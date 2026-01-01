إذا سئمت من الانزلاق السعري الذي يلتهم أرباحك عند تداول الفوركس، فهناك نوع خاص من الأوامر قد يساعدك. يسمى هذا النوع أمر وقف الخسارة المضمون (Guaranteed Stop-Loss Order، واختصاره GSLO). يستعرض هذا الدليل ما ينبغي أن تعرفه عن أوامر GSLO قبل أن تبدأ في استخدامها.

ما هو أمر وقف الخسارة المضمون (GSLO)؟

ربما مررت بتجربة وضع أمر وقف الخسارة معتقدًا أنه سيحصر خسائرك في مبلغ محدد. لكن بعد ذلك، تم تفعيل أمر الوقف في اللحظة التي كان السوق يشهد فيها تقلبات إضافية. ونتيجة لذلك، لم يُنفَّذ أمر وقف الخسارة بالسعر الذي توقعته تمامًا. بل تعرضت لانزلاق سعري كلّفك مالًا.

يمنحك وقف الخسارة المضمون طريقة لتجنب هذا الموقف. وقد سُمي بهذا الاسم لأن الوسيط يضمن إغلاق صفقتك عند السعر الذي حددته بالضبط. لذلك، حتى لو خسر متداولون آخرون أموالًا بسبب الانزلاق السعري، فلن تخسر أنت.

هل هناك عقبة ما؟ حسنًا، أولًا، ليس كل وسيط يقدم هذا النوع من الأوامر. إذا كان وسيطك يقدمه، فهذا رائع. وإن لم يكن كذلك، فلن يحالفك الحظ إلا إذا قررت البحث عن وسيط آخر. ثم إن هناك رسومًا أيضًا.

لا ينبغي الخلط بين أمر وقف الخسارة المضمون والحماية من الرصيد السالب، التي تحدّ من الخسائر على مستوى الحساب وتمنع العملاء المؤهلين من أن يدينوا بأكثر من الأموال الموجودة في حساب التداول. أما أمر وقف الخسارة المضمون (GSLO) فيحدّ من الخسائر في صفقة بعينها بضمان التنفيذ عند سعر الوقف المحدد، مع مراعاة العلاوات وتكاليف التداول المطبّقة.

مزايا أوامر GSLO

تجنّب خسائر الانزلاق السعري. قد يكون الأمر محبطًا عندما يفشل أمر وقف الخسارة العادي في حمايتك من الانزلاق السعري. وقد تشعر كأن الفجوات السعرية في السوق قد سلبتك أموالك. يمكن أن يساعدك أمر GSLO على تجنب هذا السيناريو، فيجنّبك خسائر لا داعي لها ويحمي أرباحك.

اجعل التداول أكثر قابلية للتوقع. مجرد راحة البال الناتجة عن معرفتك أن أمر وقف الخسارة سيُنفَّذ بالسعر الذي اخترته قد تكون جديرة بالتكلفة. وقد تصبح إدارة أموالك أسهل نتيجة لذلك.

احتفظ بصفقاتك خلال الفجوات. إذا كنت تتجنب إبقاء صفقاتك مفتوحة خلال عطلات نهاية الأسبوع أو الفترات الأخرى التي قد تظهر فيها الفجوات، فقد يساعدك استخدام أوامر GSLO على اغتنام فرص تداول أكثر.

تداول في ظروف أكثر تقلبًا. يصبح التداول أثناء صدور الأخبار وغيرها من الأوقات المتقلبة أسهل عندما تتوفر لديك أوامر GSLO. لذا، فإن إتاحة هذا النوع من الأوامر قد تسمح لك باستخدام بعض الاستراتيجيات التي كنت ستتجنبها لولا ذلك، أو قد تجعل تلك الاستراتيجيات أكثر فعالية.

خفّض الهامش المستخدم في الصفقات المحمية. يخفّض بعض الوسطاء متطلبات الهامش للصفقة التي يحدّ أمر GSLO من خسارتها. ومن أمثلة الوسطاء الذين يقدمون هذه الميزة easyMarkets.

يمكنك أن ترى أدناه رسمين بيانيين يوضحان نوع الفجوات التي قد تؤدي إلى تنفيذ أوامر وقف الخسارة العادية بسعر مختلف عن السعر الذي حددته. إذا استخدمت أمر GSLO، فلا داعي للقلق بشأن هذه المشكلة.

في هذا الرسم البياني لزوج EUR/USD على إطار الساعة، يغلق السوق يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 عند 1.12393 ويعاود الافتتاح يوم الاثنين 19 أكتوبر عند 1.11975، أي بفجوة هبوطية قدرها 41.8 نقطة. لنفترض أنك كنت تحتفظ بصفقة شراء مع وقف خسارة عند 1.12200، داخل النطاق السعري الذي تم تخطيه. مع أمر وقف الخسارة العادي، كان أمرك سيُفعَّل عند استئناف التداول دون مستوى الوقف، لكن سعر التنفيذ لن يكون مضمونًا. وإذا كان أول سعر بيع (Bid) متاح للتنفيذ هو 1.11975، فستُغلق صفقتك على بعد 22.5 نقطة دون مستوى الوقف المقصود.

مع أمر GSLO عند 1.12200، ستُغلق صفقتك عند ذلك السعر المضمون رغم الفجوة. وفي صفقة حجمها 10,000 وحدة من EUR/USD (أي 0.1 لوت قياسي)، كان تجنب هذا الانزلاق البالغ 22.5 نقطة سيوفر 22.50$ قبل احتساب علاوة GSLO وتكاليف التداول الأخرى.

في الرسم البياني التالي لزوج EUR/USD على إطار الساعة، يغلق السوق يوم الجمعة 24 يوليو 2026 عند 1.13705 ويعاود الافتتاح يوم الاثنين 27 يوليو عند 1.13885، أي بفجوة صعودية قدرها 18 نقطة. لنفترض أنك كنت تحتفظ بصفقة بيع مع وقف خسارة عند 1.13800، داخل النطاق السعري الذي تم تخطيه. مع أمر وقف الخسارة العادي، كان أمرك سيُفعَّل عند استئناف التداول فوق مستوى الوقف، لكن سعر التنفيذ لن يكون مضمونًا. وإذا كان أول سعر شراء (Ask) متاح للتنفيذ هو 1.13885، فستُغلق صفقتك على بعد 8.5 نقاط فوق مستوى الوقف المقصود، مما يزيد خسارتك.

مع أمر GSLO عند 1.13800، ستُغلق صفقتك عند ذلك السعر المضمون رغم الفجوة. وفي صفقة حجمها 10,000 وحدة من EUR/USD، كان تجنب هذا الانزلاق البالغ 8.5 نقاط سيوفر 8.50$ قبل احتساب علاوة GSLO وتكاليف التداول الأخرى.

هل لأوامر GSLO أي عيوب؟

عادةً ما يكون لأمر GSLO رسوم. بعض الوسطاء لا يفرضون الرسوم إلا إذا تم تفعيل أمر الوقف. وآخرون يخصمون الرسوم عند وضع أمر GSLO ثم يردّونها لاحقًا إذا لم يُفعَّل.

يفرض الوسطاء رسومًا على هذا النوع من الأوامر لأنهم يتحملون أي انزلاق سعري قد يحدث. قبل أن تفتح صفقتك، يمكنك الاطلاع على رسوم GSLO المدرجة في نافذة الأمر.

في صفقات الفوركس، قد تُحدَّد علاوة GSLO بالنقاط أو كمعدل مكافئ لكل وحدة متداولة. وتعتمد التكلفة الإجمالية على زوج العملات وحجم صفقتك. راجع نافذة الأمر لدى وسيطك لمعرفة العلاوة المطبّقة.

من عيوب أوامر GSLO الأخرى أن كثيرًا من الوسطاء يشترطون حدًّا أدنى لمسافة الوقف في هذا النوع من الأوامر. وقد يكون ذلك عائقًا إذا احتجت إلى وضع وقف أقرب.

على المتداولين في الولايات المتحدة أن ينتبهوا أيضًا إلى أن أوامر GSLO غير متاحة لعملاء التجزئة في سوق الفوركس بالولايات المتحدة بسبب قاعدة CFTC 17 CFR § 5.16، التي تحظر على متعاملي الفوركس بالتجزئة وتجار العمولة في العقود الآجلة والوسطاء المعرّفين الادعاء بأنهم سيضمنون العميل ضد الخسارة أو سيحدّون من خسارة العميل في معاملة فوركس بالتجزئة.

رسوم أوامر GSLO

تختلف تكاليف أوامر GSLO من وسيط إلى آخر، وتعتمد أيضًا على الأداة المتداولة. في صفقات الفوركس، قد تُسعَّر العلاوة بالنقاط أو كمعدل مكافئ لكل وحدة، وتعتمد التكلفة النقدية الإجمالية على حجم الصفقة.

على سبيل المثال، يحدد CMC Markets لزوج GBP/USD علاوة تعادل 1.5 نقطة: 15$ للوت القياسي البالغ 100,000 وحدة، أو 1.50$ لكل 10,000 وحدة. أما علاوة زوج EUR/GBP فتعادل نقطتين، أي 20 جنيهًا إسترلينيًا وجنيهين إسترلينيين على الترتيب. وتُردّ العلاوة كاملة إذا لم يُفعَّل أمر GSLO.

متى ينبغي أن تفكر في استخدام أمر GSLO؟

فكّر في استخدام أمر GSLO:

عندما تتداول الأزواج النادرة ذات السيولة الضعيفة، أو عندما تتداول خارج ساعات الذروة (مما قد يجعل سيولة زوج رئيسي ضعيفة مؤقتًا).

عندما تتداول وقت الأخبار. وقد يشمل ذلك صدور التقارير والخطابات والأحداث الجيوسياسية وغيرها.

عندما تريد فقط فتح صفقة يتصادف توقيتها مع صدور خبر، حتى لو لم تكن تتداول وقت الأخبار عن قصد.

عندما تمارس السكالبينج ويكون أي انزلاق سعري ولو كان بسيطًا كفيلًا بمحو هامش ربحك.

قد يستخدم بعض المتداولين أوامر GSLO طوال الوقت. وقد يختار آخرون استخدامها فقط عند التداول في ظروف شديدة الخطورة. عليك أن تحدد ما يمكنك تخصيصه لها ضمن خطتك العامة لإدارة رأس المال.

مثال عملي على أمر وقف الخسارة المضمون

لنستكشف كيف يمكن أن يبدو أمر GSLO في الواقع العملي. إليك مثالًا على موقف يمكن أن يوفر لك فيه استخدامه المال. سنستخدم علاوة GSLO لزوج GBP/USD البالغة 1.5 نقطة. في صفقة حجمها 0.1 لوت، تبلغ هذه العلاوة 1.50$.

لنفترض أنك اشتريت 10,000 وحدة من GBP/USD عند 1.2700.

وضعت أمر وقف خسارة مضمونًا عند 1.2650، أي على بعد 50 نقطة دون سعر دخولك. تُخصم العلاوة البالغة 1.50$ عند وضع أمر GSLO وتُردّ إذا لم يُفعَّل.

في الوقت نفسه، يفتح صديقك صفقة الشراء نفسها لكنه يضع بدلًا من ذلك أمر وقف خسارة عاديًا عند 1.2650.

يحتفظ كلاكما بصفقته خلال عطلة نهاية الأسبوع. وعقب أخبار غير متوقعة، يقفز سعر البيع (Bid) المتاح للتنفيذ لدى الوسيط من 1.2660 إلى 1.2600 عند استئناف التداول، متخطيًا مستوى وقفك. تُغلق الصفقتان بأمر الوقف، لكن بسعرين مختلفين:

يُنفَّذ أمر GSLO الخاص بك عند 1.2650 بالضبط، فتنحصر خسارتك في 50 نقطة.

أمر الوقف العادي لصديقك لا يضمن سعر التنفيذ. وبافتراض أنه نُفِّذ عند أول سعر بيع (Bid) متاح للتنفيذ وهو 1.2600، يخسر صديقك 100 نقطة.

في صفقة حجمها 10,000 وحدة من GBP/USD، تساوي كل نقطة 1$. وبالتالي تبلغ خسارتك من التداول 50$، تضاف إليها علاوة GSLO البالغة 1.50$، ليصبح إجمالي الخسارة 51.50$. أما صديقك فيخسر 100$. لا تشمل هذه الأرقام العمولات ورسوم التمويل وتكاليف التداول الأخرى المطبّقة.

في هذا السيناريو، يوفر لك أمر GSLO مبلغ 48.50$ بعد خصم علاوته. إنه لا يمنع الخسارة، لكنه يمنع الفجوة من زيادة خسارتك إلى ما بعد سعر الخروج المضمون.

يوضح هذا المثال كيف يمكن لأمر GSLO، حتى مع وجود رسوم، أن يكون مجديًا ماليًا. فلن تحتاج إلى تعويض خسائر بحجم خسائر صديقك قبل أن تعود إلى السعي وراء الربح.

اختبر استراتيجية وقف الخسارة الخاصة بك

من المهم أن تتذكر أن أمر GSLO قد لا يكون منطقيًا دائمًا. إليك بعض الحالات التي لن يكون فيها مجديًا:

لنفترض أن السيناريو السابق تحقق دون فجوة أو انزلاق سعري. ينخفض السعر بسلاسة إلى 1.2650، وتُغلق الصفقتان عند ذلك السعر. تخسر أنت وصديقك 50$ لكل منكما بسبب حركة السعر، لكنك تدفع أيضًا علاوة GSLO البالغة 1.50$، ليصل إجمالي خسارتك إلى 51.50$ قبل التكاليف الأخرى. في هذه الحالة، يكون وضع صديقك أفضل قليلًا لأن أمر الوقف العادي يوفر الخروج نفسه دون العلاوة الإضافية. وإذا كانت هوامش ربحك ضيقة وكانت أوامر GSLO تُفعَّل لديك كثيرًا، فحتى الرسوم الصغيرة قد تتراكم.

ربما تحتاج إلى مسافة وقف أقرب مما تسمح به قيود وسيطك على أوامر GSLO.

أحيانًا قد يقرر الوسطاء التوقف عن تقديم أوامر GSLO خلال بعض الفترات المحيطة بصدور الأخبار المجدولة أو عندما يُتوقع تقلب استثنائي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تؤكد الاحتمالات السابقة أهمية اختبار استراتيجية وقف الخسارة قبل استخدامها في التداول الحي بأموال حقيقية.

ابدأ بالاختبار الخلفي، ثم أجرِ اختبارًا تجريبيًا. وبعد أن تختبر عددًا كافيًا من الصفقات، ستتمكن من تحديد ما إذا كان أمر GSLO مناسبًا لاستراتيجيتك، وفي أي ظروف.

يمكنك الاطلاع على قائمتنا التي تضم وسطاء الفوركس الذين يقدمون أوامر GSLO إذا قررت أن GSLO ميزة تحتاجها في تداولك.

أمر GSLO يتيح لك الحد من الخسائر في الأسواق المتقلبة

أمر وقف الخسارة المضمون يشبه أمر وقف الخسارة العادي، إلا أنك تدفع رسومًا بسيطة مقابل أن يتحمل الوسيط أي انزلاق سعري قد يحدث.

للمتداولين الذين يريدون التأكد تمامًا من أن صفقاتهم ستُغلق بالضبط عند السعر الذي اختاروه لوقف الخسارة، قد تكون الرسوم الإضافية مجدية. والمسألة كلها تتلخص في استخدام أمر GSLO في السياقات المناسبة.