُنظَّم بمعزل عن تداول العملات خارج البورصة للتجزئة.

ويسري على تداول الأفراد للعملات، سواء في البورصة أو خارج البورصة، حد صارم جدًا: الحد الأقصى للرافعة المالية هو 1:25، وهو ما يقابل هامشًا بنسبة 4%. وهذا أدنى من الحدود المعمول بها في أوروبا وأستراليا. وتخضع عقود الفروقات على الأسهم المفردة والمؤشرات لمتطلبات هامش مختلفة. ففي عقود الفروقات على المؤشرات يبلغ الهامش المعتاد 10% من قيمة المركز، أي ما يعادل رافعة مالية 1:10، بينما تتطلب عقود الفروقات على الأسهم المفردة هامشًا بنسبة 20%، أي رافعة مالية 1:5.

وخلافًا للقواعد الأوروبية، لا ينص النظام الياباني على انتقال عميل التجزئة إلى فئة مهنية ذات حد أعلى للرافعة المالية. فالقيود المقررة تسري على جميع حسابات التجزئة.

كوريا الجنوبية

في عام 2023، أعلنت السلطات المالية الكورية الجنوبية مراجعة شاملة لقواعد عقود الفروقات بعد أن كشفت الانخفاضات الحادة في أسعار بعض الأسهم مواطن ضعف في سوق عقود الفروقات. وقد أعدّت هذه التدابير لجنة الخدمات المالية (FSC) بالاشتراك مع هيئة الرقابة المالية وبورصة كوريا وجمعية الاستثمار المالي الكورية. وشملت شفافية أكبر بشأن النوع الفعلي لمستثمري عقود الفروقات وأرصدة الاستثمار بحسب الأداة، وكذلك إدراج انكشافات عقود الفروقات ضمن الحدود القصوى لمنح الائتمان لدى شركات الأوراق المالية.

وشُددت أيضًا قواعد حماية المستثمرين. فعلى متداولي عقود الفروقات أن يودعوا ما لا يقل عن 40% من قيمة المعاملة، ما يعني رافعة مالية قصوى تقارب 1:2.5. وعلى المستثمرين الأفراد الساعين إلى صفة المستثمر المهني المؤهل أن يخضعوا لإجراء تحقق حضوري قد يشمل مكالمة فيديو، وعلى شركات الأوراق المالية أن تعيد التحقق كل عامين من استمرار استيفائهم لمتطلبات التأهيل.

وإضافة إلى ذلك، على المستثمرين المهنيين المؤهلين الراغبين في تداول المشتقات خارج البورصة، ومنها عقود الفروقات، أن يثبتوا خبرة كافية بالمنتجات الاستثمارية عالية المخاطر. والغرض من هذا المتطلب الإضافي ضمان اقتصار الوصول إلى هذه المنتجات على المستثمرين الذين يستوفون معايير الخبرة ذات الصلة. وتتحمل شركات الأوراق المالية مسؤولية التحقق من الامتثال لهذه المتطلبات ضمن إجراءات تأهيل المستثمر المهني.

ماليزيا: عقود الفروقات للمستثمرين المؤهلين

عدّلت هيئة الأوراق المالية الماليزية (SC) إرشاداتها بشأن عقود الفروقات في 14 يونيو 2024. والوثيقة، التي تحمل الرمز SC-GL/3-2018 (R3-2024)، تنظّم عقود الفروقات بوصفها عقود مشتقات خارج البورصة تُسوّى نقدًا.

لا يجوز لمزود عقود الفروقات عرضها إلا إذا كان يحمل ترخيص خدمات أسواق رأس المال (CMSL) للتعامل في المشتقات، بما في ذلك ترخيص CMSL المقصور على التعامل في عقود الفروقات. ولا يجوز عرض عقود الفروقات إلا على المستثمرين المتمرسين بالمعنى الوارد في قانون أسواق رأس المال والخدمات لعام 2007.

وتوسّع الإرشادات المعدّلة نطاق الأدوات الأساسية المؤهلة. فإلى جانب الأسهم، تشمل الأدوات المسموح بها وحدات صناديق REIT ووحدات صناديق ETF، ومشتقات السلع المدرجة في Bursa Derivatives أو في بورصة محددة، والمؤشرات، مع مراعاة معايير الأهلية المنطبقة. ويتطلب الإطار التنظيمي أيضًا تقييم مدى ملاءمة المنتج للمستثمرين الراغبين في تداول عقود الفروقات.

وهكذا تقيّد ماليزيا الوصول إلى عقود الفروقات عبر ترخيص المزودين ومتطلبات أهلية المستثمرين معًا. وللمتداولين الذين يقيّمون شروط عقود الفروقات في آسيا والمحيط الهادئ، ليست الرافعة المالية سوى عامل واحد: فتصنيف المستثمر، والوضع التنظيمي للمزود، والأدوات الأساسية المسموح بها قد تكون بالأهمية نفسها.

وسطاء عقود الفروقات الأوفشور وواقع حماية المستثمر

هل تساءلت يومًا لماذا يعرض الوسيط نفسه على عميل في المملكة المتحدة رافعة مالية 1:30، بينما يسمح لمتداول في ولاية قضائية أخرى بفتح صفقات برافعة مالية 1:500 على المنصة نفسها؟ السبب في كثير من الأحيان أن العملاء تخدمهم كيانات قانونية مختلفة. فالشركة المرخصة من FCA يجب أن تمتثل لمتطلبات الجهة التنظيمية البريطانية، بينما قد يعمل كيانها الأوفشور وفق قواعد ولاية قضائية أخرى تكون فيها القيود على عملاء التجزئة أقل صرامة. ولهذا من المهم أن تعرف، قبل فتح الحساب، أي كيان قانوني سيخدم حسابك فعليًا. فذلك يحدد الرافعة المالية المتاحة لك، وشروط التداول، ومستوى الحماية التنظيمية.

مستويات مختلفة من التنظيم الأوفشور

من المستبعد أن ترى وسيطًا يعلن أن جهته التنظيمية تُعد أقل صرامة. وعمليًا، تختلف الجهات التنظيمية كثيرًا في صلاحياتها ومناهجها. فمثلًا، ترخّص هيئة الخدمات المالية في سيشل (FSA) للمتعاملين وتضع حدًّا أدنى لمتطلبات رأس المال، لكن عمق الرقابة ووتيرة عمليات التفتيش يختلفان عن الممارسة الأوروبية. وهيئة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB) تنظّم الوسطاء أيضًا، لكنها تفرض تقليديًا قيودًا أقل صرامة على المنتجات التي يمكنهم عرضها. ولجنة الخدمات المالية في فانواتو (VFSC) معروفة بمتطلبات ترخيص منخفضة نسبيًا، ما يجعلها جذابة للمنصات الساعية إلى صفة تنظيمية رسمية. أما لجنة الخدمات المالية في موريشيوس (FSC) فتفرض متطلبات إبلاغ وتنص على فئات مختلفة من التراخيص، لكن مستوى حماية عملاء التجزئة أدنى مما هو متاح في المملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا.

عند تقييم الترخيص، من المهم النظر في الصلاحيات الفعلية للجهة التنظيمية: كيف تراقب نشاط الوسيط، وما التدابير التي يمكنها اتخاذها عند وقوع مخالفات، وما آليات الحماية المتاحة للعملاء.

مخاطر الرافعة المالية المرتفعة

للوهلة الأولى، قد تبدو الرافعة المالية 1:500 أو أعلى فرصة لكسب مال أكثر من حركة السعر نفسها. لكنها قادرة على زيادة الخسائر بالسرعة نفسها. فمع رافعة مالية 1:500، تقابل حركة السعر بنسبة 0.2% ضد المركز خسارة تساوي كامل الهامش المستخدم، دون احتساب أثر السبريد والعمولات وقواعد التصفية القسرية. وأثناء صدور الأخبار المهمة أو عند افتتاح الجلسة الآسيوية، قد يقطع السوق هذه المسافة في وقت قصير جدًا.

يتراوح الحد الأوروبي للرافعة المالية بين 1:30 و1:2 بحسب تقلب الأصل الأساسي، ما يقلّص مقدار الرافعة المتاحة قياسًا إلى رأس المال ويترك مجالًا أوسع قبل إغلاق المراكز بسبب الهامش. وتُظهر البيانات الأسترالية أن نسبة حسابات عقود الفروقات للتجزئة الخاسرة وإجمالي صافي الخسائر انخفضا كثيرًا بعد فرض قيود الرافعة المالية. وفي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، تفيد الجهات التنظيمية بأن الغالبية العظمى من حسابات عقود الفروقات للتجزئة تخسر المال، وقد صُممت التدابير للحد من الخسائر، وإن كانت الإحصاءات المماثلة عن الفترة التالية لتطبيقها أقل توافرًا مما هي عليه في أستراليا. أما البيانات المماثلة عن الولايات القضائية الأوفشور فغير متاحة عمومًا، ما يجعل تقييم نتائج التداول فيها أصعب بكثير.

هل الحماية من الرصيد السالب (NBP) متطلب قانوني أم وعد؟

في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، تحصر قواعد الحماية من الرصيد السالب لعملاء التجزئة إجمالي خسائرهم في الأموال المتاحة في حساب عقود الفروقات الخاص بهم. فإذا تجاوزت الخسائر هذا المبلغ، لم يجز للوسيط أن يطالب العميل بدفع الفرق.

ويُدرج وسطاء الأوفشور أحيانًا وعدًا مماثلًا في اتفاقيات العملاء بوصفه سياسة داخلية للشركة. وتتوقف قوته القانونية وطريقة تطبيقه على شروط الاتفاقية وقوانين الولاية القضائية المعنية. وقد تكون قدرة العميل على الاعتراض على رفض الوسيط الوفاء بهذا الوعد محدودة أيضًا.

ولذلك من المهم عند مراجعة الاتفاقية أن تحدد ما إذا كانت الحماية مفروضة بالقانون أم مقدَّمة بموجب القواعد الداخلية للشركة فقط، وكذلك أي جهة تنظيمية تشرف على الوسيط وتنظر في شكاوى العملاء. فمجرد وجود هذا البند في الاتفاقية لا يضمن مستوى حماية يماثل المتطلبات التي تفرضها FCA أو الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.

كيف يحمي فصل الأموال مالك

في المملكة المتحدة، يجب حفظ أموال العملاء بمعزل عن أموال الوسيط الخاصة وفق قواعد FCA. وإذا أصبحت الشركة معسرة، تسري إجراءات خاصة على إعادة أصول العملاء المفصولة. وقد تتوافر حماية إضافية عبر نظام تعويض الخدمات المالية (FSCS) إذا كانت الشركة ونوع المطالبة المحدد يندرجان ضمن قواعده.

في الولايات القضائية الأوفشور، تتوقف متطلبات حفظ أموال العملاء على التشريع المحلي وشروط الترخيص. وفي بعض الحالات تُحفظ أموال العملاء أيضًا في حسابات مفصولة، ولذلك فإن التسجيل الأوفشور وحده لا يعني أن أموال جميع العملاء تختلط بالأموال التشغيلية للوسيط.

وقد يكمن فارق مهم في آليات التعويض المتاحة. ففي المملكة المتحدة، يقدّم FSCS تعويضًا، بشروط معينة، لعملاء الشركات المالية المرخصة المتعثرة. وفي قبرص، يستفيد عملاء أعضاء صندوق تعويض المستثمرين (ICF) من نظام تعويض مستقل بحد مقرر. وفي ولايات قضائية أخرى قد لا يوجد نظام مماثل، وعندئذ تُعالج مطالبات العميل على الوسيط المعسر وفق قانون الإعسار المحلي.

قائمة التحقق من مزود عقود الفروقات

قبل فتح حساب، يجدر بك التحقق بصورة منهجية من عدة أمور:

اعرف أي شركة ستخدم حسابك. قد يعمل الوسيط نفسه عبر عدة شركات في ولايات قضائية مختلفة. فقد يبرم عميل من الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع كيان قبرصي، بينما يتعاقد عميل من بلد آخر مع شركة في سيشل. وذلك يحدد القواعد المنطبقة ومستوى الحماية المتاح. تحقق من الترخيص. ابحث عن المعلومات لا في موقع الوسيط فقط، بل أيضًا في السجل العام للجهة التنظيمية المعنية. فهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) وغيرها من الجهات الرقابية تنشر معلومات عن أرقام التراخيص والأنشطة المسموح بها. وتأكد من أن الترخيص يشمل عملاء التجزئة والمنتجات المالية التي تنوي تداولها. تحقق من وجود "مظلة ترخيص". قد يشير الوسيط إلى ترخيص شركته الأم مع أن العقد يُوقَّع فعليًا مع كيان آخر. فتأكد من أن الشركة المسماة في الاتفاقية هي نفسها التي تحمل التراخيص اللازمة. راجع شروط حفظ أموال العملاء وحمايتها. تحقق من مكان حفظ أموال العملاء، ومن إلزامية الفصل، ومن وجود نظام تعويض في الولاية القضائية عند إعسار الوسيط. تحقق من بيانات الدفع. تأكد من أن مستلم الدفعة يطابق المعلومات الواردة في الاتفاقية. وإذا حُوّلت الأموال إلى شركة في ولاية قضائية أخرى أو استُخدمت مسارات دفع غير معتادة، فاعرف السبب. انظر أين وكيف يستقطب الوسيط العملاء. إذا كانت الشركة تسوّق خدماتها بنشاط في بلدان لا تحمل فيها الترخيص اللازم، فتحقق من الأساس القانوني لهذا النشاط. ففي الولايات القضائية المنظمة، قد يشكّل عرض الخدمات المالية دون الترخيص المطلوب مخالفة.

وسطاء الأوفشور ليسوا محتالين بالضرورة

قد تخدم بعض الشركات بصورة مشروعة عملاء يختارون عن وعي رافعة مالية مرتفعة ومستعدين لقبول المخاطر المصاحبة لها. وتنشأ المشكلات حين يحدث خلل ما وتكون خيارات العميل لحماية مصالحه محدودة. فقد تكون صلاحيات الجهة التنظيمية محدودة، وقد لا يتوافر نظام تعويض، وقد يتعين خوض الإجراءات القضائية في ولاية قضائية أجنبية.

ونتيجة لذلك، يتحمل المتداولون خطرًا آخر قلّما يؤخذ في الحسبان عند اختيار الوسيط: خطر البقاء وحيدًا في مواجهة الشركة عند نشوء نزاع. ولذلك ينبغي تقييم رافعة مالية مغرية مثل 1:500 أو 1:1000 مع الحقوق والضمانات وآليات الإنفاذ المتاحة للعميل. وقد تبدو بضع نقاط مئوية إضافية من العائد المحتمل جذابة على منصة التداول، لكن الأهم بكثير أن تفهم كلفة هذه الشروط حين يسبب السوق أو الوسيط نفسه مشكلة.

مخاطر تداول عقود الفروقات: دروس من التاريخ

أي كتاب في إدارة المخاطر يوصي بوضع أمر وقف الخسارة. غير أن له قيدًا مهمًا: فهو لا يضمن إغلاق المركز بالسعر المحدد. فوقف الخسارة يضع فقط شرطًا لإرسال أمر إلى الوسيط. وإذا تحرك السوق بسرعة مفرطة أو نضبت السيولة فجأة، فقد يُغلق المركز بأول عرض سعر متاح، وقد يختلف كثيرًا عن المستوى المحدد. وهذا الانزلاق السعري قادر على مضاعفة الخسارة المتوقعة. وفي بعض الحالات، قد تمحو فجوة سعرية حادة جزءًا كبيرًا من الحساب في ثوانٍ.

الرافعة المالية والهامش ومخاطر الفجوات

تزيد الرافعة المالية الربح والخسارة معًا بما يتناسب مع حجم المركز. غير أن عواقب تحرك السعر صعودًا أو هبوطًا تختلف بسبب محدودية رأس المال ومتطلبات الهامش. فمع رافعة مالية 1:100، تقابل حركة بنسبة 1% ضد المركز خسارة تساوي كامل الهامش المبدئي، ولذلك قد يُغلق المركز قسرًا قبل أن يقطع السوق فعليًا نسبة 1% كاملة. أما حركة بنسبة 1% لمصلحتك فتحقق ربحًا مماثلًا قياسًا إلى الهامش المستخدم، لكنها لا تنشئ فرصة متناظرة لمواصلة زيادة المركز دون رأس مال إضافي.

وتنشئ الفجوات خطرًا إضافيًا. فقد تغلق أسواق عقود الفروقات في عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية أو فترات التوقف الليلي، بينما قد تُحدث الإعلانات الاقتصادية الكلية المهمة وقرارات البنوك المركزية والأحداث الجيوسياسية تحركات حادة في الأسعار. وإذا فتح السوق بعيدًا عن مستوى وقف الخسارة، فقد يُنفَّذ الأمر العادي بأول عرض سعر متاح، ما يؤدي إلى انزلاق سعري كبير.

ولمثل هذه الحالات يعرض بعض الوسطاء أمر وقف الخسارة المضمون (GSLO). فمثلًا تعرضه شركة IG وشركة CMC Markets وشركة FOREX.com. ومع GSLO يضمن الوسيط التنفيذ بالسعر المحدد حتى عند حدوث فجوة أو حركة حادة في السوق. ولهذا الضمان عادةً تكلفة إضافية. ولذلك قد يكون GSLO مفيدًا للمراكز التي تبقى مفتوحة في الفترات التي يرتفع فيها خطر التحركات السعرية الحادة.

صدمة سيولة الفرنك السويسري عام 2015

في 15 يناير 2015 ألغى البنك الوطني السويسري ربط الفرنك باليورو. وأحدثت هذه الخطوة صدمة في السوق. فقد هوى زوج EUR/CHF أكثر من 2,000 نقطة في دقائق، واختفت السيولة، وصارت عروض الأسعار عند بعض المستويات غير متاحة ببساطة. ووجد المتداولون الذين كانوا يحتفظون بمراكز ضد الفرنك أن أوامر وقف الخسارة لم تُنفَّذ بالأسعار المحددة لأن السوق قفز فوق تلك المستويات. ودخلت حسابات كثيرة في رصيد سالب عميق، بخسائر تجاوزت الإيداع الأولي بكثير. وأصبحت Alpari UK، وكانت من أكبر الوسطاء آنذاك، معسرة. وواجه عملاء شركات أخرى أرصدة سالبة ومطالبات بأموال إضافية.

أظهرت هذه الواقعة الكلفة المحتملة للاستهانة بمخاطر السوق. فقد يتوقع المتداول خسارة صغيرة استنادًا إلى مستوى وقف الخسارة، لكن فجوة سوقية مفاجئة قد تؤدي إلى خسائر تفوق المخاطرة المقبولة أصلًا بأضعاف. وفي بعض الحالات لم يعنِ ذلك خسارة الإيداع فحسب، بل أيضًا الوقوع في دين للوسيط. وبعد الأزمة، عززت الجهات التنظيمية في بلدان مختلفة الحماية من الرصيد السالب، لكن المبدأ الأساسي لم يتغير: ففي التداول بالرافعة المالية، قد يكلّف الخطأ في تقدير المخاطر أكثر بكثير من المبلغ الذي كان المتداول مستعدًا لخسارته في البداية.

FXCM وتضارب المصالح في نموذج NDD

في عام 2017، غرّمت CFTC شركة FXCM مبلغ 7 ملايين دولار ومنعتها من العمل في الولايات المتحدة. وكان السبب مقلقًا. فقد كان الوسيط يسوّق نموذج التنفيذ بلا مكتب تعامل (NDD)، بما يوحي بانتفاء تضارب المصالح، ويزعم أنه لا يتداول ضد عملائه. أما عمليًا فكان تدفق الأوامر يُوجَّه إلى صانع سوق محدد هو Effex Capital، المرتبط بإدارة FXCM، بينما كانت الشركة تتلقى عمولات مرتجعة غير معلنة بحسب حجم التداول. ولم يكن العملاء يعلمون أن صفقاتهم تُوجَّه إلى كيان مرتبط بالوسيط.

تبيّن هذه الحالة كلفة نموذج التنفيذ غير الشفاف. فقد يعتقد المتداول أن الأمر يُوجَّه إلى السوق الخارجية بأدنى قدر من تضارب المصالح، بينما قد يكون الترتيب الفعلي أعقد بكثير. ونتيجة لذلك، قد يولّد وعد تسويقي إحساسًا زائفًا بالأمان، فيتخذ العملاء قرارات التداول دون أن يفهموا من يتلقى أوامرهم ولا ما الحوافز الاقتصادية الفاعلة في الطرف الآخر من الصفقة. ولهذا من المهم عند اختيار الوسيط فحص نموذج تنفيذه الفعلي ومصادر إيراداته. فالخطأ هنا قد يكلّف المتداول أكثر بكثير من الفرق في السبريد أو العمولات.

أسعار النفط السالبة وحدود أنظمة التداول

في أبريل 2020، سُوّي عقد مايو الآجل لخام WTI عند سعر سالب قدره 37.63 دولار. وأوجدت هذه الحركة غير المسبوقة في أسعار النفط تحديات كبيرة لمنصات التداول والوسطاء الذين يعرضون أدوات مرتبطة بخام WTI. وكان من الممكن أن يتأثر عملاء عقود الفروقات بتعليق التداول وإغلاق المراكز وغير ذلك من التدابير التي اتخذها الوسطاء مع دخول السوق الأساسي منطقة مجهولة.

ومن الأمثلة البارزة FXCM وعقود الفروقات على US Oil لديها. ففي 20 أبريل 2020 هبط سعر عقد WTI الآجل الأساسي إلى ما دون الصفر، بينما علّقت FXCM التداول في US Oil وأغلقت مراكز العملاء عند 0.001 دولار. وكان أحد العملاء يحتفظ بثلاثة مراكز طويلة بعقود فروقات على عقد WTI الآجل لشهر مايو 2020، وقد أُغلقت بعد أن جمّدت FXCM سوق US Oil لديها نحو الساعة 18:08 GMT. وخلصت خدمة أمين المظالم المالي البريطانية إلى أن FXCM كان يحق لها تعليق التداول وإغلاق المراكز بسبب التقلب الشديد وفقدان السيولة، ولم تجد أدلة كافية على أن المنصة كانت عاجزة عن التعامل مع الأسعار السالبة.

توضح هذه الواقعة المخاطر العملية التي قد تنشأ حين تعلّق منصة عقود فروقات التداول أثناء حركة شديدة في السوق الأساسي. ففي ظروف السوق الاستثنائية، قد تؤثر قيود التداول ومشكلات السيولة واستجابة الوسيط للأسعار السريعة التغير في قدرة المتداول على إدارة مركز مفتوح. ولذلك قد تتوقف المخاطر المالية لا على تحركات الأسعار وحدها، بل أيضًا على طريقة استجابة بنية التداول للظروف القصوى.

مخاطر الطرف المقابل في تداول عقود الفروقات

لكل السيناريوهات السابقة قاسم مشترك واحد. فطرفك المقابل في صفقة عقود الفروقات ليس بورصة ولا غرفة مقاصة، بل شركة بعينها. وإذا أصبحت هذه الشركة معسرة أو غادرت السوق أو عجزت عن الوفاء بالتزاماتها، فقد تصبح مراكزك وأموالك معًا في خطر.

عند تقييم موثوقية الوسيط، انظر في عدة مؤشرات عملية:

جودة التنفيذ: قارن بين الأسعار المعروضة وأسعار التنفيذ الفعلية، ووتيرة الانزلاق السعري ومتوسط حجمه، ونسبة الأوامر المنفَّذة بأسعار تختلف عن السعر المعروض. إعادة التسعير والرفض: طلبات السعر الجديد المتكررة ورفض الأوامر وتأخر التنفيذ أمور تستدعي تفسيرًا، ولا سيما في ظروف السوق العادية. سرعة السحب: انتبه إلى مدد المعالجة الفعلية، والتأخيرات غير المبررة، وأي تغييرات في شروط السحب بعد الإيداع. فصل الأموال: تحقق مما إذا كان الوسيط ملزمًا بحفظ أموال العملاء بمعزل عن أمواله الخاصة، ومما إذا كان هذا المتطلب يسري على الشركة والولاية القضائية اللتين تخدمان حسابك تحديدًا. المتانة المالية: في حالة الوسيط المنظَّم، من المفيد مراجعة القوائم المالية المنشورة، ومتطلبات رأس المال، وسجل إجراءات الإنفاذ، وأي مخالفات تنظيمية مهمة.

تتيح هذه المؤشرات تقييم مخاطر الطرف المقابل على نحو أكثر تحديدًا بكثير من مجرد التحقق من عرض الوسيط ترخيصًا على موقعه. وتُظهر الحالات التاريخية أن هذه المخاطر تشتد أهميتها في فترات ضغوط السوق. فحين تتحرك الأسعار بحدة وتختفي السيولة وتعمل الأنظمة التقنية تحت ضغط شديد، قد تؤثر مشكلات الوسيط في تنفيذ الأوامر وحسابات الهامش والوصول إلى الأموال في آن واحد. ولذلك فإن موثوقية الطرف المقابل مكوّن مستقل من مخاطر التداول يتحمله المتداول مع كل مركز في عقود الفروقات.

مستقبل تداول عقود الفروقات، والتقارب التنظيمي، والمشتقات المنافسة

لم تعد عقود الفروقات منتجًا متخصصًا. فهي اليوم جزء من منظومة واحدة مع العقود الآجلة الدائمة على الأصول المشفرة، والعقود الآجلة المصغرة المتداولة في البورصة، وخيارات التجزئة، والبروتوكولات اللامركزية. والجهات التنظيمية تأخذ تطور هذا السوق في الحسبان، والوسطاء يكيّفون عروضهم تدريجيًا مع الأدوات الجديدة، والمتداولون يجدون أمامهم أوسع نطاق من منتجات التداول في التاريخ.

العقود الدائمة على الأصول المشفرة تحت مجهر ESMA

في فبراير 2026 أصدرت ESMA بيانًا عامًا عن كيفية تصنيف المشتقات المسوَّقة بأسماء مثل العقود الآجلة الدائمة أو عقود المبادلة الدائمة أو العقود المتجددة، والمعروفة عمومًا باسم perps. وذكّرت الجهة التنظيمية الشركات بأن الاسم التجاري للمنتج لا يحدد وضعه القانوني. فعلى الوسطاء تقييم الخصائص الفعلية للأداة وتحديد ما إذا كانت تندرج ضمن تعريف عقد الفروقات.

ولذلك أهمية خاصة في المشتقات ذات الرافعة المالية على الأصول المشفرة. فإذا استوفى مثل هذا المنتج تعريف عقد الفروقات، سرت عليه التدابير الوطنية القائمة لحماية عملاء التجزئة، ومنها حدود الرافعة المالية، والتحذيرات الموحدة من المخاطر، ومتطلبات إغلاق المراكز بسبب الهامش، والحماية من الرصيد السالب، وحظر الحوافز النقدية وغير النقدية. وذكّرت ESMA الشركات أيضًا بالتزاماتها في مجال حوكمة المنتجات وحماية المستثمرين، ومنها تحديد سوق مستهدفة مناسبة، وإجراء تقييمات الملاءمة وفق المتطلبات المنطبقة على الأدوات المالية المعقدة، وتحديد تضارب المصالح وإدارته.

ولم تفرض الجهة التنظيمية الأوروبية أي حظر جديد. بل ذكّرت الشركات بأن المتطلبات القائمة تسري أيضًا على المنتجات التي لها خصائص عقود الفروقات، حتى لو سُوّقت باسم آخر. وللمنصات التي تعرض مثل هذه الأدوات على عملاء التجزئة الأوروبيين، هذا سبب لمراجعة تصنيف المنتجات وشروط التداول والمواد التسويقية. وعلى المتداولين أيضًا أن يتذكروا أن تسمية منتج "عقدًا آجلًا دائمًا" لا تعفيه بحد ذاتها من المتطلبات التنظيمية الأوروبية.

من وسطاء عقود الفروقات إلى المنصات المتعددة الأصول

قبل سنوات قليلة، كان وسطاء عقود الفروقات ومنصات الاستثمار يمثلون قطاعين مختلفين من السوق. أما اليوم فعروضهم تتداخل أكثر فأكثر. وفي الآونة الأخيرة، أطلق الوسطاء منصات موحدة يستطيع العملاء فيها شراء أسهم حقيقية وصناديق ETF دون عمولة، وتداول عقود الفروقات والخيارات عبر الحساب نفسه.

ومنطق هذا النموذج بسيط: فالوسطاء يريدون الاحتفاظ بعملاء لهم أهداف مختلفة، من الاستثمار الطويل الأجل إلى التداول النشط، ضمن منظومة واحدة. وعقود الفروقات تصبح تدريجيًا منتجًا واحدًا ضمن تشكيلة أوسع إلى جانب الأسهم وصناديق ETF والخيارات. وذلك يغيّر طريقة التنافس في قطاع الوساطة: فلم يعد التركيز على استقطاب المتداولين النشطين فحسب، بل على الاستحواذ على المحفظة الاستثمارية الكاملة للعميل.

عقود الفروقات ومنافسوها في تداول التجزئة

تشتد المنافسة على متداولي التجزئة أكثر فأكثر. فمن جهة، توفر الأدوات المتداولة في البورصة بديلًا منظمًا: العقود الآجلة المصغرة في CME وفي ICE، وعقود الخيارات على العقود الآجلة عبر OCC. وتجري مقاصة الصفقات في هذه الأسواق عبر طرف مقابل مركزي وتتبع قواعد موحدة، لكنها تتطلب الوصول إلى البنية التحتية للبورصات.

ومن جهة أخرى، ينمو قطاع العقود الدائمة اللامركزية بسرعة. فوفق تقديرات CoinGecko، عالجت أكبر 10 منصات DEX (بورصات لامركزية) للعقود الدائمة حجم تداول قدره 6.7 تريليون دولار في عام 2025، بزيادة 346% عن العام السابق. وهيمنت Hyperliquid على النصف الأول من العام، وإن اشتدت المنافسة بين المنصات قرب نهايته. والمحرك الرئيسي للنمو هو تداول التجزئة المضاربي. وتتنافس العقود الدائمة مع عقود الفروقات على هذا الطلب بعرض تداول بالرافعة المالية على مدار الساعة 24/7 دون ترحيل أو تواريخ انتهاء.

وتتيح تحديثات البنية التقنية مثل HIP-3 إطلاق أسواق عقود دائمة على الأصول التقليدية دون ترميزها بالكامل. وذلك يوجد فرصًا إضافية لمنافسة عقود الفروقات في الأسهم والمؤشرات والعملات. وفي الوقت نفسه، لا توفر العقود الدائمة على منصات DEX بعدُ مستوى الحماية التنظيمية المتاح لعملاء التجزئة الأوروبيين عند تداول عقود الفروقات. ويُظهر نموها أن تكاليف التداول وتوافر الأدوات وسهولة استخدام بنية التداول تزداد أهمية للمتداولين.

وإجمالًا، يتشكل مستقبل السوق في عدة اتجاهات. فالجهات التنظيمية توحّد تدريجيًا المتطلبات المفروضة على المنتجات ذات الخصائص الاقتصادية المتشابهة، أيًّا كانت تسميتها. والوسطاء يوسّعون نطاق منتجاتهم، وتصبح عقود الفروقات واحدة من عدة أدوات ضمن منظومة تداول موحدة. والمنافسة على متداولي التجزئة تدور أكثر فأكثر بين طرق مختلفة للوصول إلى السوق: التداول التركيبي المنظم، والأدوات الموحدة المتداولة في البورصة، والبروتوكولات اللامركزية.

ومعنى ذلك للمتداولين فرص أكثر، وفي الوقت نفسه أسئلة أكثر. فمن المهم أن تفهم مستوى الحماية الذي يوفره نموذج بعينه، والقيود التي يفرضها، وكلفة الوصول إلى السوق.

الخلاصة: عقد الفروقات ليس سوى جزء من مخاطر التداول

إذن، استعرضنا في هذه المراجعة بنية عقد الفروقات، وكيف يتكوّن سعره، ومن أين يأتي الهامش، ومن يربح من الصفقة، وكيف تعمل الأنظمة التنظيمية في ولايات قضائية مختلفة، وأي الحالات التاريخية تُظهر الفرق بين النظرية والتطبيق. والآن تجتمع هذه العناصر كلها في صورة واحدة تتيح لنا أن نفهم ما الذي تتوقف عليه فعليًا نتائج تداول عقود الفروقات وما ثمن المخاطرة التي يتحملها المتداول.

قد يبدو الاستنتاج الرئيسي غير متوقع. فعقد الفروقات في حد ذاته أداة محايدة وفعالة إلى حد بعيد. فهذا العقد يمنح المتداول انكشافًا على أصل دون الحاجة إلى شرائه، والنتيجة تتوقف على طريقة استخدامه، وعلى الوسيط الذي تُنفَّذ الصفقة عبره، وعلى الشروط التي تُبرم بها.

يتحدد مستوى المخاطرة في الصفقة بأربعة عوامل:

الرافعة المالية. تفرض نسبتا 1:5 و1:500 أعباء مختلفة تمامًا على رأس المال. وقد تحدد الجهة التنظيمية حدًّا أقصى، لكن القرار ضمن هذا النطاق يبقى للمتداول. تقلب الأصل الأساسي. قد يكون لعقد فروقات على مؤشر واسع ولعقد فروقات على سهم مفرد أو عملة مشفرة ملف مخاطر مختلف تمامًا. وكلما كان تغير السعر أقوى وأسرع، قلّ الوقت المتاح لرد الفعل وعظمت عواقب الخطأ. موثوقية الوسيط وجودة التنفيذ. المهم هنا هو الترخيص، ونموذج التنفيذ، وشروط الانزلاق السعري، وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء في الوقت المناسب. وتُظهر تجربة FXCM وتجربة Alpari UK أن المشكلات قد تنشأ من تنفيذ غير شفاف أو من عجز الوسيط عن تجاوز صدمة سوقية قصوى. الوضع القانوني والحماية. تحدد قواعد الولاية القضائية المعنية ما إذا كانت الحماية من الرصيد السالب سارية، وكيف تُحفظ أموال العملاء، وهل توجد آلية تعويض عند إفلاس الوسيط. وقد تكون لعقد الفروقات نفسه عواقب مختلفة تمامًا على العميل بحسب الشركة التي أُبرم العقد معها.

تعمل العوامل الأربعة كلها في آن واحد. فقد تختار وسيطًا موثوقًا ومع ذلك تخسر حسابك بسبب رافعة مالية مفرطة. وقد تتبع إدارة مخاطر سليمة ومع ذلك تواجه مشكلات في التنفيذ أو حماية قانونية ضعيفة. ولذلك لا يكفي تقييم عقد الفروقات بالسبريد أو الرافعة المالية أو مجموعة الأصول المتاحة فقط.

وهذا هو الدرس الرئيسي من تاريخ عقود الفروقات كله. فشروط التداول وحدها لا تقول الكثير عن المستوى الحقيقي للمخاطرة. بل يجب تقييمه في سياق الصفقة كلها، من لحظة فتح المركز إلى إغلاقه المحتمل في ظرف ضاغط. وكلما كان فهم المتداول لطريقة عمل المنتج والوسيط المختارين أفضل، قلّت المفاجآت التي قد تظهر في أسوأ لحظة.

وتذكّر: عقود الفروقات تتيح الوصول إلى السوق برأس مال صغير نسبيًا، لكن هذه الكفاءة تقترن بمخاطر إضافية. وكلما ارتفعت الرافعة المالية، وازداد المنتج تعقيدًا، وضعفت الحماية في الولاية القضائية المعنية، زادت المسؤولية الواقعة على المتداول.

وفي النهاية، من المهم أن تقيّم مسبقًا ما يكمن وراء الشروط التي يعرضها الوسيط. فوراء الرافعة المالية المغرية قد يكمن احتمال أعلى للإغلاق القسري للمركز وخسائر أكبر، ووراء التكاليف المنخفضة قد تكمن خصوصيات في التنفيذ أو قيود على حماية العميل. فالتداول الواعي يبدأ حتى قبل فتح المركز.