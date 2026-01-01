أفضل تقويم فوركس

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هذا الدليل هو تحديث العام 2026 لمراجعتنا السنوية لتقويمات الفوركس. إذا سبق لك الاطلاع على مراجعتنا السابقة، فربما يكون اهتمامك الأساسي الآن هو التعرف على التغييرات التي يتضمنها هذا التحديث (يمكنك بالطبع تخطي هذه الخطوة):

تم تحديث الصور في القائمة لكل من Dukascopy و Investing.com .

و . يستخدم Investing.com الآن رمز ISO للعملة المكون من حرفين بدلًا من ثلاثة أحرف.

الآن رمز ISO للعملة المكون من حرفين بدلًا من ثلاثة أحرف. يبدو أن Dukascopy لم يعد يوفّر أي تفاصيل إضافية للأحداث في التقويم، ولا حتى الرسوم البيانية التاريخية التي كان يوفّرها سابقًا. المعلومات الإضافية الوحيدة التي يعرضها التقويم الآن هي الوصف المختصر للحدث أسفل اسمه.

لم يعد يوفّر أي تفاصيل إضافية للأحداث في التقويم، ولا حتى الرسوم البيانية التاريخية التي كان يوفّرها سابقًا. المعلومات الإضافية الوحيدة التي يعرضها التقويم الآن هي الوصف المختصر للحدث أسفل اسمه. يحتوي Forex Factory على صفحة منفصلة تتضمن التفاصيل الكاملة للتقرير المحدد، إلا أنها تكرر المعلومات التي يمكنك رؤيتها على الصفحة الرئيسية عند فتح تفاصيل التقرير.

على صفحة منفصلة تتضمن التفاصيل الكاملة للتقرير المحدد، إلا أنها تكرر المعلومات التي يمكنك رؤيتها على الصفحة الرئيسية عند فتح تفاصيل التقرير. Dukascopy لم يعد يوفّر أي رسوم بيانية.

لم يعد يوفّر أي رسوم بيانية. تم تصحيح المعلومات المتعلقة بالقيم المعروضة في الرسم البياني لـ Forex Factory ، مع توضيح أنها تظهر في الزاوية العلوية اليسرى من الرسم البياني عند تمرير مؤشر الفأرة فوق أحد أعمدته.

، مع توضيح أنها تظهر في الزاوية العلوية اليسرى من الرسم البياني عند تمرير مؤشر الفأرة فوق أحد أعمدته. تمت إضافة توضيح بأن بإمكانك اختيار ما إذا كنت تريد عرض القيم الأولية على الرسم البياني في Investing.com .

. تم توضيح أن Trading Economics يسمح بعرض نسبة التغير المئوية في بعض الرسوم البيانية فقط.

يسمح بعرض نسبة التغير المئوية في بعض الرسوم البيانية فقط. أضاف Dukascopy خمس عملات جديدة إلى مرشح العملات، ليصل العدد الإجمالي إلى 23 عملة: DKK، HKD، ILS، SEK، THB. كما استبدل رمز CNY بالرمز CNH. وأُضيف توضيح بأن المرشح لا يعرض سوى العملات المتاحة خلال النطاق الزمني المحدد.

خمس عملات جديدة إلى مرشح العملات، ليصل العدد الإجمالي إلى 23 عملة: DKK، HKD، ILS، SEK، THB. كما استبدل رمز CNY بالرمز CNH. وأُضيف توضيح بأن المرشح لا يعرض سوى العملات المتاحة خلال النطاق الزمني المحدد. أضاف Dukascopy 15 دولة جديدة إلى المرشح: قبرص، اليونان، الهند، إندونيسيا، إيران، إسرائيل، لوكسمبورغ، ماليزيا، باكستان، الفلبين، سلوفاكيا، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، تايوان، وتايلاند. كما أزال المكسيك من القائمة. وتم تغيير اسم الاتحاد الروسي إلى روسيا. وبذلك، أصبح المرشح يضم إجمالًا 45 دولة. ولا يعرض المرشح سوى الدول التي أصدرت بيانات خلال الفترة المحددة.

15 دولة جديدة إلى المرشح: قبرص، اليونان، الهند، إندونيسيا، إيران، إسرائيل، لوكسمبورغ، ماليزيا، باكستان، الفلبين، سلوفاكيا، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، تايوان، وتايلاند. كما أزال المكسيك من القائمة. وتم تغيير اسم الاتحاد الروسي إلى روسيا. وبذلك، أصبح المرشح يضم إجمالًا 45 دولة. ولا يعرض المرشح سوى الدول التي أصدرت بيانات خلال الفترة المحددة. أضاف Trading Economics ثلاث دول جديدة إلى المرشح، ليصل العدد الإجمالي إلى 143 دولة: تيمور الشرقية، ملاوي، وزامبيا.

ثلاث دول جديدة إلى المرشح، ليصل العدد الإجمالي إلى 143 دولة: تيمور الشرقية، ملاوي، وزامبيا. يتيح Dukascopy الاختيار بين التوقيت المحلي و توقيت جرينتش . ولكن لا يتم حفظ هذا الاختيار.

الاختيار بين و . ولكن لا يتم حفظ هذا الاختيار. لم يعد FXStreet يتيح اكتشاف منطقتك الزمنية تلقائيًا (إذ يضبط المنطقة الزمنية على توقيت جرينتش الافتراضي عند استخدام خيار الضبط تلقائيًا ).

يتيح اكتشاف منطقتك الزمنية تلقائيًا (إذ يضبط المنطقة الزمنية على الافتراضي عند استخدام خيار ). IG يكتشف منطقتك الزمنية تلقائيًا.

يكتشف منطقتك الزمنية تلقائيًا. Investing.com يكتشف منطقتك الزمنية تلقائيًا. ويمكن حفظ الإعداد سواء كنت مسجلًا أم لا.

يكتشف منطقتك الزمنية تلقائيًا. ويمكن حفظ الإعداد سواء كنت مسجلًا أم لا. Myfxbook لم يعد يكتشف منطقتك الزمنية تلقائيًا.

لم يعد يكتشف منطقتك الزمنية تلقائيًا. تم تحديث المعلومات والصورة الخاصة بالتصفح الزمني في Dukascopy .

. تم تحديث روابط الأمثلة الخاصة بالتصفح الزمني في Econoday .

. تم تحديث صورة التصفح الزمني في Investing.com .

. يبدأ الأسبوع الآن يوم الاثنين في كل من Dukascopy و Investing.com . بينما يبدأ الأسبوع الآن يوم الأحد في Trading Economics .

و . بينما يبدأ الأسبوع الآن يوم الأحد في . تم تحديث وصف وصورة إصدار الجوال من Dukascopy .

. تم تحديث صورة إصدار الويب للجوال من موقع Econoday .

. تم تحديث صورة إصدار الويب للجوال من تقويم Forex Factory . كما أُضيفت معلومات حول تطبيق Forex Factory مزيف للجوال.

. كما أُضيفت معلومات حول تطبيق مزيف للجوال. تم تحديث صورة إصدار الويب للجوال من تقويم FXStreet . يعرض تطبيق الجوال المراجعات، ولكن فقط عند فتح أحد الأحداث.

. يعرض تطبيق الجوال المراجعات، ولكن فقط عند فتح أحد الأحداث. تحسن إصدار الويب للجوال من Investing.com بشكل ملحوظ، إذ أصبح يتيح تحديد تواريخ مخصصة ورؤية القيم السابقة للمراجعة بسهولة. كما تم تحديث صورة إصدار الويب.

بشكل ملحوظ، إذ أصبح يتيح تحديد تواريخ مخصصة ورؤية القيم السابقة للمراجعة بسهولة. كما تم تحديث صورة إصدار الويب. تم حذف الإشارة إلى البحث بالكلمات المفتاحية باعتباره ميزة في تقويم Investing.com للجوال مقارنة بإصدار الويب، لأن إصدار الويب أصبح يتيح الآن أيضًا البحث عن الأحداث.

للجوال مقارنة بإصدار الويب، لأن إصدار الويب أصبح يتيح الآن أيضًا البحث عن الأحداث. أُضيف توضيح بأن إصدار الويب للجوال من تقويم MQL5.com لا يتيح تحديد نطاق زمني مخصص.

لا يتيح تحديد نطاق زمني مخصص. لا تظهر المراجعات في تطبيق Trading Economics للجوال.

للجوال. لا يمكن استخدام التنبيهات على Forex Factory إلا للمستخدمين المسجلين.

إلا للمستخدمين المسجلين. تمت إضافة إشارة إلى أن تقويم FXStreet يرسل إشعارًا قبل 30 دقيقة من صدور الحدث، بالإضافة إلى إشعار آخر فور صدوره. يجب أن تكون مسجلًا لتلقي الإشعارات بهذه الطريقة. كما تمت إزالة الإضافة التلقائية للإشعارات إلى تقويم Google من قائمة الطرق الممكنة لتلقي الإشعارات.

يرسل إشعارًا قبل 30 دقيقة من صدور الحدث، بالإضافة إلى إشعار آخر فور صدوره. يجب أن تكون مسجلًا لتلقي الإشعارات بهذه الطريقة. كما تمت إزالة الإضافة التلقائية للإشعارات إلى تقويم Google من قائمة الطرق الممكنة لتلقي الإشعارات. يجب أن تكون مسجلًا في Investing.com لاستخدام نظام الإشعارات المتطور .

لاستخدام نظام الإشعارات المتطور . بالإضافة إلى التنبيهات والتذكيرات المتعلقة بصدور البيانات، يتيح لك Trading Economics تلقي إشعارات عند صدور أخبار متعلقة بالأحداث التي اخترتها.

تلقي إشعارات عند صدور أخبار متعلقة بالأحداث التي اخترتها. تم تحديث جدول سرعة التحميل.

تم تحديث جدول دقة التوقعات.

تم تحديث عدد الأحداث.

تم تحديث المعلومات المتعلقة بالتأخيرات.

تم تحديث المعلومات الخاصة بالتحديثات التلقائية.

Trading Economics أزال اللغات الدنماركية والمجرية والنرويجية والفارسية والسويدية من قائمة اللغات المتوفرة.

أزال اللغات الدنماركية والمجرية والنرويجية والفارسية والسويدية من قائمة اللغات المتوفرة. أضاف Investing.com خيارًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي لوصف أحد المؤشرات وتحليله.

خيارًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي لوصف أحد المؤشرات وتحليله. قلّل FXStreet عدد الإعلانات إلى حد ما، حيث أزال بانر إعلانيًا من أسفل قائمة الأحداث وآخر من أسفل جدول الوسطاء، إلا أن الإعلانات لا تزال مشتتة للانتباه إلى حد كبير.

عدد الإعلانات إلى حد ما، حيث أزال بانر إعلانيًا من أسفل قائمة الأحداث وآخر من أسفل جدول الوسطاء، إلا أن الإعلانات لا تزال مشتتة للانتباه إلى حد كبير. لم يعد IG يعرض بانر إعلانيًا للوسيط أعلى التقويم. وبدلًا من ذلك، يعرض إعلان الوسيط وروابط لفتح حساب أسفل التقويم.

يعرض بانر إعلانيًا للوسيط أعلى التقويم. وبدلًا من ذلك، يعرض إعلان الوسيط وروابط لفتح حساب أسفل التقويم. أزال Myfxbook البانر المنبثق الموجود أسفل الصفحة، إلا أن الإعلانات لا تزال مشتتة للانتباه إلى حد كبير.

البانر المنبثق الموجود أسفل الصفحة، إلا أن الإعلانات لا تزال مشتتة للانتباه إلى حد كبير. أضاف Trading Economics بانر منبثقًا أسفل الصفحة يتضمن روابط للخطط المدفوعة الخاصة بالتقويم. لا تظهر أي إعلانات للمستخدمين المسجلين، حتى عند استخدام الحسابات المجانية.

بانر منبثقًا أسفل الصفحة يتضمن روابط للخطط المدفوعة الخاصة بالتقويم. لا تظهر أي إعلانات للمستخدمين المسجلين، حتى عند استخدام الحسابات المجانية. لا يوفّر الإصدار الأحدث من تقويم Investing.com خيار الطباعة أو التصدير. ولطباعة التقويم، ستحتاج إلى استخدام الإصدار القديم.

خيار الطباعة أو التصدير. ولطباعة التقويم، ستحتاج إلى استخدام الإصدار القديم. حذف العدد المحدود من اللغات من قائمة سلبيات baha.com .

. تمت إزالة المعلومات المتعلقة بوتيرة الإعلانات والرسوم البيانية التاريخية من قائمة إيجابيات Dukascopy . كما تمت إزالة التأخيرات وضعف دقة التوقعات من قائمة السلبيات. وأُضيف غياب المعلومات الإضافية حول الأحداث إلى قائمة السلبيات، بينما أُضيف غياب الإعلانات إلى قائمة الإيجابيات.

. كما تمت إزالة التأخيرات وضعف دقة التوقعات من قائمة السلبيات. وأُضيف غياب المعلومات الإضافية حول الأحداث إلى قائمة السلبيات، بينما أُضيف غياب الإعلانات إلى قائمة الإيجابيات. تمت إضافة التوقعات الأقل دقة إلى قائمة سلبيات MQL5.com .

. تمت إضافة بطء سرعة التحميل إلى قائمة سلبيات Myfxbook.

إذا كنت مستخدمًا جديدًا لمراجعتنا، ستساعدك هذه المقالة في اختيار أفضل تقويم فوركس (أو عدة تقويمات) يمكنك استخدامه في تحليلاتك وجدولة صفقاتك. أنصحك بقراءة المقالة بأكملها في هذه الحالة.

إذا كنت تتداول بناءً على التحليل الأساسي أو تستخدم استراتيجية تداول الأخبار، فإن التقويم الاقتصادي هو أداة لا غنى عنها بالنسبة لك. وحتى إذا كنت تستخدم التحليل الفني أو حركة السعر (برايس أكشن)، سيظل بمقدورك الاستفادة من المفكرة الاقتصادية لتحديد الفترات من اليوم التي من الأفضل تجنب التداول خلالها بسبب ارتفاع حدة عدم اليقين، والذي يرتبط عادةً بصدور أخبار أو تقارير اقتصادية هامة.

برغم أن منصات التداول الحديثة تضم غالبًا تقويمات اقتصادية داخل محطة التداول، ولكن يجد معظم المتداولين من الأسهل الاطلاع على المفكرة عبر صفحة الويب— سواء عند استخدام الحاسب المكتبي أو الجهاز المحمول. وحتى برغم أن العديد من وسطاء الفوركس يقدمون أيضًا مفكرة اقتصادية على مواقعهم، ولكن جودة التقويمات التي يقدمها الوسطاء تكون عادةً أقل بكثير مما ستحصل عليه من مواقع الويب المتخصصة في هذا النوع من المعلومات.

أثبتت تقويمات الفوركس الـ 11 المعروضة أدناه أنها الأفضل، سواء من ناحية الشكل (سهولة القراءة، سرعة التصفح، راحة العين) وأيضًا من حيث المحتوى (عدد كبير من الأحداث، العديد من فلاتر التصفية، ميزات إضافية)، حيث تبرز بشكل واضح متفوقةً على المئات من مواقع الويب التي تقدم خدمة مماثلة. وبرغم وجود العديد من أوجه التشابه بين التقويمات التي قمنا بمراجعتها، ولكن يتمتع كل منها بسمات مميزة تجعله أكثر فائدة لنوعية معينة من المتداولين — وفي كل الأحوال، من مصلحة المتداول استخدام تقويم أو اثنين أو حتى ثلاثة لتلبية كافة الاحتياجات التي يتطلبها أسلوب التداول الذي يستخدمه.

القائمة

تم عرض أفضل 11 تقويم أدناه وفق ترتيب أبجدي، ثم قمنا بتقييمها وفقًا لمعلماتها وميزاتها الخاصة.

BabyPips.com

baha.com

Dukascopy

Econoday

Forex Factory

FXStreet

IG

Investing.com

MQL5.com

Myfxbook

Trading Economics

الواجهة

المظهر

برغم أن العناصر الأساسية للتقويم الاقتصادي لم تتغير تقريبًا في جميع مواقع الويب — اسم الحدث، التاريخ والوقت، بلد الإصدار، التوقعات، القيم السابقة والفعلية — تحاول كل مفكرة تحسين عرض البيانات باستخدام طرق مختلفة لتصوير تفاصيل الأحداث وتطبيق تصميمها وأسلوبها الفريد في العرض.

وسيلة الإيضاح

لتصغير مساحة التقويم الاقتصادي، تستخدم مواقع الويب عدد من الأيقونات والصور والرموز والاختصارات عند عرض قائمة الأحداث. يمكن أن يصاحب التقويم وسيلة إيضاح لوصف هذه العناصر، مثل مفاتيح الاختصارات التي تظهر في الخرائط. برغم ذلك، لا تستعين جميع مفكرات الفوركس بوسائل الإيضاح كما أنها ليست جميعها مفيدة.

BabyPips.com لا يقدم وسيلة إيضاح.

لا يقدم وسيلة إيضاح. Baha.com يوضح أيضًا معظم العناصر غير البديهية من خلال خيارات التصفية.

يوضح أيضًا معظم العناصر غير البديهية من خلال خيارات التصفية. Dukascopy لا يقدم وسيلة إيضاح.

لا يقدم وسيلة إيضاح. Econoday يقدم وسيلة إيضاح تشمل جميع الأيقونات المستخدمة في التقويم.

يقدم وسيلة إيضاح تشمل جميع الأيقونات المستخدمة في التقويم. Forex Factory يقدم وسيلة إيضاح مفصلة مع شرح وافي للأيقونات والاختصارات المستخدمة.

يقدم وسيلة إيضاح مفصلة مع شرح وافي للأيقونات والاختصارات المستخدمة. FXStreet لا يقدم وسيلة إيضاح بالمعنى الحرفي، ولكنه يعرض وصفًا نصيًا للتقويم يساعدك على فهم كيفية عمل التقويم.

لا يقدم وسيلة إيضاح بالمعنى الحرفي، ولكنه يعرض وصفًا نصيًا للتقويم يساعدك على فهم كيفية عمل التقويم. IG يوفر ما يشبه دليلًا توضيحيًا من خلال قائمة تصفية الأحداث.

يوفر ما يشبه دليلًا توضيحيًا من خلال قائمة تصفية الأحداث. Investing.com يقدم وسيلة إيضاح مختصرة للعناصر الأساسية في التقويم.

يقدم وسيلة إيضاح مختصرة للعناصر الأساسية في التقويم. MQL5.com يوفر إعدادات لتصفية التقويم يمكن تمريرها أيضًا كنوع من الإيضاح.

يوفر إعدادات لتصفية التقويم يمكن تمريرها أيضًا كنوع من الإيضاح. Myfxbook لا يقدم وسيلة إيضاح للتقويم.

لا يقدم وسيلة إيضاح للتقويم. Trading Economics يقدم وسيلة إيضاح فقيرة نوعًا ما، حيث يعتمد غالبًا على وصف نصي ولا يغطي جميع خصائص التصميم المستخدمة في التقويم.

رموز العملات/الصور

تستخدم التقويمات رموز ISO، علم البلد، أو رمز البلد لإظهار مصدر كل حدث من الأحداث المدرجة.

BabyPips.com تستخدم أعلام الدول ورموز ISO للعملات مكونة من 3 أحرف.

تستخدم أعلام الدول ورموز ISO للعملات مكونة من 3 أحرف. Baha.com تعرض المعلومات باستخدام أعلام الدول وأسمائها.

تعرض المعلومات باستخدام أعلام الدول وأسمائها. Dukascopy تستخدم أعلام الدول ورموز ISO للعملات مكونة من 3 أحرف.

تستخدم أعلام الدول ورموز ISO للعملات مكونة من 3 أحرف. Econoday تستخدم أعلام الدول ورموز البلدان المكونة من حرفين.

تستخدم أعلام الدول ورموز البلدان المكونة من حرفين. Forex Factory تستخدم رموز ISO للعملات مكونة من 3 أحرف فقط.

تستخدم رموز ISO للعملات مكونة من 3 أحرف فقط. FXStreet تستخدم علم البلد بجانب رموز ISO للعملات مكونة من 3 أحرف.

تستخدم علم البلد بجانب رموز ISO للعملات مكونة من 3 أحرف. IG تكتفي باستخدام أعلام الدول وأسمائها فقط.

تكتفي باستخدام أعلام الدول وأسمائها فقط. Investing.com تستخدم علم البلد مع رموز ISO للعملات مكونة من حرفين.

تستخدم علم البلد مع رموز ISO للعملات مكونة من حرفين. MQL5.com تستخدم علم البلد مع رموز ISO للعملات مكونة من 3 أحرف.

تستخدم علم البلد مع رموز ISO للعملات مكونة من 3 أحرف. Myfxbook تستخدم علم البلد مع رموز ISO للعملات مكونة من 3 أحرف.

تستخدم علم البلد مع رموز ISO للعملات مكونة من 3 أحرف. Trading Economics تستخدم أعلام البلدان بجانب رموز ISO للعملات مكونة من 3 أحرف.

تفاصيل إضافية

كما أشرنا سابقًا، تشمل المعلومات الأساسية التي يوفرها التقويم الاقتصادي عن كل حدث البنود التالية: الوقت والتاريخ، البلد/العملة، اسم المؤشر أو الحدث، القيم الفعلية/المتوقعة/السابقة. تقدم جميع التقويمات المدرجة هنا أيضًا مقياس ما لتأثير الخبر. تقوم بعض هذه المفكرات أيضًا بعرض تفاصيل إضافية.

BabyPips.com يوفر وصف تفصيلي لمعظم الأحداث/المؤشرات مع رابط لمصدر الخبر ووتيرة الإصدار. تشير الأيقونة الموجود في عمود التفاصيل إلى ما إذا كان التقرير يحتوي على وصف تفصيلي من عدمه. لعرض الوصف، إذا كان متاحًا، فأنت بحاجة إلى النقر فوق الأيقونة.

يوفر وصف تفصيلي لمعظم الأحداث/المؤشرات مع رابط لمصدر الخبر ووتيرة الإصدار. تشير الأيقونة الموجود في عمود التفاصيل إلى ما إذا كان التقرير يحتوي على وصف تفصيلي من عدمه. لعرض الوصف، إذا كان متاحًا، فأنت بحاجة إلى النقر فوق الأيقونة. baha.com يعرض وصف تفصيلي للمؤشر فقط مع رابط إلى صفحة المصدر الرسمي.

يعرض وصف تفصيلي للمؤشر فقط مع رابط إلى صفحة المصدر الرسمي. Dukascopy يعرض وصفًا مختصرًا للحدث أسفل اسم الحدث فقط. وبخلاف ذلك، لا يقدّم أي بيانات إضافية.

يعرض وصفًا مختصرًا للحدث أسفل اسم الحدث فقط. وبخلاف ذلك، لا يقدّم أي بيانات إضافية. Econoday يقدّم شرحًا تفصيليًا للمؤشرات، وجدول مواعيد الإصدار، والبيانات الأخيرة الصادرة، ودراسة معمقة للبيانات الحديثة. كما يوجد رابط سريع باسم Why Investors Care يوضح أهمية المؤشر للاقتصاد، ويعرض تفاصيل إضافية مثل التكرار والتوقيت التقريبي للإصدار، ومصدر البيانات الأصلي (دون رابط)، ومنهجية المراجعة، والفترة الزمنية التي يغطيها التقرير.

يقدّم شرحًا تفصيليًا للمؤشرات، وجدول مواعيد الإصدار، والبيانات الأخيرة الصادرة، ودراسة معمقة للبيانات الحديثة. كما يوجد رابط سريع باسم Why Investors Care يوضح أهمية المؤشر للاقتصاد، ويعرض تفاصيل إضافية مثل التكرار والتوقيت التقريبي للإصدار، ومصدر البيانات الأصلي (دون رابط)، ومنهجية المراجعة، والفترة الزمنية التي يغطيها التقرير. Forex Factory يعرض شرحًا تفصيليًا للمؤشر، ورابط إلى الصفحة الرسمية للمصدر والتقرير نفسه، وبيانات تاريخية ومخطط بياني، ومقالات إخبارية ذات صلة، وتاريخ الإصدار التالي، وشرحًا لأهمية المؤشر، والاسم الكامل للمؤشر وأي أسماء بديلة (إن وجدت). كما يتضمن رابطًا لعرض التفاصيل الكاملة للتقرير المحدد، إلا أنه يعرض التفاصيل نفسها الموجودة في الصفحة الرئيسية، ولكن بصورة مرتبة في صفحة منفصلة لراحتك.

يعرض شرحًا تفصيليًا للمؤشر، ورابط إلى الصفحة الرسمية للمصدر والتقرير نفسه، وبيانات تاريخية ومخطط بياني، ومقالات إخبارية ذات صلة، وتاريخ الإصدار التالي، وشرحًا لأهمية المؤشر، والاسم الكامل للمؤشر وأي أسماء بديلة (إن وجدت). كما يتضمن رابطًا لعرض التفاصيل الكاملة للتقرير المحدد، إلا أنه يعرض التفاصيل نفسها الموجودة في الصفحة الرئيسية، ولكن بصورة مرتبة في صفحة منفصلة لراحتك. FXStreet يعرض تعريفًا للمؤشر، ورابطًا للتقرير الرسمي، وشرحًا لأهمية المؤشر للمتداولين، واسم المصدر، وتكرار الإصدار، وتاريخ الإصدار التالي، وروابط للأخبار ذات الصلة، وكذلك مخطط تاريخي يتضمن التوقعات والانحرافات، وبيانات تاريخية، ومخططات لشرح تأثير السوق بالتفصيل لأزواج العملات الرئيسية (انظر قسم الميزات الإضافية أدناه).

يعرض تعريفًا للمؤشر، ورابطًا للتقرير الرسمي، وشرحًا لأهمية المؤشر للمتداولين، واسم المصدر، وتكرار الإصدار، وتاريخ الإصدار التالي، وروابط للأخبار ذات الصلة، وكذلك مخطط تاريخي يتضمن التوقعات والانحرافات، وبيانات تاريخية، ومخططات لشرح تأثير السوق بالتفصيل لأزواج العملات الرئيسية (انظر قسم الميزات الإضافية أدناه). IG يقدّم بيانات تاريخية ووصفًا نصيًا.

يقدّم بيانات تاريخية ووصفًا نصيًا. Investing.com يوفّر وصفًا للمؤشر، ورابط للصفحة الرسمية للمصدر، وبيانات ومخطط تاريخي تفضيلي يغطي عدة عقود سابقة.

يوفّر وصفًا للمؤشر، ورابط للصفحة الرسمية للمصدر، وبيانات ومخطط تاريخي تفضيلي يغطي عدة عقود سابقة. MQL5.com يقدّم وصفًا للحدث، ورابط للصفحة الرسمية للمصدر، وتاريخ الإصدار التالي، ومرجع للإصدار السابق، ومخطط للبيانات الأخيرة مقارنة بالتوقعات، ومخطط بياني وجدول للبيانات التاريخية.

يقدّم وصفًا للحدث، ورابط للصفحة الرسمية للمصدر، وتاريخ الإصدار التالي، ومرجع للإصدار السابق، ومخطط للبيانات الأخيرة مقارنة بالتوقعات، ومخطط بياني وجدول للبيانات التاريخية. Myfxbook يوفّر رابط إلى صفحة المصدر، ووصفًا نصيًا للحدث، وتاريخ الإصدار التالي، وعدد الأيام المتبقية حتى الإصدار، ومخططًا تاريخيًا للبيانات مقابل التوقعات، وبيانات تاريخية، ورسم بياني لزوج العملات المحدد بالنسبة للمخطط التاريخي، وتوجهات السوق (Forex Sentiment) بشأن أزواج العملات المرتبطة بالبلد المعني، وروابط للأخبار المتعلقة بالإصدار.

يوفّر رابط إلى صفحة المصدر، ووصفًا نصيًا للحدث، وتاريخ الإصدار التالي، وعدد الأيام المتبقية حتى الإصدار، ومخططًا تاريخيًا للبيانات مقابل التوقعات، وبيانات تاريخية، ورسم بياني لزوج العملات المحدد بالنسبة للمخطط التاريخي، وتوجهات السوق (Forex Sentiment) بشأن أزواج العملات المرتبطة بالبلد المعني، وروابط للأخبار المتعلقة بالإصدار. Trading Economics يعرض وصف تفصيلي للمؤشر، رابط إلى صفحة المصدر الرسمي، مخطط تاريخي (مع عرض مخطط سريع مباشرةً في جدول التقويم)، وجدول البيانات والأخبار ذات الصلة.

الرسوم البيانية

تساعد البيانات التاريخية في دراسة وتفسير البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرًا. تعرض معظم هذه المخططات عدد من البيانات التاريخية ذات الصلة بالحدث الاقتصادي المعني. برغم ذلك، يختلف مستوى التفاعل مع الرسم البياني من تقويم إلى آخر. يحاول هذا القسم تقييم جودة المخططات البيانية التي تقدمها المفكرات الاقتصادية.

BabyPips.com لا يعرض أي رسوم بيانية.

لا يعرض أي رسوم بيانية. Baha.com لا يعرض أي رسوم بيانية.

لا يعرض أي رسوم بيانية. Dukascopy لم يعد يعرض أي رسوم بيانية.

لم يعد يعرض أي رسوم بيانية. Econoday لا يعرض أي مخططات بيانية.

لا يعرض أي مخططات بيانية. Forex Factory يعرض رسم بياني في شكل مدرج تكراري تفاعلي يعرض جميع القيم – الفعلية، المتوقعة، والمُنقحة. تكمن مشكلة عرض البيانات المُنقحة على الرسم البياني في أن لونها (الأزرق الداكن) يختلط مع البيانات الفعلية المعروضة باللون الأزرق الفاتح. لديك خيار المفاضلة بين مخطط البارات أو الخطي. كما هو الحال في العديد من التقاويم الأخرى، يمكنك تمرير مؤشر الفأرة فوق أي نقطة على الرسم البياني لمشاهدة القيمة المحددة. وعلى خلاف الرسوم البيانية في التقاويم الأخرى، لا يعرض تقويم Forex Factory القيمة أسفل مؤشر الفأرة، بل في الزاوية العلوية اليسرى من الرسم البياني. بالإضافة إلى ذلك، يعرض جميع القيم التي اخترت إظهارها على الرسم البياني (الفعلية، والمتوقعة، والمُنقحة) للفترة المحددة.

يعرض رسم بياني في شكل مدرج تكراري تفاعلي يعرض جميع القيم – الفعلية، المتوقعة، والمُنقحة. تكمن مشكلة عرض البيانات المُنقحة على الرسم البياني في أن لونها (الأزرق الداكن) يختلط مع البيانات الفعلية المعروضة باللون الأزرق الفاتح. لديك خيار المفاضلة بين مخطط البارات أو الخطي. كما هو الحال في العديد من التقاويم الأخرى، يمكنك تمرير مؤشر الفأرة فوق أي نقطة على الرسم البياني لمشاهدة القيمة المحددة. وعلى خلاف الرسوم البيانية في التقاويم الأخرى، لا يعرض تقويم Forex Factory القيمة أسفل مؤشر الفأرة، بل في الزاوية العلوية اليسرى من الرسم البياني. بالإضافة إلى ذلك، يعرض جميع القيم التي اخترت إظهارها على الرسم البياني (الفعلية، والمتوقعة، والمُنقحة) للفترة المحددة. FXStreet يوفر رسم بياني قابل للتكبير لتحليل البيانات التاريخية، مع خيار إضافة القيم المتوقعة والانحراف، والتي يمكنك رؤيتها عند تمرير مؤشر الفأرة فوق تاريخ معيّن: كما تتوفّر ثلاثة رسوم بيانية إضافية (يتم تناولها في قسم الميزات الإضافية أدناه).

يوفر رسم بياني قابل للتكبير لتحليل البيانات التاريخية، مع خيار إضافة القيم المتوقعة والانحراف، والتي يمكنك رؤيتها عند تمرير مؤشر الفأرة فوق تاريخ معيّن: كما تتوفّر ثلاثة رسوم بيانية إضافية (يتم تناولها في قسم الميزات الإضافية أدناه). IG يوفر رسم بياني للبيانات التاريخية بحجم صغير نسبيًا، حيث يقتصر على عرض بيانات تعود لعام واحد تقريبًا، ثم تُعرض القيم الدقيقة عند تمرير مؤشر الفأرة فوقها:

يوفر رسم بياني للبيانات التاريخية بحجم صغير نسبيًا، حيث يقتصر على عرض بيانات تعود لعام واحد تقريبًا، ثم تُعرض القيم الدقيقة عند تمرير مؤشر الفأرة فوقها: Investing.com يوفر رسم بياني قابل للتكبير يحتوي على أداة لتحديد الفترة الزمنية وخيار التبديل بين النمط الخطي ومنطقة التعبئة. تُعرض البيانات (الفعلية، المتوقعة، والتعديلات) مع تاريخ الإعلان عند تمرير المؤشر فوق المخطط. ويمكنك اختيار ما إذا كنت تريد عرض القيم الأولية على الرسم البياني بالنقر على زر P .

يوفر رسم بياني قابل للتكبير يحتوي على أداة لتحديد الفترة الزمنية وخيار التبديل بين النمط الخطي ومنطقة التعبئة. تُعرض البيانات (الفعلية، المتوقعة، والتعديلات) مع تاريخ الإعلان عند تمرير المؤشر فوق المخطط. ويمكنك اختيار ما إذا كنت تريد عرض القيم الأولية على الرسم البياني بالنقر على زر . MQL5.com يوفر رسم بياني خطي بسيط للغاية، حيث يقتصر على عرض القيم المتوقعة والفعلية. يُمكنك عرض القيم الدقيقة عند تمرير مؤشر الفأرة فوقه.

يوفر رسم بياني خطي بسيط للغاية، حيث يقتصر على عرض القيم المتوقعة والفعلية. يُمكنك عرض القيم الدقيقة عند تمرير مؤشر الفأرة فوقه. Myfxbook يعرض رسم بياني خطي للبيانات التاريخية، وهو قابل للتكبير ويعرض القيم الفعلية والمتوقعة، بالإضافة إلى مخطط سعري لزوج العملات (يكون عادةً مرتبطًا بعملة الدولة التي أصدرت التقرير، مع إمكانية اختيار زوج عملات مختلف يدويًا). تظهر القيم الدقيقة عند تمرير المؤشر فوق المخطط:

يعرض رسم بياني خطي للبيانات التاريخية، وهو قابل للتكبير ويعرض القيم الفعلية والمتوقعة، بالإضافة إلى مخطط سعري لزوج العملات (يكون عادةً مرتبطًا بعملة الدولة التي أصدرت التقرير، مع إمكانية اختيار زوج عملات مختلف يدويًا). تظهر القيم الدقيقة عند تمرير المؤشر فوق المخطط: Trading Economics يقدم مخطط تفاعلي مع مُحدِد للفترة الزمنية وبعض أدوات الرسم البياني الأساسية: العمود، والمنحنى، والمنطقة المنحنية، والخط المتدرج، والخط، والمنطقة. يعرض الرسم البياني القيم الفعلية فقط (والتي يمكنك رؤيتها عند تمرير مؤشر الفأرة فوق فترة زمنية محددة). كما يمكنك الاختيار بين عرض القيمة الفعلية، أو التغير في القيمة المطلقة، أو نسبة التغير المئوية (رغم أن الخيار الأخير غير متاح في العديد من الرسوم البيانية). ويتيح الرسم البياني أيضًا المقارنة مع البلدان والأحداث الأخرى.

المراجعات

تقوم الحكومات (أو الجهات الأخرى المسؤولة عن إصدار التقارير) بحساب القيم الفعلية باستخدام بيانات جزئية. ولهذا يجري تحديث القراءات الأولية لبعض البيانات أو إصدار بيانات جديدة كليًا في وقت لاحق، ثم تصدر هذه البيانات المُنقحة عند نشر التقارير التالية.

عند الإعلان عن بيانات جديدة لمؤشر ما، وفي نفس الوقت إصدار بيانات مُنقحة (ترتبط بالفترة السابقة) لنفس المؤشر الاقتصادي، تعرض معظم التقويمات الاقتصادية هذه البيانات المُنقحة باستخدام لون مختلف. هناك بعض التقاويم التي تعرض كلاً من البيانات المُنقحة والأولية لتسهل على المتداول المقارنة بينها. نعرض فيما يلي الطرق التي تستخدمها التقاويم الاقتصادية المختلفة في عرض القيم المُنقحة.

BabyPips.com يعرض القيم المُنقحة مع تمييزها بعلامة النجمة. عند تمرير الماوس يتم عرض القيمة المُنقحة. برغم ذلك، لا يعرض التقويم القيم المُحدثة لجميع البيانات.

يعرض القيم المُنقحة مع تمييزها بعلامة النجمة. عند تمرير الماوس يتم عرض القيمة المُنقحة. برغم ذلك، لا يعرض التقويم القيم المُحدثة لجميع البيانات. Baha.com يعرض القيم الأصلية فقط.

يعرض القيم الأصلية فقط. Dukascopy يعرض القيم الأصلية فقط.

يعرض القيم الأصلية فقط. Econoday يعرض كلاً من القيم الأولية والمُنقحة، ولكن يجب عليك النقر على الحدث للوصول إليها ما لم تكن تشاهد العرض اليومي.

يعرض كلاً من القيم الأولية والمُنقحة، ولكن يجب عليك النقر على الحدث للوصول إليها ما لم تكن تشاهد العرض اليومي. Forex Factory يعرض القيم المُنقحة بجانب مثلث أصفر صغير. تستطيع عرض القيم السابقة من خلال تمرير مؤشر الماوس فوق المثلث.

يعرض القيم المُنقحة بجانب مثلث أصفر صغير. تستطيع عرض القيم السابقة من خلال تمرير مؤشر الماوس فوق المثلث. FXStreet يعرض القيم المُنقحة بجانب رمز نقطي دائري باللون الرمادي برفقة حرف i صغير. عند تمرير مؤشر الماوس على الأيقونة يتم عرض القيمة السابقة.

يعرض القيم المُنقحة بجانب رمز نقطي دائري باللون الرمادي برفقة حرف صغير. عند تمرير مؤشر الماوس على الأيقونة يتم عرض القيمة السابقة. IG لا يعرض القيم المُعدلة.

لا يعرض القيم المُعدلة. Investing.com يعرض القيم المُنقحة مع تمييزها بخط منقط تحتها. تستطيع عرض القيمة السابقة قبل المراجعة من خلال تمرير مؤشر الماوس فوق الرقم.

يعرض القيم المُنقحة مع تمييزها بخط منقط تحتها. تستطيع عرض القيمة السابقة قبل المراجعة من خلال تمرير مؤشر الماوس فوق الرقم. MQL5.com يعرض القيم المُنقحة مع تمييزها بوضع خط منقط أسفلها. يتم عرض القيم الأصلية في التلميحات.

يعرض القيم المُنقحة مع تمييزها بوضع خط منقط أسفلها. يتم عرض القيم الأصلية في التلميحات. Myfxbook يعرض القيم المُنقحة بخط منقط سفلي فيما تعرض التلميحات القيمة الأصلية.

يعرض القيم المُنقحة بخط منقط سفلي فيما تعرض التلميحات القيمة الأصلية. Trading Economics يعرض القيم المُنقحة ويستخدم رمز ’R‘ محاط بدائرة بالقرب منها. تُعرض البيانات الأصلية بمجرد تمرير مؤشر الماوس.

المرشحات

يستطيع المتداول استخدام المرشحات (عوامل التصفية) لإعطاء أولوية لقائمة الأحداث التي يريد مراقبتها حسب احتياجاته الشخصية. توفر جميع التقاويم تقريبًا ثلاثة فلاتر أساسية:

البلدان/العملات طبيعة الحدث التأثير

سنلقي نظرة على عوامل التصفية التي يوفرها كل تقويم اقتصادي من التقاويم التي نراجعها في هذه الصفحة.

BabyPips.com يسمح بتصفية الأحداث المعروضة بحسب العملة والتأثير وجلسة التداول (لندن، نيويورك، طوكيو، سيدني). يوفر فلتر العملات الاختيار من بين 9 عملات (الدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري واليوان الصيني واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني والدولار النيوزيلندي والدولار الأمريكي). يحفظ التقويم الاختيارات المحددة من العملات والأحداث الإخبارية والجلسات. تستطيع استخدام خاصية تذكر المرشحات لإخطار الموقع بتذكر اختياراتك من فلاتر التصفية، ولكن عليك التسجيل إذا كنت ترغب في استخدام هذه الميزة.

baha.com يتيح إمكانية التصفية بناءً على نوع الحدث، مدى التأثير، المنطقة (أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا، والأسواق الناشئة)، والدولة. وبشكل عام، يتوفر في فلتر الدول 51 دولة بالإضافة إلى اتحاد نقدي واحد (منطقة اليورو):

عرض قائمة دول baha.comإخفاء قائمة دول baha.comالأرجنتين، أستراليا، النمسا، البحرين، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كولومبيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، مصر، إستونيا، منطقة اليورو، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هونغ كونغ، المجر، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كوريا، لاتفيا، ليتوانيا، المكسيك، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، روسيا، سنغافورة، سلوفاكيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايوان، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية.

Dukascopy يوفر خيارات تصفية حسب الدولة، والعملة، ومدى التأثير. كما يمكن إجراء بحث باستخدام الكلمات المفتاحية. يتوفّر في فلتر العملات إجمالي 23 عملة (هام: يعرض الفلتر فقط العملات التي صدرت لها أحداث خلال الفترة المحددة). وهي: AUD، CAD، CHF، CNH، CZK، DKK، EUR، GBP، HKD، HUF، ILS، JPY، NOK، NZD، PLN، RON، RUB، SEK، SGD، THB، TRY، USD، وZAR. كما يمكن أيضًا التصفية باستخدام 45 دولة (هام: كما هو الحال مع العملات، يعرض الفلتر فقط الدول التي أصدرت تقارير خلال النطاق الزمني المحدد):

أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الصين، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، أوروبا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هونغ كونغ، المجر، الهند، إندونيسيا، إيران، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، لوكسمبورغ، ماليزيا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، باكستان، الفلبين، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايوان، تايلاند، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة.

Econoday يوفر فلتر لعرض الأحداث الخاصة ببلد أو منطقة معينة تختاره من القائمة: أستراليا، كندا، الصين، منطقة اليورو، فرنسا، ألمانيا، عالمي، هونج كونج، الهند، إيطاليا واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا وتايوان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

Forex Factory يوفر فلتر لتصفية الأحداث بحسب العملة والتأثير ونوع الحدث. يضم الفلتر 9 عملات هي الدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري واليوان الصيني واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني والدولار النيوزيلندي والدولار الأمريكي. يمكنك أيضًا البحث عن أحداث محددة باستخدام وظيفة البحث عن الكلمات الرئيسية.

FXStreet يوفر جميع الفلاتر الثلاثة — البلد، التأثير، والحدث. يعرض التقويم أيضًا خاصية البحث عن الأحداث باستخدام الكلمات المفتاحية. كما يمكنك اختيار فترة لعرض النتائج التي تمت تصفيتها، ولكن لم يعد بإمكانك تحديد تاريخ مخصص من قائمة الفلاتر، بل يتعين عليك الاختيار من بين الفترات المحددة سلفًا. ومع ذلك، إذا اخترت تاريخًا مخصصًا من خارج قائمة الفلاتر، فسيتم تطبيق الفلاتر على الفترة المحددة. ولسوء الحظ، لا يعمل التاريخ المخصص مع البحث بالكلمات المفتاحية، رغم تطبيق الفلاتر على نتائج البحث بالكلمات المفتاحية.

هناك حاليًا 50 دولة واتحاد نقدي واحد في فلتر البلد:

توسيع قائمة دول FXStreetقائمة دول FXStreetالأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كولومبيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، مصر، منطقة اليورو، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هونغ كونغ، المجر، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، الكويت، المكسيك، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، روسيا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، سلوفاكيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايلاند، تركيا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، فيتنام.

IG يدعم التصفية بناءً على الدولة ومدى التأثير فقط. لا يوفّر فلترة بناءً على نوع الحدث، لكنه يوفر إمكانية البحث عن الأحداث باستخدام الكلمات المفتاحية. إجمالًا، يوجد 41 دولة متاحة للاختيار ضمن قائمة الفلترة:

أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، منطقة اليورو، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هونغ كونغ، المجر، الهند، إندونيسيا، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، المكسيك، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، الفلبين، بولندا، البرتغال، روسيا، سنغافورة، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايوان، تايلاند، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة.

Investing.com يوفر الفلاتر الثلاثة الأساسية – البلد، التأثير، والحدث. هناك أيضًا فلتر يعتمد على الوقت لعرض التوقيت الفعلي أو التوقيت المتبقي لصدور الحدث. تتوفر أيضًا خاصية البحث عن الأحداث باستخدام كلمة مفتاحية. يضم فلتر البلد حاليًا 107 دولة وإقليم واتحاد نقدي:

توسيع قائمة دول Investing.comقائمة دول Investing.comألبانيا، أنغولا، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، أذربيجان، البحرين، بنغلاديش، بلجيكا، برمودا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بلغاريا، كندا، جزر كايمان، تشيلي، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، الإكوادور، مصر، إستونيا، منطقة اليورو، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، غانا، اليونان، هونغ كونغ، المجر، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، الأردن، كازاخستان، كينيا، الكويت، قيرغيزستان، لاتفيا، لبنان، ليتوانيا، لوكسمبورغ، ملاوي، ماليزيا، مالطا، موريشيوس، المكسيك، منغوليا، الجبل الأسود، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، النرويج، عمان، باكستان، الأراضي الفلسطينية، باراغواي، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، روسيا، رواندا، المملكة العربية السعودية، صربيا، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، سريلانكا، السويد، سويسرا، تايوان، تنزانيا، تايلاند، تونس، تركيا، أوغندا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، أوروغواي، أوزبكستان، فنزويلا، فيتنام، زامبيا، زيمبابوي.

MQL5.com يوفر فلاتر التأثير والعملات والبلدان. بالنسبة للعملات، تتوفر العملات التالية: AUD، BRL، CAD، CHF، CNY، EUR، GBP، HKD، INR، JPY، KRW، MXN، NOK، NZD، SEK، SGD، USD، وZAR. وبالنسبة للبلدان، يتوفر إجمالًا 22 دولة. برغم ذلك، يمكنك اختيار دولة واحدة فقط في كل مرة:

أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، هونغ كونغ، الهند، إيطاليا، اليابان، المكسيك، نيوزيلندا، النرويج، سنغافورة، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة.

Myfxbook يوفر فلاتر العملة والتأثير. البحث بالكلمات الرئيسية حسب الحدث أو العملة أو البلد أو التأثير متاح أيضًا. يدعم التقويم إجمالاً 154 عملة تشمل:

توسيع قائمة عملات Myfxbookقائمة عملات MyfxbookAED، AFN، ALL، AMD، ANG، AOA، ARS، AUD، AWG، AZN، BAM، BBD، BDT، BGN، BHD، BIF، BMD، BND، BOB، BRL، BSD، BTN، BWP، BYN، BZD، CAD، CDF، CHF، CLP، CNY، COP، CRC، CUC، CVE، CZK، DJF، DKK، DOP، DZD، EGP، ERN، ETB، EUR، FJD، FKP، GBP، GEL، GHS، GIP، GMD، GNF، GTQ، GYD، HKD، HNL، HRK، HTG، HUF، IDR، ILS، INR، IQD، IRR، ISK، JMD، JOD، JPY، KES، KGS، KHR، KMF، KPW، KRW، KWD، KYD، KZT، LAK، LBP، LKR، LRD، LSL، LYD، MAD، MDL، MGA، MKD، MMK، MNT، MOP، MRO، MUR، MVR، MWK، MXN، MYR، MZN، NAD، NGN، NIO، NOK، NPR، NZD، OMR، PAB، PEN، PGK، PHP، PKR، PLN، PYG، QAR، RON، RSD، RUB، RWF، SAR، SBD، SCR، SDG، SEK، SGD، SHP، SLL، SOS، SRD، SSP، STD، SYP، SZL، THB، TJS، TMT، TND، TOP، TRY، TTD، TWD، TZS، UAH، UGX، USD، UYU، UZS، VEF، VND، VUV، WST، XAF، XCD، XOF، XPF، YER، ZAR، وZMW.

يحتوي الفلتر على البلدان والمناطق والاتحادات النقدية الـ 254 التالية:

توسيع قائمة دول Myfxbookقائمة دول Myfxbookأفغانستان، جزر أولاند، ألبانيا، الجزائر، ساموا الأمريكية، أندورا، أنغولا، أنغيلا، القارة القطبية الجنوبية، أنتيغوا وباربودا، الأرجنتين، أرمينيا، أروبا، أستراليا، النمسا، أذربيجان، جزر البهاما، البحرين، بنغلاديش، بربادوس، بيلاروسيا، بلجيكا، بليز، بنين، برمودا، بوتان، بوليفيا، بونير، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، جزيرة بوفيه، البرازيل، إقليم المحيط الهندي البريطاني، جزر فيرجن البريطانية، بروناي، بلغاريا، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، الكاميرون، كندا، الرأس الأخضر، جزر كايمان، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، تشيلي، الصين، جزيرة الكريسماس، جزر كوكوس، كولومبيا، جزر القمر، الكونغو، جزر كوك، كوستاريكا، كرواتيا، كوبا، كوراساو، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، جيبوتي، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، تيمور الشرقية، الإكوادور، مصر، السلفادور، غينيا الاستوائية، إريتريا، إستونيا، إثيوبيا، منطقة اليورو، الاتحاد الأوروبي، جزر فوكلاند، جزر فارو، فيجي، فنلندا، فرنسا، غويانا الفرنسية، بولينيزيا الفرنسية، الأراضي الجنوبية الفرنسية والقطب الجنوبي، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، الغابون، غامبيا، جورجيا، ألمانيا، غانا، جبل طارق، اليونان، غرينلاند، غرينادا، جوادلوب، غوام، غواتيمالا، غيرنزي، غينيا، غينيا بيساو، غيانا، هايتي، جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد، هندوراس، هونغ كونغ، المجر، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، أيرلندا، جزيرة مان، إسرائيل، إيطاليا، ساحل العاج، جامايكا، اليابان، جيرسي، الأردن، كازاخستان، كينيا، كيريباتي، كوسوفو، الكويت، قيرغيزستان، لاوس، لاتفيا، لبنان، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، ماكاو، مقدونيا، مدغشقر، ملاوي، ماليزيا، جزر المالديف، مالي، مالطا، جزر مارشال، مارتينيك، موريتانيا، موريشيوس، مايوت، المكسيك، ميكرونيسيا، مولدوفا، موناكو، منغوليا، الجبل الأسود، مونتسيرات، المغرب، موزمبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، هولندا، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، نييوي، جزيرة نورفولك، كوريا الشمالية، جزر ماريانا الشمالية، النرويج، عمان، باكستان، بالاو، فلسطين، بنما، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بيرو، الفلبين، جزر بيتكيرن، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، جمهورية الكونغو، ريونيون، رومانيا، روسيا، رواندا، سان بارتيلمي، سانت لوسيا، سانت مارتن، سانت مارتن (الجزء الفرنسي)، ساموا، سان مارينو، ساو تومي وبرينسيبي، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشيل، سيراليون، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جزر سليمان، الصومال، جنوب أفريقيا، جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية، كوريا الجنوبية، جنوب السودان، إسبانيا، سريلانكا، سانت هيلينا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سان بيير وميكلون، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السودان، سورينام، سفالبارد ويان ماين، سوازيلاند، السويد، سويسرا، سوريا، تايوان، طاجيكستان، تنزانيا، تايلاند، توغو، توكيلاو، تونغا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، تركمانستان، جزر تركس وكايكوس، توفالو، أوغندا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الجزر الصغيرة النائية التابعة للولايات المتحدة، أوروغواي، أوزبكستان، فانواتو، دولة الفاتيكان، فنزويلا، فيتنام، جزر فيرجن، واليس وفوتونا، الصحراء الغربية، اليمن، زامبيا، زيمبابوي.

Trading Economics يوفر إمكانية الفلترة بحسب البلد ونوع الحدث ومدى التأثير. وبالإضافة إلى خيار اختيار عدة بلدان، واحدة تلو الأخرى، يمكنك أيضًا اختيار مجموعات الكل, الرئيسية, أفريقيا , أمريكا , آسيا , أوروبا . تشمل قائمة البلدان والمناطق والاتحادات النقدية 143 عنصرًا:

توسيع قائمة دول Trading Economicsقائمة دول Trading Economicsأفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أنغولا، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، أذربيجان، البحرين، بنغلاديش، بيلاروسيا، بلجيكا، بوليفيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروناي، بلغاريا، كمبوديا، الكاميرون، كندا، الرأس الأخضر، تشيلي، الصين، كولومبيا، الكونغو، كوستاريكا، كرواتيا، كوبا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، تيمور الشرقية، الإكوادور، مصر، السلفادور، إستونيا، إثيوبيا، منطقة اليورو، فنلندا، فرنسا، جورجيا، مجموعة العشرين، مجموعة السبع، ألمانيا، غانا، اليونان، هندوراس، هونغ كونغ، المجر، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، صندوق النقد الدولي، إيران، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، ساحل العاج، جامايكا، اليابان، الأردن، كازاخستان، كينيا، كوسوفو، الكويت، قيرغيزستان، لاتفيا، لبنان، ليتوانيا، لوكسمبورغ، ماكاو، مقدونيا، مدغشقر، ملاوي، ماليزيا، مالي، مالطا، موريشيوس، المكسيك، مولدوفا، منغوليا، الجبل الأسود، المغرب، موزمبيق، ميانمار، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، نيجيريا، النرويج، عمان، أوبك، باكستان، فلسطين، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، جمهورية الكونغو، رومانيا، روسيا، رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيراليون، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، الصومال، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، سريلانكا، السودان، السويد، سويسرا، تايوان، طاجيكستان، تنزانيا، تايلاند، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، أوغندا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، أوروغواي، أوزبكستان، فنزويلا، فيتنام، زامبيا، زيمبابوي.

المنطقة الزمنية

قد يتواجد المتداول، وقد لا يتواجد، في نفس المنطقة الزمنية التي يستخدمها التقويم الاقتصادي في عرض جدول الأحداث. ولهذا من الأمور الجيدة أن تعرض مفكرة الفوركس منطقتها الزمنية النشطة وتسمح في نفس الوقت بمزامنة توقيت الخادم مع ساعة الكمبيوتر. تعالج التقاويم الاقتصادية هذه المشكلة بالطريقة التالية.

BabyPips.com — يكتشف التوقيت المحلي ويستخدمه في عرض جدول الأحداث. تستطيع تغيير إعدادات التوقيت المحلي باستخدام القائمة المنسدلة، ولكن لا يمكنك حفظ هذه الإعدادات بشكل دائم.

— يكتشف التوقيت المحلي ويستخدمه في عرض جدول الأحداث. تستطيع تغيير إعدادات التوقيت المحلي باستخدام القائمة المنسدلة، ولكن لا يمكنك حفظ هذه الإعدادات بشكل دائم. baha.com — يكتشف التوقيت المحلي تلقائيًا ويستخدمه لعرض جدول إعلان الأحداث الاقتصادية. وفي حالة تغيير إعدادات الوقت من خلال القائمة المنسدلة، فسيتم استخدام أخر إعداد (المحفوظ في ملفات تعريف الارتباط) عند فتح المفكرة الاقتصادية في الزيارة التالية.

— يكتشف التوقيت المحلي تلقائيًا ويستخدمه لعرض جدول إعلان الأحداث الاقتصادية. وفي حالة تغيير إعدادات الوقت من خلال القائمة المنسدلة، فسيتم استخدام أخر إعداد (المحفوظ في ملفات تعريف الارتباط) عند فتح المفكرة الاقتصادية في الزيارة التالية. Dukascopy — يتيح لك الاختيار بين التوقيت المحلي و توقيت جرينتش من قائمة منسدلة. ولا توجد طريقة لحفظ هذا الاختيار.

— يتيح لك الاختيار بين و من قائمة منسدلة. ولا توجد طريقة لحفظ هذا الاختيار. Econoday — يستخدم توقيت EST/EDT كإعداد افتراضي للمنطقة الزمنية. برغم ذلك، يوفر التقييم إمكانية تغيير المنطقة الزمنية كما ترغب وحفظها في ملف كوكيز.

— يستخدم توقيت EST/EDT كإعداد افتراضي للمنطقة الزمنية. برغم ذلك، يوفر التقييم إمكانية تغيير المنطقة الزمنية كما ترغب وحفظها في ملف كوكيز. Forex Factory — يكتشف توقيتك المحلي بشكل افتراضي. يمكنك إدارة إعدادات التوقيت مع أو بدون تسجيل. يستخدم التقويم ملفات تعريف الارتباط (للمستخدمين غير المسجلين) والملفات الشخصية للأعضاء (للمستخدمين المسجلين) لتذكر إعدادات المنطقة الزمنية.

— يكتشف توقيتك المحلي بشكل افتراضي. يمكنك إدارة إعدادات التوقيت مع أو بدون تسجيل. يستخدم التقويم ملفات تعريف الارتباط (للمستخدمين غير المسجلين) والملفات الشخصية للأعضاء (للمستخدمين المسجلين) لتذكر إعدادات المنطقة الزمنية. FXStreet — يستخدم توقيت جرينتش كخيار افتراضي. تستطيع تغيير المنطقة الزمنية سواء كنت مستخدمًا مسجلًا أو غير مسجل. وسيتذكر الموقع اختيارك بغض النظر عن حالة تسجيلك.

— يستخدم توقيت جرينتش كخيار افتراضي. تستطيع تغيير المنطقة الزمنية سواء كنت مستخدمًا مسجلًا أو غير مسجل. وسيتذكر الموقع اختيارك بغض النظر عن حالة تسجيلك. IG — لا يوفر التقويم خيار تحديد منطقتك الزمنية. لكنه على الأقل يكتشف منطقتك الزمنية تلقائيًا.

— لا يوفر التقويم خيار تحديد منطقتك الزمنية. لكنه على الأقل يكتشف منطقتك الزمنية تلقائيًا. Investing.com — يبدو أنه يكتشف منطقتك الزمنية تلقائيًا. ويمكنك تغيير المنطقة الزمنية وحفظها (باستخدام ملفات تعريف الارتباط) دون تسجيل.

— يبدو أنه يكتشف منطقتك الزمنية تلقائيًا. ويمكنك تغيير المنطقة الزمنية وحفظها (باستخدام ملفات تعريف الارتباط) دون تسجيل. MQL5.com — يكتشف المنطقة الزمنية عبر متصفحك بشكل افتراضي. يمكنك تغيير التوقيت وحفظ الإعدادات دون الحاجة للتسجيل على الموقع.

— يكتشف المنطقة الزمنية عبر متصفحك بشكل افتراضي. يمكنك تغيير التوقيت وحفظ الإعدادات دون الحاجة للتسجيل على الموقع. Myfxbook — يبدو أنه لم يعد يكتشف منطقتك الزمنية تلقائيًا. ولكن يمكنك تغيير منطقتك الزمنية دون تسجيل، كما يتيح لك الموقع حفظها باستخدام ملف كوكيز. ويمكنك أيضًا فتح حساب مجاني مع Myfxbook وحفظ المنطقة الزمنية في إعدادات حسابك.

— يبدو أنه لم يعد يكتشف منطقتك الزمنية تلقائيًا. ولكن يمكنك تغيير منطقتك الزمنية دون تسجيل، كما يتيح لك الموقع حفظها باستخدام ملف كوكيز. ويمكنك أيضًا فتح حساب مجاني مع Myfxbook وحفظ المنطقة الزمنية في إعدادات حسابك. Trading Economics — يكتشف تلقائيًا إعدادات منطقة الزمنية ويقوم بتطبيقها على التقويم الاقتصادي. يمكنك أيضًا تعيين منطقة زمنية عشوائية وسيتم حفظها خلال زيارتك التالية حتى في حالة عدم التسجيل.

النطاق الزمني للتصفح

قد يحتاج متداولو الفوركس إلى تصفح البيانات الاقتصادية السابقة أو إلقاء نظرة على الجدول الزمني للأحداث المستقبلية لأسباب متنوعة. ولهذا السبب، تسعى كل مفكرة اقتصادية إلى توفير هذه التسهيلات، وإن كان لكل منها طريقتها الخاصة.

BabyPips.com — يمكنك اختيار التصفح إما بحسب اليوم أو حسب الأسبوع. يحدث التصفح بشكل فعلي عن طريق تقليب الصفحات أو اختيار أسبوع معين من القائمة المنسدلة، وإن كان عرض القائمة سيتطلب تضييق نافذة المتصفح. يمكنك أيضًا تحديد الأسبوع والسنة التي تريدها في رابط عنوان المتصفح.

— يمكنك اختيار التصفح إما بحسب اليوم أو حسب الأسبوع. يحدث التصفح بشكل فعلي عن طريق تقليب الصفحات أو اختيار أسبوع معين من القائمة المنسدلة، وإن كان عرض القائمة سيتطلب تضييق نافذة المتصفح. يمكنك أيضًا تحديد الأسبوع والسنة التي تريدها في رابط عنوان المتصفح. baha.com — يسمح مقياس الوقت بالتحديد السريع للبيانات المتعلقة باليوم السابق، اليوم الحالي والأيام الثلاثة القادمة. بالإضافة لذلك، تتوفر علامة تبويب لعرض القائمة الكاملة للأحداث خلال الأسبوع الحالي والتالي. يستطيع المتداول اختيار الفترة التي يريد دراسة بياناتها الاقتصادية باستخدام مربع الإدخال في خانة البحث المخصص. تسمح المفكرة المنبثقة في منطقة البحث المخصص بالتنقل عبر الأشهر فقط وليس السنوات. أحد العيوب التي لاحظناها عند مراجعة خاصية البحث المخصص هو أن الحد الأقصى لعدد الأحداث التي يمكن عرضها لا يتجاوز 500 حدث، حتى في حالة زيادة الفترة الزمنية التي تغطيها عملية البحث. على سبيل المثال، إذا كنت تدرس الأحداث خلال شهر أبريل 2025، فلن يتم عرض سوى أول 500 حدث. بمجرد الوصول إلى الصفحة العشرين لقائمة الأحداث سيتعين علينا إدخال تواريخ جديدة لعرض ودراسة باقي البيانات. ستلاحظ وجود مربع أخضر صغير داخل كل تاريخ في النطاق الزمني والذي يعرض عدد الأحداث المتوقعة لليوم المحدد.

— يسمح مقياس الوقت بالتحديد السريع للبيانات المتعلقة باليوم السابق، اليوم الحالي والأيام الثلاثة القادمة. بالإضافة لذلك، تتوفر علامة تبويب لعرض القائمة الكاملة للأحداث خلال الأسبوع الحالي والتالي. يستطيع المتداول اختيار الفترة التي يريد دراسة بياناتها الاقتصادية باستخدام مربع الإدخال في خانة البحث المخصص. تسمح المفكرة المنبثقة في منطقة البحث المخصص بالتنقل عبر الأشهر فقط وليس السنوات. أحد العيوب التي لاحظناها عند مراجعة خاصية البحث المخصص هو أن الحد الأقصى لعدد الأحداث التي يمكن عرضها لا يتجاوز 500 حدث، حتى في حالة زيادة الفترة الزمنية التي تغطيها عملية البحث. على سبيل المثال، إذا كنت تدرس الأحداث خلال شهر أبريل 2025، فلن يتم عرض سوى أول 500 حدث. بمجرد الوصول إلى الصفحة العشرين لقائمة الأحداث سيتعين علينا إدخال تواريخ جديدة لعرض ودراسة باقي البيانات. ستلاحظ وجود مربع أخضر صغير داخل كل تاريخ في النطاق الزمني والذي يعرض عدد الأحداث المتوقعة لليوم المحدد. Dukascopy — يوفر خيارًا لإدخال تاريخي البداية والنهاية يدويًا. وبينما يسمح لك التقويم باختيار تواريخ غير منطقية، بما في ذلك عقود بل وحتى قرون سابقة، وكذلك عدة سنوات في المستقبل، يمكنك في الواقع اختيار تاريخ يعود إلى نحو عام مضى وحتى شهرين تقريبًا في المستقبل. وإذا اخترت تواريخ خارج هذا النطاق، فسيظل التقويم في حالة تحميل مستمرة. أما ضمن النطاق المتاح، فيمكنك اختيار أي تواريخ، بما في ذلك النطاق بأكمله. وهذا يعني أنه يمكنك عرض بيانات لأكثر من عام في الوقت نفسه. وكالمعتاد، توجد روابط سريعة لعرض الأحداث المجدولة لليوم، وغدًا، وهذا الأسبوع، والأسبوع القادم.

— يوفر خيارًا لإدخال تاريخي البداية والنهاية يدويًا. وبينما يسمح لك التقويم باختيار تواريخ غير منطقية، بما في ذلك عقود بل وحتى قرون سابقة، وكذلك عدة سنوات في المستقبل، يمكنك في الواقع اختيار تاريخ يعود إلى نحو عام مضى وحتى شهرين تقريبًا في المستقبل. وإذا اخترت تواريخ خارج هذا النطاق، فسيظل التقويم في حالة تحميل مستمرة. أما ضمن النطاق المتاح، فيمكنك اختيار أي تواريخ، بما في ذلك النطاق بأكمله. وهذا يعني أنه يمكنك عرض بيانات لأكثر من عام في الوقت نفسه. وكالمعتاد، توجد روابط سريعة لعرض الأحداث المجدولة لليوم، وغدًا، وهذا الأسبوع، والأسبوع القادم. Econoday — يتبع أسلوبًا بسيطًا للغاية لتسهيل تصفح التقويم الاقتصادي. في الجزء العلوي من جدول الأحداث، توجد ثلاثة روابط سريعة لتصفح البيانات الشهرية والأسبوعية وبيانات اليوم. ويتم عرض صفين أسفل الروابط السريعة يحتويان على تواريخ متسلسلة وأشهر السنة التقويمية. ولسوء الحظ، تعمل هذه الروابط للعام الحالي فقط. ولرؤية تقارير العام الماضي، يجب الحصول على رابط مباشر. على سبيل المثال، لعرض تقارير التوظيف بالقطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة لعام 2025، يمكنك الانتقال إلى تقرير NFP لشهر مايو 2025 وتغيير معامل fid إلى أعلى أو أسفل بمقدار 1 لرؤية التقرير التالي أو السابق. وهي طريقة غير مريحة للغاية في حد ذاتها، كما تجعل من المستحيل تقريبًا تخمين رقم fid المطلوب دون وجود رابط مباشر للحدث الذي تحتاجه أو على الأقل لحدث مماثل في العام نفسه. على سبيل المثال، فيما يلي رابط إلى تقرير NFP لشهر مايو 2026. يختلف رقم fid هنا بشكل شبه كامل، ولا توجد طريقة واضحة لمعرفة الرقم الذي تحتاج إلى طرحه أو إضافته إذا كنت ترغب في رؤية تقرير مماثل (ناهيك عن تقرير مختلف تمامًا) لعام مختلف.

— يتبع أسلوبًا بسيطًا للغاية لتسهيل تصفح التقويم الاقتصادي. في الجزء العلوي من جدول الأحداث، توجد ثلاثة روابط سريعة لتصفح البيانات الشهرية والأسبوعية وبيانات اليوم. ويتم عرض صفين أسفل الروابط السريعة يحتويان على تواريخ متسلسلة وأشهر السنة التقويمية. ولسوء الحظ، تعمل هذه الروابط للعام الحالي فقط. ولرؤية تقارير العام الماضي، يجب الحصول على رابط مباشر. على سبيل المثال، لعرض تقارير التوظيف بالقطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة لعام 2025، يمكنك الانتقال إلى تقرير NFP لشهر مايو 2025 وتغيير معامل fid إلى أعلى أو أسفل بمقدار 1 لرؤية التقرير التالي أو السابق. وهي طريقة غير مريحة للغاية في حد ذاتها، كما تجعل من المستحيل تقريبًا تخمين رقم fid المطلوب دون وجود رابط مباشر للحدث الذي تحتاجه أو على الأقل لحدث مماثل في العام نفسه. على سبيل المثال، فيما يلي رابط إلى تقرير NFP لشهر مايو 2026. يختلف رقم fid هنا بشكل شبه كامل، ولا توجد طريقة واضحة لمعرفة الرقم الذي تحتاج إلى طرحه أو إضافته إذا كنت ترغب في رؤية تقرير مماثل (ناهيك عن تقرير مختلف تمامًا) لعام مختلف. Forex Factory — يوفر أدوات سهلة ومرنة لتصفح التقويم الاقتصادي. تستطيع تصفح التواريخ والأشهر وحتى السنوات. الحد الأقصى لعدد أيام العرض هو أكثر بقليل من 60 يومًا. وللانتقال السريع، هناك روابط خاصة لزيارة صفحة الأسبوع أو الشهر الحالي. وبالمثل، هناك روابط سريعة لزيارة جدول الأحداث في الأسبوع والشهر التالي.

— يوفر أدوات سهلة ومرنة لتصفح التقويم الاقتصادي. تستطيع تصفح التواريخ والأشهر وحتى السنوات. الحد الأقصى لعدد أيام العرض هو أكثر بقليل من 60 يومًا. وللانتقال السريع، هناك روابط خاصة لزيارة صفحة الأسبوع أو الشهر الحالي. وبالمثل، هناك روابط سريعة لزيارة جدول الأحداث في الأسبوع والشهر التالي. FXStreet — تتوفر خاصية تصفح التقويم. هناك أيضًا أزرار سريعة للانتقال إلى أحداث الحالي والقادم، اليوم، غدًا، الأمس، هذا الأسبوع، هذا الشهر، الأسبوع القادم، الشهر القادم، الأسبوع السابق، والشهر السابق. تستطيع أيضًا تعيين التاريخ يدويًا، مع ملاحظة أن أقدم عام متاح هو 2007. هناك مشكلة صغيرة تتمثل في أن تواريخ الأحداث تفتقر إلى أي مؤشر لتحديد السنة التي تنتمي إليها، لهذا قد يكون الأمر مربكًا إذا كان نطاق البحث يتضمن سنوات عديدة.

— تتوفر خاصية تصفح التقويم. هناك أيضًا أزرار سريعة للانتقال إلى أحداث الحالي والقادم، اليوم، غدًا، الأمس، هذا الأسبوع، هذا الشهر، الأسبوع القادم، الشهر القادم، الأسبوع السابق، والشهر السابق. تستطيع أيضًا تعيين التاريخ يدويًا، مع ملاحظة أن أقدم عام متاح هو 2007. هناك مشكلة صغيرة تتمثل في أن تواريخ الأحداث تفتقر إلى أي مؤشر لتحديد السنة التي تنتمي إليها، لهذا قد يكون الأمر مربكًا إذا كان نطاق البحث يتضمن سنوات عديدة. IG — يتيح لك عرض الأحداث باستخدام خمس إعدادات زمنية جاهزة: أمس ، اليوم ، غدًا ، السبعة أيام القادمة ، و الأربعة عشر يومًا القادمة . كما يمكنك اختيار يوم معيّن من خلال التقويم، لكن لا يمكنك تحديد نطاق زمني مخصص:

— يتيح لك عرض الأحداث باستخدام خمس إعدادات زمنية جاهزة: ، ، ، ، و . كما يمكنك اختيار يوم معيّن من خلال التقويم، لكن لا يمكنك تحديد نطاق زمني مخصص: Investing.com — يمكنك عرض الأمس، واليوم، والغد، وهذا الأسبوع، والأسبوع القادم. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين نطاق التاريخ باستخدام التقويم، وهو ما يسمح لك باستعراض بعض بيانات الإعلانات التي صدرت قبل عشرات السنوات. وفي الواقع، لا يبدو أن التقويم يفرض حدًا أقصى للتاريخ الذي يمكنك تعيينه، مما يسمح لك باختيار تواريخ غير منطقية مثل القرون الماضية. لكن في الواقع، فإن أقدم تاريخ يمكن أن يعرضه التقويم يبدأ في عام 1970.

— يمكنك عرض الأمس، واليوم، والغد، وهذا الأسبوع، والأسبوع القادم. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين نطاق التاريخ باستخدام التقويم، وهو ما يسمح لك باستعراض بعض بيانات الإعلانات التي صدرت قبل عشرات السنوات. وفي الواقع، لا يبدو أن التقويم يفرض حدًا أقصى للتاريخ الذي يمكنك تعيينه، مما يسمح لك باختيار تواريخ غير منطقية مثل القرون الماضية. لكن في الواقع، فإن أقدم تاريخ يمكن أن يعرضه التقويم يبدأ في عام 1970. MQL5.com — يسمح لك بالتنقل عبر الأسابيع السابقة واللاحقة. يمكنك أيضًا اختيار الأسبوع الحالي أو السابق أو التالي، وكذلك الشهر الحالي أو السابق أو التالي. يوفر التقويم اختيار النطاق الزمني حيث يمكنك تحديد فترة تصل إلى 90 يومًا.

— يسمح لك بالتنقل عبر الأسابيع السابقة واللاحقة. يمكنك أيضًا اختيار الأسبوع الحالي أو السابق أو التالي، وكذلك الشهر الحالي أو السابق أو التالي. يوفر التقويم اختيار النطاق الزمني حيث يمكنك تحديد فترة تصل إلى 90 يومًا. Myfxbook — هناك أزرار لعرض أحداث أمس، واليوم، وغدًا، وهذا الأسبوع، والأسبوع القادم. يمكنك أيضًا استخدام خاصية النافذة المنبثقة في التقويم لتحديد نطاق التاريخ، كما يمكن تعديل حقلي البداية والنهاية يدويًا. لا يدعم التقويم تحديد نطاق زمني يزيد عن ثلاثة أشهر.

— هناك أزرار لعرض أحداث أمس، واليوم، وغدًا، وهذا الأسبوع، والأسبوع القادم. يمكنك أيضًا استخدام خاصية النافذة المنبثقة في التقويم لتحديد نطاق التاريخ، كما يمكن تعديل حقلي البداية والنهاية يدويًا. لا يدعم التقويم تحديد نطاق زمني يزيد عن ثلاثة أشهر. Trading Economics — لا تتوفر خاصية تصفح التقويم. برغم ذلك، هناك قائمة منسدلة توفر رابطًا سريعًا لعرض جدول الأحداث للأحداث الأخيرة، مثل اليوم، وغدًا، وهذا الأسبوع، والأسبوع القادم، والشهر القادم، والأمس، والأسبوع السابق، والشهر السابق. هناك أيضًا خاصية لإدخال تاريخ البدء والانتهاء لجدول الأحداث بشكل يدوي، على الرغم من أنه يتعين عليك التسجيل للحصول على حق الوصول إلى هذه الميزة.

بداية الأسبوع

تستخدم خمسة من الـ 11 تقويم اقتصادي التي راجعناها يوم الاثنين باعتباره بداية الأسبوع. وهي Dukascopy، وEconoday، وIG، وInvesting.com، وMQL5.com. بالنسبة لـ Forex Factory، يمكنك تعيين اليوم الأول من الأسبوع وفقًا لاختيارك في مدير الملف الشخصي إذا كنت مستخدمًا مسجلًا. أما بقية مواقع الويب التي راجعناها فتستخدم يوم الأحد باعتباره اليوم الأول من الأسبوع. ويتميز baha.com ببعض الخصوصية، ففي حين يعرض التقويم يوم الأحد باعتباره أول يوم في الأسبوع، يبدأ الأسبوع يوم الاثنين في إعداد التاريخ المخصص لهذا التقويم.

التحديث التلقائي هي خاصية تسمح لك بتجنب الحاجة لإعادة تحميل صفحة الويب يدويًا لعرض أخر الأحداث والبيانات الصادرة. توفر التقويمات الاقتصادية التالية تحديثات تلقائية لصفحات المفكرة:

Forex Factory

FXStreet

Investing.com

MQL5.com

Myfxbook

Trading Economics

بوجه عام، كانت جميع التقاويم المذكورة في القائمة جيدة في التحديث التلقائي، رغم أنها كانت تفشل في ذلك أحيانًا، مما كان يتطلب إعادة تحميل صفحة الويب.

تتطلب التقويمات الأخرى إعادة تحميل الصفحة بشكل صريح لرؤية التغييرات. وبرغم أن هذا الأمر قد لا يسبب مشكلة كبيرة بالنسبة لكثيرين، ولكنه بالطبع يجعل من عملية استعراض الأحداث الاقتصادية مملة نوعًا ما.

التوافق مع الأجهزة المحمولة

يفضل عدد كبير من المتداولين في الوقت الحالي استخدام هواتفهم المحمولة لتحليل الرسوم البيانية والوصول للأخبار، وحتى فتح أوامر التداول، ولهذا أصبح من الضروري أن يكون التقويم الاقتصادي متوافقًا مع العرض على الأجهزة المحمولة. بالإضافة لذلك، تقدم بعض التقاويم تطبيقات منفصلة للأجهزة المحمولة تتضمن ميزات خاصة ربما تتفوق في بعض الأحيان حتى على إصدارات الويب من المفكرة. نستعرض فيما يلي مدى توافق مفكرات الفوركس الواردة في مراجعتنا مع الأجهزة المحمولة.

BabyPips.com

توفر موقع ويب سريع الاستجابة ومتوافق مع أجهزة الجوال. تقدم نسخة المحمول نفس المعلومات المعروضة في إصدار سطح المكتب، في الغالب، باستثناء المراجعات التي لا تظهر في إصدار الجوال. كما تعرض ميزات متطابقة لواجهة الاستخدام في كلا الإصدارين. تعطي سلاسة إصدار الجوال انطباعًا بأن القائمين على تطوير التقويم الاقتصادي قد وضعوا التصفح عبر الأجهزة المحمولة على رأس أولوياتهم ثم قاموا بعد ذلك بإطلاق نسخة متوافقة مع الأجهزة المكتبية.

لا يوجد تطبيق خاص من تقويم BabyPips.com للأجهزة المحمولة.

baha.com

أظهرت مراجعتنا أن موقع baha.com غير متوافق مع الأجهزة المحمولة. لتصفح التقويم ستحتاج إلى التمرير كثيرًا وتكبير وتصغير الشاشة مرات عديدة حتى تصل للبيانات التي تريدها. برغم ذلك، فإن جميع الميزات المتاحة في إصدار المكتب متوفرة في نسخة المحمول.

يوفر تقويم baha.com تطبيقًا للأجهزة المحمولة يطلق عليه baha: Stocks, Markets & News. يتميز التطبيق، من بين أمور عِدة، بإتاحة تقويم اقتصادي أكثر سهولة في الاستخدام مقارنةً بالإصدار المخصص لمتصفحات الجوال. هناك خيارات محدودة للنطاق الزمني للتصفح حيث تقتصر على اثنين فقط من عوامل التصفية — التأثير والبلد. يتجاهل التطبيق أي مراجعات للبيانات السابقة.

Dukascopy

لا يتوافق تقويم Dukascopy على الإطلاق مع الأجهزة المحمولة. وبرغم أنه يحتفظ بجميع الخصائص الأساسية لعرض سطح المكتب، فإن الموقع لا يتناسب أفقيًا مع نافذة المتصفح، وفي بعض الأحيان لا تظهر خيارات التصفح بصورة مناسبة ما لم يكن الهاتف في الوضع الأفقي. وعلى الأقل، أصبح بإمكانك الآن تمرير الموقع أفقيًا.

يتوفر تقويم Dukascopy في شكل تطبيق يطلق عليه Swiss Forex (منشور بواسطة Dukascopy). مفكرة التطبيق تبدو أكثر سهولة في الاستخدام، كما تتضمن نفس خيارات التصفية المتاحة في موقع الويب.

Econoday

يتوافق التقويم بشكل كبير مع التصفح عبر الأجهزة المحمولة ويتمتع بواجهة مريحة للغاية. ولكن لسوء الحظ يفتقر التقويم إلى العرض الأسبوعي رغم توفر نفس الميزات الأساسية المتاحة في إصدار سطح المكتب. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بسهولة تصفح أيام وأشهر العام الحالي.

لا يوفر تقويم Econoday في الوقت الحالي تطبيق خاص للأجهزة المحمولة.

Forex Factory

يعتبر هذا التقويم مثالاً رائعًا لموقع الويب المتوافق مع التصفح عبر الأجهزة المحمولة. برغم توفر العديد من ميزات الواجهة الاحترافية، ولكن لا يعرض التقويم سوى القيم الفعلية لجميع الإصدارات في قائمة الأحداث. سيتعين عليك النقر على الحدث لعرض القيم السابقة أو التوقعات. كما لا يمكنك رؤية القيم السابقة على المراجعة رغم أنه يخبرك ما إذا كانت القيمة السابقة قد جرى تنقيحها.

لا يوجد إصدار رسمي من تطبيق تقويم Forex Factory للهواتف الذكية. يوجد تطبيق باسم Forex Factory Calendar في متجر Google Play، ولكنه لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بـForex Factory أو بالتقاويم الاقتصادية عمومًا.

FXStreet

تتوفر نسخة محمولة لموقع الويب تتشابه بشكل كبير مع نسخة سطح المكتب. يمكنك استخدام نفس خيارات التصفية المتاحة في مفكرة سطح المكتب، حتى أنها تسمح بتعيين نطاقات زمنية مخصصة. برغم ذلك، لا تعرض النسخة المحمولة أي مراجعات للقيم السابقة.

يوفر تطبيق FXStreet مفكرة ذات تصميم بسيط، ولكنه يعاني في معظم أجزائه من مشكلات فنية تتشابه مع المشكلات التي أشرنا إليها في صفحة الويب المخصصة لتصفح الجوال. يتوفر فلتر لتصفية الأحداث بحسب تأثيرها، ولكنه يفتقر إلى فلتر نوع الحدث. لا تستطيع أيضًا تبديل التواريخ سوى إلى اليوم والغد وهذا الأسبوع. إعدادات المنطقة الزمنية غير متاحة، ويتم تعيين التقويم افتراضيًا عند توقيتك المحلي. وعلى خلاف إصدار الويب للجوال، يتيح لك التطبيق رؤية المراجعات، ولكن بطريقة غريبة. فهو يعرض القيمة قبل المراجعة بشكل افتراضي، ولرؤية القيمة المُنقحة يجب عليك فتح الحدث.

IG

يوفّر موقع IG نسخة متوافقة مع الهواتف المحمولة، وهي تُقدّم تجربة شبيهة جدًا بإصدار التقويم على أجهزة الكمبيوتر المكتبي. ويتيح التقويم لك أيضًا تحديد تاريخ مخصّص واستخدام خاصية البحث بالكلمات المفتاحية!

تتوفر تطبيقات تقويم IG لأجهزة iOS وAndroid، وهي تأتي بتصميم شبه مطابق لنسخة المتصفح على الجوال، وتقدّم نفس المعلومات بما في ذلك ميزة البحث بالكلمات وتحديد التواريخ المخصصة.

Investing.com

نسخة المحمول من التقويم مليئة بالإعلانات، ولكنها مصممة بطريقة تجعل استخدامها مريحًا نسبيًا. وهي توفر نفس خيارات التصفح الزمني المتاحة في إصدار سطح المكتب، بما في ذلك إمكانية تحديد تواريخ مخصصة، بالإضافة إلى إمكانية البحث عن الأحداث باستخدام الكلمات المفتاحية. يتم تمييز المراجعات، كما يمكن بسهولة عرض القيم السابقة للمراجعة عن طريق النقر على القيمة المُنقحة.

يوفر تطبيق الأجهزة المحمولة في الغالب نفس الإمكانات المتاحة في إصدار الويب. برغم ذلك، يفتقر التطبيق إلى فلتر تصنيف الأحداث.

MQL5.com

نجح تقويم MQL5.com في نقل جميع الميزات المتاحة تقريبًا في إصدار سطح المكتب إلى إصدار متصفح الجوال بسلاسة. يمكنك حتى تحديد النطاقات الزمنية، ولكن للأسف لا يمكنك تحديد نطاق زمني مخصص. يتم عرض كل شيء بطريقة دقيقة وواضحة. كما تظهر المراجعات والقيم السابقة على المراجعة.

MQL5.com يطلِق على تطبيق الجوال Tradays. يؤدي هذا التطبيق الوظائف الأساسية، ولكن لا يمكن اعتبار أدائه مثاليًا بأي حال من الأحوال. يتطلب تصفح الوقت إما تمرير قائمة الأحداث حتى التاريخ المطلوب أو تمرير قائمة التواريخ إلى الأسبوع المطلوب والنقر على التاريخ الذي تريده. يمكن تصفية الأحداث حسب الأهمية والبلد، ولكن لا يمكن تطبيق التصفية بحسب العملة. لا تُعرض المراجعات ولا حتى تتم الإشارة إليها. يتطلب رؤية القيمة غير المنقحة اختيار الحدث الذي تريده ثم الانتقال إلى علامة تبويب History.

Myfxbook

يتميز تقويم Myfxbook بدرجة عالية من التوافق مع الأجهزة المحمولة، حيث يوفر نفس الميزات المتاحة في إصدار الويب لسطح المكتب إلى حد كبير، حتى أنه يسمح لك بتعيين نطاقات زمنية مخصصة في خيارات التصفية والبحث عن الأحداث حسب الكلمات الرئيسية، والتي يمكن أن تتضمن اسم الحدث، والعملة، والبلد، والتأثير. لا يُظهر إصدار الجوال وقتًا محددًا للإصدارات، مثل إصدار سطح المكتب. لذلك إذا كنت ترغب في معرفة متى سيصدر الحدث التالي بالضبط، فستحتاج إلى اختيار الحدث وإلقاء نظرة على قسم الإصدار التالي. يتم الإشارة إلى التعديلات بوضوح. وإذا كنت ترغب في رؤية القيمة قبل التعديل، عليك النقر على الحدث ثم على القيمة السابقة، والغريب أنه سيتم عرضها أيضًا في التقويم إذا قمت بالضغط على زر Back في هاتفك.

يتوفر تطبيق الجوال من تقويم Myfxbook للأجهزة التي تعمل بأنظمة اندرويد و iOS. هناك بعض الوظائف المعطلة في التطبيق، حيث لا يمكنك على سبيل المثال تعيين نطاقات زمنية لوقت التصفح. لا يعرض التطبيق أيضًا القيم السابقة المُنقحة. يتمتع التطبيق بميزة فريدة لا تتوفر في إصدار الويب — يمكنك الاختيار في قسم الخيارات ما إذا كنت تريد إظهار وقت إصدار الحدث كعد تنازلي (على غرار إصدار الويب) أو كوقت عادي.

Trading Economics

يتوافق التقويم مع العرض على الجوال إلى حدٍ ما، ولكنه ليس مريحًا في الاستخدام على الإطلاق. تتوفر جميع عناصر الواجهة، بما في ذلك العناصر المتقدمة، مثل الرسوم البيانية والتنبيهات. برغم ذلك، لعرض البيانات في قائمة الأحداث، يجب التمرير أفقيًا لأنها لا تتناسب مع الشاشة. تظهر المراجعات، ولكن لا تظهر قيم ما قبل المراجعة.

التقويم متاح عبر تطبيق Trading Economics الرسمي. يمكن القول أنه أسهل كثيرًا في الاستخدام مقارنةً بإصدار الويب، حيث يعرض جميع المعلومات الضرورية في قائمة الأحداث. ولكن يعيب التطبيق الافتقار إلى أداة تحديد نطاق مخصص للتاريخ. ولكنه بدلاً من ذلك يعرض قائمة مراقبة لتتبع الأحداث. لا يعرض التطبيق المراجعات.

التأخيرات

بشكل عام، تُحدِث التقاويم التي راجعناها القيم الفعلية في الوقت المناسب. وكانت Dukascopy حالة استثنائية للغاية هذا العام. فقد كان أداؤها سيئًا للغاية خلال شهر أبريل، حيث وصلت التأخيرات أحيانًا إلى أسبوع أو حتى أكثر، وفي بعض الحالات لم يتم تحديث البيانات على الإطلاق. ويبدو أن هذا الوضع تغير في مايو، إذ عاد التقويم إلى إجراء التحديثات في الوقت المناسب واستمر هذا الاتجاه خلال شهر يونيو.

الإشعارات

يمكن للإشعارات أن تنبهك بخصوص حدث أو خبر معين عبر تنبيهات صوتية أو طرق أخرى في الأوقات التي لا تراقب فيها التقويم بنفسك. فيما يلي كيف يتعامل كل تقويم من الـ 11 تقويمًا التي قمنا بمراجعتها مع خاصية الإشعارات.

BabyPips.com — لا يوجد.

— لا يوجد. baha.com — لا يوجد.

— لا يوجد. Dukascopy — لا يوجد.

— لا يوجد. Econoday — لا يوجد.

— لا يوجد. Forex Factory — تتوفر تنبيهات لكل حدث. يمكنك تشغيل أو إيقاف خيارات الإشعارات في رأس الصفحة والمتصفح والبريد الإلكتروني. ويمكنك أيضًا اختيار وقت تلقي الإشعار: قبل ساعتين أو ساعة أو 10 دقائق، وكذلك عند صدور البيانات. لا تتوفر هذه الخدمة إلا للمستخدمين المسجلين.

— تتوفر تنبيهات لكل حدث. يمكنك تشغيل أو إيقاف خيارات الإشعارات في رأس الصفحة والمتصفح والبريد الإلكتروني. ويمكنك أيضًا اختيار وقت تلقي الإشعار: قبل ساعتين أو ساعة أو 10 دقائق، وكذلك عند صدور البيانات. لا تتوفر هذه الخدمة إلا للمستخدمين المسجلين. FXStreet — يوفّر إشعارات صوتية لجميع الأحداث، وهي متوقفة افتراضيًا. يجب أن تكون مستخدمًا مسجلًا لتلقي الإشعارات بهذه الطريقة. تُرسل الإشعارات قبل 30 دقيقة من صدور البيانات، وكذلك فور صدورها. ويمكنك أيضًا إضافة التنبيهات إلى أحد التقاويم عن طريق تنزيل ملف وإضافة الحدث إلى تقويم البريد الإلكتروني الذي تختاره.

— يوفّر إشعارات صوتية لجميع الأحداث، وهي متوقفة افتراضيًا. يجب أن تكون مستخدمًا مسجلًا لتلقي الإشعارات بهذه الطريقة. تُرسل الإشعارات قبل 30 دقيقة من صدور البيانات، وكذلك فور صدورها. ويمكنك أيضًا إضافة التنبيهات إلى أحد التقاويم عن طريق تنزيل ملف وإضافة الحدث إلى تقويم البريد الإلكتروني الذي تختاره. IG — يمكن إنشاء التنبيهات من خلال تنزيل ملف يُضيف الحدث إلى تقويم بريدك الإلكتروني.

— يمكن إنشاء التنبيهات من خلال تنزيل ملف يُضيف الحدث إلى تقويم بريدك الإلكتروني. Investing.com — يقدم محرك إشعارات تفصيلية مع خيار تعيين تنبيهات متكررة/لمرة واحدة، وتذكيرات (قبل الإشعار)، وتحديد طريقة إرسال التنبيه (نوافذ منبثقة في موقع الويب على أجهزة سطح المكتب أو إشعارات فورية إلى جهازك المحمول). ولاستخدام الإشعارات، يجب التسجيل مجانًا في الموقع.

— يقدم محرك إشعارات تفصيلية مع خيار تعيين تنبيهات متكررة/لمرة واحدة، وتذكيرات (قبل الإشعار)، وتحديد طريقة إرسال التنبيه (نوافذ منبثقة في موقع الويب على أجهزة سطح المكتب أو إشعارات فورية إلى جهازك المحمول). ولاستخدام الإشعارات، يجب التسجيل مجانًا في الموقع. MQL5.com — لا يوجد.

— لا يوجد. Myfxbook — يوفر إشعارات البريد الإلكتروني، ولكن لا تعمل هذه الميزة سوى مع الأعضاء المسجلين. يمكنك أيضًا إضافة الأحداث إلى تقويمات Apple وOutlook وOutlook Online وGoogle وYahoo.

— يوفر إشعارات البريد الإلكتروني، ولكن لا تعمل هذه الميزة سوى مع الأعضاء المسجلين. يمكنك أيضًا إضافة الأحداث إلى تقويمات Apple وOutlook وOutlook Online وGoogle وYahoo. Trading Economics — يوفّر تنبيهات عبر البريد الإلكتروني وتذكيرات، ولكن فقط للمستخدمين المسجلين. يتم إرسال التنبيهات بشكل افتراضي وقت صدور البيانات. لكن إذا قمت بتحديد الحدث والانتقال إلى تبويب Alerts، ستتمكن من تشغيل أو إيقاف التنبيهات بشكل منفصل قبل الإصدار بـ 1 يوم، أو 1 ساعة، أو 5 دقائق، وكذلك عند وقت الإصدار الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تلقي إشعارات عند صدور أخبار متعلقة بالأحداث التي اخترتها.

سرعة التحميل

بالنسبة للعديد من المتداولين، لن يكون للتقويم الاقتصادي قيمة تُذكر إلا إذا كان قادرًا على تحميل البيانات بسرعة. في هذا الصدد، قمنا بتقييم أداء جميع التقويمات الـ 11 عبر خدمة WebPageTest. تم اختبار هذه المواقع باستخدام ستة مواقع جغرافية مختلفة: الساحل الشرقي للولايات المتحدة (دالاس، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية)، الساحل الغربي للولايات المتحدة (لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية)، أمريكا الجنوبية (ساو باولو، البرازيل)، أوروبا (لندن، المملكة المتحدة)، آسيا (طوكيو، اليابان)، وأوقيانوسيا (سيدني، أستراليا). كان المتصفح الافتراضي هو Chrome لسطح المكتب باستخدام أبعاد متصفح سطح المكتب الافتراضية، واتصال بالإنترنت عبر كابل. تم قياس وقت التحميل في أول ثلاث محاولات لتصفح التقويم من المواقع الجغرافية المذكورة. في الخطوة التالية قمنا بحساب متوسط وقت التحميل. يعرض الجدول أدناه النتائج التي توصلنا إليها.

موقع الويب/الموقع الجغرافي الساحل الشرقي الأمريكي الساحل الغربي الأمريكي أمريكا الجنوبية أوروبا آسيا أوقيانوسيا المتوسط BabyPips.com — — — — — — — baha.com — — — — — — — Dukascopy 6.54 7.56 11.05 5.71 11.73 11.89 9.08 Econoday 2.45 2.03 3.52 3.07 2.75 3.51 2.89 Forex Factory 8.26 8.40 8.80 8.80 8.52 9.16 8.66 FXStreet — — — — — — — IG 18.30 18.71 17.91 16.28 19.70 20.70 18.60 Investing.com 36.56* 31.60* 32.48* 8.70 57.88* 36.61* 33.97* MQL5.com 2.04 2.72 2.33 1.76 2.07 3.35 2.38 Myfxbook 8.76 9.16 29.19 28.56 22.32 29.98 21.33 Trading Economics 11.55 11.78 13.43 8.90 13.56 13.85 12.18

هذا العام، حالت عدة تقاويم دون تمكننا من قياس سرعة تحميلها. فقد طبّق كل من BabyPips.com وFXStreet وسائل للحماية من الروبوتات، ما جعل قياس سرعة تحميلهما أمرًا مستحيلًا. أما baha.com فقد أتاح نتائج لاختبار السرعة، ولكن نظرًا لاشتراط التسجيل قبل التمكن من عرض التقويم، أظهرت النتائج سرعة تحميل صفحة التسجيل وليس التقويم نفسه، ما جعلها غير مفيدة للمقارنة مع التقاويم الأخرى.

كان Investing.com حالة خاصة، إذ انتهت مهلة الاختبار بعد 30 ثانية، ولكنه قدّم نتائج رغم ذلك، وهي نتائج قد لا تكون موثوقة تمامًا. تم تمييز هذه النتائج بعلامة *. ومع ذلك، يمكن القول بثقة إن وقت التحميل في هذه الحالات تجاوز 30 ثانية، وهو ما يجعل Investing.com أبطأ تقويم في جميع المناطق باستثناء أوروبا (حيث اكتمل الاختبار بنجاح وأظهر وقت تحميل مقبولًا نسبيًا)، وكذلك أبطأ تقويم من حيث سرعة التحميل بشكل عام.

أما بين التقاويم الأخرى التي تمكنا من اختبار سرعة تحميلها بنجاح، فقد ارتفع وقت التحميل بشكل ملحوظ لدى جميعها تقريبًا مقارنة بعام 2025. وكان الاستثناء الوحيد هو MQL5.com، الذي أصبح أسرع في جميع المناطق باستثناء أوروبا. ونتيجة لذلك، أصبح MQL5.com أسرع تقويم في جميع المناطق باستثناء الساحل الغربي للولايات المتحدة، كما أصبح الأسرع بشكل عام. وظل Econoday أسرع تقويم في الساحل الغربي للولايات المتحدة رغم تراجع سرعة تحميله مقارنة بعام 2025. كما حل Myfxbook محل IG باعتباره أبطأ تقويم من حيث التحميل في أوروبا.

عدد الأحداث

من الطبيعي أن يحتاج متداول الفوركس إلى البقاء مطلعًا على جميع الأحداث المرتبطة بالعملات التي يتداولها، ولهذا سيبحث عن التقويم الذي يعرض أكبر عدد ممكن من الأحداث. وبرغم أن التقويمات الاقتصادية المذكورة هنا لا تغفل أيًا من العملات الرئيسية، فإنها تقلل عدد الأحداث الإخبارية المدرجة في تقاويمها الاقتصادية. وبالنظر إلى عدم وجود طريقة لإضافة حدث إخباري مخصص إلى التقويم الاقتصادي، فمن المهم اختيار التقويم الذي يعرض أكبر عدد ممكن من الأحداث ذات الصلة. قمنا بحساب عدد الأحداث التي توفرها التقويمات الـ 11 للعملات الرئيسية الأربع (اليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والدولار الأمريكي). وفي التقاويم التي لا تدعم خاصية التصفية بحسب العملة، تم تطبيق فلتر البلدان ليشمل اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وجميع بلدان منطقة اليورو. وكان الشهر التقويمي المستخدم في قياس مدى شمولية التقويم الاقتصادي هو أبريل 2026.

BabyPips.com — 847

— 847 baha.com — 625

— 625 Dukascopy — 875

— 875 Econoday — 328

— 328 Forex Factory — 325

— 325 FXStreet — 713

— 713 IG — 958

— 958 Investing.com — 1081

— 1081 MQL5.com — 768

— 768 Myfxbook — 1021

— 1021 Trading Economics — 945

Investing.com هو المتصدر بوضوح من حيث توفير أكبر عدد من عناصر البيانات الاقتصادية المرتبطة بالعملات الأربع الأكثر تداولًا. كما توفر تقويمات Trading Economics وMyfxbook وIG وDukascopy وBabyPips.com عددًا كبيرًا من التقارير الاقتصادية. على الجانب الآخر، يبدو أن Econoday وForex Factory أكثر فائدة للمتداولين الذين لا يهتمون كثيرًا بالأحداث الثانوية والتنويعات المختلفة من التقارير الاقتصادية الرئيسية.

دقة التوقعات وأوجه التشابه

سيلاحظ المستخدم في كثير من الأحيان اختلافات في القيم المتوقعة التي تنشرها التقاويم الاقتصادية المختلفة. يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى اختلاف مصادر البيانات الأساسية التي تستقي منها التقاويم قيم التوقعات. ولكن ربما يثير هذا التساؤل حول ما إذا كان تقويم معين يقدم بشكل مستمر توقعات أكثر دقة مقارنةً بالتقاويم الأخرى؟

لتقييم دقة التوقعات التي تنشرها التقويمات الاقتصادية، استخدمنا بيانات "تقرير التوظيف بالقطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة"، وهو أحد المؤشرات الأساسية الشهيرة ذات التأثير المرتفع، لحساب متوسط الخطأ المطلق للتوقعات على مدار فترة 11 شهرًا، تبدأ من التقرير الصادر في أغسطس 2025 وتنتهي بالتقرير الصادر في يوليو 2026. وفي حين أن هذه الفترة كانت ستشمل عادةً 12 شهرًا، أدت فترات الإغلاق الحكومي المطولة في عام 2025 إلى تأجيل صدور بيانات التوظيف بالقطاع غير الزراعي عدة مرات، كما لم تصدر على الإطلاق في نوفمبر. ولهذا، تم استبعاد نوفمبر من حساباتنا.

يعرض الجدول التالي الفروق بين التوقعات والقيم الفعلية بالآلاف بالنسبة للشهر والتقويم المحددين. على سبيل المثال، إذا كانت القيمة المتوقعة 177 ألفًا والقيمة الفعلية 75 ألفًا، فإن الفرق المسجل في الجدول سيكون موجب 102 ألف؛ أما إذا كانت القيمة المتوقعة 181 ألفًا والقيمة الفعلية 263 ألفًا، فسيتم تسجيل فرق سالب بقيمة -82 ألفًا. يعرض العمود الأخير متوسط القيم المطلقة للفروق الشهرية لعينة من 11 ملاحظة لكل تقويم:

الموقع/الشهر أغسطس

25 سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير

26 فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو المتوسط. BabyPips.com 37 54 -69 — -39 -5 -90 162 -128 -20 -70 53 66 baha.com 37 53 -69 — -14 10 -60 151 -118 -53 -87 53 64 Dukascopy 27 53 -69 — -19 23 -75 142 -119 -60 -92 58 67 Econoday 37 55 -69 — -24 5 -60 152 -127 -52 -87 57 66 Forex Factory 33 53 -66 — -13 16 -64 150 -113 -50 -87 57 64 FXStreet 37 53 -69 — -14 10 -60 151 -118 -53 -87 53 64 IG 37 53 -69 — -14 10 -60 151 -118 -53 -87 53 64 Investing.com 33 53 -66 — -13 16 -64 150 -113 -50 -87 57 64 MQL5.com 59 107 -35 — 56 50 -41 171 -184 -25 -95 -14 76 Myfxbook 37 53 -69 — -14 10 -60 151 -118 -53 -87 -53 64 Trading Economics 37 53 -69 — -14 10 -60 151 -118 -53 -87 53 64

واصلت دقة التوقعات اتجاه العام السابق، حيث تحسنت لدى جميع التقاويم. وكان Dukascopy المثال الأبرز، إذ أظهر نتائج أفضل بكثير مقارنة بالعام السابق. وفي الواقع، تحسنت دقته إلى درجة أنه تخلى عن لقب التقويم الأقل دقة في التوقعات لصالح MQL5، رغم أنه ظل أقل دقة من جميع التقاويم الأخرى، ليصبح ثاني أقل تقويم من حيث دقة التوقعات. وكانت بقية التقاويم متقاربة للغاية من حيث دقة توقعاتها. وفي الواقع، سجلت 7 تقاويم من أصل 11 نفس متوسط الفارق تمامًا في توقعاتها، والذي كان أيضًا أفضل من نتائج جميع التقاويم الأخرى، وهي: baha.com، وForex Factory، وFXStreet، وIG، وInvesting.com، وMyfxbook، وTrading Economics.

استمرت تقاويم baha.com وFXStreet وIG وMyfxbook وTrading Economics في استخدام نفس المصدر لتوقعاتها. أما Investing.com فظل حالة مثيرة للاهتمام؛ ففي السنوات السابقة، كان يستخدم أيضًا نفس المصدر الذي تعتمد عليه التقاويم المذكورة، إلا أن عام 2024 شهد بعض الاختلافات الطفيفة في بضعة أشهر. وهذا العام، كما كان الحال في 2025، ظهرت اختلافات في جميع الأشهر، إلا أن الفروق في كل شهر كانت طفيفة للغاية، ما يرجّح أن التقويم لا يزال يعتمد على نفس المصدر.

الترجمات

تتوفر جميع تقويمات الفوركس الـ 11 باللغة الإنجليزية. برغم ذلك، فإن الإنجليزية ليست هي اللغة الأم بالنسبة لأغلبية متداولي الفوركس، لهذا قد يرى كثيرون أنه من الأفضل استخدام تقويم اقتصادي يوفر ترجمة إلى لغتهم الأصلية. تتبنى التقويمات التي قمنا بمراجعتها نهجًا مختلفًا في معالجة هذه المعضلة.

BabyPips.com لا يقدم تقويمه بأي لغة أخرى بخلاف الإنجليزية.

لا يقدم تقويمه بأي لغة أخرى بخلاف الإنجليزية. baha.com يقدم موقعه الإلكتروني والتقويم بالترجمات الفرنسية والألمانية والمجرية والإيطالية والبولندية والروسية والإسبانية. تم ترجمة كل شيء بالنسبة للنسخة الألمانية، بينما تُرجمت الواجهة فقط في الإصدارات الأخرى، ولكن تبقى أسماء الأحداث وأوصافها باللغة الإنجليزية.

يقدم موقعه الإلكتروني والتقويم بالترجمات الفرنسية والألمانية والمجرية والإيطالية والبولندية والروسية والإسبانية. تم ترجمة كل شيء بالنسبة للنسخة الألمانية، بينما تُرجمت الواجهة فقط في الإصدارات الأخرى، ولكن تبقى أسماء الأحداث وأوصافها باللغة الإنجليزية. Dukascopy لا يقدم عدد كبير من الترجمات للتقويم الاقتصادي برغم أن الموقع نفسه متاح بعدة لغات. الترجمة الوحيدة المتاحة هي اللغة اليابانية، وحتى هذه ترجمة جزئية حيث تظل أسماء البلدان في المرشحات وأسماء الأحداث وأوصافها باللغة الإنجليزية.

لا يقدم عدد كبير من الترجمات للتقويم الاقتصادي برغم أن الموقع نفسه متاح بعدة لغات. الترجمة الوحيدة المتاحة هي اللغة اليابانية، وحتى هذه ترجمة جزئية حيث تظل أسماء البلدان في المرشحات وأسماء الأحداث وأوصافها باللغة الإنجليزية. Econoday لا يقدم أي ترجمات للتقويم الاقتصادي.

لا يقدم أي ترجمات للتقويم الاقتصادي. Forex Factory يتوفر الموقع باللغة الإنجليزية فقط.

يتوفر الموقع باللغة الإنجليزية فقط. FXStreet يقدم موقعه الإلكتروني والتقويم الاقتصادي بـ 13 لغة إلى جانب الإنجليزية، وهي العربية، والصينية (التقليدية)، والفرنسية، والألمانية، والمجرية، والإندونيسية، والإيطالية، واليابانية، والبرتغالية، والروسية، والإسبانية، والتركية، والفيتنامية. وتتسم الترجمات بأنها احترافية وشاملة للغاية.

يقدم موقعه الإلكتروني والتقويم الاقتصادي بـ 13 لغة إلى جانب الإنجليزية، وهي العربية، والصينية (التقليدية)، والفرنسية، والألمانية، والمجرية، والإندونيسية، والإيطالية، واليابانية، والبرتغالية، والروسية، والإسبانية، والتركية، والفيتنامية. وتتسم الترجمات بأنها احترافية وشاملة للغاية. IG يعرض خدماته باللغتين الإسبانية والصينية (التقليدية والمبسطة). يتم ترجمة كافة التفاصيل تقريبًا في النسخة الإسبانية باستثناء أوصاف الأحداث. أما في نسخة الصينية التقليدية، فواجهة الاستخدام مترجمة بينما تبقى أسماء الأحداث ووصفها باللغة الإنجليزية. وفي النسخة الصينية المبسطة، فإن التقويم بالكاد تمت ترجمته.

يعرض خدماته باللغتين الإسبانية والصينية (التقليدية والمبسطة). يتم ترجمة كافة التفاصيل تقريبًا في النسخة الإسبانية باستثناء أوصاف الأحداث. أما في نسخة الصينية التقليدية، فواجهة الاستخدام مترجمة بينما تبقى أسماء الأحداث ووصفها باللغة الإنجليزية. وفي النسخة الصينية المبسطة، فإن التقويم بالكاد تمت ترجمته. Investing.com يوفر ترجمات عالية الجودة لموقع الويب والتقويم الاقتصادي بـ 23 لغة تشمل: العربية والصينية (المبسطة والتقليدية) والهولندية والفنلندية والفرنسية والألمانية واليونانية والعبرية والهندية والإندونيسية والإيطالية واليابانية والكورية والماليزية والبولندية والبرتغالية والروسية والإسبانية والسويدية والتايلاندية والتركية والفيتنامية.

يوفر ترجمات عالية الجودة لموقع الويب والتقويم الاقتصادي بـ 23 لغة تشمل: العربية والصينية (المبسطة والتقليدية) والهولندية والفنلندية والفرنسية والألمانية واليونانية والعبرية والهندية والإندونيسية والإيطالية واليابانية والكورية والماليزية والبولندية والبرتغالية والروسية والإسبانية والسويدية والتايلاندية والتركية والفيتنامية. MQL5.com يقدم تقاويم جيدة باللغة غير الإنجليزية. ويمكن استخدامه بالصينية (المبسطة)، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، واليابانية، والبرتغالية، والكورية، والروسية، والإسبانية، والتركية.

يقدم تقاويم جيدة باللغة غير الإنجليزية. ويمكن استخدامه بالصينية (المبسطة)، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، واليابانية، والبرتغالية، والكورية، والروسية، والإسبانية، والتركية. Myfxbook يقدم تقويمه بـ 21 لغة (بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية). لاحظنا أن الترجمات جيدة جدًا بالنسبة للغات الفرنسية والألمانية والهندية والماليزية والبولندية والبرتغالية والروسية والإسبانية والسويدية والتايلاندية والتركية والفيتنامية، مع ترك عناصر واجهة بسيطة فقط دون ترجمة. على العكس من ذلك، لا توجد ترجمة لأي شيء تقريبًا بالنسبة للغة الصينية (التقليدية والمبسطة)، والتشيكية، والإندونيسية، واليابانية، والكورية، واللاتفية، والبرتغالية (البرازيلية)، والسلوفاكية.

يقدم تقويمه بـ 21 لغة (بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية). لاحظنا أن الترجمات جيدة جدًا بالنسبة للغات الفرنسية والألمانية والهندية والماليزية والبولندية والبرتغالية والروسية والإسبانية والسويدية والتايلاندية والتركية والفيتنامية، مع ترك عناصر واجهة بسيطة فقط دون ترجمة. على العكس من ذلك، لا توجد ترجمة لأي شيء تقريبًا بالنسبة للغة الصينية (التقليدية والمبسطة)، والتشيكية، والإندونيسية، واليابانية، والكورية، واللاتفية، والبرتغالية (البرازيلية)، والسلوفاكية. Trading Economics يقدم خدماته بـ 13 لغة بالإضافة إلى الإنجليزية: العربية، والصينية، والفرنسية، والألمانية، والإندونيسية، والإيطالية، واليابانية، والكورية، والبولندية، والبرتغالية، والروسية، والإسبانية، والتركية. يمكن قراءة تفاصيل الحدث باللغات المدرجة. ويتم ترجمة التقويم بالكامل إلى جميع اللغات المتاحة، بما في ذلك الأوصاف.

Trading Economics قلّص عدد اللغات المتاحة لديه، وأصبح الآن متأخرًا عن Investing.com وMyfxbook. برغم ذلك، فإنه إلى جانب FXStreet يوفر عددًا معقولًا من الخيارات للمتداولين الذين يريدون تقويمًا بلغات أخرى غير الإنجليزية. أما تقويمات BabyPips.com، وDukascopy، وEconoday، وForex Factory فلن تكون ذات فائدة كبيرة للمتداولين الذين لا يتقنون اللغة الإنجليزية.

ميزات إضافية

تقدم بعض التقويمات ميزات إضافية تستحق الذكر. تجمع القائمة أدناه الميزات الإضافية، إن وجدت، في كل تقويم من التقويمات التي قمنا بمراجعتها:

Forex Factory — يعرض أسعار الفائدة للبنوك المركزية الرئيسية في نافذة فرعية للرجوع إليها سريعًا.

FXStreet — يعرض لوحة معلومات خاصة لكل حدث إخباري. تضم هذه اللوحة، جنبًا إلى جنب مع المخطط التاريخي الرائع الذي أشرنا إليه أعلاه، ثلاثة رسوم بيانية للتذبذب توضح إحصائيًا كيفية تحرك زوج العملات المختار بعد صدور الخبر (يمكنك الاختيار من بين EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، AUD/USD وUSD/CAD). الرسم البياني الأول هو النطاق الحقيقي والذي يعرض النطاق الحقيقي لفترتي 15 دقيقة و4 ساعات (بالإضافة إلى متوسط النطاق الحقيقي) لعدة سنوات من الإصدارات السابقة:

الرسم البياني الثاني هو معدل التذبذب، والذي يعرض معدلات التذبذب لفترتي 15 دقيقة و4 ساعات (بالإضافة إلى متوسط معدلات التذبذب) لعدة سنوات من الإصدارات السابقة:

الرسم البياني الثالث وربما الأكثر إثارة للاهتمام هو — النطاق الحقيقي مقابل الانحراف. يعرض هذا المخطط النطاق الحقيقي لفترتي 15 دقيقة و4 ساعات في مقابل انحراف القيمة الفعلية عن التوقعات. وبناءً على ذلك، يمكنك رؤية مدى ارتباط تذبذب زوج العملات بالمفاجآت الأكبر في البيانات الإخبارية. على سبيل المثال، فيما يلي مخطط النطاق الحقيقي مقابل الانحراف لزوج EUR/USD مع التطبيق على مؤشر ISM لمديري المشتريات في قطاع الخدمات:

Investing.com — يعرض الوقت المتبقي للإصدارات الإخبارية القادمة. هناك أيضًا رابط مفيد للاطلاع على مفكرة العطلات الرسمية. كما يوجد خيار لاستخدام الذكاء الاصطناعي لوصف المؤشر وتحليله وشرح تأثيره على السوق. يعرض التقويم أيضًا أسعار الفائدة للبنوك المركزية في الشريط الجانبي الأيمن:

Myfxbook — بالإضافة إلى عرض تاريخ وتوقيت صدور كل خبر، يعرض التقويم الوقت المتبقي حتى صدور الخبر. قد يكون هذا الأمر مفيدًا في الوصول السريع للاطلاع على الوقت المتبقي. يحتوي التقويم أيضًا على علامات تبويب تعرض أسعار الفائدة والعطلات.

Trading Economics — يقدم مقارنة بيانية بين المؤشرات الاقتصادية. على سبيل المثال، يمكنك مقارنة تقرير التوظيف بالقطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة مع تقرير التغير في الوظائف الكندية:

الإعلانات

تعتمد معظم التقويمات الاقتصادية على الإعلانات كمصدر رئيسي للدخل. يساعد ذلك على تمويل جهودهم لتقديم هذه الخدمة الهامة مجانًا لجميع المتداولين، ولكنه في بعض الأحيان قد يُضعف من سلاسة استخدام التقويم. تستخدم بعض المواقع الإعلانات بشكل محدود، فيما تقوم صفحات أخرى بإغراق التقويم بعدد كبير من الإعلانات. فيما يلي مراجعة لحالة الإعلانات في مواقع تقويمات الفوركس التي راجعناها:

BabyPips.com — تعرض بانر واحد فوق التقويم وبانر واحد أسفله، وبالتالي لا تشتت الانتباه عن التصفح على الإطلاق. كما يعرض التقويم نافذة منبثقة تتضمن عرضًا للتبرع، ولكنها تظهر فقط عند زيارتك للموقع للمرة الأولى.

— تعرض بانر واحد فوق التقويم وبانر واحد أسفله، وبالتالي لا تشتت الانتباه عن التصفح على الإطلاق. كما يعرض التقويم نافذة منبثقة تتضمن عرضًا للتبرع، ولكنها تظهر فقط عند زيارتك للموقع للمرة الأولى. baha.com — لا توجد إعلانات في صفحة التقويم.

— لا توجد إعلانات في صفحة التقويم. Dukascopy — لا توجد إعلانات على الإطلاق لأن التقويم موجود على موقع الوسيط نفسه.

— لا توجد إعلانات على الإطلاق لأن التقويم موجود على موقع الوسيط نفسه. Econoday — لا يعرض أي إعلانات.

— لا يعرض أي إعلانات. Forex Factory — يوجد شريط جانبي متحرك للإعلانات وشريط في أسفل الصفحة. الأول قد يتسبب في تشتيت الانتباه بعض الشيء.

— يوجد شريط جانبي متحرك للإعلانات وشريط في أسفل الصفحة. الأول قد يتسبب في تشتيت الانتباه بعض الشيء. FXStreet — يفتح الموقع بإعلان في وضع الشاشة الكاملة، وبالتالي سيتعين عليك إغلاقه لمواصلة تصفح الموقع. يعرض التقويم أيضًا بانر إعلاني في الأعلى، وبانر في الخلفية بملء الصفحة، وبانر بالأسفل في شكل نافذة منبثقة، وشريط جانبي متحرك يعرض جدول الوسطاء. هذه الإعلانات مُشتتة للانتباه بدرجة كبيرة.

— يفتح الموقع بإعلان في وضع الشاشة الكاملة، وبالتالي سيتعين عليك إغلاقه لمواصلة تصفح الموقع. يعرض التقويم أيضًا بانر إعلاني في الأعلى، وبانر في الخلفية بملء الصفحة، وبانر بالأسفل في شكل نافذة منبثقة، وشريط جانبي متحرك يعرض جدول الوسطاء. هذه الإعلانات مُشتتة للانتباه بدرجة كبيرة. IG — التقويم تابع لشركة الوساطة IG، لذا يظهر إعلانها وروابط فتح الحساب أسفل التقويم. من السهل تجاهل هذا الإعلان.

— التقويم تابع لشركة الوساطة IG، لذا يظهر إعلانها وروابط فتح الحساب أسفل التقويم. من السهل تجاهل هذا الإعلان. Investing.com — يعرض الموقع بانر أعلى التقويم، بالإضافة إلى عدة بانرات إعلانية بأحجام عادية في الجانب الأيمن، وقائمة الوسطاء أسفل التقويم.

— يعرض الموقع بانر أعلى التقويم، بالإضافة إلى عدة بانرات إعلانية بأحجام عادية في الجانب الأيمن، وقائمة الوسطاء أسفل التقويم. MQL5.com — يحتوي على بانر إعلاني واحد في الأعلى وبانر آخر أسفل قائمة الفلاتر. يمكن تجاهلهما بسهولة.

— يحتوي على بانر إعلاني واحد في الأعلى وبانر آخر أسفل قائمة الفلاتر. يمكن تجاهلهما بسهولة. Myfxbook — يحتوي على إعلان بيني، وشريط إعلاني في الأعلى، وخلفية إعلانية تغطي الصفحة بالكامل، وقائمة وسطاء أسفل التقويم. هذه الإعلانات قد تكون مشتتة جدًا للانتباه.

— يحتوي على إعلان بيني، وشريط إعلاني في الأعلى، وخلفية إعلانية تغطي الصفحة بالكامل، وقائمة وسطاء أسفل التقويم. هذه الإعلانات قد تكون مشتتة جدًا للانتباه. Trading Economics — يحتوي على بانر إعلاني واحد في الأعلى وبانر منبثق في الأسفل يتضمن رابطًا للخطط المدفوعة الخاصة بالتقويم. كلاهما لا يشتت الانتباه بشكل ملحوظ. علاوة على ذلك، لا يظهر أي منهما بعد التسجيل، حتى في الحسابات المجانية.

التصدير والطباعة

تسمح طباعة أحداث التقويم للمتداولين بإدراجها ضمن خطة التداول بعيدًا عن جهاز الكمبيوتر، وهو أمر ربما يكون مفيدًا للبعض. تساعد إتاحة تصدير بيانات التقويم بتنسيق قابل للطباعة أو إلى جداول بيانات المتداول أيضًا على معالجة بيانات التقويم الاقتصادي. ولكن لسوء الحظ، لا توفر جميع التقويمات هذه الخيارات.

BabyPips.com — لا يوجد.

— لا يوجد. baha.com — لا يوجد.

— لا يوجد. Dukascopy — لا يوجد.

— لا يوجد. Econoday — لا يوجد.

— لا يوجد. Forex Factory — يتيح لك تصدير بيانات الأسبوع الحالي بصيغ ICS وCSV وJSON وXML.

— يتيح لك تصدير بيانات الأسبوع الحالي بصيغ ICS وCSV وJSON وXML. FXStreet — يسمح بتصدير أحداث التقويم في ملفات بصيغة CSV وICS. يمكنك أيضًا تطبيق الفلاتر ونطاق التاريخ أولًا، وستراعي خاصية التصدير هذه الإعدادات. لا يتم تصدير بيانات المؤشر الفعلية (القيمة السابقة، والتوقع، والقيمة الفعلية).

— يسمح بتصدير أحداث التقويم في ملفات بصيغة CSV وICS. يمكنك أيضًا تطبيق الفلاتر ونطاق التاريخ أولًا، وستراعي خاصية التصدير هذه الإعدادات. لا يتم تصدير بيانات المؤشر الفعلية (القيمة السابقة، والتوقع، والقيمة الفعلية). IG — لا يوجد.

— لا يوجد. Investing.com — لا توجد أي خيارات للتصدير أو الطباعة في الإصدار الحالي من التقويم. أما الإصدار القديم، المتاح على https://www.investing.com/economic-calendar-، فيوفر خيارًا لطباعة التقويم.

— لا توجد أي خيارات للتصدير أو الطباعة في الإصدار الحالي من التقويم. أما الإصدار القديم، المتاح على https://www.investing.com/economic-calendar-، فيوفر خيارًا لطباعة التقويم. MQL5.com — لا يسمح بتصدير أو طبع البيانات، ولكنه يتيح الوصول إلى أحداث التقويم عبر منصة ميتاتريدر 5.

— لا يسمح بتصدير أو طبع البيانات، ولكنه يتيح الوصول إلى أحداث التقويم عبر منصة ميتاتريدر 5. Myfxbook — يسمح لك بتصدير طريقة العرض المفلترة في ملفات بتنسيق CSV وXML.

— يسمح لك بتصدير طريقة العرض المفلترة في ملفات بتنسيق CSV وXML. Trading Economics — يتيح تصدير البيانات والوصول عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) للمستخدمين من أصحاب الاشتراكات المدفوعة فقط.

ملخص

استخدم BabyPips.com إذا كنت:

تبحث عن تقويم بسيط يتضمن ميزات أساسية.

تبحث عن تقويم لا يبدو مزدحمًا أو مليئًا بالمؤثرات المشتتة.

لا تحتاج إلى استخدام فلتر التصفية بحسب نوع الحدث.

لا تحتاج إلى تصدير أو طباعة بيانات الاقتصاد الكلي كأولوية قصوى.

يمكنك قراءة وفهم اللغة الإنجليزية بشكل جيد.

استخدم baha.com إذا كنت:

ترغب في دراسة البيانات بناءً على أحداث محددة، مثل أسعار الفائدة للبنوك المركزية.

ترغب في معرفة عدد الإصدارات المجدولة في يوم معين بسرعة.

تفضّل تجربة خالية من الإعلانات.

لا تهتم كثيرًا بإمكانية طباعة أو تصدير التقويم.

لا تشكّل النسخة الرديئة لموقع الويب على الأجهزة المحمولة أو تجربة تطبيق الجوال المتوسطة مشكلة بالنسبة لك.

استخدم Dukascopy إذا كنت:

ترغب في استخدام التقويم دون تشتيت انتباهك بالإعلانات.

لا تحتاج إلى أوصاف تفصيلية للأحداث.

لست مهتمًا بالاطلاع على القيم المُنقحة.

لا ترغب في طبع أو تصدير بيانات التقويم.

لا يزعجك ضعف أداء إصدار المحمول من التقويم.

لا يزعجك وجود نسخة باللغة الإنجليزية فقط من التقويم.

استخدم Econoday إذا كنت:

تحتاج إلى تقويم بسيط بعيدًا عن العناصر المشتتة للانتباه.

تريد الاطلاع على وصف تفصيلي للأحداث.

ترغب في متابعة الأحداث الهامة فقط.

تبحث عن تقويم اقتصادي يقوم بتحميل البيانات بسرعة كبيرة.

لا ترغب في رؤية أي إعلانات.

لا ترغب في طبع أو تصدير بيانات التقويم.

لا تهتم كثيرًا بخاصية التحديث التلقائي.

لا تمانع في خوض تجربة شاقة لتصفح أحداث السنوات السابقة.

النسخة الإنجليزية من التقويم هي الإصدار الوحيد الذي تحتاجه.

استخدم Forex Factory إذا كنت:

تبحث عن أفضل دقة للتوقعات المنشورة.

تريد شرحًا تفصيليًا للمؤشرات الاقتصادية.

تستخدم البيانات/المخططات التاريخية بصفة دورية.

تبحث عن تقويم واضح ومحتوياته مرتبة بشكل جيد.

تفضل الاطلاع على التقارير الدقيقة في وقت مناسب مع تمييز المراجعات والتعليق عليها بوضوح.

تحتاج إلى تقويم يتم تحميله بسرعة معقولة.

ترغب في الحصول على خيارات متنوعة لتصدير التقويم.

يمكنك قراءة وفهم اللغة الإنجليزية بشكل جيد.

لا تريد التحديق في قائمة طويلة من الأحداث.

استخدم FXStreet إذا كنت:

تحتاج إلى استخدام خاصية التحديث التلقائي.

ترغب في تصفية الأحداث بحسب الفئة بالتزامن مع استخدام الكلمات المفتاحية أو التواريخ المخصصة (ولكن ليس كليهما في الوقت نفسه).

تفضل الاطلاع على دراسة معمقة بشأن البيانات الاقتصادية المعروضة.

ترغب في تصدير بيانات التقويم إلى ملفات بصيغة CSV أو ICS.

تريد استخدام تنبيهات الأحداث الاقتصادية.

لا تمانع في وجود عدد كبير من الإعلانات.

استخدم IG إذا:

كنت تفضّل البحث باستخدام الكلمات المفتاحية للعثور على الأحداث.

كنت ترغب في تصفح خالٍ من المشتتات بواجهة عصرية وأنيقة.

كنت تحتاج غالبًا للرجوع إلى تاريخ معين للتحقق من الأحداث السابقة.

كنت تريد معرفة عدد الإصدارات المجدولة في يوم معين بسرعة.

لا يزعجك محدودية عدد اللغات المتوفرة بخلاف الإنجليزية.

استخدم Investing.com إذا كنت:

تفضل وجود تفسيرات تفصيلية عن أحداث المفكرة.

تهتم بتوفر خاصية التحديث التلقائي لصفحة التقويم وعرض أحدث القيم.

تريد البحث في الأحداث باستخدام الكلمات المفتاحية.

تحتاج إلى تقويم لعطلات السوق في عدد كبير من البلدان.

لا يزعجك وجود عدد كبير من الإعلانات التي تشغل صفحة التقويم.

لا تمانع في الانتظار بعض الوقت حتى يتم تحميل بيانات التقويم.

استخدم MQL5.com إذا كنت:

تفضل التقويم غير المزدحم بكم كبير من البيانات.

تهتم بتوفر خاصية التحديث التلقائي لصفحة التقويم وعرض أحدث القيم.

تريد الاطلاع على مخططات تاريخية جيدة لقيم مؤشرات الاقتصاد الكلي.

تريد تصفح التقويم عبر جهازك المحمول.

تفضّل أن يتم تحميل تقويمك بسرعة كبيرة.

تريد أن تكون قادرًا على تحميل بيانات التقويم عبر منصة MetaTrader 5.

إذا كنت لا تستخدم إشعارات الأحداث.

لا تمانع في أن تكون التوقعات أقل دقة مقارنة بالتقاويم الأخرى.

استخدم Myfxbook إذا كنت:

تريد تعيين نطاقات زمنية مخصصة بسهولة.

تريد تصدير بيانات التقويم في ملفات بتنسيق CSV أو XML.

تهتم بتوفر إشعارات البريد الإلكتروني عن الأحداث القادمة.

تحتاج إلى مخططات تاريخية للقيم السابقة للمؤشرات.

لا تمانع في الانتظار بعض الوقت حتى يتم تحميل التقويم.

استخدم Trading Economics إذا كنت:

ترغب في مراقبة جميع البيانات الاقتصادية تقريبًا المرتبطة ببلد معين.

ترغب في المقارنة بين حدثين على الرسم البياني.

ترغب في توفر خاصية التحديث التلقائي لقيم الأحداث.

لا تريد أن تزعجك أي إعلانات.

لا تمانع في التسجيل لإنشاء قائمة مراقبة ومحفظة لمتابعة الأخبار الاقتصادية في الوقت الحقيقي.

هذا كل شيء عن مراجعتنا لأبرز التقويمات الاقتصادية في عام 2026. سيساعدك هذا البحث في اختيار تقويم الفوركس المناسب لاحتياجاتك التحليلية. وبطبيعة الحال، لست مضطرًا إلى استخدام تقويم واحد، بل يمكنك الجمع بين عدة تقويمات بما يلبي احتياجاتك الشخصية.