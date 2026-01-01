دليل المبتدئين لمؤشرات Bulls Power وBear Power في الفوركس

إذا كنت تبحث عن مؤشرات التذبذب القادرة على توليد إشارات بيع وشراء، ننصحك بالتفكير في إضافة مؤشرات Bulls Power و Bears Power إلى مخططات الفوركس.

برغم أننا نتحدث هنا عن مؤشرين مختلفين، ولكنهما في واقع الأمر يعملان بنفس الطريقة، كما يتم استخدامهما عادةً بشكل متزامن.

ما هي مؤشرات Bulls Power وBear Power؟

يعود الفضل في اختراع هذين المؤشرين إلى ألكسندر إلدر، وتشرح أسمائها إلى حد كبير مضمون كلاً منها. يخبرنا مؤشر Bulls Power بمدى قوة الثيران (المشترين)، بينما يخبرنا مؤشر Bear Power بمدى قوة الدببة (البائعين).

في بعض الأحيان يشار إليها أيضًا باسم "مؤشرات أشعة إلدر" يبدو أن إلدر هو من قام بصياغة هذا المصطلح بنفسه مستلهمًا فكرة "الأشعة السينية" لتطبيقها على الأسواق المالية.

نقطة أساسية: نقطة هامة: يمكنك تصور مدى قوة المشترين والبائعين في السوق من خلال رسم مؤشري Bulls Power وBear Power.

كيف يتم حساب مؤشرات Bulls Power وBear Power؟

حسابات مؤشري Bulls Power وBear Power سهلة وواضحة للغاية.

برغم أن معظمنا قد يستخدم المتوسط المتحرك الأسي بشكل افتراضي، فإن إلدر اقترح استخدام المتوسط المتحرك الأسي لفترة 13 يوم عند صياغة هذه المؤشرات.

وكما هو الحال دائمًا، لست بحاجة للانشغال بإجراء هذه الحسابات يدويًا لأن منصة التداول ستقوم بها نيابةً عنك.

نقطة أساسية: يتم حساب مؤشري Bulls Power وBear Power باستخدام معادلة بسيطة تقارن المتوسط المتحرك الأسي مع القمة أو القاع على التوالي.

ما الذي تُظهره لنا مؤشرات Bulls Power وBear Power؟

ما ننظر إليه من خلال مؤشرات Bulls Power وBear Power هو المسافة بين المتوسط المتحرك الأسي والقمة/القاع. يتوافق هذا مع تأثير الثيران/الدببة على الاستمرار في دفع السعر إلى ما بعد المتوسط المتحرك الأسي.

ستلاحظ على الرسم البياني أن كلاً من مؤشرات Bulls Power وBear Power يمكن عرضها بقيم موجبة أو سالبة.

لاحظ أن القيم الموجبة في مؤشر Bulls Power تشير إلى زخم صعودي، فيما تشير القيم السالبة في مؤشر Bear Power إلى زخم هبوطي.

نقطة أساسية: نقطة هامة: تساعدنا مؤشرات Bulls Power وBear Power في تصور قوة المشترين والبائعين على التوالي.

كيفية رسم مؤشرات Bulls Power وBear Power على المخططات البيانية؟

فيما يلي خطوات رسم مؤشرات Bulls Power وBear Power على مخططات الفوركس في MT4.

أولاً، سيتعين رسم المتوسط المتحرك على المخطط البياني لأنك تحتاج إلى إلقاء نظرة عليه أثناء التخطيط لصفقاتك. انقر على إدراج، ثم المؤشرات، ثم الاتجاه، ثم المتوسط المتحرك. في القائمة المنسدلة الطريقة انقر على الأسي. قم بتعيين الفترة الزمنية عند 13. قم بالتطبيق على إغلاق. اختر اللون الذي تريده، وقم بإضافة المتوسط المتحرك الأسي إلى الرسم البياني عن طريق النقر على موافق. أضف مؤشر Bulls Power إلى الرسم البياني. للقيام بذلك، انقر على إدراج، المؤشرات، المذبذبات، ثم Bulls Power. ننصحك بتغيير لون مؤشر Bulls إلى اللون الأخضر حتى يسهل التعرف عليه بمجرد النظر. أضف مؤشر Bears Power إلى الرسم البياني. للقيام بذلك، انقر على إدراج، المؤشرات، المذبذبات، ثم Bears Power . ننصحك بتغيير لون مؤشر Bears إلى اللون الأحمر حتى يسهل التعرف عليه بمجرد النظر.

هذا كل شيء. أنت الآن جاهز للبحث عن فرص التداول باستخدام مؤشر Bulls Power ومؤشر Bear Power.

نقطة أساسية: نقطة هامة: يمكنك إضافة مؤشرات Bulls Power وBear Power إلى مخططاتك البيانية في MT4 في بضع خطوات سريعة.

كيف تستخدم مؤشرات Bulls Power وBear Power أثناء التداول؟

لم يقتصر إلدر على إنشاء هذه المجموعة من المؤشرات، بل اقترح أيضًا طريقة للتداول بها. فيما يلي القواعد التي وضعها للشراء والبيع.

اشتري عندما:

يتحرك المتوسط المتحرك الأسي صعودًا.

Bear Power عند قيمة سالبة ولكن يقترب من الصفر.

في حين أن الشرطين المذكورين هما بالفعل الشروط الوحيدة المطلوبة، يساعد تحقق الشروط التالية على رصد فرص تداول أكثر موثوقية:

القمة الأحدث للمدرج التكراري لـ Bulls Power أعلى من القمة السابقة.

وجود دايفرجنس صعودي بين هيستوجرام Bear Power والسعر.

قُم بالبيع عندما:

يتراجع خط المتوسط المتحرك الأسي.

Bulls Power عند قيمة موجبة ولكن يقترب من الصفر.

هذه الشروط الاختيارية تزيد من موثوقية فرصة التداول:

القاع الأحدث لهيستوجرام Bear Power يقع عند مستوى أقل من القاع السابق.

هناك دايفرجنس هبوطي بين هيستوجرام Bulls Power والسعر.

نقطة أساسية: نقطة هامة: تتطلب طريقة إلدر للتداول باستخدام مؤشرات Bulls Power وBear Power رسم المتوسط المتحرك الأسي على المخطط البياني واستيفاء شرطين محددين للدخول. وبجانب هذين الشرطين، هناك معايير أخرى يمكن اتباعها للحصول على فرص تداول أكثر موثوقية.

نصائح عامة لاستخدام مؤشرات Bulls Power وBear Power

استخدم جميع مكونات النظام معًا. أنشأ إلدر مؤشرات Bulls Power وBear Power لاستخدامها جنبًا إلى جنب مع المتوسط المتحرك الأسي لفترة 13 يوم. بعبارة أخرى، لم يكن الغرض من ذلك أن يعمل أي جزء بمعزل عن المؤشرات الأخرى.

اختبر الاستراتيجية قبل التداول على حساب حقيقي. قبل استخدام هذا النظام في التداول بأموال حقيقية، تأكد من إجراء الاختبار العكسي و اختباره على حساب تجريبي. بمجرد التأكد من فرص النجاح والربحية للطريقة المستخدمة، يمكنك البدء في المخاطرة بأموالك الحقيقية.

قم بتعديل النظام متى أردت ذلك، ولكن مرة أخرى لا تنسى اختبار الاستراتيجية المُعدلة. لا تحتاج بالضرورة إلى استخدام اقتراحات إلدر بطريقة حرفية، ولكن إذا كنت تريد إجراء أي تغييرات فلا تنسى اختبارها أولاً.

نقطة أساسية: نقطة هامة: إذا اخترت استخدام مؤشرات Bulls Power وBear Power في تداولاتك، تحقق دائمًا من ربحية الإعدادات في حساب تجريبي قبل الانتقال للتداول على حساب حقيقي.

خاتمة: مؤشرات Bulls Power وBear Power

من المفترض أن تكون الآن على دراية بكيفية استخدام مؤشر Bulls Power، مؤشر Bear Power، والمتوسط المتحرك الأسي لفترة 13 يومًا بشكل جماعي لتوليد إشارات شراء وبيع عند تداول الفوركس. وبرغم أن طريقة إلدر قد تبدو معقدة للوهلة الأولى، ولكنك ستكتشف أنها مباشرة وواضحة للغاية بمجرد تطبيقها بشكل عملي.