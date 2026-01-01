إذا كنت تحاول أن تفهم كيف يتنقل السعر بين الحركة الاتجاهية والحركة العرضية في الفوركس، فأحد المؤشرات التي يمكن أن تساعدك هو مؤشر Gator Oscillator (مذبذب التمساح) لبيل ويليامز. إضافة هذا المؤشر إلى رسومك البيانية يمكن أن تساعدك على تصور السياق لفرص التداول لديك.

ما هو مؤشر Gator Oscillator؟

تم تطوير مؤشر Gator Oscillator على يد بيل ويليامز ليُستخدم مع مؤشر Alligator (التمساح) الخاص به. بل إنه مشتق من مؤشر Alligator نفسه، ويوضح لك مدى تقارب المتوسطات المتحركة الثلاثة لهذا المؤشر أو تباعدها. ويُعرض على شكل مدرج تكراري (Histogram).

كيف يُحسب مؤشر Gator Oscillator؟

إليك المعادلات المستخدمة لحساب مؤشر Gator Oscillator. يعتمد الحساب على الفك (Jaw) والأسنان (Teeth) والشفاه (Lips)، وهي المتوسطات المتحركة في مؤشر Alligator:

U p p e r G a t o r = ∣ J a w − T e e t h ∣ Upper\ Gator=\left|Jaw-Teeth\right| Upper Gator=∣Jaw−Teeth∣

L o w e r G a t o r = − ∣ T e e t h − L i p s ∣ Lower\ Gator=-\left|Teeth-Lips\right| Lower Gator=−∣Teeth−Lips∣

كما ترى من علامة السالب في معادلة Lower Gator، فإن الجزء السفلي من المدرج التكراري يظهر دائمًا أسفل خط الصفر.

مع أن الحسابات السابقة ليست معقدة جدًا، لا يتعين عليك إجراؤها بنفسك. فبرنامج الرسوم البيانية الذي تستخدمه سيتولى ذلك نيابةً عنك. وبذلك يمكنك رسم مؤشر Gator Oscillator وكذلك مؤشر Alligator ببضع نقرات فقط.

تحتاج إلى حساب مؤشر Alligator لحساب مؤشر Gator Oscillator. لكن منصات الرسوم البيانية يمكنها إجراء الحسابات نيابةً عنك.

ماذا يوضح لنا مؤشر Gator Oscillator؟

يساعدنا مؤشر Gator Oscillator على معرفة متى يكون السعر في اتجاه ومتى يكون في نطاق عرضي، وكيف ينتقل بين هاتين الحالتين. وهو لا يوضح وجهة السعر. لاحظ أنه لا يقيس بنية السعر نفسها. بل يقيس التباعد بين المتوسطات المتحركة لمؤشر Alligator. وهذا ما يساعدنا على تصور الظروف العرضية والاتجاهية بصورة غير مباشرة من خلال النظر إلى المذبذب.

بما أن مؤشر Gator Oscillator مشتق من مؤشر Alligator، علينا أولًا أن نفهم ما يوضحه لنا مؤشر Alligator (SmMA = المتوسط المتحرك الممهد):

فك التمساح ( الخط الأزرق ) = متوسط SmMA لفترة 13 مع إزاحة 8 شموع إلى الأمام

( ) = متوسط SmMA لفترة 13 مع إزاحة 8 شموع إلى الأمام أسنان التمساح ( الخط الأحمر ) = متوسط SmMA لفترة 8 مع إزاحة 5 شموع إلى الأمام

( ) = متوسط SmMA لفترة 8 مع إزاحة 5 شموع إلى الأمام شفاه التمساح ( الخط الأخضر ) = متوسط SmMA لفترة 5 مع إزاحة 3 شموع إلى الأمام

ابتكر ويليامز مجموعة من الاستعارات لوصف ما يفعله السعر بناءً على ما يحدث لهذه المتوسطات المتحركة.

عندما تكون الخطوط متشابكة ومسطحة، يكون التمساح "نائمًا". وهذا سوق عرضي.

عندما تبدأ الخطوط في التباعد، يكون التمساح "يتثاءب".

التباعد الواضح بين الخطوط وهي تتجه صعودًا أو هبوطًا مع السعر هو مرحلة "الصيد" أو "الأكل".

عندما تتقارب الخطوط من جديد، ينام التمساح. ينتهي الاتجاه، ويعود السوق إلى الحركة العرضية.

إذن، ما الذي نراه في مؤشر Gator Oscillator المعروض في أسفل الرسم البياني؟

توضح لك الأعمدة العلوية في المدرج التكراري الفرق المطلق بين خط الفك الأزرق وخط الأسنان الأحمر في مؤشر Alligator.

توضح الأعمدة السفلية في المدرج التكراري الفرق المطلق بين خط الأسنان الأحمر وخط الشفاه الأخضر.

عندما يكون العمود في المدرج التكراري أطول من العمود الذي قبله، يكون أخضر. وعندما يكون أقصر من الذي قبله، يكون أحمر. يُرجى ملاحظة أن اللونين الأخضر والأحمر لا يدلان على ما إذا كان السوق صاعدًا أم هابطًا.

لاحظ أيضًا أن المدرج التكراري ليس له قيم دنيا أو قصوى. فهو يُرسم على مقياس مطلق. ولا يمكن مقارنة ارتفاعات الأعمدة بين الرموز أو الأطر الزمنية المختلفة.

ستلاحظ أن المدرج التكراري يتوافق مع المراحل الأربع لمؤشر Alligator:

اللون الأحمر في أعلى المدرج التكراري وأسفله يتوافق مع التمساح النائم.

عندما يتحول أحد الجانبين إلى الأخضر بينما يظل الآخر أحمر، فهذا يتوافق مع التثاؤب.

اللون الأخضر في أعلى المدرج التكراري وأسفله يتوافق مع الصيد/الأكل.

بعد الأكل، تحوّل أحد جانبي المدرج التكراري إلى الأحمر قد يعني أن الاتجاه يفقد قوته. ويُقال عندئذ إن التمساح يشبع.

هل تحتاج إلى استخدام المؤشرين معًا؟ ليس بالضرورة. كثيرون يفعلون ذلك، لكن يمكن استخدام كل منهما كمؤشر مستقل أيضًا. ومن مزايا استخدام مؤشر Alligator مع مؤشر Gator Oscillator أن مؤشر Alligator الأصلي، بخلاف مؤشر Gator Oscillator، يوضح وجهة السعر. ومع ذلك، يمكن أن يكون مؤشر Gator Oscillator مفيدًا عندما تحصل على معلومات الوجهة من مؤشر آخر لكنك تريد مقياسًا سريعًا لضعف الاتجاه أو قوته.

يساعد مؤشر Gator Oscillator على تصور ما إذا كانت المتوسطات المتحركة لمؤشر Alligator تتقارب (نطاق/تماسك) أم تتباعد (اتجاه نشط).

كيفية رسم مؤشر Gator Oscillator على رسومك البيانية

إليك خطوات إضافة مؤشر Gator Oscillator إلى رسومك البيانية في MetaTrader 5 (MT5). الطريقة نفسها في MT4.

في القائمة العلوية، انتقل إلى إدراج، ثم المؤشرات، ثم Bill Williams، ثم انقر على Gator Oscillator. سترى الإعدادات الافتراضية التالية: الفك: الفترة: 13 الإزاحة: 8

الأسنان: الفترة: 8 الإزاحة: 5

الشفاه: الفترة: 5 الإزاحة: 3

ارتفاع: أخضر

انخفاض: أحمر

معظم المتداولين سيفضلون ترك هذه الإعدادات كما هي. لكن يمكنك إن أردت تعديلها، أو تعديل سُمك الأعمدة. ويمكن تغيير السعر المطبَّق من السعر الوسيط Median (H + L) / 2 إلى أي سعر آخر. والأمر نفسه ينطبق على نوع المتوسط المتحرك. وعندما تنتهي، انقر على OK. سيظهر المدرج التكراري في أسفل الرسم البياني.

ضع في اعتبارك أننا رسمنا مؤشر Gator Oscillator فقط، وليس مؤشر Alligator. يمكنك العثور على مؤشر Alligator في قائمة Bill Williams أيضًا.

لا يتطلب الأمر سوى بضع نقرات لإضافة مؤشر Gator Oscillator إلى رسمك البياني.

كيفية استخدام مؤشر Gator Oscillator أثناء التداول

يمكنك استخدام مؤشر Gator Oscillator لمساعدتك على تحديد متى تبدأ الاتجاهات ومتى تتوقف. ويمكنك فعل الشيء نفسه باستخدام مؤشر Alligator، كما يمكنك استخدامهما منفردين أو معًا.

الفكرة هي محاولة دخول الصفقة مع بداية الاتجاه، والخروج منها عندما يوشك على الانتهاء.

إليك مثالًا. يمكنك أن ترى أن تقاطعات المتوسطات المتحركة في مؤشر Alligator حدثت بعد وقت قصير من بدء هبوط السعر. وفي الوقت نفسه، كان مؤشر Gator Oscillator يعرض أعمدة حمراء وخضراء. ثم ترى مقطعًا من الأعمدة الخضراء بالكامل، وهو يتوافق مع المتوسطات المتحركة المتباعدة بوضوح. هذه هي مرحلة الصيد، والسعر ما زال يهبط.

فيما يلي مثال يتحرك فيه السعر في اتجاه صاعد. ومع تباعد المتوسطات المتحركة، تظهر في المدرج التكراري بعض المقاطع من الأعمدة الخضراء بالكامل. هذه هي مراحل الصيد.

إليك مثالًا آخر. شمعة بين بار (Pin Bar) هبوطية تشير إلى حركة هبوطية محتملة. وتظهر شمعة بين بار صعودية بعد بضع شموع، لكن المقاومة تصمد. وفي الوقت نفسه تقريبًا، تتقاطع المتوسطات المتحركة، ويُظهر المدرج التكراري اللونين الأخضر والأحمر معًا. وهناك بعض التماسك والتردد قبل أن يبدأ التمساح في التثاؤب فعلًا. لكن بعد ذلك، يبدأ الصيد بجدية. يهبط السعر، وتتباعد المتوسطات المتحركة كالمروحة، وتظهر سلسلة من الأعمدة الخضراء في مؤشر Gator Oscillator.

راقب مؤشر Gator Oscillator ومؤشر Alligator بحثًا عن فرص للشراء والبيع بناءً على كون السعر في نطاق عرضي أو في اتجاه.

نصائح عامة لاستخدام مؤشر Gator Oscillator

يميل مؤشر Gator Oscillator إلى تقديم معلومات أكثر موثوقية عند تداول الأصول عالية السيولة. تجنب محاولة استخدام المذبذب في الأسواق التي تتقلب دائمًا بلا اتجاه واضح؛ فهو لن يُظهر لك سوى اتجاهات غير صالحة للتداول.

من الجيد استخدام مؤشر إضافي و/أو حركة السعر للحصول على توافق عند التداول بمؤشر Gator Oscillator. ويمكنك أيضًا تجربة تحديد مناطق الدعم والمقاومة، واستخدام اختراقاتها كتأكيد.

يمكنك استخدام مؤشر Gator Oscillator لمحاولة تحديد متى تخرج من الصفقة أثناء تحريك أوامر الإيقاف خلف السعر. لكن لا يتعين عليك ذلك. وإذا كنت تفضل الخروج مبكرًا باستخدام قواعد خروج مختلفة، فلا بأس بذلك.

أحد قيود مؤشر Gator Oscillator أنه هو ومؤشر Alligator مؤشران متأخران. فعند دخولك الصفقة، قد يكون جزء كبير من الحركة قد فاتك بالفعل. وقد يبدأ السعر في التماسك أو الانعكاس قبل أن يُظهر المذبذب ذلك. فقط ضع ذلك في اعتبارك أثناء التداول. ومن الناحية الإيجابية، قد تساعد الطبيعة المتأخرة للمذبذب على حمايتك من البدايات الكاذبة.

الخلاصة: مؤشر Gator Oscillator يمكن أن يساعدك على الاستفادة من الاتجاهات

مؤشر Gator Oscillator مؤشر بسيط وواضح يمكنك إضافته إلى رسومك البيانية ليساعدك على تصور تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة التي تشكل مؤشر Alligator. وبذلك يمكنك فهم الأسواق العرضية والاتجاهية بصورة أفضل، والبحث عن فرص للدخول في صفقات الفوركس والخروج منها.