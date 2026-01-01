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خسارة المال في الفوركس، سواء بسبب وسيط محتال صريح أو بسبب خسائر السوق وعمليات التصفية المعتادة، قد تكون ضربة قاسية للمتداول. عند هذه النقطة يستغل المحتالون الرغبة في استعادة ما فُقد. فقد يتواصلون مع المتداول مباشرةً ومعهم تفاصيل محددة عن حساب التداول، أو يصلون إليه بطريقة غير مباشرة عبر توصيات زائفة في التعليقات المزعجة والمنتديات والإعلانات المدفوعة. ثم يزعم المحتال أن المال يمكن استرداده مقابل دفعة مقدمة صغيرة نسبيًا. وبعد ذلك قد تظهر رسوم إضافية للضرائب أو الأعمال القانونية أو التحقق من الحساب أو الإفراج عن الأموال.

هكذا يعمل احتيال استرداد الأموال (recovery scam). وتسميه الجهات التنظيمية أيضًا "recovery room". يستغل المحتالون تبعات خسارة سابقة لانتزاع مزيد من المال من الضحية. في هذا الدليل سنتناول كيف تُبنى هذه المخططات، وكيف تتعرف على المحتالين، وماذا تفعل إذا كانوا قد تواصلوا معك بالفعل.

كيف يستغل احتيال استرداد الأموال في الفوركس المتداولين بعد الخسارة

احتيال استرداد الأموال في سوق الفوركس نوع من الاحتيال بالرسوم المسبقة يستهدف المتداولين الذين خسروا رأس مالهم بالفعل، خصوصًا عند التعامل مع وسطاء الأوفشور أو الوسطاء المشبوهين. وتستخدم هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) مصطلح recovery room scams لهذه المخططات. يعرض المحتالون المساعدة في استرداد المال المفقود، لكنهم يطلبون دفعة مقدمة مقابل خدمات قانونية أو معالجة الملف أو ضرائب أو إجراءات أخرى. وحساباتهم مبنية على رغبة الضحية في معالجة آثار الخسارة الأولى.

قد تنتج تلك الخسارة عن احتيال أو عن نشاط تداول عادي. في الحالة الأولى يستغل المحتالون نزاعًا قائمًا مع وسيط. وفي الثانية قد يزعمون كذبًا أن نداءات الهامش أو عمليات التصفية أو خسائر السوق نتجت عن تلاعب غير قانوني من الوسيط وأنه يمكن إلغاؤها عبر إجراء قانوني. وقد يجري التواصل مع المتداول مباشرةً، أو يعثر هو على خدمة الاسترداد المزعومة عبر مواقع مراجعات زائفة أو منشورات مزعجة. وقد ينتحل الشخص صفة محامٍ أو مصفٍّ أو مختص بالنزاعات، ويستخدم تفاصيل محددة عن الحالة ليبدو جديرًا بالثقة.

للحالة النفسية للمتداول دور مهم هنا. فبعد خسارة كبيرة قد يتشبث الشخص بقوة أكبر بفرصة استعادة ولو جزء من رأس المال، ويتخذ قراراته تحت تأثير العواطف. ويزيد المحتالون هذا الضغط باستعجال مصطنع. فهم يزعمون أن مهلة تقديم المطالبة توشك على الانتهاء، أو أن الحساب سيُجمَّد نهائيًا قريبًا، أو أن فرصة استرداد الأموال ستضيع إذا لم يُدفع المبلغ فورًا. ونتيجةً لذلك يُنظر إلى العرض على أنه فرصة لإصلاح ما حدث، مع أنه في الواقع مخاطرة مالية جديدة.

هنا يظهر أثر التكلفة الغارقة. فإذا كان المتداول قد خسر 50,000 دولار بالفعل، فقد يبدو طلب دفع 2,000 دولار أخرى صغيرًا نسبيًا إذا وُعد باستعادة المبلغ الأصلي. وبعد الدفعة الأولى تتاح للمحتالين فرصة مواصلة المخطط. فتظهر رسوم جديدة للضرائب أو التأمين أو التحويل المصرفي أو التحقق من الهوية. وتُقدَّم كل دفعة لاحقة على أنها الخطوة الأخيرة اللازمة، ورفضها يعني أن على الضحية أن تتقبل الخسارة الأولى نهائيًا.

الدعم المؤسسي الزائف يمنح المخطط مصداقية إضافية. قد ينسخ المحتالون شعارات هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) أو لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) أو الشرطة أو المحاكم أو المنظمات الدولية وهويتها البصرية، ويستخدمون شهادات وأرقام قضايا مزوّرة، ويشيرون إلى إجراءات قائمة فعلًا. وهذا يخفض حذر الضحية ويوحي بأن جهة رسمية أو مخولة قانونًا تتولى قضيتها. ونتيجةً لذلك قد يتوقف المتداول عن التحقق بنفسه من مصدر المطالبات ويواصل الدفع وهو ينتظر استرداد الأموال.

محتالو استرداد الأموال وبياناتك الشخصية

المحتالون الذين يعرضون استرداد الأموال المفقودة يعرفون مسبقًا في الغالب مع من يتعاملون. فقد يعرفون أي وسيط استخدمه المتداول، وكم خسر، ومتى وقعت المشكلة. وأحيانًا تكون لديهم معلومات أدق تتيح لهم تقديم الاتصال على أنه متابعة لقضية قائمة. وكلما بدت هذه المعرفة أكثر إقناعًا، سهل الإيحاء بأن من تواصل مع المتداول شخص مطّلع فعلًا على وضعه. لذلك، عند تلقي عرض استرداد غير متوقع، من المهم أن تعرف لا من المتصل فحسب، بل كيف عرف هذا الشخص ملابسات خسارتك.

من أين يحصل المحتالون على بياناتك

أحد المصادر المحتملة هو خرق البيانات. فقد تنكشف معلومات العملاء لأطراف خارجية بسبب تسريب بيانات ناتج عن خطأ أو إعدادات وصول خاطئة أو حادث آخر. وقد يُستولى عليها أيضًا عبر وصول غير مصرح به، حين يحصل المهاجم على المعلومات دون إذن، مثلًا عبر حساب مخترق أو عبر نظام الوسيط. وفي الحالتين قد يحصل طرف خارجي على بيانات الاتصال الخاصة بالعميل ومعلومات تتعلق بنشاطه في التداول.

بعد ذلك قد تصل هذه المعلومات إلى محتالين آخرين. فالشخص الذي خسر ماله وحاول إيجاد طريقة لاسترداده يصبح هدفًا محتملًا لمحاولات تواصل متكررة. وقد يُعاد استخدام بيانات الاتصال الخاصة به، فيتواصل معه بعد مدة "محامٍ" آخر أو "وكالة استرداد" أخرى على علم بتاريخ التواصل السابق. وتبدو هذه للضحية فرصة جديدة للحصول على المساعدة، مع أن جهة الاتصال الجديدة قد تملك المعلومات الأولية نفسها.

الحصول على هذه المعلومات لا يتطلب الوصول إلى شبكات الشركات المغلقة. فالمتداولون الذين تعرضوا للاحتيال أو خسروا أموالهم قد يسلّمون بياناتهم بأنفسهم وهم يبحثون عن المساعدة. فقد يرسلون بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر مواقع زائفة "للتحقيق في الوسطاء" أو يردّون على عروض الاسترداد المنشورة في تعليقات YouTube أو Reddit أو Trustpilot. ويمكن للمواقع الاحتيالية التي تقلّد الجهات التنظيمية أو هيئات تسوية النزاعات أن تجمع هذه المعلومات على نطاق واسع. والمتداول الذي يظن أنه يقدّم شكوى رسمية قد يكون في الواقع يسلّم بيانات الاتصال الخاصة به إلى مجموعة أخرى من المحتالين.

وثمة احتمال آخر، خصوصًا عند خسارة المال لدى وسيط محتال صريح، هو أن يكون محتالو الاسترداد هم أنفسهم من أداروا عملية احتيال الوسيط الأولى. وفي هذه الحالة تكون لديهم كل المعلومات التي قدّمها المتداول للوسيط، ويكونون في موقع يتيح لهم مواصلة استنزاف أموال ضحية لا تشك في شيء.

ما الذي يستطيع المحتالون معرفته عنك على الإنترنت

مصدر آخر موجود على الإنترنت مباشرةً. فأساليب استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) تتيح جمع المعلومات من النقاشات العامة ومنتديات الشكاوى ومنصات المراجعات ووسائل التواصل الاجتماعي. وكثيرًا ما ينشر المتداولون اسم الوسيط والمبلغ المفقود ولقطات شاشة للمعاملات وتفاصيل أخرى سعيًا إلى الحصول على نصيحة أو تحذير مستخدمين آخرين.

قد تبدو الأجزاء المتفرقة من هذه المعلومات غير مؤذية، لكنها مجتمعةً تتيح رسم صورة أكثر تفصيلًا بكثير. فاسم الوسيط والتاريخ التقريبي وحجم الخسارة تكفي أحيانًا لربط منشور بشخص محدد. وتضيف وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن عمله ودائرة معارفه واهتماماته. ونتيجةً لذلك يستطيع المحتال إعداد اتصال مصمم وفق الظروف الحقيقية لحياة المتداول وتجربته السابقة.

كيف تجعل البيانات المسروقة عمليات الاحتيال أكثر إقناعًا

هنا تتحول المعلومات المجموعة إلى أداة تلاعب. فخلال المكالمة يستطيع المحتال أن يشير بثقة إلى ظروف لا يمكن، للوهلة الأولى، أن يعرفها شخص غريب. فتفكر الضحية تلقائيًا: ما دام هذا الشخص مطّلعًا على الوضع إلى هذا الحد، فهو على الأرجح يمثل فعلًا الوسيط أو جهة تنظيمية أو منظمة معنية باسترداد الأموال.

هذا الانطباع خادع. فمعرفة تاريخ العميل لا تدل على شيء من صلاحيات الشخص على الطرف الآخر من الخط. إنها تبيّن فقط أن المعلومات اللازمة وصلت إليه بطريقة ما. وقد يكون المصدر تسريب بيانات أو وصولًا غير مصرح به أو اتصالًا احتياليًا سابقًا أو منشورات المتداول العلنية نفسها.

لذلك فإن أي اتصال غير متوقع يتضمن تفاصيل عن تاريخ تداولك يستوجب، قبل كل شيء، التحقق من هوية المتصل ومن الجهة التي يدّعي تمثيلها عبر قنوات رسمية مستقلة. وعليك أن تكون شديد الحذر إذا استُخدمت هذه المعرفة للضغط عليك أو للمطالبة بدفع عاجل. فالأسلوب المخصص يزيد ثقة الضحية، لكنه لا يؤكد بحد ذاته مصدر المعلومات ولا مشروعية من يستخدمها.

الوجوه الخمسة لاحتيال استرداد الأموال

حين يخسر المتداول ماله لدى وسيط عديم الضمير أو يتكبد خسائر تداول فادحة، تصبح رغبته اليائسة في استعادة رأس المال أرضًا مثالية لهجوم ثانٍ. والمحتالون يدركون ذلك ويبنون مخططاتهم حول خمس شخصيات رئيسية.

شركات استرداد أموال الفوركس الزائفة

يبدأ هذا المخطط عادةً بكيان تجاري مستقل يقدّم نفسه على أنه وكالة للتحقيقات المالية أو تتبع الأصول أو تسوية النزاعات بين المشاركين في سوق الفوركس. فالموقع الاحترافي وادعاءات "الخبرة الممتدة لسنوات طويلة" وقصص النجاح الكثيرة تعطي انطباعًا بمؤسسة راسخة، مع أن هذه الإنجازات يتعذر التحقق منها في الغالب. ثم تأتي الإشارات إلى قنوات يُزعم أنها حصرية لتتبع الأموال، واتصالات مباشرة بالبنوك، ومحققين خاصين، أو "مطّلعين من الداخل" في الولايات القضائية الخارجية وبين موظفي الوسطاء السابقين.

في ظل ذلك يبدو الوعد مغريًا جدًا: يعرض المحتالون استرداد جزء كبير من المبلغ المفقود أو حتى كله خلال أيام أو أسابيع. وفوق ذلك تُقدَّم النتيجة على أنها شبه مضمونة مهما كانت ظروف الحالة. وتأتي اللحظة الحاسمة حين يطلبون الدفع مقدمًا مقابل هذا "العمل". واجتماع الدفعة المقدمة مع الوعد بنتيجة سريعة وشبه مضمونة هو بالضبط ما ينبغي أن يدفع المتداول إلى التوقف والتحقق من المؤسسة وصلاحياتها وشروط التعاقد الفعلية.

مكاتب المحاماة الزائفة التي تستهدف ضحايا الاحتيال

الشخصية التالية تبدو أكثر إقناعًا. فقد يقدّم المحتالون أنفسهم على أنهم مكاتب محاماة عابرة للحدود أو مكاتب مطالبات متخصصة، أو حتى يستخدمون اسم محامٍ حقيقي ممارس وبيانات تسجيله. والإشارات إلى دعاوى جماعية دولية وتجميد أصول وإجراءات معقدة عابرة للحدود قد تجعل العرض يبدو مشروعًا.

تُدعى الضحية إلى الانضمام إلى قضية ضد الوسيط أو إلى إجراء جماعي آخر، مع الزعم بأن ذلك يزيد كثيرًا فرص استرداد المال. وتختلف هياكل الأتعاب القانونية في الممارسة المشروعة، لكن طلب دفعة مقدمة من أجل "تسجيل" مطالبة أو الإفراج عن أموال مجمّدة أو ضمان تعويض مؤكد في نزاع معقد عابر للحدود علامة تحذيرية كبرى.

الجهات التنظيمية والهيئات الحكومية الزائفة

والأخطر من ذلك مخطط يرتدي فيه المحتال قناع جهة تنظيمية أو مؤسسة تعويض حكومية. فقد يقدّم المتصل نفسه على أنه موظف في هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) أو هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) أو هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أو الرابطة الوطنية للعقود الآجلة الأمريكية (NFA)، ويستخدم رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني مشابهًا، أو حتى بطاقة هوية مزوّرة. ثم يبلّغ بأن أموال الوسيط قد عُثر عليها وجُمّدت في حساب رسمي وأنها متاحة للصرف للعميل.

العلامة التحذيرية الرئيسية هنا هي بالضبط الصلاحية المزعومة. فالجهة التنظيمية تستطيع فعلًا ممارسة الرقابة وإجراء التحقيقات والمشاركة، في الحالات التي ينص عليها القانون، في إجراءات متصلة بالتعويض. لكن رسالة تقول إن المبلغ جاهز للصرف لا تجعل المطالبة بتحويل المال إلى حساب محدد إجراءً مشروعًا. فإذا طُلب منك باسم جهة تنظيمية أن تدفع مقدمًا "ضريبة" أو "رسم دمغة" أو "رسم فك الحظر" أو أي مبلغ آخر لتحصل على التعويض، فاعتبر ذلك احتيالًا: فالجهات التنظيمية لا تتقاضى رسومًا ولا تحصّل ضرائب مقابل صرف التعويض. وإذا استعجلك الشخص في الدفع أو منعك من التواصل مع الجهة التنظيمية بنفسك، فذلك لا يزيد الأمر إلا تأكيدًا.

عمليات احتيال استرداد العملات المشفرة

ثمة مخطط آخر يستهدف المتداولين الذين موّلوا حساباتهم عبر بوابات العملات المشفرة. يقدّم المحتالون أنفسهم على أنهم "محققو بلوكشين" أو مختصون في الأصول الرقمية ويعدون بتتبع الأموال على البلوكشين. وليبدوا مقنعين قد يشيرون إلى خوارزميات خاصة بهم لتحليل المعاملات، أو إلى وصولهم إلى البنية التحتية للمنصات، أو إلى قدرات تقنية أخرى تبدو معقدة بما يكفي ليصعب التحقق منها.

ثم يأتي الوعد الرئيسي: إلغاء معاملة عملات مشفرة قديمة أو استرداد أموال حُوّلت بالفعل وأكدتها الشبكة. وهنا تكمن العلامة التحذيرية التقنية الأساسية. فالمعاملة العادية المؤكدة على بلوكشين عام لا تستطيع شركة خاصة أن تلغيها ببساطة متى شاءت. وإذا وعد أحدهم "بالتراجع" عن تحويل كهذا أو بالسيطرة على أموال مؤكدة بالفعل دون مشاركة مالك العنوان المعني، فإن ادعاءاته التقنية تستلزم تحققًا شديد العناية.

احتيال "رفيق المحنة"

تخيّل أنك اشتكيت من وسيطك في أحد المنتديات. وسرعان ما يظهر في النقاش شخص له قصة مشابهة. هو أيضًا خسر ماله، لكنه يزعم أنه تمكن من استرداده. وأحيانًا يقدّم هذا الغريب نفسه على أنه موظف سابق لدى الوسيط قرر، كما يُزعم، مساعدة الضحايا. يتعاطف معك ويشاركك تجربته الشخصية ويتحدث كأنه يفهم حقًا ما مررت به.

وهذا بالضبط ما يبني الثقة. يبدو الشخص رفيق محنة سبق أن وجد حلًا. وقد تتضمن القصة توصية بمحامٍ "جيد" أو محقق خاص أو مختص في استرداد الأموال. ولا يُطلب المال مباشرةً. فالغرض الحقيقي هو إقناعك بالتواصل مع المحتالين الذين سيحاولون بعدها الاستيلاء على مالك.

هكذا يعمل الدليل الاجتماعي. فتجربة شخص آخر المشابهة تخفض حذرك وتوحي بأن المختص الموصى به سبق أن ساعد أحدًا في الوضع نفسه. وفي الواقع قد يكون "رفيق المحنة" جزءًا من المخطط الاحتيالي نفسه.

لا تثق بشخص غريب لمجرد أنه يروي قصة مشابهة. وإذا بادر شخص بالتواصل معك وعرض مساعدتك في استرداد المال أو أوصى بمختص معيّن، فاعتبر عرضه مشبوهًا إلى أن تتحقق بنفسك من هويته ومؤسسته. لا تفتح روابطه، ولا تسلّم مستندات، ولا تدفع للمختص الذي يوصي به استنادًا إلى توصيته وحدها.

المراحل السبع لاحتيال استرداد الأموال

يسير احتيال استرداد الأموال وفق سيناريو محدد إلى حد بعيد. ولكل مرحلة من مراحله غرضها: أولًا خفض حذر الضحية، ثم بناء الثقة، فالحصول على الدفعة الأولى، وبعد ذلك جرّ الشخص تدريجيًا إلى دفعات أخرى. وهذا التسلسل يتيح للمحتالين إبقاء الضحية داخل المخطط إلى أن تتوقف عن الدفع أو تدرك أنها صارت هدفًا للاحتيال.

لنستعرض المراحل السبع المتتالية لاحتيال استرداد الأموال والعلامات التي يمكن بها تمييز هذا المخطط قبل أن يقودك إلى خسائر مالية جديدة.

يبدأ كل شيء بتواصل غير متوقع. يتصل المحتال بالضحية المحتملة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة الفورية أو وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تكون الذريعة "التحقق من قاعدة بيانات المستثمرين المتضررين" أو "إشعارًا بتقدم قضيتك" أو "عرض مساعدة باسم منظمة دولية". والمهم في هذه المرحلة إقامة الاتصال والإيحاء سريعًا بأن الشخص على الطرف الآخر يفهم وضع من خسر ماله بالفعل.

من أدوات بناء الثقة الوعد بصيغة "No Win, No Fee"، أي "لا نتيجة، لا أتعاب". وهذه الصياغة تخفض الحذر: تظن الضحية أنها لا تخاطر بشيء تقريبًا إن قبلت العرض. وفي الممارسة القانونية المشروعة توجد فعلًا نماذج أتعاب مشروطة بالنتيجة، تتوقف فيها أتعاب المحامي على مآل القضية. لذلك فإن نموذج الدفع هذا لا يدل بحد ذاته على احتيال. وينبغي أن ينشأ الشك إذا بدأت تظهر، بعد الوعد بالدفع عند النجاح فقط، "رسوم إدارية" أو "رسوم تسجيل" أو "عمولات تفعيل" إلزامية أو مدفوعات أخرى قبل الحصول على نتيجة. ففي مخطط الاسترداد قد يكون الوعد الأول مجرد وسيلة لتخفيف المقاومة قبل أول مطالبة بالمال.

ويزيد الثقة إظهارٌ متعمَّد للإلمام بوضع المتداول. فقد يذكر المتصل اسم الوسيط أو تواريخ تقريبية للمعاملات أو المبلغ المفقود. وهذا يوحي بأنه مطّلع على القضية ولديه معلومات من مصادر مغلقة. غير أن معرفة هذه التفاصيل لا تدل بحد ذاتها على صلاحياته. فقد تكون المعلومات وصلت إليه عبر تسريب بيانات أو وصول غير مصرح به، أو عبر طلبات مساعدة سابقة، أو من منشورات المتداول العلنية، أو من مصادر أخرى. لذلك فإن الوصف الدقيق جدًا لوضعك لا يؤكد أنك تتعامل مع ممثل حقيقي لمؤسسة قادرة على المساعدة في استرداد الأموال.

المرحلة 2: كيف يبني المحتالون الثقة

بعد إقامة الاتصال وبناء الثقة الأولية ينتقل المحتالون إلى المرحلة التالية: يصطنعون مظهر نشاط مهني ومشروع. فتُعرض على الضحية مستندات ومواد يُراد بها تأكيد وضع المؤسسة وصلاحياتها وخبرتها. وقد تكون هذه توكيلات قانونية مزوّرة وأختام جهات تنظيمية وخطابات تسوية قبل التقاضي وتراخيص ومستندات شركات. وهي مجتمعةً توحي بأن المتداول يتعامل مع مؤسسة حقيقية تتولى قضيته.

في هذه المرحلة قد تُستخدم عدة أنواع شائعة من التزوير:

توكيلات قانونية زائفة. يُزعم أن هذه المستندات تؤكد حق مكتب محاماة في تمثيل عميل في ولاية قضائية معينة. وقد تتضمن توقيعات وأختامًا مزوّرة وإشارات إلى منظمات مهنية لا وجود لها.

يُزعم أن هذه المستندات تؤكد حق مكتب محاماة في تمثيل عميل في ولاية قضائية معينة. وقد تتضمن توقيعات وأختامًا مزوّرة وإشارات إلى منظمات مهنية لا وجود لها. أختام وشعارات مزوّرة لجهات تنظيمية. توضع الهوية البصرية لهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) والرابطة الوطنية للعقود الآجلة الأمريكية (NFA) وغيرها من الهيئات على المواقع وفي الرسائل الإلكترونية أو في مستندات ذات مظهر رسمي. وأحيانًا تُستخدم صور منسوخة من مصادر رسمية حقيقية.

توضع الهوية البصرية لهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) والرابطة الوطنية للعقود الآجلة الأمريكية (NFA) وغيرها من الهيئات على المواقع وفي الرسائل الإلكترونية أو في مستندات ذات مظهر رسمي. وأحيانًا تُستخدم صور منسوخة من مصادر رسمية حقيقية. خطابات تسوية قبل التقاضي مختلقة. قد تزعم هذه المستندات أن الوسيط وافق على دفع تعويض أو أن النزاع قد حُسم لصالح العميل. ولجعلها مقنعة يضيف المحتالون صياغات قانونية وأرقام قضايا وإشارات إلى التشريعات.

قد تزعم هذه المستندات أن الوسيط وافق على دفع تعويض أو أن النزاع قد حُسم لصالح العميل. ولجعلها مقنعة يضيف المحتالون صياغات قانونية وأرقام قضايا وإشارات إلى التشريعات. مستندات شركات مزوّرة. يُراد من شهادات التسجيل والتراخيص ومستخرجات السجلات التجارية الإيحاء بأن الشركة مسجلة رسميًا ومخولة تقديم الخدمات المعلنة.

المشكلة أن وجود هذه المستندات لا يثبت شيئًا بحد ذاته. فيمكن إعدادها ببرامج تحرير الصور والقوالب المتاحة بسهولة وبمعلومات من السجلات العامة. ويستطيع المحتالون أيضًا انتحال صفة مكاتب محاماة قائمة أو محامين بتغيير بيانات الاتصال أو بإدخال تعديلات طفيفة على اسم مؤسسة حقيقية.

وللشخص الذي خسر ماله ويأمل استرداده يبدو هذا العرض مقنعًا جدًا. فالمستندات والأختام والمصطلحات القانونية توحي بأن وراء العرض إجراءً رسميًا لم يبقَ إلا إتمامه. لذلك من المهم في هذه المرحلة ألا تتحقق من مظهر المستندات، بل من المؤسسة نفسها وصلاحياتها عبر مصادر رسمية مستقلة.

المرحلة 3: أدلة زائفة على استرداد أموالك

بعد ترسيخ الثقة ينتقل المحتالون إلى الخطوة التالية: يوحون بأن الأموال المفقودة قد عُثر عليها وأن استردادها شبه مكتمل. وهذه لحظة نفسية مهمة. فتُعرض على الضحية "أدلة" يُراد بها إقناعها بأن المال موجود فعلًا في حساب مرحلي ما، وأنه لم يبقَ إلا استيفاء شرط أخير لاستلامه.

وتُستخدم لذلك أنواع مختلفة من التزوير:

مستندات مصرفية زائفة. قد تحمل كشوف الحساب وتأكيدات الإيداع ورسائل SWIFT وغيرها من المستندات شعارات بنوك معروفة وأرقام حسابات وتواريخ وتوقيعات، فتوحي بمعاملة مصرفية حقيقية.

قد تحمل كشوف الحساب وتأكيدات الإيداع ورسائل SWIFT وغيرها من المستندات شعارات بنوك معروفة وأرقام حسابات وتواريخ وتوقيعات، فتوحي بمعاملة مصرفية حقيقية. تأكيدات تحويل مزوّرة. قد يزعم المحتالون أن الأموال أُرسلت بالفعل لكنها محتجزة مؤقتًا في حساب مرحلي أو قيد المراجعة أو في نظام المقاصة. وهذا يوحي بأن المال على بعد خطوة واحدة فعلًا من استلامه.

قد يزعم المحتالون أن الأموال أُرسلت بالفعل لكنها محتجزة مؤقتًا في حساب مرحلي أو قيد المراجعة أو في نظام المقاصة. وهذا يوحي بأن المال على بعد خطوة واحدة فعلًا من استلامه. بوابات عملاء وصفحات ويب زائفة. تُعرض على الضحية لقطة شاشة أو رابط لصفحة تُظهر المبلغ الذي عُثر عليه أو رصيدًا موجبًا أو حالة مثل "تمت الموافقة على الاسترداد". وقد تكون هذه الصفحة مجرد تقليد لواجهة بنك أو وسيط أو جهة تنظيمية أو مؤسسة أخرى.

الغرض من كل هذه المواد تحويل وعد مجرد إلى نتيجة مؤكدة بصريًا. فإذا رأت الضحية على الشاشة مبلغًا محددًا ورسالة بأن الاسترداد جاهز، صارت تنظر إلى المطالبة بالدفع بعين أقل نقدًا بكثير. وفي هذه اللحظة بالذات يطرح المحتالون الدفعة الأولى، ويبررونها بأنها لازمة لإتمام الإجراء أو فك الحظر عن الأموال أو استيفاء شرط شكلي قبل الصرف.

المرحلة 4: أول رسم مسبق

في هذه المرحلة يتحول الاسترداد الموعود إلى مطالبة مالية محددة. فتُبلَّغ الضحية بأن الأموال جاهزة للصرف، لكن عليها قبل استلامها أن تحوّل مبلغًا معينًا. وقد يختلف السبب في كل مرة. فالمحتالون يتذرعون برسم حكومي أو برفع دعوى أمام تحكيم دولي أو بفحص مكافحة غسل الأموال (AML) أو بضريبة أو بدفعة إلزامية أخرى.

يكون حجم المطالبة الأولى في العادة أصغر كثيرًا من المبلغ الموعود بإعادته. فإذا خسر المتداول 10,000 دولار، فقد تبدو دفعة قدرها 500 دولار ثمنًا مقبولًا لفرصة استرداد رأس المال كله. وهنا يدخل أثر التكلفة الغارقة. فبعد خسارة كبيرة قد يرى الشخص في الدفعة الجديدة خطوة إضافية صغيرة، خصوصًا إذا قيل له إنها العقبة الأخيرة قبل الصرف.

تُصاغ العبارات خصوصًا لخلق إحساس بالاستعجال وبقرب اكتمال العملية. فتُذكَّر الضحية بالمبلغ الذي يُزعم أنها كادت تستلمه، وتُقنَع بأن رفض الدفع يعني ضياع تلك الفرصة. وبعد الدفعة الأولى يتغير الوضع في أحيان كثيرة. فيظهر رسم جديد أو فحص إضافي أو عقبة أخرى تستلزم تحويلًا آخر.

وجود رسم قضائي أو ضريبي أو إداري لا يثبت الاحتيال بحد ذاته. فالإجراءات القانونية الحقيقية قد تنطوي فعلًا على مصاريف. والأهم كثيرًا أن تتحقق مما إذا كان الإجراء المزعوم موجودًا، وما إذا كانت قواعده تنص فعلًا على دفعة كهذه، ولمن بالتحديد يجب تحويلها. ويكون الأمر خطيرًا بوجه خاص حين يُطلب منك تحويل المال مباشرةً إلى طرف وسيط من أجل "فك الحظر" عن أموال عُثر عليها بالفعل، في حين يتعذر تأكيد ضرورة الدفع عبر مصدر رسمي مستقل.

المرحلة 5: مهل زائفة وضغط للدفع

قد يستخدم المحتالون استعجالًا مصطنعًا للضغط على الضحايا كي يسددوا دفعات أخرى. فيقنعون الضحية بأن التأخير سيؤدي إلى ضياع النتيجة التي تحققت ويحرمها من فرصة استلام المال.

قد تأتي أساليب الضغط على هذا النحو:

"نافذة التسوية تُغلق خلال 48 ساعة."

"تنتهي غدًا مهلة تقديم المستندات إلى المحكمة."

"إذا لم تدفع اليوم فستُحال القضية إلى عميل آخر، وستوزَّع أموالك بحسب أسبقية الطلبات."

"تتوقف الجهة التنظيمية عن قبول الطلبات في نهاية الأسبوع."

قد تبدو هذه العبارات مقنعة، خصوصًا حين يتذرع المحتالون بسلطة قانونية أو تنظيمية مزعومة. غير أن المهلة المعلنة لا تثبت بحد ذاتها أن طلب الدفع مشروع. فقبل أي دفع، تحقق بنفسك من الإجراء والمهلة المزعومين باستخدام بيانات اتصال رسمية حصلت عليها بنفسك، لا البيانات التي قدّمها من يطلب الدفع. وإذا تعذر عليك التحقق من الطلب، فلا تدفع تحت الضغط.

ولتقوية الأثر تُستخدم عدة قنوات اتصال في آن واحد. فبعد المكالمة الهاتفية قد تصل رسالة بريد إلكتروني، ثم رسالة في تطبيق مراسلة، وبعد مدة مكالمة جديدة للتذكير. ونتيجةً لذلك يشعر الشخص بأن الأمر لا يحتمل التأجيل ولو بضع ساعات.

بهذه الطريقة يقلّص المحتالون وقت التفكير ويدفعون الضحية إلى قرار متسرع. فإذا طالبك أحد بالدفع "اليوم" أو "قبل نهاية اليوم"، فلا تحوّل المال تحت هذا الضغط. توقف قليلًا، وابحث بنفسك عن بيانات الاتصال الرسمية للمؤسسة، وتأكد من أن الإجراء والمهلة المزعومين موجودان فعلًا.

المرحلة 6: حلقة الرسوم المتصاعدة

قد تتبع الدفعة الأولى مطالبات أخرى. وفي عمليات احتيال استرداد العملات المشفرة، يحذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من أن المحتالين قد يتقاضون رسمًا مسبقًا ثم يقدّمون تقرير تتبع ناقصًا أو غير دقيق ويطلبون رسومًا إضافية لاسترداد الأموال.

قد تُقدَّم المطالبات على أنها ضرائب أو رسوم معاملات أو مصاريف أخرى يُزعم وجوب دفعها قبل الإفراج عن الأموال المستردة. ولإضفاء المصداقية على هذه الادعاءات قد يستخدم المحتالون مستندات زائفة تحمل أسماء الجهات التنظيمية وشعاراتها. ومثل هذه المستندات لا يثبت أن أي مال قد استُرد فعلًا.

إذا اشتبهت في احتيال استرداد أموال، فتوقف عن إرسال المال واتصل ببنكك فورًا. احتفظ بالمراسلات وسجلات الدفع والمستندات لتقدّمها عند الإبلاغ عن الواقعة. وتحقق من ادعاءات مشاركة جهة تنظيمية لدى الجهة المعنية مباشرةً، باستخدام بيانات اتصال رسمية حصلت عليها بنفسك. فدفع رسوم أخرى للمحتالين لن يعيد خسائرك السابقة وقد يزيدها.

المرحلة 7: الاختفاء والتهديدات القسرية

عاجلًا أو آجلًا تتوقف الضحية عن الدفع، أو تبدأ بطرح أسئلة محرجة، أو تدرك أن إرسال مزيد من المال بلا جدوى. وعندها قد يختفي المحتالون ببساطة، أو يحاولون للمرة الأخيرة انتزاع دفعة أخرى بالضغط أو الترهيب.

في الحالة الأولى يتوقف المحتالون عن التواصل ببساطة. فلا يرد أحد على الهاتف، وتبقى الرسائل الإلكترونية بلا رد، وقد يختفي موقع المؤسسة. وهذا يكون للضحية التأكيد النهائي أن الاسترداد الموعود لم يكن إلا ذريعة للحصول على مزيد من المال.

وفي الحالة الثانية يحاول المتصلون إبقاء الشخص داخل المخطط بالتهديد والترهيب. فقد يقولون:

"سنبلّغ عنك هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) بتهمة محاولة غسل الأموال، وستُدرج في القائمة السوداء."

"لقد وقّعت المستندات، ولذلك سنقاضيك بسبب الإخلال بالعقد."

"سنسلّم بياناتك إلى أطراف ثالثة، وستواجه مشكلات جديدة."

"إذا لم تدفع فسنخبر جهة عملك أو عائلتك بمشكلاتك المالية."

إذا أعقبت التهديدات رفضك الدفع، فلا تسدد دفعة أخرى لمجرد إيقاف الضغط. احتفظ بالرسائل وسائر الأدلة قبل حظر جهة الاتصال، وأبلغ جهة إنفاذ القانون المختصة عن التهديدات باستخدام بيانات اتصال رسمية حصلت عليها بنفسك. وإذا تلقيت مستندات يُزعم أنها مطالبة قانونية رسمية، فتحقق من صحتها بنفسك واطلب مشورة قانونية مؤهلة، بدلًا من افتراض أنها حقيقية أو تجاهلها لمجرد أنها جاءت بعد مطالبة دفع مشبوهة.

لا تحاول "إغلاق الملف" بتحويل آخر. فالتهديد أو المستند ذو المظهر الرسمي أو الإشارة إلى ضريبة أو رسم لا يثبت بحد ذاته أنك مدين بمال. تحقق بنفسك من أساس المطالبة ومن هوية المستلم المقصود قبل أن تفكر في أي دفع.

الخيارات الحقيقية لاسترداد المال بعد الاحتيال في الفوركس

حين يدرك المتداول أنه وقع ضحية احتيال، يبدأ في كثير من الأحيان بالبحث عن مختص يستطيع مساعدته في استرداد المال المفقود. وهذا بالضبط ما يستغله منظمو عمليات احتيال استرداد الأموال حين يعرضون المساعدة على من تكبدوا خسائر مالية بالفعل.

ومع ذلك ينبغي ألا يغيب عن البال أن وسائل الحماية المشروعة موجودة فعلًا، لكنها تتميز بإجراء شفاف، وبوضوح صفة المؤسسة أو المختص وصلاحياتهما، وبغياب الوعود بنتيجة مضمونة. وفي ما يلي نتناول الخيارات الرئيسية وكيف تختلف عن احتيال استرداد الأموال.

كيف يبدو الاسترداد المشروع للأموال

يبدأ مخطط الاسترداد الاحتيالي عادةً باتصال غير متوقع. فيظهر فجأةً شخص غريب يقول إنه يعرف بخسارتك، ويُظهر إلمامًا بتفاصيل القضية، ويؤكد لك أنه يستطيع استرداد الأموال. ثم يطلب دفعة مقدمة يُزعم أنها من أجل "فك الحظر" أو "المصاريف القانونية" أو إجراء شكلي آخر. وبعد استلام المال يختفي هذا "المختص" في العادة.

عند البحث عن سبل انتصاف مشروعة، الخطوة الأولى هي تحديد السبب الفعلي للخسارة. فخسائر السوق العادية الناتجة عن صفقات منفذة أو عن الرافعة المالية أو عن عمليات التصفية المعتادة لدى الوسيط لا تُسترد عمومًا لمجرد أن المتداول خسر ماله. وقد توجد خيارات استرداد مشروعة إذا وقع احتيال أو معاملة غير مصرح بها أو سوء سلوك أو توافر أساس قانوني آخر معترف به للمطالبة. فإذا وقع احتيال، فابدأ بالجهة المصدرة لبطاقتك أو بالبنك المرسِل، ثم تواصل مع الجهة التنظيمية أو جهة إنفاذ القانون المختصة. وتتطلب العملية أدلة، وقد تستغرق وقتًا، ولا تضمن الاسترداد. وفي ما يلي المسارات المشروعة التي قد تكون متاحة.

أ. طلبات رد المبالغ المدفوعة عبر البنوك والبطاقات بعد الاحتيال في الفوركس

إذا موّلت حسابًا لدى وسيط مشبوه باستخدام بطاقة مصرفية، فأول ما عليك فعله هو التواصل مع بنكك لمعرفة ما إذا كان يمكن الاعتراض على الدفعة عبر إجراء رد المبلغ المدفوع (chargeback). وسيطلب منك البنك أن تصف ما حدث وأن تقدّم ما يثبته: كشف حساب، وتفاصيل المعاملة، والمراسلات مع الوسيط، والعقد، ولقطات شاشة لبوابة العميل، ومواد أخرى.

إذا أُرسل المال بحوالة مصرفية، فالوضع مختلف بعض الشيء. تواصل مع بنكك في أسرع وقت ممكن، وأبلغه عن الاحتيال، واطلب منه التحقق مما إذا كان يمكن استرجاع الدفعة. وللحوالات الدولية إجراءات مصرفية خاصة بها، لكن الكثير يتوقف على ما إذا كان المستلم قد استلم الأموال وحوّلها إلى جهة أخرى بالفعل.

مثلًا، إذا أرسلت إلى وسيط 8,000 يورو وأدركت بعد بضع ساعات أنك تتعامل مع محتالين، فلا تواصل التفاوض مع الشركة. أبلغ البنك فورًا بما حدث وقدّم تفاصيل المعاملة. وكلما أسرع البنك في تلقي المعلومات، بقيت فرص أكثر لمحاولة إيقاف الحوالة أو استرجاعها.

ب. الشكاوى ضد وسطاء الفوركس الخاضعين للتنظيم

أولًا، تحقق من أن الوسيط مرخص فعلًا من الجهة التنظيمية المالية المختصة وأن الترخيص يشمل الخدمات التي قدّمها لك. فإذا كان كذلك، فقد يتاح لك إجراء رسمي للشكاوى بحسب الولاية القضائية والنظام المطبّق. وفي معظم الحالات تقدّم شكواك أولًا إلى الوسيط مباشرةً وتطلب ردًا رسميًا. وإذا لم ترضَ عن النتيجة، أو لم يرد الوسيط خلال المهلة المطلوبة، فقد تتمكن من رفع الشكوى إلى أمين مظالم مالي أو إلى هيئة أخرى معيّنة لتسوية النزاعات.

ومن المهم هنا التحقق من وضع الشركة قبل بدء الإجراء. فإذا تعاملت مع منصة غير مرخصة أو مع نسخة احتيالية مقلّدة لوسيط معروف، فقد لا تشملك الحماية الممنوحة لعملاء الشركات الخاضعة للتنظيم.

ج. إبلاغ الجهات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون عن الاحتيال في الفوركس

إذا اشتبهت في أن الشركة عملت دون الترخيص المطلوب أو استخدمت مستندات مزوّرة أو استولت على أموالك، فأبلغ عنها مباشرةً الجهة التنظيمية المالية المختصة وجهات إنفاذ القانون. وهذه الشكوى لا تضمن بحد ذاتها إعادة المال، لكنها قد تساعد على توثيق الاحتيال وإيصال المعلومات إلى من يحققون فيه.

ومن المهم بوجه خاص الاحتفاظ بكل الأدلة: المراسلات، والرسائل الإلكترونية، وتفاصيل الدفع، وعنوان الموقع، وبيانات محفظة العملات المشفرة، وأرقام الهواتف، والمستندات التي أرسلها إليك المحتالون.

د. الإجراءات القانونية بعد الاحتيال في الفوركس

في بعض الحالات قد يكون من المفيد استشارة محامٍ مستقل لتقييم ما إذا كانت الإجراءات القضائية أو سبل الانتصاف القانونية الأخرى متاحة. ونقطة البداية المفيدة هي معرفة ما إذا كان يمكن تحديد المدعى عليهم المحتملين، وما إذا كانت الأدلة تدعم مطالبة ضدهم، وما إذا كان أي حكم يصدر يمكن تنفيذه فعليًا.

المحامي حسن السمعة ينبغي أن يشرح الخيارات المتاحة والتكاليف المتوقعة والمخاطر والقيود، لا أن يقدّم الاسترداد على أنه أمر مؤكد. والحصول على حكم قضائي لا يعني بالضرورة أن المال سيُسترد فعلًا.

تحقق من المحامي قبل دفع أي شيء. تأكد من هويته وصفته المهنية عبر سجل رسمي، وتأكد من أن بيانات الاتصال تعود إلى المكتب الحقيقي، واحصل على شروط مكتوبة واضحة تصف العمل والأتعاب. والأتعاب القانونية المدفوعة مقدمًا ليست احتيالًا بالضرورة، لكن كل من يطلب الدفع مقابل استرداد مضمون يحاول خداعك.

العلامات التحذيرية لخدمة احتيالية لاسترداد الأموال

قلّما يكشف المحتال نفسه من الرسالة الأولى. فهو يتحدث بثقة، ويستشهد بالقوانين، ويرسل مستندات عليها أختام وتوقيعات. لكن ثمة علامات يمكن بها في العادة تمييز الاحتيال. فإذا لاحظت ولو واحدة منها، فأوقف التواصل.

تحقق من طريقة الدفع التي يطلبونها

يُطلب منك أن تدفع لتحصل على ما هو لك. هذه هي العلامة الرئيسية. فإذا طُلب منك أولًا أن تدفع شيئًا جديدًا كي تستلم أموالًا يُزعم أنها عُثر عليها بالفعل، فأنت على الأرجح أمام مخطط احتيالي. ولا يهم ما تُسمّى به الدفعة: "رسم حكومي" أو "ضريبة غير المقيمين" أو "وديعة مكافحة غسل الأموال (AML)" أو "عمولة تحويل العملة" أو "تأمين الحوالة". فمجرد المطالبة بالمال مقابل الوصول إلى أموال يُزعم أنها استُردت بالفعل ينبغي أن يثير حذرك. وبعد الدفعة الأولى تظهر في العادة دفعة أخرى، ثم أخرى. وقائمة "الإجراءات الشكلية" قد تستمر ما دمت مستعدًا للدفع.

طرق دفع غريبة. هل يُطلب منك تحويل المال إلى محفظة عملات مشفرة أو إلى حساب طرف ثالث أو إلى بطاقة مصرفية شخصية؟ هذا سبب جدي للتوقف والتحقق ممن تتعامل معه. وخصوصًا إذا لم تكن للمستلم أي صلة بالشركة التي يُفترض أنك تدفع لها.

قد يطلب محتالو الاسترداد وصولًا عن بُعد. إذا اقترح الشخص الاتصال بحاسوبك عبر AnyDesk أو TeamViewer من أجل "إعداد البوابة" أو "فحص المعاملة" أو "المساعدة في استرداد الأموال"، فارفض. فهذا الاتصال قد يمنح شخصًا غريبًا وصولًا إلى شاشتك وإلى معلوماتك الحساسة. ولا يحتاج البنك ولا المحامي إلى التحكم في جهازك لاسترداد الأموال.

تُطلب منك كلمة مرور أو رمز أو عبارة الاستعادة. لا تشارك أبدًا كلمة مرور حسابك المصرفي أو بيانات تسجيل الدخول أو رموز تأكيد المعاملات أو عبارة الاستعادة (seed phrase) الخاصة بمحفظتك أو المفاتيح الخاصة مع أي شخص يزعم أنه سيسترد أموالك. وإذا كنت قد أفصحت عن بيانات الدخول المصرفية أو عن رمز تحقق، فتواصل مع بنكك فورًا عبر قناة رسمية وأمّن الحساب المتأثر. وإذا كنت قد أفصحت عن عبارة الاستعادة أو المفتاح الخاص لمحفظة، فاعتبر المحفظة مخترقة وانقل ما بقي فيها من أموال إلى محفظة جديدة. فتغيير كلمة مرور التطبيق لن يحمي الأموال ممن يملك عبارة الاستعادة أو المفتاح الخاص.

تحقق من هويتهم وصلاحياتهم

من يتواصل معك يضمن النتيجة. لا يمكن لأي إجراء استرداد مشروع أن يضمن استرداد 100% من المبلغ. فطلب رد المبلغ المدفوع قد يُرفض، واسترجاع الدفعة قد يفشل، وأمين المظالم قد يحكم لصالح الوسيط. لذلك فإن الوعد بالاسترداد الكامل علامة تحذيرية جدية. وقد يزعم المتصل أن مالك قد عُثر عليه بالفعل وأنه لم يبقَ إلا "إجراء شكلي" أخير. أما إجراءات الاسترداد المشروعة فتنطوي على فحوص وعدم يقين واحتمال رفض مطالبتك.

المتصل ينتحل صفة جهة تنظيمية أو يستنسخ شركة. قد تزعم خدمة الاسترداد أنها تمثل هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) أو هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) أو هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أو الرابطة الوطنية للعقود الآجلة الأمريكية (NFA) أو "هيئة تحكيم دولية". ومن الأساليب الشائعة الأخرى نسخ اسم مكتب محاماة حقيقي وبيانات تسجيله مع تغيير بيانات الاتصال الخاصة به. تحقق من المؤسسة عبر الموقع الرسمي للجهة التنظيمية واستخدم بيانات الاتصال المدرجة في سجلها.

اتصال غير مطلوب أو ترويج مزعج عبر وسائل التواصل. المكالمات أو الرسائل غير المتوقعة علامة تحذيرية فورية. والحذر نفسه مطلوب حين تعثر على مقدّم خدمة عبر توصيات في قسم التعليقات، أو عبر "وكلاء الاسترداد" في وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر حسابات غير موثقة على Telegram أو WhatsApp. ومقدّم الخدمة الذي تجده عبر هذه القنوات لا ينبغي الوثوق به دون تحقق مستقل. وكن شديد الحذر حين يقود الاتصال مباشرةً إلى مطالبة بالدفع أو وعد باسترداد مضمون.

إشارات إضافية. النطاق الجديد، والبريد الإلكتروني العام مثل Gmail أو Proton، وغياب مكتب يمكن التحقق منه، والعبارات الجاهزة، والأخطاء، والضغط العاطفي لا تثبت الاحتيال بحد ذاتها. لكن إذا اجتمعت مع علامات أخرى، فمن الأفضل إيقاف التواصل والتحقق من المؤسسة.

ماذا تفعل. إذا لاحظت ولو علامة تحذيرية واحدة، فأوقف التواصل. وإذا كنت قد حوّلت المال بالفعل، فتواصل مع بنكك فورًا واستفسر عن إمكانية استرجاع الدفعة أو طلب رد المبلغ المدفوع. وإذا قدّمت بيانات الدخول، فغيّر كلمات المرور وفعّل المصادقة الثنائية (2FA). في المملكة المتحدة، أبلغ عن الاحتيال عبر Report Fraud، وفي اسكتلندا تواصل مع Police Scotland. وإذا كان المخطط يتعلق بخدمة مالية أو بشركة تدّعي أنها مرخصة ماليًا، فأبلغ هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) أيضًا. وفي الولايات المتحدة، أبلغ لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ومركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) عن احتيال الاسترداد، وأبلغ لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن أي وسيط فوركس احتيالي أو صندوق سلع غير منظم كان وراء الخسارة الأصلية.

إذا كانت القضية تتعلق بشركة استثمار قبرصية أو بنشاط آخر يدخل في الاختصاص الرقابي لهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، فيمكنك تقديم المعلومات إلى CySEC. وهذا مسار للإبلاغ الرقابي، لا إجراء للحصول على تعويض. وفي نزاع فردي مع شركة استثمار قبرصية، قدّم شكواك إلى الشركة أولًا، ثم تحقق مما إذا كان أمين المظالم المالي في جمهورية قبرص يستطيع النظر في شكواك.

احتيال استرداد الأموال يستهدف من تكبّد خسارة بالفعل. فلا تدع وعدًا بالاسترداد يصبح أساسًا لخسارة أخرى.

ماذا تفعل بعد التعرض لاحتيال استرداد الأموال

إذا أدركت أنك كنت تتعامل مع محتال استرداد، فأهم شيء الآن ألا تواصل الحديث وألا ترسل مزيدًا من المال أو البيانات. أولًا أوقف التواصل، ثم تحقق مما شاركته أو دفعته بالفعل. وبعد ذلك تقدّم خطوة بخطوة.

الخطوة 1: أوقف كل المدفوعات فورًا

هذا أهم شيء. أوقف أي تحويلات الآن. ولا يهم بماذا يحاولون تخويفك: التهديد بإجراءات قانونية أو الغرامات الضريبية أو خسارة المال المدفوع بالفعل. لا ترسل دفعة جديدة لمجرد أن المحتالين يطلبونها من أجل "فك الحظر" عن الأموال أو إتمام إجراء ما. فكل تحويل جديد يزيد خسائرك. لا تضيّع الوقت في الجدال والشرح. أوقف التواصل ولا ترسل إليهم أي شيء آخر.

الخطوة 2: احتفظ بكل الأدلة

اجمع كل ما يساعد على إعادة بناء تاريخ المدفوعات والتواصل مع المحتالين: تقارير التداول من MetaTrader 4 وكذلك MetaTrader 5 (MT4/MT5)، وكشوف الحسابات المصرفية، وإيصالات التحويل، والعقود، ومراسلات البريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة، وسجلات المكالمات، وعناوين المواقع، وأرقام الهواتف، وبيانات المستلمين، وترويسات الرسائل الإلكترونية. احتفظ بالملفات الأصلية ولقطات الشاشة، لكن لا ترسل معها كلمات المرور أو رموز المصادقة الثنائية (2FA) أو عبارات الاستعادة أو رموز PIN أو أي بيانات تتيح وصولًا مباشرًا إلى الحساب. وإذا كانت المستندات تتضمن معلومات كهذه، فاحفظها على حدة واحذف تلك المعلومات فقط من النسخ التي تنوي إرسالها إلى أحد.

أنشئ نسخًا احتياطية واحفظها في مكان آمن، مثلًا على قرص خارجي. ولا تحتفظ بالنسخة الوحيدة في حساب أو على جهاز ربما تمكّن المحتالون من الوصول إليه. فقد يحتاج البنك أو الشرطة أو الجهة التنظيمية أو المحامي إلى هذه المواد. وكلما كان ما تجمعه عن مجريات ما حدث أوفى، سهل إثبات ملابسات القضية.

الخطوة 3: تواصل مباشرةً مع بنكك أو مزوّد خدمة الدفع

لا تبحث عن أطراف وسيطة. تواصل مع قسم مكافحة الاحتيال في البنك أو مع الجهة المصدرة للبطاقة أو مع مزوّد خدمة الدفع عبر بيانات الاتصال الرسمية. في حالة الدفع بالبطاقة، استفسر عن إمكانية طلب رد المبلغ المدفوع، وفي حالة الحوالة المصرفية، اطلب استرجاعها. وإذا استخدمت PayPal أو خدمة مشابهة، فقدّم طلبًا عبر فريق الدعم لديها. وكلما بكّرت في ذلك، بقيت فرص أكثر لاسترداد الأموال.

الخطوة 4: إذا دفعت بالعملات المشفرة

احتفظ بمعرّفات المعاملات (hash) وبعناوين المحافظ التي أُرسلت إليها الأموال. وأبلغ عن الاحتيال منصة تداول العملات المشفرة التي جرى التحويل عبرها وجهات إنفاذ القانون. فبعض المنصات قد تستطيع تجميد الأموال أو الحسابات المشبوهة استجابةً لطلب رسمي. تصرّف بسرعة وقدّم بلاغًا في أسرع وقت ممكن. وكلما بكّرت في التصرف، زادت فرصة ألا تكون الأموال قد انتقلت إلى مكان آخر.

الخطوة 5: قدّم بلاغات رسمية عن الاحتيال

قدّم بلاغًا إلى الشرطة المحلية أو إلى الجهة المختصة بالجرائم الإلكترونية، بحسب البلد. مثلًا، في المملكة المتحدة هذه الجهة هي Report Fraud، باستثناء اسكتلندا حيث عليك التواصل مع Police Scotland، وفي الولايات المتحدة هي مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3). وأخطر أيضًا الجهة التنظيمية المالية في بلدك أو في الولاية القضائية المسجل فيها الوسيط. فهذه الشكوى تُنشئ أثرًا رسميًا وقد تساعد على تحذير الآخرين.

الخطوة 6: احمِ حساباتك وهويتك

غيّر كلمات المرور في كل موضع قد تكون بياناتك تعرضت فيه للاختراق، واستبدل البطاقات المصرفية إذا كان من المحتمل أن بياناتها وقعت في أيدي المحتالين. فعّل المصادقة الثنائية عبر تطبيق واستخدم مدير كلمات مرور. وراجع سجلك الائتماني وفعّل مراقبة سرقة الهوية إن كانت هذه الخدمة متاحة. فقد تُستخدم بياناتك في هجمات جديدة.

استعد لموجة أخرى من الاحتيال

بعد الهجوم الأول قد تصل بياناتك إلى محتالين آخرين. لذلك قد تظهر عروض "استرداد المال" من جديد، وأحيانًا بعد أشهر. وقد يتواصل معك الأشخاص أنفسهم باسم جديد أو مجموعة مختلفة تمامًا. فلا تثق بوعود الاسترداد المضمون ولا بمطالبات الدفع المقدم، خصوصًا إذا جرى التواصل معك دون طلب منك. وبعد الخسارة الأولى من المهم بوجه خاص ألا تدع المحتالين يأخذون منك أكثر.

الخلاصة

خسارة المال في الفوركس، سواء بسبب وسيط غير مرخص أو بسبب خسائر تداول فادحة، قد تدفعك إلى البحث عن أي وسيلة لاسترداد أموالك. وهذا بالضبط ما يستغله محتالو الاسترداد. فهم يعرفون أن المتداولين الذين تكبدوا خسارة مالية بالفعل قد يكونون أكثر استعدادًا للوثوق بمن يعدهم بإعادة مالهم.

لا تتعجل ولا ترسل دفعات جديدة. وبحسب الوضع، يمكنك التواصل مع البنك أو نظام الدفع أو جهة تنظيمية أو الشرطة أو أمين المظالم أو محامٍ. ولا يضمن أي من هذه الخيارات استرداد الأموال.

ويكون الأمر خطيرًا بوجه خاص حين يزعم أحدهم فجأةً أنه عثر على مالك بالفعل ثم يطلب منك أن تدفع مقابل إعادته. لا تشارك بياناتك المصرفية ولا رموز المصادقة الثنائية ولا مفاتيح محفظة العملات المشفرة. ولا تثبّت برامج الوصول عن بُعد بطلب من غرباء.

بعد الخسارة تشتد الرغبة في اغتنام أي فرصة لإصلاح كل شيء. لكن الوعد باسترداد سريع قد يتبين أنه بداية مخطط جديد. لذلك، قبل أن تثق بأي أحد من جديد، توقف واعرف مع من تتعامل.