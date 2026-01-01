لتكوين فكرة عن كيفية تفاعل السوق مع التغيرات في حجم التداول، يمكنك إضافة مؤشر Market Facilitation Index (مؤشر تسهيل السوق) إلى رسومك البيانية للفوركس. نشرح في هذا الدليل ما هو مؤشر Market Facilitation Index، وكيف يعمل، وكيف يمكنك الاستفادة منه أثناء التداول.

ما هو مؤشر Market Facilitation Index؟

تم تطوير مؤشر Market Facilitation Index على يد بيل ويليامز، ويُطلق عليه أحيانًا اختصارًا BW MFI أو MFI فقط. لكن لا تخلط بينه وبين مؤشر Money Flow Index، الذي يُسمى أحيانًا MFI أيضًا.

ابتكر ويليامز هذا المؤشر ليكون "مقياسًا لاستعداد السوق لتحريك السعر".

لا يكتفي مؤشر Market Facilitation Index بعرض حجم التداول. بل يوضح لك كيف تحرك السعر قياسًا إلى التغيرات في حجم التداول.

يوضح مؤشر Market Facilitation Index كيف يتوافق تقلب السعر مع تغيرات حجم التداول.

كيف يُحسب مؤشر Market Facilitation Index؟

إليك المعادلة التي يمكن استخدامها لحساب مؤشر Market Facilitation Index:

M F I = H − L V MFI=\frac{H-L}{V} MFI=VH−L​

في هذه المعادلة، H هو أعلى سعر، وL هو أدنى سعر، وV هو حجم التداول. وتؤخذ القيم الثلاث من الفترة نفسها (أيًا كانت الفترة التي تختارها).

مع أن هذه المعادلة بسيطة جدًا، لا يتعين عليك حساب القيم بنفسك. فبرنامج الرسوم البيانية الذي تستخدمه سيقوم بذلك نيابةً عنك.

لاحظ أن مؤشر BW MFI ليس له مقياس ثابت أو قيمة قصوى. قارن أعمدته بالأعمدة الأخيرة على الرمز نفسه والإطار الزمني نفسه، بدلًا من اعتبار قيمة معينة مرتفعة أو منخفضة بصورة مطلقة أو مقارنة قيم MFI الخام بين أزواج العملات المختلفة.

أي نوع من حجم التداول؟ سوق الفوركس الفوري لامركزي، ولذلك لا يرى المتداولون حجم تداول حقيقيًا صادرًا عن بورصة. ولهذا تستخدم المنصات بدلًا منه حجم التيك (Tick Volume)، وهو عدد تغيرات السعر خلال فترة معينة.

لمؤشر Market Facilitation Index معادلة حساب بسيطة تتضمن نطاق السعر وحجم التداول.

ماذا يوضح مؤشر Market Facilitation Index في سوق الفوركس؟

عند إضافة مؤشر Market Facilitation Index إلى رسومك البيانية، سيظهر في أسفل الرسم البياني على شكل سلسلة من الأعمدة الرأسية المتفاوتة في الارتفاع واللون.

تخبرك ألوان الأعمدة بما يحدث لكل من حجم التداول ومؤشر Market Facilitation Index نفسه. هناك دائمًا أربعة ألوان مختلفة (يمكنك اختيار درجات الألوان التي تريد استخدامها). وفيما يلي الإعدادات الافتراضية في MetaTrader 5 (MT5). لاحظ أننا عندما نتحدث عن "ارتفاع" أو "انخفاض"، فإن عمود MFI الحالي يُقارن بعمود MFI السابق، وعمود حجم التداول الحالي يُقارن بعمود حجم التداول السابق.

الليموني : ارتفاع MFI، ارتفاع حجم التداول

: ارتفاع MFI، ارتفاع حجم التداول البني : انخفاض MFI، انخفاض حجم التداول

: انخفاض MFI، انخفاض حجم التداول الأزرق : ارتفاع MFI، انخفاض حجم التداول

: ارتفاع MFI، انخفاض حجم التداول الوردي : انخفاض MFI، ارتفاع حجم التداول

ماذا يعني كل منها؟ من المهم أن تعرف أن مؤشر BW MFI لا يحدد ما إذا كان السعر يتحرك صعودًا أم هبوطًا. فهو يوفر سياقًا حول قوة الحركة أو المشاركة فيها أو احتمال استنزافها، وهي حركة تحدد أنت اتجاهها باستخدام حركة السعر أو تحليل الاتجاه أو مؤشر آخر.

الليموني : ارتفاع MFI، ارتفاع حجم التداول: يشير العمود الأخضر الليموني إلى أن حجم التداول ومؤشر MFI قد ارتفعا معًا مقارنةً بالعمود السابق. وفي سياق اتجاه قائم، قد يدل ذلك على أن المشاركة في الحركة الحالية آخذة في الازدياد وأن الحركة قد تستمر في الاتجاه القائم نفسه. تذكر أن عليك أنت تحديد الاتجاه من خلال تحليلك؛ فالمؤشر لا يحدده لك. وينطبق هذا التنبيه أيضًا على أنواع الأعمدة الثلاثة التالية. تعامل مع العمود الليموني على أنه نموذج محتمل لاستمرار الاتجاه عندما يتوافق مع تحليلك الحالي للاتجاه .

: ارتفاع MFI، ارتفاع حجم التداول: يشير العمود الأخضر الليموني إلى أن حجم التداول ومؤشر MFI قد ارتفعا معًا مقارنةً بالعمود السابق. وفي سياق اتجاه قائم، قد يدل ذلك على أن المشاركة في الحركة الحالية آخذة في الازدياد وأن الحركة قد تستمر في الاتجاه القائم نفسه. تذكر أن عليك أنت تحديد الاتجاه من خلال تحليلك؛ فالمؤشر لا يحدده لك. وينطبق هذا التنبيه أيضًا على أنواع الأعمدة الثلاثة التالية. . البني : انخفض نشاط السوق مقارنةً بالعمود السابق، وانخفض مؤشر MFI كذلك. يُسمى هذا النوع من الأعمدة Fade (التلاشي). قد يكون الاتجاه الذي حددته آخذًا في فقدان الزخم أو المشاركة، وقد تكون هناك حركة جديدة وشيكة.

: انخفض نشاط السوق مقارنةً بالعمود السابق، وانخفض مؤشر MFI كذلك. يُسمى هذا النوع من الأعمدة (التلاشي). الأزرق : ارتفاع MFI، انخفاض حجم التداول: ارتفع مؤشر MFI بينما انخفض حجم التداول. وضمن اتجاه قائم تم تحديده من خلال تحليل آخر، قد يدل ذلك على تراجع المشاركة أو الحماس وراء الحركة الحالية. أطلق ويليامز على هذا العمود اسم Fake (الزائف).

: ارتفاع MFI، انخفاض حجم التداول: ارتفع مؤشر MFI بينما انخفض حجم التداول. وضمن اتجاه قائم تم تحديده من خلال تحليل آخر، أطلق ويليامز على هذا العمود اسم (الزائف). الوردي : انخفاض MFI، ارتفاع حجم التداول: حجم التداول آخذ في الارتفاع، لكن مؤشر MFI يتراجع، ما يعني أن السعر يحقق نطاقًا أقل قياسًا إلى حجم التداول المتزايد. يُعرف هذا العمود باسم Squat (القرفصاء). وقد يشير إلى صراع في السوق أو إلى استنزاف محتمل قبل حركة أكبر؛ وبعد ذلك قد يخترق السعر في أي من الاتجاهين، إما مواصلًا الاتجاه القائم أو عاكسًا له.

هذا يفسر الألوان المختلفة التي يمكنك رؤيتها في مؤشر MFI. وإليك ما ينبغي معرفته عن ارتفاع الأعمدة:

الأعمدة الأطول: تغير السعر كثيرًا بقدر ضئيل جدًا من الجهد أو حجم التداول، ما يعني أن السوق يتحرك بسهولة في ذلك الاتجاه.

الأعمدة الأقصر: تحرك السعر قليلًا جدًا مع أن حجم التداول ربما كان كبيرًا، ما يعني أن السوق يواجه مقاومة أو يتعثر.

قد يتطلب الأمر بعض الممارسة، لكنك ستتعلم مع الوقت قراءة هذا المؤشر بسهولة. وسيساعدك تصفح رسومك البيانية وملاحظة العلاقات بين المؤشر وما يحدث للسعر على أن تصبح أكثر إلمامًا بمؤشر MFI.

يتيح لك مؤشر MFI رؤية حجم التداول وكيفية استجابة السعر له في آن واحد.

كيفية رسم مؤشر Market Facilitation Index على رسومك البيانية

من السهل إضافة مؤشر Market Facilitation Index إلى رسومك البيانية. إليك طريقة القيام بذلك في MT5 (الطريقة نفسها في MT4):

في القائمة العلوية، انتقل إلى إدراج، ثم المؤشرات، ثم Bill Williams. ومن تلك القائمة، اختر Market Facilitation Index. سيظهر مربع حوار يتيح لك اختيار الإعدادات. يمكنك اختيار أي ألوان تريدها لأنواع الأعمدة الأربعة المختلفة التي يعرضها المؤشر. ويمكنك تحديد سُمك الأعمدة، كما يمكنك اختيار حجم التيك أو الحجم الحقيقي لأحجام التداول (رموز الفوركس ليس لها حجم تداول حقيقي في MT5، لكن هذا الخيار قد يكون مفيدًا للرموز المتداولة في البورصات). أكمل اختيار إعداداتك، ثم انقر على OK. سيظهر مؤشر MFI في أسفل الرسم البياني.

نوصي إما بالإبقاء على الألوان الافتراضية أو باختيار ألوان بديهية بالنسبة إليك. فكلما كانت الألوان أوضح دلالةً لديك، سهلت عليك قراءة المؤشر وتفسيره.

يمكنك إضافة مؤشر MFI إلى رسومك البيانية ببضع نقرات فقط في كل من MT5 و MT4.

كيفية استخدام مؤشر Market Facilitation Index أثناء التداول

يمكنك استخدام مؤشر MFI على أي إطار زمني. وستحتاج إلى استخدامه مع استراتيجية، لأنه ليس نظامًا قائمًا بذاته. فهو مجرد أداة توفر لك بعض السياق عن السوق أثناء التداول.

إليك كيف يمكنك تفسير كل نوع من الأعمدة واستخدامه:

الليموني : ارتفاع MFI، ارتفاع حجم التداول: هذه فرصة للدخول مع استمرار الاتجاه. يمكنك الدخول بعد تراجع وتأكيد.

: ارتفاع MFI، ارتفاع حجم التداول: هذه فرصة للدخول مع استمرار الاتجاه. يمكنك الدخول بعد تراجع وتأكيد. البني : حجم التداول ومؤشر MFI كلاهما في تراجع، ما قد يدل على أن الحركة القائمة تفقد المشاركة أو الزخم. إذا كان لديك مركز مفتوح، فقد ترغب في الخروج منه. وإذا لم يكن لديك مركز، فالأفضل على الأرجح أن تنتظر لترى ما سيحدث قبل أن تفكر في الدخول.

: حجم التداول ومؤشر MFI كلاهما في تراجع، ما قد يدل على أن الحركة القائمة تفقد المشاركة أو الزخم. إذا كان لديك مركز مفتوح، فقد ترغب في الخروج منه. وإذا لم يكن لديك مركز، فالأفضل على الأرجح أن تنتظر لترى ما سيحدث قبل أن تفكر في الدخول. الأزرق : ارتفاع MFI، انخفاض حجم التداول: تراجع الحماس يعني أن الاتجاه قد لا يكون بالقوة التي يبدو عليها. فكّر في الخروج من صفقتك أو تقليل انكشافك إذا كنت في صفقة. وإذا لم تكن في صفقة، فلا تتسرع في فتح صفقة جديدة الآن.

: ارتفاع MFI، انخفاض حجم التداول: تراجع الحماس يعني أن الاتجاه قد لا يكون بالقوة التي يبدو عليها. فكّر في الخروج من صفقتك أو تقليل انكشافك إذا كنت في صفقة. وإذا لم تكن في صفقة، فلا تتسرع في فتح صفقة جديدة الآن. الوردي : إذا ظهر هذا العمود أثناء تشكل فرصة تداول محتملة، فقد يكون تأكيدًا على أن اختراقًا على وشك الحدوث. فقط ضع في اعتبارك أنه قد يكون استمرارًا أو انعكاسًا. وإذا لم تكن استراتيجيتك تحدد لك أيهما بوسائل أخرى، يمكنك تجهيز أوامر دخول على الجانبين لتكون مستعدًا لاقتناص الحركة في أي من الاتجاهين.

إليك بعض الأمثلة. في الرسم البياني أدناه، يمكنك رؤية شمعة بين بار (Pin Bar) هبوطية. تكوينها ليس مثاليًا، لكنها قد تبدو مغرية. ومع ذلك، يوجد أيضًا عمود Fake أزرق في مؤشر BW MFI. تذكر أن مثل هذا العمود قد يعني أن الحماس آخذ في التراجع. وهذا يعطيك سببًا للتشكيك في أن الاتجاه الهابط سيستمر فعلًا.

ولذلك ربما كان هذا وقتًا مناسبًا للبقاء خارج الصفقة. ويمكنك أن ترى أن السعر بالفعل يتماسك مع ميل طفيف إلى الأعلى عند هذه النقطة.

في الرسم البياني التالي، لدينا بعض أعمدة Squat الوردية التي تشير إلى اختراق محتمل. وينتهي الأمر بالسعر إلى التحرك صعودًا، تدريجيًا في البداية، ثم بوتيرة أسرع مع تشكل مجموعة أخرى من الأعمدة الوردية.

في الرسم البياني أدناه، يتشكل عمود أخضر في مؤشر BW MFI بالتزامن مع شمعة بين بار صعودية. واللون الأخضر يوحي بالاستمرار. وتواصل شمعة السعر التالية حركة قوية إلى الأعلى.

لكنك ستلاحظ في هذا الوقت عمودين بنيين في المؤشر، ما يدل على أن حجم التداول والاتجاه يتعثران. وتستمر الحركة الصاعدة، لكن ببطء، مع تماسك على طول الطريق.

تفسير أعمدة مؤشر MFI بحسب اللون يمكن أن يوفر سياقًا قيّمًا لفرص التداول لديك.

نصائح عامة لاستخدام مؤشر Market Facilitation Index

إذا كنت صاحب تفكير بصري قوي وتجد من السهل استعراض الفئات وتصنيفها في ذهنك بحسب اللون، فقد يكون مؤشر BW MFI إضافة ممتازة إلى رسمك البياني. وقد تجد أن رؤية ما يجري بنظرة سريعة أسهل معه مما لو لم يكن لديك سوى شموع السعر الحمراء والخضراء.

يساعدك مؤشر MFI على تفسير السياق، لكن ليس بمفرده. ستحتاج إلى وضعه ضمن فهم أشمل لما يجري حتى تتخذ به قرارات تداول جيدة.

ولمساعدتك على تكوين هذا السياق، ستحتاج إلى استخدام هذا المؤشر مع مؤشرات أخرى ومع تحليل السعر.

بعض مؤشرات بيل ويليامز الأخرى تتوافق جيدًا مع مؤشر BW MFI. فعلى سبيل المثال، يمكنك تأكيد الزخم باستخدام مؤشر Awesome Oscillator، ومعرفة ما إذا كان الزخم يتسارع أم يتباطأ باستخدام مؤشر Accelerator Oscillator. ويمكن أن يعمل مؤشر Alligator كفلتر لحالة الاتجاه ووجهته. أضف إليه مؤشر Gator Oscillator للتحقق مما إذا كان التمساح يستيقظ أم يتغذى أم ينام. ويمكن أن يساعدك مؤشر Fractals في تحديد نقاط الدخول عند الاختراقات.

في بعض الحالات، تبحث عن توافق بين مؤشر BW MFI والمؤشرات الأخرى أو نماذج السعر. فعلى سبيل المثال، إذا أظهر MFI عمودًا ورديًا وكنت ترى إشارة اختراق مثل تقاطع المتوسطات المتحركة، فهذه علامة على أنك وجدت فرصة تداول جيدة.

وفي حالات أخرى، ينبغي أن تنتبه إلى التعارض. ولقطة الشاشة الواردة أعلاه التي تضم شمعة بين بار وعمودًا أزرق مثال جيد على ذلك. فقد يكون مؤشر MFI ينبهك إلى توخي الحذر بدلًا من الاندفاع إلى صفقة.

اختبر بدقة أي استراتيجية تفكر في استخدامها قبل تطبيقها بأموال حقيقية. أجرِ اختبارًا خلفيًا، ثم اختبارًا تجريبيًا. ومع نظام يستخدم مؤشر Market Facilitation Index، من الحكمة إجراء اختبارات إضافية، لأن مدى دقة MFI وما يخبرك به قد يختلفان كثيرًا بحسب ظروف السوق. عليك أن ترى كيف يكون أداؤه في مجموعة واسعة من السياقات.

يمكن أن يساعدك مؤشر MFI على فهم ظروف السوق، لكنه يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية مختبرة تتضمن أدوات تداول أخرى.

الخلاصة: مؤشر BW MFI يساعدك على رؤية السياق

قد يترك مؤشر Market Facilitation Index لبيل ويليامز، بمفرده، بعض الثغرات في رؤيتك لظروف السوق الحالية. لكنه عند استخدامه مع أسلوب تداول سليم يمكن أن يساعد في إلقاء بعض الضوء على السياق. فكّر في استخدامه كإحدى الأدوات في صندوق أدوات التداول الخاص بك.