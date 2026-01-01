درس تعليمي عن استيراد وتحويل البيانات التاريخية في الميتاتريدر لإجراء اختبار عكسي عالي الجودة

يعتبر الاختبار العكسي لاكسبيرتات الميتاتريدر باستخدام البيانات التاريخية طريقة جيدة لاكتشاف مدى كفاءة الاستراتيجية. برغم ذلك، فإن إجراء الاختبار باستخدام البيانات التاريخية في منصة MT4 التي تتداول عليها قد يعطيك نتائج غير دقيقة (عادةً أقل من 50%). لذا، كيف يمكنك إجراء اختبار عكسي (باك تيست) لاكسبيرتات MT4 بدرجة دقة تصل إلى 90%؟ الأمر ليس بهذه الصعوبة. كل ما عليك هو متابعة هذا الدرس التعليمي البسيط وستكون قادرًا على اختبار أي مستشار خبير للميتاتريدر بنمذجة تصل دقتها إلى 90% على الأقل.

تم تجميع مادة هذا الدرس التعليمي لتقديم معلومات دقيقة تضمن جودة النمذجة بنسبة تتراوح بين 90 إلى 99.9%، وكذلك شرح طريقة سهلة للحصول على بيانات تاريخية بجودة مرتفعة في منصة MT4.

من المستحسن استخدام نسخة منفصلة لمنصة MT4 لتزويدها ببيانات الاختبار العكسي ذات الجودة المرتفعة وتجنب الكتابة عليها أو استبدالها ببيانات وسيطك التي ربما لا تكون دقيقة.

1. قم بتنزيل نسخة جديدة من الميتاتريدر4 وتثبيتها في مجلد منفصل. يجب ملاحظة أن بيانات الميتاتريدر التاريخية ذات الجودة المرتفعة قد تشغل مساحة كبيرة من القرص الصلب — يبلغ حجم بيانات الأسعار لكل عامين في المتوسط حوالي 1 جيجابايت. لتنزيل نسخة MT4 جديدة، انصح باختيار واحد من وسطاء الفوركس MT4 لأنه يتعذر حاليًا تنزيل الميتاتريدر4 من موقع MetaQuotes الرسمي.

2. قم بتشغيل منصة الميتاتريدر الجديدة وتسجيل الدخول إلى حساب وسيطك التجريبي. الآن قم بإغلاق جميع الرسوم البيانية المفتوحة.

3. اذهب إلى القائمة ملف->فتح مجلد البيانات. سيظهر المجلد الذي يحتوي على جميع بيانات المنصة. بعد ذلك قم بإغلاق المنصة.

3. افتح المجلد الفرعي history داخل مجلد بيانات المنصة واحذف كل شيء هناك (قد تختلف المحتويات الفعلية لمجلد history عن تلك التي تراها في لقطة الشاشة هنا):

4. قم بتشغيل منصة MT4 مرة أخرى مع ضبط خيارات MT4 للسماح بظهور المزيد من الشموع في سجلات الرسم البياني عبرأدوات->خيارات->المخططات:

5. اذهب إلى مركز سجلات MT4 (اضغط على F2 في لوحة المفاتيح) لتنزيل البيانات التاريخية لفترة دقيقة واحدة لكل زوج عملات تريد اختبار المستشار الخبير عليه.

6. انقر مرتين على الإطار الزمني M1 لزوج العملات الذي تختاره (من المفترض أن يُظهر الآن بيانات فارغة):

7. انقر على تنزيل — قد تظهر رسالة تحذيرية (انقر على موافق إذا حدث ذلك):

8. بعد انتهاء عملية التنزيل، سوف ترى بعض بيانات M1هنا:

9. اذهب إلى ملف->فتح بدون اتصال وانقر على الرسم البياني الشهري الذي قمت بتنزيل البيانات الخاصة به للتو:

10. سيتم فتح الرسم البياني. ابحث عن اكسبيرت PeriodConverter في Scripts عبر لوحة المتصفح (اسكربت افتراضي تقدمه MetaQuotes). قم بتشغيل الاسكربت على الرسم البياني وتعيين معامل مضاعف الفترة بناءً على الإطار الزمني الذي تحتاج لاستخدامه في الاختبار. ستجد هنا أنه قد تم تعيينه عند التحويل لـ 30 دقيقة (M30):

11. تحقق من علامة تبويبExperts في لوحةTerminal للتأكد من أن الاسكربت قد أنهى عمله بنجاح:

12. الآن إذا قمت باختبار مستشار خبير على إطار الـ 30 دقيقة مع نموذج Every tick، فسوف يُظهر نمذجة بجودة 90%:

منذ إصدار نسخة Build 940 من الميتاتريدر4، بلغ الحد الأقصى لجودة النمذجة التي يمكن استخدامها في الاختبارات العكسية دون الحاجة للاستعانة بحيل بيانات المزايدة المخصصة 90%. ويمكن رفع نسبة جودة النمذجة إلى 99.9% عن طريق تحويل بيانات المزايدة السعرية المستمدة من طرف ثالث إلى ملف ميتاتريدر مخصص بامتداد .fxt.

برغم ذلك، يعد إنشاء ملف .fxt مخصص عملية معقدة إلى حد كبير، كما أن الخطوات المستخدمة ستختلف بحسب الأدوات التي تقرر استخدامها. لذا أنصح باستخدام QuantDataManager من StrategyQuant لأنه مجانًا ويسمح لك بتنزيل بيانات Dukascopy لفترات زمنية طويلة وكذلك تحويل بيانات المزايدة التي يتم تنزيلها بامتداد .csv إلى.fxt وبيانات تاريخية بامتداد.hst يمكن استخدامها في الميتاتريدر. من بين الأدوات الشبيه لتحقيق هذا الغرضTickstory وTick Data Suite من Birt Ltd.

يمكنك مناقشة هذه الطريقة والطرق الأخرى للحصول على بيانات تاريخية عالية الجودة لاستخدامها في إجراء الاختبار العكسي في الميتاتريدر4 عبر منتدانا المخصص لمنصة MT4.