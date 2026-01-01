إذا كنت ترغب في فهم تحركات ما يُعرف باسم الأموال الذكية واقتناص التحركات الكبيرة في السوق، فيمكنك تجربة تطبيق منهج وايكوف على الفوركس. في هذا الدليل، سنستعرض كل ما تحتاج إلى معرفته للبدء في استخدام منهجية أو استراتيجية وايكوف عمليًا.

ما هو منهج وايكوف؟

سُمّي منهج وايكوف نسبةً إلى مبتكره، ريتشارد دي وايكوف، الذي وضع أسسه في أوائل القرن العشرين. وهو إطار لتحليل حركة السعر يهدف إلى تحديد دورات السوق وفهم ما يفعله المتداولون من المؤسسات. واستنادًا إلى التحليل الذي تجريه باستخدام منهج وايكوف، يمكنك الاستفادة منه للدخول في صفقات عند حدوث الاختراقات أو الانعكاسات.

وُضع منهج وايكوف في الأصل مع التركيز على تداول الأسهم، لكنه قابل للتكييف أيضًا مع سوق الفوركس وغيره من الأسواق.

المفاهيم الأساسية لمنهج وايكوف

يبدأ استخدام منهج وايكوف في تداول الفوركس بفهم القوانين الأساسية التي يستند إليها.

قانون العرض والطلب

هذه احدى المبادئ الأساسية التي ربما تكون على دراية بها بالفعل. فعندما يكون الطلب أكبر من العرض، يرتفع سعر الأصل. وعندما يكون العرض أكبر من الطلب، ينخفض السعر. أما عندما يكون العرض والطلب متقاربين، فسيتحرك السعر في مسار عرضي.

قانون السبب والنتيجة

ينص قانون السبب والنتيجة على أن تحركات السعر ("النتائج") تنشأ عن فترات سابقة من التجميع أو التصريف ("الأسباب").

السبب : الوقت والنشاط داخل نطاق تداول تعمل خلاله المؤسسات على بناء مراكزها.

: الوقت والنشاط داخل نطاق تداول تعمل خلاله المؤسسات على بناء مراكزها. النتيجة: حركة السعر التي تلي ذلك، والتي قد تكون إما صعودية أو هبوطية.

بوجه عام، كلما طالت مدة بقاء السعر داخل النطاق وأصبحت حدوده أكثر وضوحًا، زاد حجم الحركة المحتملة بمجرد اختراق السعر لهذا النطاق. ويمكن لمتداولي الفوركس تقدير ذلك من خلال مراقبة المدة التي يقضيها السعر في مرحلة التوطيد، ومدى صمود مستويات الدعم والمقاومة خلالها.

قانون الجهد مقابل النتيجة

يشير "الجهد" هنا إلى حجم التداول، بينما تشير "النتيجة" إلى حركة السعر.

عندما يرتفع كل من حجم التداول والسعر، تكون حركتهما متناغمة.

عندما يرتفع حجم التداول دون أن يتحرك السعر بالقدر المتوقع، فقد يشير ذلك إلى اقتراب حدوث انعكاس.

إذا انخفض حجم التداول في الوقت الذي تتزايد فيه حركة السعر، فمن غير المرجح أن تستمر هذه الأوضاع طويلًا.

مفهوم الرجل المركب

"الرجل المركب" هو كيان افتراضي يقوم بالتجميع قبل مرحلة الصعود، ثم بالتصريف قبل مرحلة الهبوط. وهو يجسّد المحصلة الإجمالية لتحركات المؤسسات في السوق. وبعبارة أبسط، يمكنك اعتباره تمثيلًا لما يُعرف بالأموال الذكية.

دورات السوق وفق منهج وايكوف

المجموعة التالية من المفاهيم التي تحتاج إلى الإلمام بها لاستخدام منهجية وايكوف هي دورات السوق وفق هذا المنهج. تتكون الدورة السعرية الواحدة من أربع مراحل: التجميع، والصعود، والتصريف، والهبوط. يمكنك رؤية مثال على هذه المراحل الأربع في الرسم البياني أدناه.

وفيما يلي مثال آخر مأخوذ من نفس الرسم البياني اليومي لزوج EUR/USD، ولكن خلال فترة سابقة:

1. التجميع

بعد انتهاء اتجاه هابط، يبدأ السعر في التحرك بصورة عرضية.

ينخفض حجم التداول.

ستلاحظ تذبذب السعر داخل قناة تحدها مستويات الدعم والمقاومة.

ما يحدث خلال مرحلة التجميع هو أن المؤسسات تستعد لمرحلة الصعود. وفيما يلي شرح أكثر تفصيلًا لما يجري خلال مرحلة التجميع.

المرحلة A

الدعم الأولي (PS): وهو أول مستوى دعم يظهر مع بدء تزايد قوة الشراء بعد اتجاه هابط. وقد يستمر بعض الضغط البيعي، لكنه يكون قد اقترب من نهايته.

ذروة البيع (SC): يهبط السعر لفترة وجيزة أسفل مستوى الدعم، مسجلًا قاعًا جديدًا. ويكون حجم التداول مرتفعًا.

الارتداد التلقائي (AR): بعد ذلك، يرتد السعر صعودًا.

المرحلة B

الاختبار الثانوي (ST): يعيد السوق اختبار منطقة SC مرة أخرى، ولكن بحجم تداول أقل.

المرحلة C

الربيع (Spring): يهبط السعر لفترة قصيرة أسفل مستوى الدعم، مسجلًا قاعًا جديدًا، قبل أن يرتد مجددًا إلى داخل نطاق التداول.

اختبار الربيع: تتم إعادة اختبار منطقة الـ Spring، ولكن بحجم تداول أقل.

المرحلة D

إشارة القوة (SOS): هنا ستبدأ أخيرًا في رؤية قفزة واضحة في السعر نحو الأعلى، مع زيادة في حجم التداول.

إعادة الاختبار (BU): يحدث اختبار إضافي أخير، ثم تبدأ مرحلة الصعود.

2. الصعود (المرحلة E)

يتجاوز الطلب العرض الآن، ويواصل السعر ارتفاعه.

ستلاحظ تكوّن قمم وقيعان متصاعدة.

عندما يتحرك السعر صعودًا، يزداد حجم التداول. وعندما يحدث تراجع مؤقت، ينخفض حجم التداول.

فيما يلي تفاصيل مرحلة الصعود:

الدفع الأولي (IT): يتحرك السعر خارج نطاق التجميع.

العودة إلى حافة نطاق التداول (BUEC): وهو أول تراجع ملحوظ في السعر.

الاختبار الثانوي (ST): تتحول المقاومة السابقة الآن إلى مستوى دعم. وفي هذه المرحلة، يختبر السعر خط الدعم هذا.

إشارات استمرار القوة (CSOS): يتحرك السعر صعودًا بالتزامن مع ارتفاع حجم التداول.

نقطة الدعم الأخيرة (LPS): يشهد السعر تراجعًا إضافيًا أخيرًا قبل أن يستأنف حركته الصعودية.

3. التصريف

هذه هي المرحلة التي تبدأ فيها المؤسسات في بيع مراكزها.

يعود السعر إلى التحرك بصورة عرضية داخل نطاق محدد.

يرتفع حجم التداول.

تشكل مستويات الدعم والمقاومة قناة سعرية، ويواصل السعر اختبار هذه المستويات.

وفيما يلي جميع الأحداث التي تقع خلال مرحلة التصريف:

المرحلة A

العرض الأولي (PSY): يشير إلى أول ظهور ملحوظ للمقاومة مع اقتراب الاتجاه الصاعد من نهايته.

ذروة الشراء (BC): بعد ذلك، تحدث موجة شراء مصحوبة بحجم تداول مرتفع.

رد الفعل التلقائي (AR): بعد مرحلة BC، يتراجع السعر.

المرحلة B

الاختبار الثانوي (ST): يختبر السعر القمة التي سجلها خلال مرحلة BC، ولكن بحجم تداول أقل.

الاختراق الصعودي (TOUT): وهي قمة أخيرة يرتفع فيها السعر فوق مستوى المقاومة.

المرحلة C

الاختراق الصعودي بعد التصريف (UTAD): يعيد السعر اختبار نفس القمة مرة أخرى، ولكن بحجم تداول أقل.

المرحلة D

إشارة الضعف (SOW): يرتفع حجم التداول ويبدأ السعر في الهبوط.

نقطة العرض الأخيرة (LPSY) أو الارتداد (R): تشير بعض المصادر إلى حدوث ارتفاع أخير في السعر، لكنه يكون ضعيفًا، بينما ترى مصادر أخرى أن السوق يعجز عن تحقيق أي ارتفاع إضافي. وفي هذه المرحلة يكون الطلب قد استُنفد، وتبدأ مرحلة الهبوط.

4. الهبوط (المرحلة E)

هذه هي المرحلة التي يصبح فيها العرض أكبر من الطلب، ما يدفع السعر إلى الدخول في اتجاه هابط.

يُشكّل السعر قممًا أدنى وقيعانًا أدنى.

عندما يهبط السعر، يرتفع حجم التداول. وعندما يحدث ارتداد مؤقت، ينخفض حجم التداول.

فيما يلي أحداث هذه المرحلة بالترتيب:

الدفع الأولي (IT): وهي الحركة الهبوطية التي تشير إلى انتهاء مرحلة التصريف وبدء مرحلة الهبوط.

الارتداد من التشبع البيعي: يشير أول ارتداد صعودي كبير إلى أن الأصل دخل، ولو بصورة مؤقتة، في حالة من التشبع البيعي.

الاختبار الثانوي (ST): يختبر السعر خط المقاومة الذي كان يعمل سابقًا كخط دعم.

إشارات استمرار الضعف (CSOW): يواصل السعر الانخفاض، مع بقاء حجم التداول مرتفعًا.

نقطة العرض الأخيرة (LPSY): وهي أخر محاولة صعود ضعيفة قبل أن يستمر السعر في الهبوط.

نماذج التجميع وفق منهجية وايكوف

فيما يلي بعض الأنماط التي حددها وايكوف.

نموذج التجميع رقم 1: وهو نمط تجميع كلاسيكي يتضمن مرحلة Spring، ويأتي بعد اتجاه هابط في معظم الحالات. يتضمن النموذج مرحلة ذروة بيع، وارتدادًا تلقائيًا، واختبارًا ثانويًا، ثم مرحلة Spring.

نموذج التجميع رقم 2: وهو نموذج تجميع لا يتضمن مرحلة Spring. ويحتوي على ذروة بيع، وارتداد، واختبار ثانوي، مع بقاء مستوى الدعم صامدًا طوال المرحلة.

نموذج التجميع رقم 3: يندرج ضمن هذه الفئة أي نموذج تجميع يتضمن عددًا كبيرًا من الاختبارات ومراحل Spring.

توجد أيضًا نماذج تصريف مقابلة، وهي في الأساس الصورة المعكوسة لنماذج التجميع.

معرفة الوقت المناسب للشراء أو البيع

قدّم وايكوف قدرًا كبيرًا من التفاصيل لمساعدة المتداولين على استخدام منهجه بفعالية. كما وضع تسع اختبارات للشراء وتسعة أخرى للبيع، لتكون بمثابة قائمة مراجعة يمكنك الرجوع إليها قبل الدخول في أي صفقة.

اختبارات الشراء

هل يتحرك السعر داخل نطاق عرضي بعد أن توقف عن الاتجاه الهبوطي؟

هل انخفض حجم التداول؟

هل هبط السعر مؤقتًا أسفل الدعم في حركة Spring ثم تعافى؟

هل هناك "سبب" كافٍ يدعم حدوث حركة سعرية كبيرة؟

هل تم اختراق العرض من خلال اتساع النطاق السعري وارتفاع حجم التداول؟

هل أداء الأداة أقوى من الأدوات المرتبطة بها أو من السوق ككل؟

هل تظل التراجعات أعلى من مستويات الدعم السابقة؟

بعد اختراق السعر للنطاق، هل يظهر نمط من القمم والقيعان المتصاعدة؟

هل يرتفع حجم التداول أثناء موجات الصعود وينخفض أثناء حركات التراجع؟

اختبارات البيع

هل يتحرك السعر داخل نطاق عرضي بعد أن توقف عن الاتجاه الصاعد؟

هل ارتفع حجم التداول؟

هل اندفع السعر فوق مستوى المقاومة ثم عاد للهبوط؟

هل هناك "سبب" كافٍ يدعم وجود مقاومة قوية؟

هل تم كسر الطلب من خلال اتساع النطاق السعري وارتفاع حجم التداول؟

هل أداء الأداة أضعف من الأدوات المرتبطة بها أو من السوق ككل؟

هل تفشل الارتفاعات عند مستويات المقاومة أو قبل الوصول إليها؟

هل ترى قممًا وقيعانًا متناقصة؟

هل يرتفع حجم التداول أثناء الهبوط وينخفض أثناء موجات الصعود؟

كيفية استخدام منهج وايكوف في الفوركس

يمكن تكييف منهج وايكوف مع الفوركس بسهولة إلى حد كبير، لكن هناك بعض النقاط التي ينبغي الانتباه إليها.

ستجد أن تطبيق المنهج يكون أسهل مع أزواج العملات الرئيسية. أما الأزواج النادرة فهي أقل سيولة، وقد تشهد قدرًا أكبر من الضوضاء السعرية والحركات المتذبذبة والمضللة. وإذا قررت تداول عملات السلع، فضع في اعتبارك تأثير أسعار السلع على تحركات هذه الأزواج.

تعمل أسواق الفوركس على مدار 24 ساعة يوميًا. ويحقق تحليل وايكوف أفضل النتائج عند الجمع بين عدة أطر زمنية. استخدم الرسوم البيانية اليومية لتحديد الهيكل العام للسوق، ثم استخدم الرسوم البيانية خلال اليوم لتحليل جلسات التداول المختلفة، مثل الجلسة الآسيوية وجلسة لندن وجلسة نيويورك. كما يجب إيلاء اهتمام خاص لفترات تداخل الجلسات، لأنها غالبًا ما تشهد أعلى مستويات التقلب والسيولة.

انتبه إلى الأحداث الإخبارية وصدور التقارير الاقتصادية، إذ يمكن لكليهما أن يربك تطبيق نماذج المنهج ويحد من فعاليتها وقت صدور الخبر أو التقرير.

لا يمكنك الاطلاع على حجم التداول الحقيقي مباشرةً في سوق الفوركس بنفس الطريقة المتاحة في سوق الأسهم، ولكن يمكنك على الأقل الاستعانة بحجم المزايدات السعرية (ticks). وعند إجراء المقارنات، ركّز على متوسطات الفترات الأخيرة وتابع التغيرات النسبية في حجم التداول.

تمثيل حجم التداول بصريًا

لكي تتمكن من تفسير تحركات السوق بصورة متكاملة باستخدام منهجية وايكوف، تحتاج إلى وسيلة لعرض حجم التداول بصريًا على الرسوم البيانية. ويُعد حجم المزايدات السعرية (ticks) بديلًا جيدًا يمكن الاسترشاد به بدلًا من حجم التداول الحقيقي، كما يمكنك أيضًا استخدام بعض مؤشرات حجم التداول، مثل:

مؤشر الحجم المتوازن (OBV)

مؤشر Chaikin Money Flow (CMF)

مؤشر Market Facilitation Index

اختر أحد هذه المؤشرات وجرّبه. كما يمكنك تجربة مؤشرات مختلفة أثناء إجراء الاختبارات التاريخية (باك تيست) لمعرفة أيها يناسب أسلوبك بشكل أفضل.

تطبيق منهج وايكوف

من الأفضل النظر إلى منهج وايكوف باعتباره نظرية تفسّر الكيفية التي يميل السوق إلى التحرك وفقًا لها. فهو لا يمثّل في حد ذاته استراتيجية تداول متكاملة.

لذلك، ستحتاج إلى دمجه مع المؤشرات الفنية أو التحليل الأساسي أو حركة السعر للعثور على فرص وإعدادات التداول المناسبة.

عندما تُظهر استراتيجيتك فرصة تداول محتملة، يمكنك الرجوع إلى قوائم التحقق من الشراء أو البيع التي ناقشناها سابقًا. يمكن لهذه القوائم، إلى جانب العرض المرئي لحجم التداول ومراحل السوق والأحداث الفردية التي يحددها منهج وايكوف، أن تساعدك على تقييم ما إذا كانت ظروف السوق والسياق المحيط بالصفقة مناسبين بالفعل للدخول فيها.

إيجابيات وسلبيات منهج وايكوف

لمساعدتك على تحديد ما إذا كان منهج وايكوف مناسبًا لك من عدمه، نستعرض فيما يلي أبرز مزاياه وعيوبه.

مزايا منهج وايكوف

يساعد استخدام منهج وايكوف في تحسين قدرتك على قراءة حركة السعر وفهم ما يحدث فعليًا في السوق، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على أدائك عند استخدام مجموعة واسعة من استراتيجيات التداول.

يوفر منهج وايكوف إطارًا منظمًا وقائمة تحقق يمكنك الرجوع إليها لفهم ما تراه على الرسم البياني، كما يساعدك على التأكد من وجود مبرر واضح للدخول في الصفقة قبل اتخاذ القرار.

بمجرد الاعتياد عليه، يصبح منهج وايكوف أبسط مما قد يبدو في البداية. فالدورات السوقية، وحتى الأحداث التي تتكوّن منها، واضحة نسبيًا ويصبح التعرّف عليها أسهل مع الممارسة.

يمكنك استخدام منهج وايكوف لتداول العملات التقليدية، والعملات الرقمية، والأسهم، والسلع، وغيرها من الأصول.

عيوب منهج وايكوف

تعتمد فعالية منهج وايكوف بدرجة كبيرة على الاستراتيجية التي تختار دمجه معها. فقد يكون أكثر ملاءمة لبعض الأساليب من غيرها، كما أنه لا يفسر بصورة مثالية كل ما يحدث في الأسواق أو جميع الأصول طوال الوقت.

قد يبدو منهج وايكوف معقدًا ومربكًا عند البدء في تعلمه. ويرجع ذلك إلى كثرة المفاهيم التي تحتاج إلى استيعابها، إلى جانب الحاجة إلى قدر من التدريب حتى تتمكن من التعرّف عليها عند ظهورها على الرسوم البيانية. لذلك، قد لا يكون من أسرع أو أسهل المناهج التي يمكن تعلمها.

يتضمن تحليل وايكوف قدرًا كبيرًا من التقدير الشخصي. ومع مرور الوقت، يمكنك تحسين قدرتك على التعرّف على الأنماط وتحديد الشكل الذي يمكن اعتباره نموذجًا "مثاليًا". ومع ذلك، سيظل تفسيرك الشخصي جزءًا من عملية اتخاذ القرار، وقد تكون قراءتك للسوق أكثر دقة وفعالية في بعض الأيام مقارنة بغيرها.

حتى بعد تعلّم منهج وايكوف وفهمه بصورة مستقلة، لن تكون مستعدًا للتداول مباشرةً. ستحتاج أيضًا إلى تعلّم استراتيجية تتوافق معه، ثم اكتساب الخبرة اللازمة لاستخدام الاثنين معًا بصورة متكاملة. لذلك، يتطلب هذا المسار قدرًا كبيرًا من الصبر.

الخلاصة: يساعدك منهج وايكوف على فهم سياق السوق

لا يمكن لمنهج وايكوف أن يشكّل استراتيجية فوركس متكاملة بمفرده، لكنه يوفر إطارًا ممتازًا لفهم ما تفعله المؤسسات وكيف يتحرك السوق. احرص على التدرب على استخدام هذا الإطار من خلال الاختبارات التاريخية والتجربة على الحسابات التجريبية. وكلما زادت ممارستك له، أصبحت قراءة ما يحدث على الرسوم البيانية وتفسيره أسرع وأسهل.