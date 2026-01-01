دليل المبتدئين إلى مؤشر النشاط النسبي (RVI) في الفوركس

إذا كنت تبحث عن طريقة بسيطة لرصد انعكاسات السعر المحتملة، يمكنك رسم مؤشر النشاط النسبي أو Relative Vigor Index (RVI) على مخطط الفوركس.

سيعلمك هذا الدليل كيفية استخدام التقاطعات والدايفرجنس للتداول باستخدام مؤشر RVI. ولكن دعنا أولاً نشرح بالضبط ما هو مؤشر النشاط النسبي وكيف يتم حسابه.

ما هو مؤشر النشاط النسبي؟

يُصنف مؤشر النشاط النسبي ضمن المذبذبات. وكما يوحي الاسم، فإن الغرض منه هو مساعدتك على تصور النشاط النسبي للسوق.

يمكنك استخدام المؤشر للتعرف على تطورات الاتجاه الحالي، ومحاولة التنبؤ بالوقت الذي قد يحدث فيه تغير في هذا الاتجاه.

نقطة أساسية: يُظهر مؤشر RVI القوة النسبية للسوق.

كيف يتم حساب مؤشر النشاط النسبي؟

نعرض أدناه المعادلة المستخدمة في حساب مؤشر النشاط النسبي. إذا كنت شغوفًا بالرياضيات فستجد من السهل فهم المعادلة. ولكن إذا كان الأمر غير ذلك فهناك صعوبة في إدراك مغزاها.

تساعد المعادلة على فهم الأساس الذي تقوم عليه فكرة مؤشر النشاط النسبي، والتي تنطوي على مجموعة الملاحظات التالية:

عندما يتحرك السعر في اتجاه صعودي، تميل الشموع إلى الإغلاق عند مستوى أعلى من سعر الفتح.

وعندما يتحرك السعر في اتجاه هبوطي، تميل الشموع إلى الإغلاق عند مستويات أقل من سعر الفتح.

حيث:

حيث:

تأخذ معادلة حساب الخطين الرئيسيين للمؤشر الشكل التالي:

حيث:

ربما تشعر بالامتنان عندما تعرف أنك لست مضطرًا أي من هذه العمليات الحسابية بنفسك. إذا كنت تستخدم الميتاتريدر4، فستقوم المنصة بإجراء كافة المسائل الرياضية في الخلفية نيابةً عنك بينما تقوم برسم المؤشر على المخطط البياني.

نقطة أساسية: يُحسب مؤشر RVI على أساس الكيفية التي يغلق بها السعر عادةً في الاتجاهات الصاعدة والهابطة.

ما الذي يُظهره لنا مؤشر النشاط النسبي؟

عندما يكون الاتجاه الصعودي قويًا، تميل خطوط RVI إلى التحرك صعودًا. وعندما يكون الاتجاه الهبوطي حاضرًا بقوة يحدث العكس تمامًا.

إذا رأيت دايفرجنس، فهذا يعني أن الاتجاه قد بدأ يضعف وهي إشارة تسبق عادةً حدوث الانعكاس.

نقطة أساسية: يساعدك مؤشر RVI في تحديد مدى قوة الاتجاه، وما إذا كان الانعكاس وشيكًا أو بصدد الحدوث بالفعل.

كيف ترسم مؤشر النشاط النسبي على مخططاتك البيانية؟

يمكنك رسم مؤشر النشاط النسبي على مخططات الفوركس في منصة الميتاتريدر في بضع خطوات بسيطة:

في القائمة العليا، انتقل إلى إدراج, مؤشرات, مذبذبات، ثم Relative Vigor Index. يمكنك الآن تحديد الفترة الزمنية، والتي تكون قيمتها الافتراضية 10. يمكنك أيضًا اختيار ألوان مؤشر RVI وخطوط الإشارة. يكتسي خط الإشارة افتراضيًا باللون الأحمر فيما يأخذ خط RVIاللون الأخضر. يمكنك ضبط القيم الدنيا والقصوى لمقياس مؤشر النشاط النسبي من خلال علامة تبويب Scale. وبعد الانتهاء من اختيار معلمات المؤشر وضبط إعداداته، انقر على موافق. سترى الآن مؤشر النشاط النسبي في الجزء السفلي من الرسم البياني. من المفترض أن ينتهي الأمر عند هذا الحد. ولكن إذا تعذر رؤية خط الصفر، فربما تحتاج إلى رسمه يدويًا.

نقطة أساسية: لا يتطلب الأمر سوى بضع نقرات سريعة لإضافة مؤشر النشاط النسبي إلى مخططاتك البيانية في MT4.

كيف تستخدم مؤشر النشاط النسبي أثناء التداول؟

بمجرد الانتهاء من رسم مؤشر النشاط النسبي، يمكنك بدء استخدامه في التداول على الفور. دعنا نستعرض الطريقتين الأكثر شيوعًا لاستخدام RVI.

التقاطعات

تتمثل إحدى طرق التداول باستخدام مؤشر النشاط النسبي في البحث عن حالات التقاطع بين الخطين الأحمر والأخضر.

عندما ترى خط RVI الأخضر يقطع أعلى خط الإشارة الأحمر، بينما يحدث ذلك أسفل خط الصفر الأفقي، فإن ذلك يعطي إشارة على الانعكاس الهبوطي وبداية اتجاه صاعد.

إذا رأيت خط RVI الأخضر يقطع أسفل خط الإشارة الأحمر، وظهر هذا التقاطع أعلى خط الصفر الأفقي، فإن ذلك يشير إلى انعكاس الاتجاه الصاعد وبداية اتجاه هابط.

الدايفرجنس

الطريقة الأخرى الشائعة لاستخدام مؤشر النشاط النسبي في تداول الفوركس هو البحث عن الدايفرجنس بين حركة السعر والمؤشر:

إذا كان السعر يشكل قيعان متناقصة، فيما تشكل خطوط RVI قيعان متصاعدة، فهذا يعني وجود دايفرجنس صعودي، والذي يشير بدوره إلى أن السعر ربما يكون بصدد عكس وجهته والبدء في ترند صاعد.

إذا كان السعر يشكل قمم تصاعدية، بينما تشكل خطوط RVI قمم متناقصة، فإن هذا يشير إلى وجود دايفرجنس هبوطي. يعني ذلك أن السعر ربما يكون بصدد عكس وجهته والبدء في ترند هابط.

نقطة أساسية: يمكنك استخدام مؤشر RVI في التداول عن طريق البحث عن التقاطعات أو حالات الدايفرجنس.

نصائح عامة لاستخدام مؤشر النشاط النسبي

تجنب استخدام مؤشر النشاط النسبي في الأسواق العرضية. يعطي المؤشر أفضل النتائج وإشارات أكثر موثوقية في الأسواق التي تشهد اتجاهات قوية واضحة. أما إذا استخدمته في سوق عرضية فستواجه على الأرجح العديد من الإشارات الكاذبة والتحركات العشوائية.

استخدمه مع مؤشرات أخرى أو بالاقتران مع حركة السعر. لا يوجد مؤشر يعطي إشارات موثوقة بنسبة 100%، بما في ذلك مؤشر النشاط النسبي، لذا من الأفضل استخدام RVI بالتزامن مع مؤشر آخر أو أكثر. كما يمكنك بدلاً من ذلك استخدامه جنبًا إلى جنب مع حركة السعر. إذا كان مؤشر RVI والنموذج السعري يعطيان إشارات انعكاسية، فإن هذا يعطي سياق للتداول ويزيد من موثوقية الإشارة الصادرة.

قم دائمًا بإجراء الاختبارات. إذا قررت استخدام مؤشر النشاط النسبي، سيتعين عليك إجراء اختبار عكسي و اختبار على حساب تجريبي قبل التداول بأموالك الحقيقية. ينطبق نفس الأمر أيضًا على أي تعديلات تجريها في معلمات الفترة الزمنية أو الحدود الدنيا والقصوى لمقياس RVI.

نقطة أساسية: مثل أي مؤشر آخر، هناك قيود على موثوقية الإشارات الصادرة من مؤشر النشاط النسبي. يمكن أن تساعدك النصائح التي أشرنا إليها أعلاه في التغلب على تلك القيود.

خاتمة

يساعدك مؤشر النشاط النسبي في رصد انعكاسات السعر. يسهل هذا المؤشر من تصور القوة النسبية للأسواق، ومن خلال النظر إلى التقاطعات وحالات الدايفرجنس، يمكنك اقتناص فرصة الدخول مع الاتجاهات الجديدة عند نقاط الانعكاس.

للحصول على أفضل النتائج، استخدمه في الأسواق الاتجاهية، ابحث عن اقتران الإشارات مع مؤشرات أخرى، واختبر طريقة التداول بدقة على حساب تجريبي قبل بدء العمل بأموال حقيقية.

يمكنك مناقشة مؤشر النشاط النسبي وتطبيقه في تداول الفوركس في منتدى المتداولين.